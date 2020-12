¿Cómo crear una página web gratis? Aquí tenés 11 alternativas prácticas

En los últimos años crear una página web se ha convertido en algo divertido, una experiencia casi sin sufrimiento. Olvidáte de tener que programar o entender conceptos crípticos como HTML, CSS o FTP. Hoy el principal reto a la hora de cómo crear una página web es descubrir cuál es el mejor creador para tu proyecto.

Muchas plataformas para resolver cómo crear una página web ofrecen paquetes sin costo para armar página web gratis. Como están alojados en la nube, no tenés que preocuparte del hosting o de instalaciones complejas al momento de cómo crear una página web.

Todo lo que necesitarás a la hora de cómo crear una página web será un navegador (por ejemplo, Google Chrome, Safari, Firefox o Microsoft Edge) y una computadora con conexión a Internet. Y es un buen punto de partida para ganar dinero a través de la Red.

¿Qué plataformas que te permitan responder al desafío de cómo crear una página web valen la pena probar? Aquí encontrarás un resumen de 11 opciones para cómo crear una página web que ofrecen planes gratis.

Cómo crear una página web con Webnode

Webnode ha renovado su sistema por completo hace poco, lo ha convertido en algo muy moderno. Las plantillas que han añadido se adaptan a los dispositivos móviles automáticamente y tienen buenos estilos.

¿Cómo crear una página web con Webnode? Resulta muy intuitivo, y como es de esperar, también podrás contratar un plan pago si necesitas más. Webnode ofrece una variante costo bajo a u$s3,95 al mes, que te deja usar un nombre de dominio propio que ya poseas (por ejemplo, tu-negocio.com) y contactar con su soporte premium.

El pequeño anuncio a pie de página seguirá mostrándose. Su blog es bastante limitado y no podrás crear una tienda online con Webnode. El anuncio de Webnode que el plan gratuito muestra es pequeño y las plantillas son adaptables a dispositivos móviles.

No limita el número de páginas que puedas crear y podrás editar las opciones de SEO para todas las páginas. Deberían añadir y mejorar algunas de sus funciones (por ejemplo, blog o ecommerce). El espacio web no es muy generoso ya que solo ofrecen 100 MB en el plan gratuito. No viene con cifrado SSL.

Cómo crear una página web con Wix

El creador web más grande es Wix. Tiene más usuarios que cualquier otro creador web y es fácil ver el porqué. Está equipado con funcionalidades únicas y plantillas fantásticas. Una opción genial para crear un sitio web pago.

¿Para crear un sitio web gratis, también será una buena opción? La respuesta rápida es no. ¿ Cómo crear una página web con esa plataforma que tiene el mismo problema que Weebly, el anuncio a pie de página y anuncios demasiado visibles. No solo ocupa tu pie de página, también hay uno visible en la parte superior derecha de tu sitio web.

Se destaca por la espectacular selección de plantillas y la flexibilidad de su editor. Además su App Market te permite añadir aplicaciones para darle más funciones a tu sitio web. El plan gratuito ofrece 500 MB de espacio web, son generosos.

No hay límite en el número de páginas que podés crear y tendrás acceso a todas las funciones de SEO. Un problema es que las URL son demasiado largas y esto hace que no sea fácil de recordar.

Cómo crear una página web con Mozello

Esta compañía letona es uno de los creadores más pequeños del mundo. Lo que sorprende es que Mozello deja crear sitios web multilingües sin costo alguno, algo que no podrás conseguir con ningún otro proveedor.

Entre otras funciones viene con un blog, una tienda en línea y opciones decentes para SEO decentes. Además, el anuncio que muestran a pie de página es tan discreto que la mayoría de tus usuarios ni lo verán. En su plan gratuito ofrece 500 MB de espacio web, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios.

Por contra, aunque el editor sea fácil de usar, es muy limitado cuando lo comparamos con sus competidores. Por ejemplo, ciertos elementos como las galerías de imágenes solo pueden añadirse a un tipo de página. Esto hace que Mozello no sea tan flexible como otros a la hora de cómo crear una página web.

Cómo crear una página web con Weebly

Al momento de enfrentar el desafío de cómo crear una página web Weebly es uno de los creadores de mayor calidad. Pero en su plan gratuito el anuncio que colocan a pie de página es enorme, incluso se ilumina cuando pasas el ratón por encima.

A la hora de cómo crear una página web, se trata de un muy buen producto que resulta muy fácil de usar. Incluso tiene un App Center con el que podrás instalar aplicaciones que te permitirán expandir las capacidades de tu sitio web.

Los planes pagos empiezan en 8 dólares. Ofrece 500 MB de espacio web y no limita las opciones SEO de ninguna página. Tampoco limita el número de páginas que podrás crear.

Cómo crear una página web con Jimdo

Lo mejor de Jimdo es que no te costará un ojo de la cara si un día querés un plan pago al momento de cómo crear una página web. Su plan más económico cuesta 10 dólares y te dejará usar tu propio nombre de dominio.

No solo todas sus plantillas están disponibles en el plan sin costo para resolver el desafío de cómo crear una página web, además, estas son compatibles con teléfonos móviles y tabletas porque son adaptables. También tiene una aplicación para dispositivos móviles que te dejará crear y editar tu sitio web allí donde estés, y así resolver el desafío de cómo crear una página web.

Jimdo permite que vendas hasta 5 artículos con el plan gratuito. Pero debés tener en cuenta que en este plan las opciones de SEO (por ejemplo, título y meta-descripción) solo son editables para la página de inicio. Es una contra a la hora de cómo crear una página web.

El anuncio a pie de página que muestra el plan gratuito de Jimdo es pequeño y discreto. Además viene con cifrado SSL, lo cual es bueno antes de iniciar el proceso de cómo crear una página web. Pero su selección de plantillas podría ser mejor. No hay un centro de aplicaciones para instalar nuevas funcionalidades y así ampliar las posibilidades de tu sitio web.

Cómo crear una página web con WordPress.com

No debe confundirse WordPress.com con su hermano mayor WordPress.org. Este último es fantástica si no temés entrar en terreno técnico, pero sorprendentemente, la versión .com no resulta mucho más fácil de utilizar y tiene muchas restricciones a la hora de cómo crear una página web.

Si lo que querés es simplemente crear un blog, WordPress.com podría ser una excelente solución, aunque a la hora de cómo crear una página web hay opciones mejores.

WordPress.com no tiene la flexibilidad de su hermano mayor WordPress.org.

Cómo crear una página web con One.com

One.com no es gratuito como otros proveedores con modelos freemium. Tiene un costo muy económico para responder el desafío de cómo crear una página web. One.com no incluye un dominio propio, tendrás que contratarlo por separado. El sitio web no tendrá publicidad, pero tiene truco: solo podrás crear 5 páginas, si te pasas te resultará mucho más caro.

Si lo que necesitas es un sitio web muy pequeño, sin anuncios y querés tener tu propio nombre de dominio, One.com puede ser una buena alternativa y muy barata. Y si preferís usar WordPress y no la plataforma de creación web que One.com ofrece, esto no será un problema; además aquí no habrá límite de páginas web que puedas crear.

Cómo crear una página web con 000webhost

000webhost pertenece al mismo grupo que Hostinger, una empresa de alojamiento web conocida que utilizan 000webhost para ofrecer servicios gratuitos de hosting. Está limitado a 1 GB de espacio, 10 GB de ancho de banda y un máximo de dos páginas web, pero si realmente no querés utilizar WordPress, tienen un creador web gratuito.

Si en algún momento decidís pasarte al plan premium para eliminar estas limitaciones iniciales al momento de crear una página web, pagarías unos 9 dólares al mes. Aunque la verdad es que hay herramientas mucho mejores (como Wix o Weebly) con ofertas similares.

Para crear las páginas permite utilizar tanto su propia plataforma como WordPress. La versión gratis permite incluso conectar un nombre de dominio comprado en otro sitio. Además tienen casi 200 plantillas de donde elegir y están clasificadas por sectores.

Aunque los diseños no son adaptables, podés crear versiones de tu página específicamente adaptadas para computadoras, tabletas y móviles. Un punto interesante es que proporcionan una manera fácil de crear páginas web en varios idiomas. Y si eres un paranoico de las copias de seguridad, podrás estar tranquilo, te dejará descargar copias y también restaurarlas.

Tienen algunas plantillas modernas y de buen diseño, pero la mayoría parecen antiguas. Una gran limitación del plan gratuito es que tu página web estará offline (caída) cada día durante una hora.

Posee algunas de las principales funcionalidades y extensiones necesarias, pero faltan algunos elementos importantes (por ejemplo, un blog o la posibilidad de hacer búsquedas en la página). Además, si cambias a una nueva plantilla, pierdes todo el contenido.

Cómo crear una página web con Google Sites

Google modernizó su creador web Google Sites, que ahora tiene un aspecto más limpio y moderno. En cuanto lo investigues un poco, notarás dos cosas: es facilísimo de usar, y casi no tiene nada, podés elegir entre seis plantillas, todas con un aspecto bastante vacío cuando empezás a diseñar, sin ningún contenido de muestra.

La nueva versión de Google Sites no admite nombres de dominio personalizados (información en inglés), algo esencial si querés tener una web profesional algún día. Se puede conectar un nombre de dominio a través de Google MyBusiness, pero te obliga a tener una empresa con una dirección física.

Como era de esperar, la integración con otros productos de Google (Maps, Calendar, Docs, Slides, etc.) es excelente y puede serte útil a la hora de cómo crear una página web.

Pero deberían tener más temas y elementos de diseño. No se puede acceder a la configuración de SEO de la página web, por ejemplo al título de la página o a la meta-descripción, algo negativo al momento de cómo crear una página web. Su base de conocimientos es tan básica como el creador en sí, por lo que buscar una respuesta puede ser bastante frustrante.

Cómo crear una página web con Mobirise

Hay servicios web útiles para resolver el desafío de cómo crear una página web que incluyen el alojamiento y que funcionan en tu navegador. Pero quizás cuando encarás el proceso de cómo crear una página web prefieras diseñar tu página con un software que pueda instalarse en Windows o Mac.

Mobirise es uno de estos programas que te sirven para resolver el desafío cómo crear una página web: lo descargás de aquí, instalas en tu computadora y en unos minutos podés empezar a arrastrar y soltar elementos para montar una página web, incluso sin conexión.

Las plantillas son de aspecto moderno y tienen muchas funcionalidades, aunque solo hay unas pocas para elegir. Además, la mayor parte son pagas, un punto negativo al momento de cómo crear una página web.

Otro inconveniente es que no tienen funcionalidades para escribir blogs. Por otra parte, una vez que estés satisfecho con el resultado, necesitarás publicar la página web en tu propio espacio de Internet. Por supuesto, esto es mucho más complicado que si se utiliza un creador web con hosting integrado, ya que necesitarás configurar una conexión FTP.

Cómo crear una página web con Zoho Sites

El creador web de Zoho cuenta con muchas plantillas que te servirán a la hora de cómo crear una página web. El inconveniente es que solo un pequeño porcentaje son adaptables a dispositivos móviles.

Además, tenían un aspecto estupendo hace unos años, pero ahora se ven un poco pasadas . El editor en sí es facilísimo de usar y tiene todas las funcionalidades que puedas imaginar, algo muy útil al momento de cómo crear una página web.

Con Zoho Creator podrás incluso añadir bloques de contenido dinámico a tu página web. Además tenés acceso completo al código HTML y CSS de tu página. En conjunto, se trata de un producto muy respetable, especialmente si ya utilizas otros productos de Zoho.

La plataforma Zoho ofrece una alternativa de creación gratuita de páginas web.

¿Cómo crear una página web gratis paso a paso?

Para todos los creadores web que mencionamos en este artículo la creación se basa en los siguientes seis pasos:

Registráte en el plan gratuito del creador web que elijas.

Escogé la plantilla que más te guste.

Añadí las páginas que necesitás a tu sitio web (por ejemplo, sobre nosotros, blog, etc.).

Personalizá el contenido (texto, imágenes, video, etc.).

Opcional: optimizá las opciones SEO.

Publicá el sitio web.

Cómo crear una página web: ¿Quién paga por esos planes gratis?

Mantener abierto un sitio web les cuesta dinero a los proveedores. Tienen que cubrir el costo de mantener los servidores, pagar el marketing y la publicidad y, desde luego, financiar el desarrollo de sus productos.

Los sitios gratis se basan casi siempre en modelos "freemium". Eso significa que el plan sin costo inicial se financia con las cuotas de los que contratan un plan pago.

La gran mayoría de las plataformas de creación gratuita de páginas web no soportan al comercio electrónico.

Cómo crear una página web: ¿qué te faltará?

No podrás conseguir un nombre propio de dominio, porque los dominios que terminan con ".es" o ".com" siempre tienen un costo.

La mayor parte de los proveedores te darán un subdominio como pueda ser, por ejemplo: tunombre.nombre-del-proveedor.com.

Esto, que no representa ningún problema para un sitio web personal, no es demasiado recomendable para uno profesional o comercial por las siguientes razones:

No da una apariencia profesional.

Perjudica el posicionamiento en los buscadores (SEO) de tu sitio web.

Muchos creadores web pondrán sus propios anuncios en tu sitio web y eso no impresionará favorablemente a tus posibles clientes.

Además de lo anterior, hay creadores de páginas web que ofrecen plantillas y diseños mediocres en sus planes gratuitos, se guardan los buenos diseños para los clientes pagos. Lo mismo pasa con las funciones avanzadas (por ejemplo, ecommerce), algunos las reservan para los clientes pagos.