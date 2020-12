Balance 2020: ¿el año de la transformación digital o cultural?

Hay memes que se preguntan quién había logrado la transformación digital y no eran ni el CEO ni el CIO, sino la Covid-19. ¿Tienen razón'

Durante el año 2020, un par de palabras fue una especie de mantra en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): transformación digital. Aunque en los últimos años ya era un leitmotiv de los proveedores tecnológicos, en este año signado por la pandemia del coronavirus se elevó a una categoría multiforme y de aplicaciones vastas.

Sin embargo, hay voces que ponen en duda si este año lo que se registró fue una transformación digital, con la adopción masiva de herramientas tecnológicas para afrontar el confinamiento social para ralentizar la propagación de la pandemia, o fue más bien una transformación cultural.

El debate al respecto lo plantea en la siguiente entrevista de iProfesional Gerardo Dall’Orso. gerente de sistemas corporativos de FV, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de grifería en una amplia gama de productos destinados al baño, la cocina y las instalaciones sanitarias.

Esta compañía cuenta con 98 años en el mercado y unos 1.500 empleados a nivel local y nueve oficinas comerciales en la Argentina y otros países, para sus productos que se comercializan en 25 países.

Dall'Orso ha ocupado cargos similares en Telecom, Molinos del Plata y Grupo Newsan. Desde octubre de 2020 es el presidente de la Asociación de Usuarios de SAP (ASUG) en la Argentina, Uruguay y Bolivia.

-¿Cómo cambió FV entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020?

-El cambio en la organización fue excluyentemente cultural. Antes de la pandemia no teníamos home office como práctica y de un día para el otro implementamos la modalidad para más de 400 personas, asegurando calidad de servicio, seguridad y disponibilidad de los sistemas. Gracias a todas las personas que forman el Grupo FV, y en especial, a los equipos de infraestructura y tecnología de las empresas del grupo, logramos una transición con el menor impacto posible en los procesos y en la facturación.

-¿Cuál fue el impacto de la pandemia en sus proyectos?

-El impacto fue diferente en función del valor estratégico y del estado de situación de cada proyecto. Los de alto valor estratégico y que ya estaban iniciados, se los continuó; aquellos que estaban por comenzar se postergaron hasta tener una visión más clara de la situación, que sucedió los primeros tres meses de iniciada la pandemia. Así, muchos de ellos se iniciaron y se finalizaron en cuarentena, sin haber tenido siquiera una reunión presencial.

-¿Cuáles fueron las iniciativas que desarrollaron en medio de la pandemia? ¿Quedaron pendientes de trabajo para 2021?

-Tenemos una serie de iniciativas estratégicas que hemos mantenido durante la pandemia, muchas de las cuales se iniciaron este año, pero que podrán ver materializados sus beneficios recién el año próximo. Estamos definiendo una agenda de proyectos tanto o más ambiciosa e intensa que la de este año.

FV habilitó encuestas gratuitas de clima interno sobre la Covid-19.

Plataformas tecnológicas para surfear la pandemia

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para los cambios registrados este año?

-Las herramientas colaborativas como Microsoft Teams fueron clave para mantener nuestra integración como organización. La rapidez con la que los usuarios se adaptaron a su uso me sorprendió.

SAP también nos aportó valor durante la pandemia, disponibilizando IBP for Supply por tres meses sin costo alguno. Con SAP Qualtrics habilitamos encuestas gratuitas de clima interno sobre la Covid-19, que aplicamos dentro de la Gerencia Corporativa de Sistemas, obteniendo información muy valiosa de cómo las personas de nuestro equipo estaban llevando adelante la pandemia.

-¿Cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Hay varios memes que se preguntaban quién había logrado la transformación digital y no eran ni el CEO ni el CIO, sino la Covid-19. No concuerdo del todo, lo que creo que aceleró la pandemia fue la transformación cultural. El crecimiento del comercio electrónico no se debió a un cambio tecnológico sino a uno cultural, lo mismo con los medios de pago y hasta con los eventos. Por el contrario, esta velocidad del cambio cultural no se ve tan reflejado en las leyes que son siempre lentas y llegan a destiempo.

Gerardo Dall’Orso: "Esta velocidad del cambio cultural no se ve tan reflejado en las leyes que son siempre lentas".

-¿Cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-El enorme pendiente tecnológico que tenemos es el de desarrollar muchos más profesionales para el sector TIC. Desde el Estado se debe definir un plan estratégico para crecer enormemente en recursos formados, que puedan no solo cubrir las necesidades internas, sino mucho más importante, exportar conocimiento. Esto debería estar entre los principales temas de la agenda de nuestro gobierno.

-¿Cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021 en el sector donde se desempeña su organización?

.En primer lugar pondría Internet de las cosas (IoT) por la necesidad de tener menos contacto físico con los objetos. Por otro lado, la gestión de los datos y de la información seguirán siendo estratégicos. Cada vez más tecnologías como machine learning (ML) e inteligencia artificial (AI) serán aliadas estratégicas para convertir datos en activos y tomar mejores decisiones. La seguridad continuará siendo un tema prioritario para las empresas.