¿Sabías que podés ganar dinero por Internet sin un sitio web? Echá un vistazo a las mejores alternativas

Hay muchas formas en las que podés comenzar a ganar dinero por Internet sin tener que hacer un sitio web,, con lo que todo eso implica.

Crear un sitio web rentable es una excelente forma de generar un ingreso en línea a largo plazo. Sin embargo, hay más formas en las que podés comenzar a ganar dinero por Internet sin tener que hacer un sitio web.

Las mejores alternativas para ganar dinero por Internet

Publicá libros para Kindle

Estamos en el mejor momento de la historia para convertirse en escritor y ganar dinero por Internet. Si has estado soñando con escribir libros para vivir, entonces tu sueño podría estar más cerca de lo que crees y así ganar dinero por Internet.

La revolución de la autoedición ha hecho posible que cualquiera pueda ganar dinero por Internet publicando libros. Como hay una barrera de entrada más baja, esto también significa más competencia para ganar dinero por Internet.

Pero al escribir el mejor libro posible y satisfacer las expectativas del lector, podés aumentar tus posibilidades de éxito y ganar dinero por Internet. Al publicar tus propios libros para Kindle, todos los aspectos del proceso de publicación están bajo tu control.

Esto significa que sos el responsable de escribir, editar, formatear, obtener una portada, subirlo a Amazon, escribir la descripción de tu libro y comercializarlo y así ganar dinero por Internet.

Aquí hay algunos consejos para mejorar tu éxito como escritor independiente y ganar dinero por Internet:

Hacé una investigación de mercado. Asegúrate de que haya un mercado de libros viable que no sea demasiado competitivo pero que tenga lectores.

Escribí el mejor libro posible e invertí en un editor profesional para ganar dinero por Internet.

Invertí en una portada y una descripción del libro de alta calidad. Estos dos elementos funcionan para vender tus libros.

Publicá tus libros en una serie y apuntá a dominar un mercado determinado para ganar dinero por Internet.

Tu éxito como escritor está completamente bajo tu control. Escribí el mejor libro posible y creá una lista de correo electrónico de tus lectores ideales. Mientras más publiques, más aprenderás y ganar dinero por Internet.

La literatura en Kindle es una forma de ganar dinero en Internet.

Email Marketing

Pensá cuántos correos electrónicos recibís en tu bandeja de entrada todos los días. Muchos de estos son probablemente de listas de distribución a las que te has registrado. Algunos son tan buenos que no podés esperar para abrirlos todos los días, mientras que otros, te hacen cuestionarte cómo fue que te suscribiste en su lista.

Crear una lista de correo electrónico de nicho de mercado puede ser una excelente manera de llegar a un grupo específico de personas y crear un negocio sólido y sostenible y ganar dinero por Internet. Empresas de millones de dólares como theSkimm se han creado con base en una lista de correo electrónico diaria y así ganar dinero por Internet.

Lo mejor de todo para ganar dinero por Internet es que comenzar una lista de distribución por correo electrónico no tiene que ser difícil. Con herramientas como ConvertKit, Drip, MailChimp y Aweber, nunca había sido tan fácil y ganar dinero por Internet.

Este es el proceso que debés seguir:

Decidí un nicho al que te gustaría servir para ganar dinero por Internet, y el estilo de tus correos electrónicos.

Elegí un proveedor de marketing por correo electrónico.

Creá una página de destino simple y dirige el tráfico a esa página.

Enviá correos electrónicos regulares a esa lista.

El objetivo de tu lista de correo electrónico es generar confianza, para que la gente abra tus correos todos los días y así ganar dinero por Internet. Cuando consigas tener una lista considerable de personas que abre tus correos, tenés varias formas de monetizar esa lista y ganar dinero por Internet, como:

Vender tus propios productos digitales.

Ofrecer un curso de membresía.

Enviar a tus suscriptores a ofertas de afiliados.

Vender patrocinios.

Trabaja como independiente en sitios

Hay un montón de sitios de freelance llenos de clientes hambrientos que buscan a alguien con tus habilidades. La demanda de trabajadores independientes actualmente no tiene precedentes en la historia.

Algunos de los sitios de freelance más populares incluyen:

Upwork

Freelancer

Fiverr

Guru

Para tener éxito en estas plataformas y ganar dinero por Internet, es importante definir un nicho. Lo peor que podés hacer como profesional independiente es anunciarte como generalista.

Dado que la competencia es tan alta, querrás anunciarte como la única solución para un tipo específico de cliente. No importa cuál sea tu nicho, es hora de crear tu perfil, crea un portafolio con trabajos relevantes que muestren tus habilidades y comienza a ofrecer tus servicios.

Si realmente querés ganar dinero por Internet con plataformas como Upwork, dedicá un tiempo a explorar el sitio (en inglés) Freelance to Win. Este sitio está dedicado a ayudarte a convertirte en un profesional independiente con alta remuneración.

Comprá y vendé sitios web

El proceso de comprar y vender sitios web es como el proceso de intercambiar casas. Comprás una casa que tiene un potencial sin explotar, la reparás y la vendés a ganancia.

El proceso es bastante sencillo. Pero debés saber que hay un riesgo involucrado. Por lo tanto, no inviertas dinero en un sitio que no podés permitirse perder. Así es como podés comprar y vender sitios con un margen de ganancia:

Encontrá un sitio web subvalorado que sabes que podés mejorar. Mirá mercados como EmpireFlippers, Flippa y We Sell Your Site. Investigá el sitio para descubrir los ingresos y las cifras de tráfico, el perfil de los enlaces (backlinks) y las razones reales por las que se vende el sitio.

Si se pone a la venta, comprá el sitio.

Hacé mejoras al sitio para maximizar su tráfico e ingresos.

Vendé el sitio para obtener ganancias.

Comprá y vendé nombres de dominio

Mencionamos comprar y vender sitios web. Pero ¿sabías que también podés hacer lo mismo con los nombres de dominio? Usá herramientas como Just Dropped y purchase unique domain names. Luego, vuelve a poner a la venta los nombres de dominio, esperá a los compradores y véndelos con una ganancia.

Es así como algunas personas han podido resolver la pregunta ¿cómo ganar dinero en Internet de verdad en dólares?, porque ganan cientos o miles de dólares al año empleando esta estrategia.

Vendé fotos y videos de stock

Si te gusta tomar fotos o hacer vídeos, podés ganar dinero por Internet con lo que te apasiona. Hay muchos sitios que te permiten subir tus fotos y grabaciones. Estos sitios tienen enormes bases de usuarios, y cuando alguien paga por los derechos de tu foto, vos te llevas tu dinero. Algunos de los sitios web de fotografía de stock más grandes incluyen:

Shutterstock

iStockPhoto

Si eres un videógrafo, algunos de los principales sitios son:

VideoHive

Pond5

VideoBlocks

Dissolve

Al crear tu portafolio, dedicá un tiempo a buscar en los portales mencionados para encontrar los estilos más populares. Luego, creá tu propio nicho y subí tu material tan frecuentemente como sea posible. Cuanto más grande sea tu portafolio, mayores serán tus posibilidades de éxito y ganar dinero por Internet. Además de ganar dinero por Internet con tus fotos y videos, usar estos sitios también puede ayudarte a construir una base de fans para tu trabajo.

Invertí en criptomonedas

Las criptomonedas son una forma de ganar dinero por Internet.

Las criptomonedas han venido ganando terreno en los últimos años. Las criptomonedas aparecieron en el radar masivo con la gran subida del Bitcoin. Pero, incluso si no invertiste en Bitcoin y otras criptomonedas hace algunos años, aún no es demasiado tarde para ganar dinero por Internet.

Invertir en criptomonedas es muy parecido a cualquier otra forma de inversión y habrá algunos riesgos involucrados. Sin embargo, si te tomás el tiempo para informarte, podés hacer inversiones sólidas que te darán resultados a largo plazo y así ganar dinero por Internet.

El primer paso en tu aventura con las criptomonedas es poner tus conocimientos y habilidades al día.

Existen múltiples enfoques para ganar dinero con criptomonedas, incluyendo:

Invertir en monedas antes de su salida a la bolsa, o su aumento en valor

Aprender a programar y trabajar con blockchain

Convertirte en un escritor de criptomonedas

Conseguir un trabajo en una empresa de criptomonedas

Como las criptomonedas y la tecnología blockchain aún están en su infancia, es un buen momento para aprender las habilidades necesarias para posicionarse para el éxito futuro y ganar dinero por Internet.

Crea un canal de YouTube

YouTube es una alternativa para ganar dinero por Internet.

YouTube es uno de los motores de búsqueda más grandes del mundo. Pero en lugar de buscar sitios web, las personas buscan videos entretenidos, divertidos o informativos.

Podés ganar dinero por Internet con tu canal de YouTube usando su sistema de publicidad o enviando a tus visitantes a un sitio web que has monetizado de otra manera. Crear un canal de YouTube es parecido a crear un sitio web, excepto que estás creando videos, no contenido escrito.

Si te sentís cómodo frente a una cámara y querés probar suerte creando videos, entonces necesitarás definir la temática de tu canal para ganar dinero por Internet. Normalmente, hay dos tipos de canales de YouTube (por lo menos los que son exitosos):

Contenido entretenido. Este estilo incluye cosas como series web, videos de comedia, bromas, reseñas, videojuegos y mucho más.

Contenido educativo. Este estilo está más orientado a las frases ‘cómo hacer‘. Si tenés habilidades útiles o información que querés transmitir a través del vídeo, entonces esta es una opción legítima para vos y ganar dinero por Internet.

Cuando hayas decidido qué tipo de canal vas a iniciar, es hora de comenzar a crear. Primero, necesitarás crear un canal de YouTube y pensar en un nombre atractivo. Luego, tené en cuenta los siguientes consejos:

Usá una cámara de alta calidad para grabar tus videos;

Experimentá con diferentes estilos, formatos y técnicas de edición hasta que encuentres uno que te empiece a traer buenos resultados;

Optimizá los títulos, las descripciones y las imágenes de tus videos para hacer que las personas hagan clic;

Creá un calendario de publicación de videos, para que los seguidores sepan cuándo esperar tu contenido.

Sé un asistente virtual

Si eres excelente en planificación y organización, entonces convertirte en un asistente virtual podría funcionar para vos y ganar dinero por Internet. Un asistente virtual podría ser responsable de una amplia gama de tareas. Por ejemplo, podrías hacer contabilidad general, ingreso de datos, administración de correo electrónico, investigación y mucho más.

Convertirte en un asistente virtual puede ser una excelente manera para ganar dinero por Internet, sino también establecer contactos con personas importantes.

No solo eso, sino que el mercado y la demanda de asistentes virtuales están teniendo un crecimiento acelerado. Muchos propietarios de negocios recurren a asistentes virtuales, en lugar de contratar a un miembro del personal a tiempo completo.

Vendé tus servicios de programación o software

Aprender a programar puede ser una habilidad muy valiosa. Ya sea que esté quieras un trabajo como freelance con tus habilidades o desarrollar y construir tu propio software.

Cuando sabés cómo crear software, podés hacer cosas como crear una aplicación para consumidores, un sitio web o una aplicación móvil, o incluso un juego móvil y así ganar dinero por Internet. Muchas empresas de enorme éxito se han construido sobre la base de un software.

Gran parte del software actual es creado por grandes compañías. Pero si mirás en Google Play o Apple Store, verás que muchas de las aplicaciones más populares han sido creadas por personas como vos. Si querés ganar dinero por Internet con tu propio software o aplicaciones, este es el proceso que podés seguir:

Hacer estudios de mercado para descubrir una necesidad apremiante;

Crear una versión MVP del software;

Obtener retroalimentación de los usuarios iniciales y probadores beta;

Integrar la retroalimentación y lanzar tu primera versión al mundo;

Comenzar a comercializar tu solución de software.

Si te parece que crear y vender tu propio software consumirá demasiado tiempo, entonces podés ganar dinero por Internet de tus habilidades de programación de inmediato trabajando como freelance.

Dedica un tiempo a buscar en las mejores plataformas de freelance como Upwork y Freelancer y encontrarás una variedad de trabajos para los que tus habilidades son adecuadas. O bien, podés visitar el sitio Remoteok.io, que lista una variedad de trabajos de programación remotos a los que podés postularse.

Sé tutor en línea para niños

Dar clases de español y ser tutor de estudiantes de todo el mundo es una excelente forma entre las opciones de cómo conseguir dinero rápido y fácil en un día por Internet. Si tu lengua materna es el español, entonces ya tenés las habilidades para tener éxito.

También podés obtener una certificación para aumentar tus posibilidades de éxito y ser contratado para el trabajo y ganar dinero por Internet. Por lo general, podés ganar hasta u$s25 por hora en dando tutorías a estudiantes a través de Skype. Si este tipo de trabajo te parece interesante para ganar dinero por Internet, visitá sitios como:

Learn4Good

VerbalPlanet

Chegg Tutors

Evaluá sitios web y da retroalimentación

¿Tenés buen ojo para el diseño o sabes qué debe tener un buen sitio web o aplicación? De ser así, podés ganar dinero por Internet ofreciendo tu retroalimentación y pruebas de errores de usabilidad.

Si has pasado mucho tiempo en línea, probablemente tengas un buen ojo para ver lo que funciona y lo que no funciona. Por ejemplo, ¿el contenido no está claro? ¿El diseño te confunde? ¿El menú de navegación es demasiado complejo?

Hay una serie de sitios que te pagarán por dar este tipo de comentarios y así ganar dinero por Internet. Por lo general, tus comentarios serán verbales, escritos o usarás un software de grabación de pantalla. Algunos de los sitios de review más comunes son: