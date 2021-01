Qué pasó con el ambicioso plan de Google para llevar Internet con globos a los lugares más recónditos del mundo

Alphabet anunció la suspensión del proyecto Loon que lleva conectividad a zonas rurales porque no lograron reducir los costos para su mantenimiento

Alphabet, la matriz de Google, abandonó Loon, unos de sus proyectos experimentales a través del cual la compañía buscaba llevar Internet a zonas rurales a través de globos.

"Aunque ecnontramos varios socios dispuestos a unirse a lo largo del camino, no determinamos una manera de reducir los costos lo suficiente como para construir un negocio sostenible a largo plazo", señaló el jueves Alastair Westgarth, CEO de Loon, en su blog.

"Desarrollar una nueva tecnología radical es arriesgado, pero eso no facilita la comunicación de este hecho. Me entristece compartir que Loon desaparecerá", explicó.

Esta noticia se produce después de la cancelación en 2020 de otro negocio experimental llamado Makani que proporcionaba energía eólica a partir de cometas gigantes, según informó Business Insider.

Ambos proyectos surgieron de la unidad de negocios 'X' de Alphabet. Esta sección genera proyectos experimentales a largo plazo que se contabilizan en las 'otras apuestas' de la compañía y proporcionan casi todos sus ingresos.

En un informe relativo a los ingresos del tercer trimestre, la empresa cifró los beneficios de las "otras apuestas" en u$s178 millones frente a los u$s155 millones de hace un año.

Por su parte, los negocios sumaron una pérdida operativa de u$s1.100 millones, frente a los u$s941 millones del año anterior. Google, por el contrario, obtuvo u$s12.600 millones en ingresos operativos sobre beneficios de u$s46.000 millones.

Loon había tenido problemas financieros recientemente, según un informe de The Information. Este documento afirmó que el principal objetivo de los ejecutivos de la empresa para 2020 sería asegurar su segunda ronda de inversión externa.

"Si bien este no es el resultado que imaginé para Loon cuando me incorporé hace 4 años, sigo estando inmensamente orgulloso de los logros de todo el equipo y espero que nuestros esfuerzos continúen de una manera que aún no podemos imaginar", explicó Westgarth.

Astro Teller, CEO de X y presidente de la junta de Loon, apuntó que "lamentablemente, a pesar de los innovadores logros técnicos del equipo durante los últimos 9 años, el camino hacia la viabilidad comercial demostró ser mucho más largo y riesgoso de lo esperado".

Google: dónde Argentina debe poner su foco tecnológico en 2021

"En estos últimos 10 meses avanzamos mucho más que en los últimos 10 años respecto al rol de la tecnología en nuestra vida, sin embargo aún queda mucho trabajo por delante", advirtió Pablo Beramendi, director general de Google Argentina.

En la siguiente entrevista con iProfesional, Beramendi (en la foto superior) señaló que "esta nueva realidad evidenció distintos aspectos en los que debemos profundizar", entre ellos "la brecha digital" y el desarrollo de infraestructura "para promover una mayor conectividad".

La oficina local de este gigante tecnológico cumplió 13 años, y desde su apertura en abril de 2007, la operación en la Argentina ha sido un punto estratégico para la compañía.

Beramendi es licenciado en administración de empresas de la Universidad de San Andrés y posee un MBA de la Escuela de Negocios Kellogg de la Universidad de Northwestern, EE.UU.

Antes de su designación como director general de Google Argentina, se desempeñó como líder de productos y soluciones para Hispanoamérica. Cuenta con experiencia en S.C. Johnson & Son, Booz Allen Hamilton y Bank of America.

-¿Cómo cambió Google Argentina y el ecosistema de clientes y socios de negocios en el que se desempeña, entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020?

-2020 fue un año desafiante y sin precedentes, nunca imaginábamos un contexto similar al que estamos viviendo. La pandemia nos llevó a adaptarnos para seguir conectados y trabajando tanto interna como externamente.

Como organización, nuestra prioridad es cuidar a nuestros empleados, proveedores y trabajadores externos por lo que desde el 16 de marzo gran parte de nosotros se encuentra trabajando de forma remota.

Si bien en la compañía ya contábamos con la opción de teletrabajo, nunca lo habíamos implementado de forma general y simultánea. Hasta septiembre de 2021, volver a las oficinas será voluntario y alentaremos a todos los colaboradores a que continúen trabajando desde sus casas si pueden.

Con nuestros clientes y socios trabajamos más que nunca a la par, para acompañarlos en algunos casos a dar sus primeros pasos en el mundo digital, y en otros a repensar de forma más inteligente y eficiente cómo gestionar sus negocios, tanto de cara a sus empleados como a sus clientes.

Desde el negocio de la publicidad online tuvimos un buen inicio del año pero, como parte de la crisis del Covid-19, esta tendencia se vio afectada. A nivel global, los ingresos entre abril y junio de 2020 registraron un declive que luego repuntó con un crecimiento del 14% en el tercer trimestre, en comparación al año anterior.

Por otro lado, el crecimiento de Google en los últimos meses no se limitó únicamente a la publicidad online: como parte del proceso de transformación digital en todos los niveles y a escala global, el negocio de la nube (Google Cloud) tomó gran relevancia y tuvo resultados positivos: los resultados globales en el tercer trimestre fueron de USD 3,444 MM, lo que representó un crecimiento del 45% en comparación al mismo período en 2019.

-¿Cuál fue el impacto de la pandemia en su agenda de proyectos?

-Indudablemente la situación actual del Covid-19 fue un suceso inesperado para todos nosotros. En este contexto, donde además se dio una impensada aceleración en la adopción tecnológica, producto del aislamiento social, los objetivos de negocio pasaron a un segundo plano y dimos un paso adelante para enfrentar este desafío haciendo lo que hacemos mejor: ser útiles y ayudar a los demás, como ayudar a las Pymes, a los gobiernos, a los colegios, a las ONG, al ecosistema de los medios locales, al sistema de salud, en definitiva a las personas.

Por eso, proporcionamos información precisa y autorizada para mantener a las familias seguras; ofreciendo productos e infraestructura de apoyo para mantener nuestros servicios y los de otros en funcionamiento.

También anunciamos ayuda a las pequeñas empresas y otras personas afectadas; y hemos colaborado para ayudar a los gobiernos y a los funcionarios de salud pública a frenar la propagación de la enfermedad (más detalles en respuesta 3).

Ayudar al otro es parte del ADN de nuestra compañía y de quienes la integramos, con lo cual para Google fue muy fácil darse cuenta de cómo debíamos reenfocar nuestras prioridades y asignar recursos, así como también tomar decisiones difíciles como la de cancelar eventos emblemáticos para nuestra empresa como Google I/O y hacer virtuales otros como Cloud Next.

Una de nuestras iniciativas que es "Crecé con Google" -donde anualmente recorremos todo el país brindando capacitaciones- se convirtió en sesiones virtuales y gratuitas vía YouTube.

A un clic de distancia, emprendedores, dueños de negocios, empleados, educadores, estudiantes, periodistas y usuarios en general pudieron aprender a usar herramientas gratuitas de Google para mantenerse conectados, mejorar la productividad en el trabajo y el aprendizaje desde casa, gestionar negocios de forma remota y adquirir nuevas habilidades digitales. En la Argentina, estas capacitaciones en casa ya tuvieron más de 280 mil vistas hasta el momento.

En el trabajo con nuestros clientes, fue esencial analizar las nuevas necesidades de cada uno de ellos para poder ayudarlos de forma más personalizada tanto en sus procesos de digitalización como en el desarrollo de nuevas estrategias de negocio.

Tan solo para mencionar uno de todos nuestros esfuerzos en este sentido, a partir de octubre, brindamos la posibilidad de mostrar fichas de producto no pagas en el Buscador: es decir, cuando un usuario realiza una búsqueda de un producto específico, como un juguete o zapatos, los resultados que aparecen en la pestaña de Google Shopping son principalmente resultados gratuitos. De esta forma, le permitimos a las empresas beneficiarse de los miles de millones de búsquedas que suceden en el Buscador todos los días.

-¿Cuáles fueron las iniciativas a las que dieron lugar en medio de la pandemia? ¿Cuáles son los pendientes de trabajo para 2021?

-A diferencia de otras pandemias que ha vivido la humanidad, esta es la primera en la que la tecnología tiene un rol fundamental y donde pudimos ver todo su potencial y las oportunidades que genera a través del trabajo colaborativo con distintos actores de la sociedad.

En Google, como compañía del mundo de la tecnología, contamos con herramientas y servicios que permiten acompañar y contribuir al bienestar de la comunidad local en estos tiempos desafiantes. Por eso desde marzo trabajamos en distintas iniciativas junto a empresas, competidores y gobiernos para unirnos con un objetivo común.

En abril presentamos nuestros Reportes de movilidad para ayudar a gobiernos y autoridades sanitarias en más de 120 países a poder visualizar los efectos de sus políticas destinadas a disminuir la circulación.

Además, pusimos especial foco en la ayuda a las empresas y a las Pymes locales porque entendemos que son una parte central de la economía local. Por eso, anunciamos una inversión global de u$s340 millones destinados en créditos de Google Ads disponibles para todas las Pymes a nivel mundial y en Argentina con cuentas activas durante el último año.

También trabajamos con la industria de los medios para elevar la calidad del periodismo, apoyar el crecimiento de sus negocios y empoderarlos con nuevas tecnologías. Para eso presentamos el Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo con el objetivo de ayudar a miles de pequeños y medianos editores de noticias locales a nivel mundial, entre los cuales fueron seleccionados distintos medios argentinos.

Así como alianzas con reconocidas instituciones como Fundación Gabo para brindar capacitaciones gratuitas enfocadas en la innovación periodística y el rol de las mujeres dentro de las redacciones.

De cara a 2021, creo que lo más importante será continuar trabajando en generar nuevas oportunidades para ayudar a usuarios, socios, empresas, gobiernos y organizaciones a seguir innovando y usando el ecosistema digital para llevar adelante sus objetivos de la mejor forma, entendiendo que ahora más que nunca, la suerte de uno es la suerte de todos.

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para estos cambios?

-El 2020 ha sido un momento para abrazar más que nunca a la transformación digital para impulsar la recuperación y el crecimiento de los negocios en este nuevo entorno. Y la adopción de la nube y de inteligencia artificial se consolidó como el mejor camino para establecer una nueva forma de pensar y crear soluciones para el hoy y ahora, y por sobre todo potenciar las estructuras de negocio de forma inteligente.

No sólo permitió la automatización de ciertos procesos sino que ha permitido a las organizaciones modernizar su infraestructura, gestionar sus datos y obtener nuevos insights a través del análisis y machine learning.

En Google creemos que esta tecnología constituye soluciones reales, concretas y accesibles para que las compañías puedan pasar a la acción rápidamente, aprovechando todo su potencial.

Esto se refleja en algunos de nuestros proyectos en el país y la región como la extensión del cable submarino internacional Tannat que conecta la Argentina con Brasil y Uruguay, y que ayudará a mejorar la conectividad de los usuarios de Google y clientes de Google Cloud.

Esto se suma a la expansión de la infraestructura de Google Cloud en América latina: en 2020 anunciamos la instalación de una nueva región en Santiago de Chile que se convertirá en la segunda en Latinoamérica después de la de San Pablo (Brasil).

Desde Google destacaron el crecimiento del comercio electrónico en la Argentina por la pandemia.

Los ámbitos del cambio tecnológico en la Argentina

-En el marco de una pandemia inédita en la historia humana por su impacto global, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-2020 fue un año de grandes aprendizajes, nos permitió dejar de lado algunos paradigmas y a futuro pensar en cómo podemos aprovechar estos nuevos modelos para tener un mundo mejor. Esto se observó claramente en tres ámbitos.

Primero, en la educación: la pandemia nos obligó a acelerar, en alguna medida, el nivel de intervención de la tecnología en los procesos de aprendizaje. En Google creemos que la tecnología es una gran aliada y complemento para que los equipos educadores sean más productivos y los alumnos puedan aprender de una forma más dinámica y adaptada a la realidad que vivimos hoy.

En la Argentina, 1,3 millones de estudiantes, docentes y familias pudieron acceder a la educación a distancia gracias a nuestras herramientas de Google for Education. Para eso fue esencial el trabajo entre las instituciones y formadores y tenemos que seguir trabajando en construir un vínculo estrecho para desarrollar medios adecuados, flexibles y adaptables a las necesidades cambiantes del sistema educativo.

En segundo lugar, en el comercio online y en el gran desarrollo que tuvo desde las empresas y los consumidores. La gente se retiró de las calles pero se volcó al mundo online, pasamos de experiencias físicas y en persona a aquellas que son completamente digitales.

Tal fue así que el 30% de los compradores online del último año en Argentina, realizaron su primera compra en el canal digital durante la pandemia y el 92% de ellos planea seguir comprando online en el futuro.

Este nuevo panorama se convirtió en una oportunidad única para reinventar los negocios, tomando en cuenta las nuevas necesidades de los consumidores de la mano de la tecnología. Y que aún tiene mucho potencial para desarrollar y perfeccionar en los próximos años.

Finalmente, este nuevo contexto nos permitió abrir las puertas a un mundo de colaboración que sin dudas va a tener resabios positivos a futuro y que nos pone a las personas y a las corporaciones una vara de responsabilidad muy importante.

Por ejemplo, quién hubiera pensado que dos competidores como Google y Apple pudieran colaborar en el desarrollo de una herramienta que permita el rastreo de casos de Covid-19 y que han lanzado naciones como Uruguay.

Definitivamente, todos tenemos un rol que cumplir y algo que aportar desde nuestro lugar, con la pandemia se evidenció el gran valor que se puede aportar a la comunidad a partir de los esfuerzos conjuntos de distintos actores: empresas, organizaciones, gobiernos e individuos.

-A partir de su balance del año 2020, ¿cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-En Google decimos que en estos últimos 10 meses avanzamos mucho más que en los últimos 10 años respecto al rol de la tecnología en nuestra vida, sin embargo aún queda mucho trabajo por delante.

Esta nueva realidad evidenció distintos aspectos en los que debemos profundizar, como en la brecha digital que tienen muchos argentinos y en la que debemos seguir trabajando para que todos estemos más conectados. Esto también se refleja en la posibilidad de seguir desarrollando nuestra infraestructura a nivel local y en la región para promover una mayor conectividad.

Para eso, como ya destaqué anteriormente, formar mesas de diálogo y trabajo serán un aspecto clave para los próximos años: estar cerca con actores del sector público y privado para generar nuevas oportunidades en el país en un momento en donde tenemos grandes desafíos.

La Argentina tiene un gran potencial para generar un ecosistema saludable que nos permita, como sociedad, utilizar la tecnología para generar un sinfín de nuevas posibilidades para todos.

Pablo Beramendi: "Formar mesas de diálogo y trabajo serán un aspecto clave para los próximos años"

-Aunque a la luz de lo ocurrido en el año 2020 resulte arriesgado hacer pronósticos, ¿cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021?

-Realmente considero que no sería realista ofrecer una visión futurista del estilo "el mundo que viene va a hacer así", ya que todavía hoy hay mucha incertidumbre. Mi propuesta es darse el lugar para hacerse preguntas pensando como eje en las oportunidades que podemos aprovechar hoy, en medio de la incertidumbre, para colocarnos mejor de cara a lo que viene.

El camino que recorrimos este año nos indica que la automatización ha ayudado a los negocios para tener en cuenta millones de variables para que podamos interpretar mejor esta nueva normalidad y encontrar allí valiosas oportunidades.

Al mismo tiempo, entendimos que es importante poder detectar los cambios en tiempo real para comprender cómo se va modificando el comportamiento de los usuarios y stakeholders y finalmente, que la digitalización es el camino para que los productos y servicios lleguen a quienes los necesitan en el momento indicado. Estos son tres aprendizajes muy concretos que tenemos de cara al mundo que viene.