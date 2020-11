Cómo editar un documento en PDF: las mejores herramientas para tu PC y tu móvil

Los archivos en formato PDF son los más utilizados para enviar y compartir todo tipo de documentos que no queremos que puedan ser manipulados fácilmente

Usar archivos en formato PDF es cada vez una actividad habitual en labores de oficina. Podemos enumerar diversas ventajas, una de ellas es la compatibilidad universal que ofrece.

Sin embargo, carece de una función que nos encantaría: editar el contenido. Si lo queremos hacer, debemos utilizar programas o aplicaciones para lograrlo. Existen herramientas para que aprendas cómo editar un PDF.

Los archivos en formato PDF son los más utilizados desde hace tiempo para enviar y compartir todo tipo de documentos que no queremos que puedan ser manipulados fácilmente.

Abrir un PDF no requiere tener instalado en nuestro equipo ninguna herramienta compleja o paga, ya que simplemente podemos abrir un PDF con la mayoría de los navegadores webs modernos.

Sin embargo, la cosa se complica un poco cuando enfrentamos la pregunta: cómo editar un PDF. Si necesitas editar y modificar un archivo de este tipo, vamos a mostrar algunas de las mejores webs para que respondas la pregunta de cómo editar un PDF.

Existen muchos programas de escritorio para editar documentos en este formato, pero la mayoría de ellos son pagos. Sin embargo, existen muchas webs que ofrecen editores de PDF online con los que podemos responder al reto de cómo editar un PDF, sin tener que instalar nada en el equipo y desde cualquier equipo puesto que únicamente necesitamos hacer uso de un navegador.

Ahora bien, debemos tener en cuenta el tipo de edición que queremos realizar, porque no es lo mismo querer añadir texto, figuras, notas o imágenes que editar y modificar el texto existente en dicho archivo. La tarea de cómo editar un PDF tiene variantes.

Por eso, a la hora de elegir un editor de PDF, hay que tener en cuenta sus capacidades y nuestras necesidades antes de nada para resolver el reto de cómo editar un PDF.

Por lo tanto, es importante saber que ciertos editores gratuitos nos permiten editar PDF para añadir o eliminar elementos o páginas, mientras que hay otros que permiten borrar texto y reemplazarlos con otro.

Un texto que tendrá el mismo tipo de letra, tamaño y color que el original, pero no podremos editar las características de dicho texto. Son diferentes alternativas a la hora de cómo editar un PDF.

¿Cómo editar un PDF?

Editar un PDF por defecto no es posible, a menos de que utilices alguna herramienta que facilite el trabajo. En concreto, puedes entrar a una página web sin descargar nada y resolver la tarea de cómo editar un PDF, también puedes lograrlo con aplicaciones móviles o con programas para computadora.

PDF es un formato popular creado por la empresa Adobe.

Cómo editar un PDF online

Si eres de las personas que solo instalan programas esenciales en la computadora, esto te vendrá bien a la hora de cómo editar un PDF. Para editar un PDF puedes hacer uso de páginas web y no necesitas instalar nada. Esto es muy útil si vas a realizar ediciones básicas al contenido del PDF.

Cómo editar un PDF con PDFFiller

Es una web con opciones de edición muy completas a la hora de cómo editar un PDF. Su popularidad es grande y no es para menos, al momento de editar te parecerá que estás en un archivo Word.

Ofrece la posibilidad de editar tus archivos PDF directamente de la nube (Dropbox, Google Drive, One Drive, entre otros), o desde el almacenamiento local de tu computadora. A continuación nombramos sus características que podés usar a la hora de cómo editar un PDF:

Exportar la edición del PDF en los formatos: Word, Excel y Power Point

Modificar el texto

Cruzar PDF

Comprobar

Dar vuelta

Añadir firma

Agregar fecha e imagen

Borrar contenido

Subrayar

Censurar

Añadir comentarios

Dibujar

Agregar flechas y líneas

Una vez que subimos el documento, se nos abrirá en una nueva página donde nos aparecerán todas las herramientas disponibles para su edición. PDFFilller es una de las herramientas que permite editar el texto original del PDF, es decir, podremos modificar el texto o incluso eliminarlo y nos mantendrá el mismo tipo de letra, tamaño y color.

Además, nos ofrece otras muchas opciones para editar el documento y poder añadir notas, imágenes, eliminar texto, subrayar, añadir nuevos cuadros de texto, flechas, líneas, dibujar, firmar, etc., herramientas disponibles a la hora de cómo editar un PDF.

Puedes acceder a PDFFiller aquí.

Cómo editar un PDF con SodaPDF

Otra web interesante a la hora de cómo editar un PDF online de forma gratuita es SodaPDF. Lo primero de todo es ir al sitio, arrastrar y soltar el archivo a editar o bien elegirlo de nuestro disco duro o alguno de los servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox. Una vez que hemos añadido el documento, éste se nos abrirá en una completa herramienta en nuestro navegador que nos recordará al propio Word.

Desde ahí vamos a poder editar el PDF como si de un Word se tratase. Nos permite editar cualquier texto del documento, añadir texto, eliminar, dividir el pdf, girar las páginas, añadir fondo, cambiar el tamaño, los márgenes, extraer las imágenes, añadir más, etc. Sin duda, una de las webs con una herramienta al momento de cómo editar un PDF de las más completas que nos podemos encontrar de forma gratuita.

Puedes acceder a SodaPDF aquí.

Cómo editar un PDF con DocHub

DocHub es un editor online de PDF completamente gratuito. Solo tienes que registrarte para aplicar sus opciones básicas de edición, que en su versión libre son las siguientes:

Insertar imágenes

Integración con Google Drive y Dropbox

Insertar marca de agua

Superponer texto

Insertar comentarios

Subrayar texto

Además de esas opciones a la hora de cómo editar un PDF, cuenta con potentes herramientas de anotación, un proceso de edición óptimo y un flujo de trabajo seguro.

Puedes acceder a DocHub aquí.

Cómo editar un PDF con PDF2GO

Es una web que cumple con las acciones básicas de edición de un PDF. Por ejemplo, si queremos borrar contenido, superponer y subrayar texto o agregar formas, resulta adecuado.

PDF2GO no solo se limita a responder al reto de cómo editar un PDF, sino que ofrece otras opciones: dividir, comprimir, fusionar y convertir un archivo PDF a otro formato o viceversa.

Puedes acceder a PDF2GO aquí.

Cómo editar un PDF con Sejda

Otra de las webs más interesantes para editar un PDF es Sejda, ya que nos permite modificar el texto original del documento de forma totalmente gratuita y desde el propio navegador. Nada más subir el archivo al sitio, se nos mostrará una página con el documento y una barra de herramientas con las opciones para su edición.

Nos permite modificar el texto original, añadir nuevo texto, enlaces, campos de formulario, imágenes, firmas, formas, subrayar texto, borrar e incluso ofrece las opciones de buscar y reemplazar para realizar un cambio masivo de forma automática.

También es interesante la opción de añadir nuevas páginas a nuestro documento, hacer zoom, girar o rotar las páginas o bien eliminarla aquellas que ya no queremos que formen parte del documento.

Puedes acceder a Sejda aquí.

Cómo editar un PDF con PDF2go

Se trata de otra web gratis a la hora de cómo editar un PDF. En esta ocasión, podemos seleccionar el archivo de nuestro disco, de alguno de los servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox o Google Drive o bien indicar la URL del archivo que queremos editar.

Una vez hemos añadido el archivo se nos abrirá una página con el documento y todas las herramientas disponibles para su edición. En este caso nos ofrece la posibilidad de añadir nuevo texto, borrar texto, destacar o subrayar, añadir líneas, flechas, formar, imágenes, etc. Ahora bien, aunque no es posible modificar el texto original, sí que podemos borrar aquello que no queramos que aparezca y sustituirlo por un nuevo texto.

Puedes acceder a PDF2go aquí.

Cómo editar un PDF con SmallPDF

SmallPDF es otra web que nos permite editar PDF desde el navegador de manera rápida y cómoda. Con el simple hecho de visitar la web y añadir el documento que queremos editar, se nos abrirá en el navegador con las herramientas propias de SmallPDF para modificar el documento responder el reto de cómo editar un PDF.

En este caso y como en la mayoría de las ocasiones, nos permite añadir texto, imagen, formas o dibujar. Por lo tanto, podremos añadir aquello que se nos haya olvidado pero no podremos modificar el texto original.

Cuando tengamos los cambios listos, lo único que tenemos que hacer es pulsar en Finalizar y se nos guardará el nuevo documento en formato PDF. También nos permite convertir un PDF a Word y así poderlo modificar.

Puedes acceder a SmallPDF aquí.

Cómo editar un PDF con HiPDF

HiPDF es un todo en uno cuando hablamos de gestionar archivos en formato PDF. Se trata de una web que ofrece un montón de herramientas online con las que podemos realizar un montón de acciones sobre nuestros documentos. Entre todas ellas, encontramos la de Editar PDF.

Al pulsar sobre ella, se nos pedirá que subamos el archivo que queremos editar. Podemos arrastrarlo y soltarlo directamente en la web, elegir el archivo de nuestro disco duro o bien de alguno de los servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox, OneDrive o Box.

Al igual que la gran mayoría de editores online de PDF, HiPDF nos ofrece la posibilidad de añadir nuevo texto, añadir imágenes, formas o incluso firmar un documento, pero no nos permite la modificación del texto original.

Puedes acceder a HiPDF aquí.

El formato PDF es muy utilizado en todo tipo de documentos.

Cómo editar un PDF con aplicaciones móviles

Cada vez damos mayor uso al móvil que a la computadora para más tareas de una PC de escritorio, y esto se debe en gran parte a la portabilidad que ofrece. Por ejemplo, si queremos editar un PDF lo podemos hacer desde el navegador del móvil y entrar a una de las Webs que mencionamos anteriormente, pero no es tan cómodo. Por ello están las aplicaciones móviles que facilitan el trabajo en ese sentido.

Cómo editar un PDF con Adobe Acrobat Reader

Es uno de los lectores de PDF más conocidos que hay. Está disponible en versión móvil y lo podrás descargar desde tu dispositivo Android o iOS. Esta aplicación es completamente gratuita y con ella podrás visualizar, firmar, y comentar documentos PDF de manera fiable.

También ofrece una sincronización con archivos almacenados en la nube (iCloud Drive, Box, Google Drive, entre otros). Debés tener en cuenta que, si vas a suscribirte a la aplicación podrás aprovechar otras opciones adicionales: crear archivos PDF a partir de documentos o imágenes, exportar PDF a otro formato, comprimir y combinar archivos PDF.

Puedes acceder a Adobe Acrobat Reader aquí.

Cómo editar un PDF con Foxit PDF

Otra aplicación gratuita y que puede ser descargada en iOS y Android. Cuenta con opciones de edición variadas. Con Foxit PDF puedes realizar principalmente lo siguiente:

Insertar anotaciones inteligentes

Administrar las páginas del documento

Escanear documentos para generar archivos PDF

Añadir firma

Usar etiquetas para administrar los archivos

Modificar texto

Subrayar texto

Puedes acceder a Foxit PDF aquí.

Cómo editar un PDF con WPS Office

Es una aplicación "todo en uno", que está disponible en iOS y Android. No solo permite la edición básica de tu archivo PDF, sino que también admite otros formatos de archivo: DOC, DOCX, TXT, PPT Y PPTX. Con esta aplicación ahorrarás espacio en el móvil y podrás editar archivos PDF que tengas almacenado en la nube (Dropbox o Google Drive).

Puedes acceder a WPS Office aquí.

Existen aplicaciones que permiten editar PDF en móviles.

Cómo editar un PDF desde la computadora

Una de las ventajas de utilizar un programa en la computadora para editar un archivo PDF, es que tendrás opciones más avanzadas que no están disponibles en versión móvil. Eso sí, por lo general, debes considerar que estos programas tienen un costo.

Cómo editar un PDF con Adobe Acrobat Reader

Esta herramienta ya fue mencionada en esta nota en su versión móvil, pero también está disponible en Windows y macOS. De hecho, lo más habitual cuando leemos un PDF en la computadora es utilizar este programa como lector.

Sin embargo, habrás notado que no es posible editar el PDF y esto se debe a que debes pagar una suscripción para sacar todo su potencial. Si eres de las personas que a diario usa este formato de archivo, te recomendamos pagar la suscripción y aprovechar sus funciones: añadir firma, editar texto, organizar páginas del PDF, convertir el archivo PDF a otro formato, etc.

Puedes acceder a Adobe Acrobat Reader aquí.

Cómo editar un PDF con PDF Element

Es un programa que cuenta con una prueba gratuita pero luego tendrás que pagar una suscripción (trimestral, anual o perpetua). A continuación enumeramos sus características más destacadas:

Insertar texto, imagen o hipervínculos

Anotar y marcar archivos PDF

Modificar texto

Editar y borrar imágenes

Añadir, editar y eliminar marcas de agua

Editar y convertir PDF escaneados con tecnología OCR

Soporta la edición de archivos de gran tamaño

Puedes acceder a PDF Element aquí.

Cómo editar un PDF con Foxit PDF

Ya fue mencionado como aplicación y también tiene su versión para computadora. Su uso está orientado para personas y organizaciones. Se basa en PhantomPDF Standard (compatible con los estándares de PDF para una edición óptima) y proporciona opciones adicionales de edición, colaboración y seguridad que requieren las organizaciones.

Es una buena herramienta si necesitas crear, revisar, editar, administrar, compartir y proteger documentos PDF. Si quieres utilizar este programa deberás pagar la licencia, aunque si lo haces por volumen te costará menos.

Puedes acceder a Foxit PDF aquí.