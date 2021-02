Este sector vinculado al campo es el que promete traer las mayores inversiones en dólares en 2021

Aunque la constante del campo serán los cortocircuitos con el Gobierno, este segmento en crecimiento promete atraer más inversiones en dólares en 2021

Mientras los productores de granos no dejan de tener una relación marcada por los cortocircuitos con el Gobierno, las agtech continúan haciendo su camino y prueban, con estos mismos productores en conflicto, sus soluciones que luego le venden al mundo. Así, en el inicio de 2021 la start up Ucrop.it levantó u$s1,1 millón de capital semilla de parte de inversores latinoamericanos y de los Estados Unidos y la expectativa es que este sea el inicio de un proceso donde varias agtech argentinas recibirán continuas inyecciones de capital.

Es lo que surge de una ronda de consultas realizada por iProfesional entre distintos actores del rubro. A esto se suma que un informe de la Universidad Austral que contó con el apoyo de Endeavor, Glocal y The Yield Lab Institute señaló que el segmento de agtech, pese a encontrarse aún en proceso de desarrollo, es uno de los que mejores perspectivas de crecimiento mantiene. Una investigación de Startup Genome que indagó sobre los distintos ecosistemas emprendendores en el mundo indicó que el agtech creció un 14,6% anual en la última década contra un promedio mundial de 4,5 por ciento.

El ecosistema de agtech argentino está compuesto por unas 130 empresas que se dedican a distintos rubros, como software, robótica e inteligencia artificial; datos; comercio electrónico y logística; biotecnología, bioenergía y biomateriales; fintech; foodtech y nuevos sistemas de cultivo.

El ecosistema agtech argentino está conformado por más de 130 empresas con diversas especializaciones

Las agtech, a su vez, hacen sus pruebas de campo y de mercado en la Argentina para ver si las soluciones sirven o no y, así, salir al mundo, que es su escenario de operaciones. De ahí las buenas perspectivas para capitalizar inversiones.

"Desde 2010 hasta hoy, la inversión en fondos de capital de riesgo en el mundo casi se sextuplicó. Y en América latina en particular del 2014 a la fecha el número se multiplicó 8 veces. Es decir que la velocidad de crecimiento es más alta que la del promedio global. En ese contexto, considerando las ventajas competitivas de la región, el agtech puede ser un gran receptor de inversiones, siempre y cuando las condiciones sean favorables", señaló a iProfesional, Tobías de Marcos, responsable de operaciones de Nesters, una potenciadora de start ups de este segmento.

A nivel mundial, las agtech más de u$s3 trillones, y emplean a 1.000 millones de personas, según un informe de Deloitte. La búsqueda de mayor productividad de la actividad agropecuaria, de sustentabilidad y un mejor cuidado del ambiente son los aspectos que ponen la mirada de los inversores en este mundo.

Fondos especializados

"Los fondos aparecen cada vez más especializados y esto tiene que ver con que ya no son sólo un socio financiero. Toda es inversión relacional, de modo que se trata de encontrar el socio adecuado que pueda asesorar a una startup, no solo inyectar dinero, sino conocer en profundidad el segmento. Muchos fondos en 2020 rindieron honor a sus compromisos, cuidaron su cartera, es verdad, pero también muchos salieron a buscar nuevas compañías, 2021 no se espera que sea muy diferente", detalló Barrero.

Hay ejemplos de empresas nuevas que están vendiendo sus servicios a muchos países del mundo como Auravant, Agrofy, Zoomagri, Ucrop, entre muchos otros. A nivel mundial, hay un reconocimiento hacia los emprendedores argentinos por su capacidad y conocimiento de la industria, al igual que por su creatividad y adaptabilidad.

"Que haya más y mejores empresas argentinas exportando sus servicios depende fundamentalmente de dos factores: su capacidad de solucionar problemas a través de la tecnología de una manera eficiente, y la posibilidad de captar fondos para desarrollar más tecnología y escalar los modelos de negocios", agregó de Marcos.

El caso de Ucrop.it muestra a las claras esta situacion. La ronda de capital semilla por u$s1.1 millón fue aportada por los fondos de capital de riesgo Closed Loop Partners (América del Norte), The Yield Lab (América latina), Yugen Partners, especializado en blockchain, y Red Surcos, una de las principales empresas distribuidoras de insumos y servicios agrícolas del país. Del desembolso también participaron otros inversores estratégicos.

El dinero se destinará a crecer en la región en cultivos de soja, algodón, maíz y trigo y, además de continuar con foco en Argentina, Paraguay, Brasil, México y Estados Unidos, que son sus principales mercados, buscará mejorar las capacidades del producto y de la plataforma, aspectos que se traducirán en la generación de nuevos empleos.

"Somos una empresa que pone en el centro al productor como usuario sin costo de nuestra tecnología, para que a través de la misma, las buenas prácticas y la sustentabilidad, pueda generar mejores negocios vinculándose digitalmente con las empresas de la cadena agrícola y del mercado", dijo Diego Hoter, CEO y cofundador de Ucrop.it junto con Matías O´Keefe y Marcos Botta.

Inversiones y financiación

La proyección de este sector hace que hasta las mismas agtech se muevan en caminos orientados hacia lograr una mejor disponibilidad de fondos entre los distintos actores, tal como lo está haciendo Indigo, la empresa creada en Boston por el argentino Carlos Becco, otro ex Monsanto, al igual que Hoter, de Ucrop.it.

Esta start up lanzó recientemente Indigo Ag Finance, una plataforma de negocios que conecta a productores e inversores y que permite aportar financiamiento para el negocio del productor que utiliza la tecnología de Indigo mediante el canje de granos. Así, los agricultores acceden al insumo que necesita para su cosecha y evitan los retrasos que suele tener la financiación económica más tradicional.

Cuando finaliza el ciclo de siembra el productor debe devolver la inversión con los granos obtenidos de la producción, y así se genera una cadena de intercambio continuo que permite que el sistema sea sostenible, que es justamente lo que promueve la tecnología de Indigo.

Los dólares que el Gobierno espera del campo se ven potenciados por las eficiencias que se ganan a través de las agtech

El resultado obtenido hasta ahora ha sido auspicioso si se tiene en cuenta que desde que se declaró la pandemia del covid-19, el lanzamiento de la plataforma en Brasil permitió que se realizaran inversiones por más de u$s50 millones en créditos agrícolas a través de este sistema.

Se trata de la llamada cultura de la innovación colaborativa de la que, también en 2020, se abordó en la Red de Potenciación Nesters-CREA, en el marco de la pandemia, en la Argentina. La búsqueda de un ecosistema que permita desarrollar tecnologías de manera conjunta se impone como una nueva modalidad de trabajo, también con la cuestión digital como plataforma de base. Se trata, nada menos, que de una de las tantas nuevas modalidades de la economía del conocimiento. Hackatones como la realizada a finales del año pasado por Auravant en conjunto con la Facultad de Agronomía de la UBA , Aapresid y CREA para impulsar nuevas innovaciones en el agro son otro ejemplo de esta tendencia.

Inversiones rezagadas

Y las perspectivas de mejor panorama inversor para 2021 no sólo se anticipan por el impulso adquirido en 2020 y los primeras muestras de este año sino porque, aún con este movimiento, el sector presenta una baja tasa de inversión, señalaron desde Endeavor. Sin olvidar, al mismo tiempo, que los conflictos entre el campo y el gobierno siempre están latentes y que, para eludir parte de los impactos negativos que los cortocircuitos generan, acudir a la tecnología es una manera de avanzar pese a los contratiempos políticos.

El agtech es uno de los receptores de capital más rezagados dentro del ecosistema de inversión de startups, y recibe sólo 8% de estos desembolsos, destacó un reporte de ARCAP. Fue una de las industrias que tuvieron la menor cantidad de deals en 2019 – tan sólo 2% – mientras que las fintech y healthtech son las que lideran las inversiones, con 22% y 9%, respectivamente, de acuerdo a otro reporte deLatin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA).

Esto se explica, en parte, por los largos ciclos de desarrollo, las ventas estacionales de los productos y las tasas de crecimiento más bajas en comparación con startups en otras industrias, de ahí el valor que tengan las iniciativas impulsadas por las mismas agtech para agilizar la inversión y la disponibilidad de financiación para insumos.

Las inversiones que ganaron las agtech en 2020 continuarán en 2021 y varias agtech buscan nuevas inyecciones de capital

Estos aspectos son los que impulsan a los productores agropecuarios a acudir a la tecnología para innovar porque, en líneas generales, lidian con reglas de juego cambiantes en la comercialización, con impuestos y otras variables que impactan en el negocio.

Por esa razón, Barrero señaló que "el margen de rentabilidad se achica cuando más chico es el productor. Sin embargo esto no significa que dejen de invertir en innovar, sobre todo porque el valor agregado de una tecnología es el de mejorar ese margen: por ejemplo en el caso de un equipo de riego el trabajo con software permite usar menos agua sabiendo cuales son los momentos adecuados de aplicación. Lo mismo con los agroquímicos, detectar malezas permite optimizar el uso de fertilizantes y bajar significativamente los costos ¿qué productor no quiere eso con un margen de rentabilidad que disminuye día a día?"-

Para de Marcos, de Nesters, "la agricultura es una de las industrias menos digitalizadas y siguen habiendo enormes oportunidades. Además, la inteligencia artificial, el blockchain y la sensorización seguirán produciendo cambios radicales a la manera en la que se trabaja en el campo. Por otro lado, "tranqueras afuera" también vemos innovaciones que tendrán un gran impacto, en particular en la integración de la producción con la industria financiera, los seguros y la comercialización".

Es la razón por la que 2021 se presenta como un año en donde las inversiones y las inyecciones de capital en el segmento agtech se profundizará porque hay necesidad de mejorar eficiencias, porque hay inversiones latentes esperando la mejor oportunidad y porque el mundo en pandemia obliga a encarar nuevos desafíos para una futura normalidad aún incierta.