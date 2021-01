La feria tecnológica de Las Vegas sorprende con robots hogareños, celulares enrollables, TV micro LED y PC verticales

El equipo de Samsung lleva un sensor de profundidad LiDAR y utiliza inteligencia artificial para reconocer objetos y encontrar el mejor camino

Entre las novedades del Consumer Electronic Show (CES) 2021, que se realiza este año en formato virtual por causa de la pandemia del coronavirus en lugar de su sede habitual en la ciudad estadounidense de Las Vegas, Samsung presentó un nuevo robot aspirador hogareño.

El equipo lleva un sensor de profundidad LiDAR y utiliza inteligencia artificial para reconocer objetos y encontrar el mejor camino para hacer su tarea. El JetBot 90 AI+ es capaz de vitar los cables y los objetos de pequeño tamaño durante su recorrido y cuando regresa a su base de carga vacía su depósito.

El JetBot 90 AI+ llegará a Estados Unidos a lo largo del primer semestre del 2021. El sensor LiDAR utiliza la misma tecnología que emplean los coches con conducción autónoma para detectar lo que tienen delante mediante luz láser. Este tipo de sensores los incorporan también las iPad Pro y los iPhone 12 Pro de Apple.

El sistema de vaciado del JetBot 90 AI+ de Samsung es muy similar al de los modelos de gama alta de iRobot, los Roomba i7+ e S9+, con una bolsa a la que van a parar los residuos que sólo hay que cambiar cada tres meses aproximadamente.

Un teléfono móvil con pantalla enrollable

Cuando está enrollada, la pantalla del LG Rollable tiene la misma forma que la mayoría de los teléfonos móviles, pero la pantalla puede expandirse, de las 6,4 a las 7,4 pulgadas, transformándose en una pequeña tableta. LG dejó ver durante apenas unos segundos al final de la presentación de sus novedades en el CES.

No hubo más que esa imagen, en la que el teléfono variaba su tamaño, pero LG ya ha conseguido uno de los puntos altos de la feria tecnológica. La compañía coreana no anunció plazos para su puesta en el mercado, detalles específicos del teléfono o precio con el que saldrá al mercado, pero el hecho de que lo haya mostrado en público indica que es algo más que un prototipo y que en poco tiempo estará en manos de los consumidores.

LG mantiene su apuesta por formatos diferentes de teléfono. Por ejemplo, su proyecto Explorer trata de abrir esas nuevas vías alternativas por las que no han pasado otros fabricantes.

Una de sus propuestas es el LG Wing, que tiene una pantalla frontal de 6,8 pulgadas que se puede girar para colocarse en horizontal mientras surge de 3,9 pulgadas por debajo. Se trata de un móvil con gimball, un sistema de estabilización multieje para facilitar la toma de imágenes en vídeo.

LG lanza una línea de televisores Mini LED

LG también se suma al Mini LED, la nueva tecnología de reproducción de imágenes con la que este año varios fabricantes lanzarán modelos comerciales. LG es el estandarte de los televisores OLED: es el proveedor de los paneles para el resto de las marcas que los comercializan.

Pero en este CES 2021 lanzó un tipo de televisor que obtiene negros muy cercanos al del OLED pero tiene la ventaja de alcanzar rangos de color y brillo más elevados. El Mini LED funciona mediante miles de diminutas luces de fondo, que permiten una atenuación de la luz muy controlada.

Los nuevos modelos de LG con este sistema se llaman QNED99 y QNED95 y suman diez modelos que van de las 65 a las 86 pulgadas con resoluciones 4K y 8K. A mediano plazo queda el Micro LED (Samsung comercializará este año una pantalla de 110 pulgadas), que consiste en puntos de luz controlados individualmente como el OLED pero con ventajas respecto a este en rango de color y brillo.

Junto a los nuevos QNED, LG presentó su nueva línea de pantallas OLED. La serie C1, definida por la compañía coreana como "la evolución de la tecnología OLED" ofrece "mayor luminosidad, claridad, detalle y realismo" que las generaciones anteriores.

Estará disponible con resolución 4K en 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas. El modelo de 48 pulgadas ganó un premio de innovación en esta edición del CES, ya que es un tamaño hasta ahora inédito en esta tecnología.

LG también ha destacado su nuevo procesador de imagen con inteligencia artificial, el Alpha 9 Gen 4 AI, capaz de reconocer objetos, caras y cuerpos, además de distinguir entre primeros planos y fondo y procesar de forma independiente cada objeto con el fin de lograr mayor sensación tridimensional.

El procesador también proporciona mediante los altavoces del televisor sonido envolvente virtual 5.1.2 y evita cambios bruscos de volumen con los cambios de canal. Disponen de HDR Dolby Vision y es compatible con el sonido Dolby Atmos.

Para la resolución 8K, la compañía reserva su línea premium LG Signature, que vuelve a presentar un televisor enrollable que queda oculto dentro de un mueble minimalista cuando se apaga. LG mantiene también otra línea LCD con sus NanoCell.

Computadoras verticales y recicladas

El modelo Yoga AIO 7, una PC de escritorio con pantalla giratoria, fue presentado por Lenovo en el marco de CES 2021. Es una PC de escritorio todo en uno, con Windows 10 y con bisagra giratoria. Es posible girar de forma sencilla la pantalla de marco delgado para que sea vertical u horizontal. También se puede inclinar el ángulo de visión hasta 20 grados.

El equipo, al ser giratorio, ocupa menos espacio. Permite conectar otro dispositivo para activar la pantalla de forma remota desde una tableta o un celular sin tener que encender la PC de escritorio. Además, en una próxima actualización permitirá ver contenidos como si fuera un smart TV 4K.

Al girarla, los contenidos giran automáticamente en la pantalla de la PC. El equipo cuenta con altavoces estéreo JBL ubicados bajo la pantalla rotatoria e inluye accesorios como teclado y mouse inalámbricos y una webcam de 5M retirable situada en la parte superior.

Según la compañía, este equipo cuenta con el primer panel 4K IPS de 27 pulgadas en un equipo de escritorio "all in one", con soporte para los estándares de color 99% DCI-P3 y 99% Adobe RGB.

Es posible elegir entre un procesador Ryzen 5 4500H de AMD, o un Ryzen 7 4800H. Tiene de memoria un máximo de 32 GB DDR4, y la versión más económica integrará 16 GB de RAM.

Respecto del almacenamiento secundario combina una unidad SSD con una capacidad máxima de 1 TB e interfaz NVMe M.2 y un disco duro mecánico de hasta 2 TB. Esta PC de escritorio llegará al mercado en abril de 2021 con un precio base de aproximadamente u$s1.450.

HP presentó en el CES 2021 varios equipos nuevos, entre ellos Elite Dragonfly G2, una convertible con un peso inicial de menos de 1 kg. También es parte del portafolio de computadoras sustentables que incorporan materiales reciclados, incluidos plásticos rescatados del océano.

Los modelos integran procesadores Intel Core de 11ª generación y los nuevos gráficos integrados Intel, que permiten a los usuarios mantenerse conectados a través de 5G, o la conectividad 4G LTE de clase gigabit con Tile ahora integrada.

El armazón de Dragonfly Blue es un convertible 2 en 1 con un diseño fácil de limpiar. Las nuevas características incluyen Audio by Bang & Olufsen, ahora habilitado con inteligencia artificial que maximiza la experiencia de audio para el habla, la música y las películas.

La nueva tecnología para la detección de intrusiones HP Tamper Lock, bloquea la PC si se ha abierto físicamente o ha sido comprometida, y avisa al usuario sobre esta situación.

La Elite Dragonfly Max brinda características mejoradas que incluyen: cuatro micrófonos de amplio rango con optimización de audio impulsada con inteligencia artificial, una cámara IR de 5 MP para una alta calidad en videoconferencias, y una pantalla HP Eye Ease con tecnología de luz azul y certificación Eyesafe para cuidar la vista.