¿Estás preparado?: estas son las claves para trabajar desde casa por Internet con éxito

Si conseguís una buena marca personal gracias a la difusión que te dan los medios 2.0 es mucho más fácil llegar a los potenciales clientes para tu negocio

A la hora de relacionar Internet con el trabajo, la mayoría de las personas piensa en primer lugar en cosas como poner su CV en LinkedIn o buscar empleo a través de los portales de búsquedas laborales.

Muy pocas personas se plantean una pequeña actividad o negocio en línea cuando hoy trabajar desde casa por Internet es algo realista y posible. Cuando se habla de trabajar desde casa no debe pensarse en esas opciones tan típicas como las convertirse en un teleoperador casero, o un asesor comercial.

Sobre todo, estos últimos ejemplos son, en realidad, venta a puerta fría por teléfono desde casa pura y dura, una de las cosas menos gratificantes a las que uno se puede dedicar a la hora de trabajar desde casa.

Podés conseguir un empleo para trabajar desde casa en actividades profesionales que te ilusionen gracias a las posibilidades que Internet tiene hoy, actividades que quizás eran un sueño que tenías desde hace tiempo.

La contrapartida es que conseguir este tipo de tareas para trabajar desde casa resulta más complejo que los ejemplos de malas opciones mencionadas arriba, pero el resultado desde luego también merece mucho más la pena. La economía tradicional está en una profunda crisis y la economía en línea, ideal para trabajar desde casa, en plena expansión.

Por eso, hoy poner el ojo en un trabajo en línea es probablemente la mejor opción si te has quedado sin trabajo y querés trabajar desde casa. Por eso, debés buscar la manera de conseguir trabajo en línea.

LinkedIn es una herramienta fantástica para encontrar empleo para trabajar desde casa, pero el quid de la cuestión es que no es la única herramienta 2.0 para encontrar una labora por Internet para trabajar desde casa.

Pero limitarse únicamente a los portales de empleo y LinkedIn con el envío de tu CV a diestra y siniestra a empresas que ya tienen otros mil iguales, a estas alturas, ya representa una forma antigua, desfasada, de enfocar el tema de conseguir trabajo en y/o con Internet.

Las cosas en Internet han evolucionado hasta tal punto en el que es una fuente inagotable de oportunidades para quien las sepa ver, sí, y en plena crisis, y así trabajar desde casa. Ahora bien, también debés trabajar, echar horas para desarrollar tu presencia en Internet con un buen blog y/o canal en YouTube y así trabajar desde casa.

Gracias a la pandemia, miles de personas fueron obligadas a trabajar desde casa.

Usa Internet para que puedas trabajar desde casa

No se trata de hacer lo mismo que ya hacías en el mundo 2.0, tenés que cambiar de chip a la hora de trabajar desde casa. El uso que le dan las personas a LinkedIn es un ejemplo perfecto: la mayoría siguen usando LinkedIn como una simple versión 2.0 del CV de toda la vida en vez de usar aquellas cosas que realmente convierten a LinkedIn en esa potentísima herramienta para encontrar emplear que es para poder trabajar desde casa.

El consultor empresas español Enrique Dans dijo al respecto:

"Algunos todavía piensan que el CV es algo que se escribe, se imprime y se manda por carta. NO, tu CV está en la red y quien quiera contratarte o quien quiera pensar en ti para una oportunidad profesional de algún tipo se va a meter en la red y mirar qué has hecho, sobre qué has escrito, dónde está esa marca en la red. Ésta es la inversión que realmente vale la pena hacer"

Lo que, en definitiva, quiere decir la cita anterior de Dans es que con Internet y los cambios de cultura en el mundo del empleo, lo que tiene cada vez más peso es tu marca personal, muy necesaria a la hora de trabajar desde casa.

Y esa es la clave de todo: si querés montar una actividad por Internet y trabajar desde casa (o cualquier otra actividad tradicional) debés partir de una visión diferente. No debés salir a encontrar clientes, a patearte la calle, como en el mundo 1.0. Esto es algo que consume mucho tiempo y esfuerzo, es tremendamente ineficiente.

Una de las mejores cosas que tiene Internet y la web 2.0 es que aquí ya no necesitas hacer venta a puerta fría. Aparte de lo frustrante e ineficiente que resulta, es algo que te deja en una posición de debilidad: sos vos quien ruega la venta o un trabajo, lo cual repercute muy mal, entre otras cosas, en el dinero que podés exigir por tu trabajo.

Tenés que hacer que te encuentren para trabajar desde casa. De eso se trata el concepto de marca personal. E Internet y, en particular, los blogs han sido una revolución para ello porque han puesto esto al alcance de cualquiera, lo que facilita a la hora de trabajar desde casa.

No hay que estar limitado a un negocio propio, estos principios son igual de válidos para lograr trabajo por cuenta ajena. Dans explica en el siguiente video el tema de la marca personal, necesario para trabajar desde casa:

Deja de depender de terceros para trabajar desde casa

Los mejores medios que existen en este momento para desarrollar una marca personal y así trabajar desde casa hacerlo lo más rápido posible es un blog personal o un canal de YouTube.

Crear un blog, útil para trabajar desde casa, puede ser tan simple como empezar con un blog sencillo y gratuito en WordPress en wordpress.com o si estás dispuesto a tomártelo en serio y hacer algo potente, crear un blog WordPress con hosting.

Crear un canal de YouTube es aún más fácil y te sirve para trabajar desde casa. Incluso crear un canal con una imagen atractiva, mejor que la enorme mayoría de los canales que te puedes encontrar en Internet resulta sorprendentemente fácil .

Un sitio web propio es el medio ideal para aportar valor a través de contenidos útiles que ayuden a las personas o que simplemente la entretengan y así trabajar desde casa. Si has ayudado a alguien en algo, y aún más si lo haces repetidamente, lograrás su confianza y la confianza es la base de la venta, necesaria para trabajar desde casa.

Es decir, si has logrado visibilidad y confianza en Internet vía estos medios, se te abrirá un gran abanico de puertas para convertir eso en ingresos, con la base de trabajar desde casa.

Tanto es así que esto es el arma secreta del marketing digital hoy y se refleja en estrategias como el marketing de contenidos. Pero lo mejor de todo esto es que no sólo funciona para empresas, sino también para emprendedores en solitario que se dedican a trabajar desde casa.

El marketing digital no es simplemente el marketing tradicional aplicado a Internet, es mucho más, tanto que tiene el potencial para cambiarte la vida a partir de trabajar desde casa.

Así, poco a poco, construirás una audiencia que te sigue y comparte activamente tus contenidos. Esto más las herramientas del mundo 2.0 bien usadas, como los grupos de las redes sociales, tiene un gran potencial de difusión, incluso para un principiante a la hora de trabajar desde casa.

¿Cómo hacer para que tu proyecto triunfe a la hora de trabajar desde casa? En realidad, es muy simple, en definitiva, se trata de realizar estos pasos:

Escoger un tema que tenga demanda y masa crítica: Ha de ser algo en lo que hay personas con necesidades, con problemas que vas a resolver. Importante: no pretendas tener éxito con algo que te gusta sólo a vos.

Aportar con mucha constancia valor mediante contenido gratuito: Si aportás valor de una manera regular, te ganarás poco a poco la confianza de las personas. Preparáte para un proceso lento, esto no se consigue en tres semanas. Conviene pensar en un año en adelante, pero funciona.

mediante contenido gratuito: Si aportás valor de una manera regular, te ganarás poco a poco la confianza de las personas. Preparáte para un proceso lento, esto no se consigue en tres semanas. Conviene pensar en un año en adelante, pero funciona. Difundir tu contenido y lograr una audiencia fidelizada : Conseguir una audiencia fidelizada vale su peso en oro. Esa es la audiencia en a la que podés seguir aportando valor a cambio de dinero porque confían en ti. Eso no lo lograrás jamás con la visita esporádica de Google que no te conoce de nada y no te servirá para trabajar desde casa.

: Conseguir una audiencia fidelizada vale su peso en oro. Esa es la audiencia en a la que podés seguir aportando valor a cambio de dinero porque confían en ti. Eso no lo lograrás jamás con la visita esporádica de Google que no te conoce de nada y no te servirá para trabajar desde casa. Monetizar tu actividad : Enlazando con lo anterior ahora que ya tenés tu audiencia es el momento de pensar en las diferentes vías de monetización. Tenés la audiencia, si has hecho tus deberes, sabés lo que necesita y podés diseñar, gracias a trabajar desde casa, los productos y servicios que satisfagan esa experiencia de la mejor manera posible.

: Enlazando con lo anterior ahora que ya tenés tu audiencia es el momento de pensar en las diferentes vías de monetización. Tenés la audiencia, si has hecho tus deberes, sabés lo que necesita y podés diseñar, gracias a trabajar desde casa, los productos y servicios que satisfagan esa experiencia de la mejor manera posible. Seguir aportando valor gratuito: No caigas ahora en el error de dejar de lado lo que siempre has hecho en el blog. Debés seguir con el aporte de valor también con contenido gratuito para que el blog, tu marca personal y, en definitiva, tu proyecto de trabajar desde casa siga vivos.

Si sabes cómo hacer una buena difusión y tu tema tiene el potencial suficiente, no es tan complicado lograr más de 100 visitas diarias desde tu primer post. Así de simple y solventa tu desafío de trabajar desde casa.

El mundo 2.0 es muy meritocrático. dependes en gran parte de vos, de tu capacidad de esfuerzo, disciplina e ingenio, en ese orden. En el mundo 1.0 podés ser todo lo bueno que quieras en lo tuyo, pero más allá de tus contactos directos es muy difícil alcanzar visibilidad suficiente para sacarle realmente partido, es decir, para llegar a las personas "adecuadas", ya sea para encontrar empleo y para encontrar clientes.

El mundo 2.0, donde podés trabajar desde casa, no tiene nada que ver. Si sabés aportar valor, todo va mucho más rápido porque el medio es mucho más rápido que las vías tradicionales y llega en comparación a una cantidad de personas que te pueden descubrir, mientras te dedicas a trabajar desde casa.

Esto no quiere decir que sea imposible construir una marca personal en el mundo 1.0, pero pasa por actividades como más lentas como ponencias, entrevistas o publicaciones en medios tradicionales las cuales tienen varios problemas:

El acceso a ellas es muy exclusivo : más allá de una pequeña emisora, periódico local o una pequeña revista especializada es muy difícil poder acceder a medios con una capacidad de difusión significativa y dependes mucho de los contactos que ya tengas.

: más allá de una pequeña emisora, periódico local o una pequeña revista especializada es muy difícil poder acceder a medios con una capacidad de difusión significativa y dependes mucho de los contactos que ya tengas. Son efímeras : tu ventana de oportunidad es muy pequeña, tienes unos minutos en una entrevista, en una ponencia o una pequeña sección en un periódico para generar un impacto. Se puede decir casi que al día siguiente, si no lo has conseguido, es casi como si volvieses a empezar desde cero.

: tu ventana de oportunidad es muy pequeña, tienes unos minutos en una entrevista, en una ponencia o una pequeña sección en un periódico para generar un impacto. Se puede decir casi que al día siguiente, si no lo has conseguido, es casi como si volvieses a empezar desde cero. Son muy lentas , salvo que tengas el padrino adecuado: lo anterior hace que el desarrollo de tu marca personal sea muy lento, salvo que des con el padrino adecuado que te bride la oportunidad de llegarte a un canal realmente potente como un programa de televisión o algo parecido y que, además, seas capaz de aprovecharlo para generar un impacto.

, salvo que tengas el padrino adecuado: lo anterior hace que el desarrollo de tu marca personal sea muy lento, salvo que des con el padrino adecuado que te bride la oportunidad de llegarte a un canal realmente potente como un programa de televisión o algo parecido y que, además, seas capaz de aprovecharlo para generar un impacto. Es muy fácil acabar agotado y frustrado en el camino: esta lentitud de las cosas resulta frustrante y es fácil que tires la toalla antes de tiempo.

A la hora de trabajar desde casa, la gran oportunidad de los canales 2.0 es que de una manera muy sencilla puedes conseguir lo mismo, un blog y una cuenta Twitter bastan para iniciar una gran marca. Y con algo de saber hacer y suerte, incluso podés conseguir mucho más en mucho menos tiempo, y manteniendo la meta de trabajar desde casa.

Trabajar desde casa es posible gracias a las tecnologías de la información y la comunicación.

Crea una potente marca personal para trabajar desde casa

Si querés entender por qué esto es así, podés ver el video mencionado arriba o el siguiente video de Alfonso Alcántara que viene a continuación, otra marca personal de las de primera fila, y que dice con frecuencia esta frase:

"Sin un blog eres un sintecho digital, todo el día tirado en las redes sociales"

Si querés saber por qué dice esto, echa un vistazo a este video:

Tu blog sólo solo funcionará si lo dedicas a algo que te apasiona, así que el reto no es crear tu blog, el verdadero reto es encontrar tu pasión y tu talento. El problema es que a muchas personas se la han enterrado a la pasión desde niño y, por tanto, creen que no tienen ningún talento, pero esto no suele ser verdad.

Sir Ken Robinson dijo en su famosa charla sobre la educación infantil cómo se mata la creatividad. La charla está subtitulada en español:

Si tenés un pequeño negocio, la web 2.0 será tu gran aliado para trabajar desde casa

Una buena marca personal es un auténtico catalizador de networking, de manera natural conocerás cada vez a más personas bien posicionada en el mundo profesional. Si ya tenés una marca personal con algo de visibilidad, los conocerás desde una posición de un profesional con reputación y no desde una posición de inferioridad como en las entrevistas de trabajo actual en las que ya parece que uno va "mendigando" porque hay otros 867 aspirantes que aspiran a lo mismo.

Lo grande de todo esto es que si conseguís una buena marca personal gracias a la difusión que te dan los medios 2.0 es mucho más fácil llegar a los potenciales clientes para tu negocio.

Frente a lo que podés hacer si logras una buena presencia en el mundo 2.0, buscar clientes por los métodos tradicionales se parece a buscar una aguja en un pajar. Eso es lo que hace, trabajar por tu cuenta se vuelve mucho más viable y realista.