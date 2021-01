IBM revela estas 3 claves para el éxito tecnológico en 2021 en la Argentina

Para el Gigante Azul, las empresas argentinas están listas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial a través de la nube

"El potencial que podemos alcanzar es enorme. Hoy contamos con cientos de datos e información, y con sistemas más sofisticados como inteligencia artificial en la nube híbrida abierta, somos capaces de extraer nuevo valor de esos datos, para crear, por ejemplo, nuevos medicamentos, tratamientos, materiales sustentables".

Este panorama auspicioso en medio del contexto crítico por la pandemia fue descripto ante iProfesional por Roberto Alexander, manager general de IBM para la Argentina, Paraguay y Uruguay.

En una entrevista con este medio, Alexander analizó las enseñanzas que dejó el año 2020 y explica las claves tecnológicas que deberán tener en cuenta las organizaciones argentinas en este año 2021.

-¿En qué cambió IBM Argentina y su ecosistema de clientes y socios de negocios en 2020?

-Los eventos de 2020 destacaron aún más la urgencia de acelerar los proyectos de reinvención digital. El mayor impacto fue repensar la forma de hacer las cosas. Y hacerlo a toda velocidad. La pandemia generó un gran impulso de transformaciones.

Vivimos distintas etapas. Un primer momento de emergencia, donde nos ocupamos del bienestar de nuestra gente, la seguridad de las personas, de su ecosistema, y asegurar que todo estuviera bien. Si bien en IBM estamos acostumbrados a trabajar de manera virtual, pasamos a tener a más del 95% de nuestros empleados trabajando de manera remota.

En segunda instancia, nos enfocamos en asegurar la continuidad operativa de nuestros clientes y todo el ecosistema de negocios. Tuvimos que colaborar, acercarnos mucho a nuestros clientes, y acompañarlos en esta virtualidad.

Todo esto aceleró la transformación digital en todas las industrias. La colaboración es un área que creció mucho y que sin duda nos beneficia a todos. Antes veíamos algunas empresas que tímidamente estaban comenzando a entrar en los ecosistemas de innovación, conectándose con startups, academia y otras empresas para co-crear soluciones que por sí mismas eran imposibles. Hoy ya está instalado.

Y de la mano de esa colaboración se abre el conocimiento y la experiencia para ser aprovechado por todos. Buscamos soluciones a los problemas más urgentes, la colaboración, la entrega de tecnología a través de la nube y el conocimiento son claves en este sentido. Como compañía promovemos los estándares abiertos y la colaboración entre nuestros clientes y todo el ecosistema de innovación local.

Hoy vemos que las organizaciones están centradas en mejorar la experiencia del cliente con inteligencia artificial, así como acelerar la agilidad y eficiencia de sus negocios con la nube.

Sin duda estamos frente a una oportunidad única para emerger más fuerte, impulsados por la flexibilidad, seguridad, agilidad, escalabilidad, eficiencia, administración de la infraestructura de TI simplificada, optimización de costos, y contratación a medida de las necesidades de cada cliente, sin importar su tamaño.

Como lo hemos hecho desde hace 97 años en la Argentina, en IBM apoyamos a nuestros clientes, trabajando de la mano con el ecosistema de negocios, y buscamos darles las mejores soluciones con tecnología de clase mundial, para apoyarlos en sus procesos.

IBM tiene sus principales instalaciones en Martínez, en el norte del Gran Buenos Aires.

Transformaciones digitales en alza

-¿Cómo impactó la pandemia en su agenda de proyectos?

-A pesar de todos los desafíos, hemos visto que la pandemia también ha acelerado la transformación digital de las empresas; lo que veríamos pasar en 5 o 6 años debería suceder en aproximadamente dos años. Así que los eventos de 2020 acabaron generando un impulsor de transformaciones.

Hay cuestiones que no cambiaban hace años, a pesar de que las condiciones estaban, no daban el salto, iban lentas, me refiero a, por ejemplo, temas como el comercio electrónico, el trabajo remoto y hasta la educación a distancia, todo esto se aceleró de una manera increíble.

Fue muy importante el rol de la tecnología como habilitador de capacidades, es por ello por lo que muchos de nuestros clientes que aún no habían optado por un enfoque de arquitecturas híbridas usando la nube, lo aprovecharon para agilizar sus procesos de IT, mejorar el "Time To Market" y conseguir eficiencia de costos.

-¿Qué iniciativas desarrollaron en medio de la pandemia' ¿Les quedaron algunas pendientes para 2021?

-Nos enfocamos principalmente en nuestros empleados y sus familias, en nuestros clientes para asegurar la continuidad de sus negocios y, trabajamos con gobiernos y organizaciones de la Argentina y el mundo para apoyar los esfuerzos en la lucha contra la pandemia.

Trabajamos junto a nuestros clientes para asegurar la continuidad del negocio de industrias como la banca, telecomunicaciones, la cadena de suministros de alimento, sistemas de salud, energía.

Además, acompañamos las soluciones de los emprendedores gracias al soporte de Startup With IBM, un programa que tiene como objetivo apoyar a los startups a través del acceso a infraestructura y servicios en la nube pública de IBM. La transformación digital es una prioridad. Las empresas están migrando hacia el mundo digital, moviéndose a la nube para ofrecer más valor agregado a sus clientes.

Según IDC, en 2024 más del 40% de todo el gasto en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se destinará directamente a la transformación digital en América latina. Hoy, más que nunca, este proceso se ha acelerado: es vital ser digital; es vital tener la agilidad necesaria para responder a las necesidades del cliente.

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para estos cambios?

-Aquí la tecnología cumplió y sigue cumpliendo un doble rol: por un lado, ofrece un amplio abanico de soluciones de inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas y hasta computación cuántica listas para usar. Y hoy sin discusión son los datos, la información, la clave para tomar mejores decisiones.

Y, en segundo lugar, su rol más importante es como habilitador. La nube nos permite conectarnos con nuestros seres queridos, estudiar, trabajar y colaborar con personas en otros lugares del mundo.

La nube y los estándares abiertos, es decir Open Source, favorecen la innovación con propósito. Los desarrolladores y especialistas pueden acelerar la creación de soluciones, cuentan con los recursos para crear y el único límite es la imaginación.

Y es así como hoy se está desarrollando la innovación, en ecosistema y con colaboración. Es imposible pensar la innovación encerrada en silos. Por eso, desde IBM impulsamos la colaboración entre empresas de diferentes industrias, academia, emprendedores, startups, clientes y socios. Co-creamos soluciones para los problemas reales que enfrenta la sociedad y los negocios.

Roberto Alexander: "Argentina tiene profesionales con mucho talento, conocimiento y experiencia".

-En el marco de una pandemia inédita en la historia humana por su impacto global, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Si pensamos en cómo agregar valor, en este contexto de pandemia y dentro de una verdadera transformación digital, el camino es un plan estratégico a largo plazo que incluye la cultura organizacional, procesos críticos de negocio y, por supuesto, tecnología.

Cuando cerramos 2019, cerramos la década de explosión de datos. Una década en la que hablamos constantemente sobre la necesidad de que las empresas se reinventen y mejoren la eficiencia, generen valor y crezcan a través de la transformación digital.

Impulsada por los datos, la IA está transformando la manera en que las empresas operan y agregan valor a sus clientes -internos y externos-, además de eficiencia en sus procesos. Para escalar con éxito la inteligencia artificial en toda la empresa, se debe superar la complejidad de los datos y la falta de confianza en los sistemas.

Por otro lado, un tema clave dentro de las TIC, es la importancia de la seguridad de los datos, y aún más en este contexto a medida que las empresas acceden cada vez más a datos confidenciales a través del trabajo remoto y las operaciones de negocios en la nube.

El espacio para las amenazas está creciendo exponencialmente y presenta desafíos de privacidad incomparables para personas, empleados, ciudadanos, empresas y la sociedad.

Las organizaciones deben tomar medidas rápidamente para proteger y habilitar sus fuerzas de trabajo remotas, detectar y responder a las amenazas rápidamente y ampliar virtualmente sus equipos de seguridad para garantizar la continuidad del negocio; deben tornarse ciber-resilientes.

A su vez, las nuevas formas de consumo han requerido una mayor flexibilidad para adaptarse a un consumidor cada vez más exigente, global y digital. Las empresas vienen avanzando en un proceso de transformación que cada vez se profundiza más.En algunos casos, esta transición está impulsada por la flexibilidad y la agilidad, en otros por la eficiencia de costos o para mejorar la experiencia de sus clientes.

Sin duda las empresas argentinas están listas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial a través de la nube, en proyectos que infundan valor en todas las áreas de la organización. Según IDC, 59% de las compañías tiene intención de aumentar la inversión en soluciones cognitivas en los próximos 12 meses, debido al Covid-19.

El valor de la nube nunca ha sido tan grande para acelerar la agilidad y la eficiencia. La nube nos permite proveer recursos para el trabajo remoto, al tiempo que favorece la innovación con propósito, ya que permite a investigadores, desarrolladores y especialistas acelerar la creación de soluciones que pueden ser esenciales para la sociedad.

Ese cambio hacia la verdadera transformación digital también ha acelerado uno de los grandes desafíos de nuestra era: la educación. La transformación acelerada que las nuevas tecnologías está generando en el mercado y en la economía, plantea también la necesidad de acelerar la forma en la que las personas aprenden y desarrollan nuevas habilidades para poder adaptarse al mercado laboral.

Esto también trae consigo la necesidad de trabajar junto a las instituciones educativas para incorporar el uso de las nuevas tecnologías en el currículo educativo en todos los niveles.

Los servicios basados en el conocimiento ofrecen mayor valor agregado, e impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico del país. Argentina tiene profesionales con mucho talento, conocimiento y experiencia. Además, representa una gran oportunidad para nuestro país.

-¿Cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-El potencial que podemos alcanzar es enorme. Hoy contamos con cientos de datos e información, y con sistemas más sofisticados como IA en la nube híbrida abierta, somos capaces de extraer nuevo valor de esos datos, para crear, por ejemplo, nuevos medicamentos, tratamientos, materiales sustentables.

Las mayores barreras para adopción de las tecnologías como la inteligencia artificial hoy en día giran en torno a tres puntos principales: datos, confianza, talentos.

Datos: 90% de los datos potencialmente valiosos de hoy son inaccesibles o no son confiables . La IA, acelerada por la nube híbrida abierta, ayuda a las empresas a aprovechar el poder de todos esos datos.

. La IA, acelerada por la nube híbrida abierta, ayuda a las empresas a aprovechar el poder de todos esos datos. Confianza: Las nuevas tecnologías, como los modelos de IA, deben ser creados basados en la confianza, la ética y transparencia.

Talentos: Las organizaciones aún experimentan dificultades significativas para encontrar y atraer buenos talentos. Además, estas habilidades digitales deben desarrollarse en toda la empresa, centrándose en la comprensión conceptual de los datos para interactuar con herramientas que habilitan o son impulsadas por la IA y para identificar nuevas oportunidades de negocio. Los datos son una herramienta no sólo para los científicos y los técnicos, sino que todas las áreas de negocio pueden obtener beneficios de su uso.

-Aunque a la luz de lo ocurrido este año resulte arriesgado hacer pronósticos, ¿cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021?

-Hemos aprendido de nuestros clientes que los imperativos tecnológicos más críticos que definirán el éxito para convertirse en una empresa más inteligente y responsiva son: