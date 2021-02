Increíble: ¿Cuánto ganaron Apple, Microsoft, Amazon, Google y Facebook el año pasado?

Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook afianzan su dominio mundial tras registrar en 2020 cifras récord de ingresos y beneficios por la pandemia

Inmunes al golpe de la pandemia, Apple, Microsoft, Amazon, Google y Facebook exhiben su poder tras superar por primera vez en 2020 el billón de dólares de ingresos agregados. Las cinco grandes tecnológicas estadounidenses ponen así un broche de oro a una década prodigiosa en la que prácticamente han cuadruplicado su cifra de negocio.

Estos gigantes tecnológicos sumaron el año pasado unos ingresos de u$s1.100 milllones, (921.200 millones de euros), un 20% más. Además, el beneficio neto agregado se disparó un 24% hasta rozar los u$s206.000 millones. Por ponerlo en perspectiva, el PIB de España en 2020 fue de 1.120 millones de euros, tras hundirse un 11%.

En 2020 se elevó el escrutinio sobre unas compañías que afianzaron su poder gracias a la aceleración digital que proocó la pandemia. Su dominio en ámbitos como la tecnología personal, la computación en la nube, el comercio electrónico y la publicidad digital les permitió no ya esquivar la crisis provocada por el Covid-19, sino beneficiarse del papel crucial de la tecnología en el teletrabajo, la educación a distancia, el consumo y el ocio digital.

Facebook lidió con una situación compleja en el segundo trimestre debido al impacto del Covid en el gasto publicitario

Todas en 2020 batieron sus respectivos récords de ingresos y beneficios, aunque Microsoft, Alphabet y Facebook ralentizan su crecimiento. Además, Apple y Amazon hicieron historia al superar los u$s100.000 millones de facturación trimestral en la recta final del año.

En ese último trimestre, los cinco colosos superaron previsiones, mostrando la solidez incluso de negocios, como la publicidad digital y la tecnología de consumo, que sufrieron en el arranque del año los efectos adversos de la crisis sanitaria y económica.

Amazon, líder en ingresos

Amazon lidera el ránking de ingresos por segundo año consecutivo. Andy Jassy, que relevará a Jeff Bezos como CEO en el tercer trimestre, hereda una compañía en su mejor momento. Amazon disparó en 2020 un 38% su cifra de negocio hasta u$s386.100 millones impulsada por el boom del comercio electrónico, la computación en la nube y la publicidad.

Eso sí, Facebook gana más dinero vendiendo anuncios (u$s29.146 millones en 2020, un 58% más) que Amazon con su imperio de comercio electrónico, que le reportó un beneficio de u$s21.330 millones de dólares, un 84% más.

Apple, la tecnológica más valiosa con una capitalización de u$s2,29 billones, sumó unos ingresos entre enero y diciembre cercanos a los u$s300.000 millones, un 10% más, su mayor incremento desde 2015. La compañía se vió impulsada por el éxito del iPhone 12, la fuerte demanda de tabletas y computadoras y la buena salud de su oferta de servicios -un negocio de casi u$s57.000 millones- y accesorios.

Microsoft vio beneficiado su negocio en la nube a raíz de la pandemia

Microsoft saca partido a su fortaleza en la nube, uno de los segmentos tecnológicos beneficiados en la pandemia, que le genera unos ingresos anualizados cercanos a los u$S67.000 millones. Entre enero y diciembre, sumó unos ingresos de u$s153.280 millones, un 14% más. El último trimestre del año (el segundo en su año fiscal) certificó el buen momento de la compañía y supuso, además, un récord de beneficios de u$s15.463 millones, un 33% más.

Mientras, Alphabet y Facebook, que lidiaron en el segundo trimestre con una compleja situación debido al impacto del Covid en el gasto publicitario, crecen en un año marcado por las demandas anticompetencia de las que han sido objeto en EEUU.

La matriz de Google ralentizó su crecimiento de ingresos en 2020, al anotarse un alza del 13%, aunque recuperó el empuje en el cuarto trimestre con cifra récord de facturación (u$s56.900 millones, un 24% más) y beneficio neto (u$s15.230 millones, un 43% más). Facebook también crece más despacio, pero aún así se nota un sólido incremento del 21% de los ingresos hasta rozar los u$s86.000 millones de facturación.

Invertir en Amazon

El ahorrista que tiene pesos y busca invertir en el exterior para escaparle a la incertidumbre local, puede tener interesantes propuestas en este momento para armar una cartera diversificada.

Esto aplica para los distintos perfiles de inversor, ya que existen portfolios para personas conservadoras, moderadas y agresivas.

En este sentido, un informe de InvertirOnline detalla diferentes carteras en dólares para cada uno de esos tres perfiles distintos.

En todos los casos, apuntan a pensar a mediano y largo plazo por la situación macroeconómica que existe a nivel internacional a causa de la pandemia, y focalizándose en las grandes tendencias de la economía global por sobre las compras de oportunidad.

Al respecto, la recomendación de estos expertos es mirar a los Exchange Traded Funds (ETF), que son los fondos de inversión que permiten adquirir varios activos en una sola transacción.

Es decir, es como adquirir un fondo común de inversión, pero se compran y venden como una acción. Hecho que posibilita "reducir los costos y lograr una gran diversificación, aún con montos muy pequeños".

De esta manera, estos fondos pueden estar compuestos por activos que no cotizan en los mercados, como bonos, monedas, índices bursátiles o commodities.

De hecho, existen fondos temáticos que identifican oportunidades de inversión en sectores de la economía, que "surgen como una nueva tendencia en el mercado y que tienen el potencial de provocar un cambio en la economía global", indica InvertirOnline.

Por ejemplo, hay ETFs enfocados en empresas responsables en lo ambiental, social y gobierno corporativo o ETFs que invierten en empresas generadoras de energías alternativas, entre otras.

Los dos mercados de valores mundiales de mayor capitalización son el NYSE (New York Stock Exchange) y el Nasdaq (papeles tecnológicos), ambos situados en Nueva York y donde cotizan unas 5.000 empresas en total.

Incluso, los últimos datos situaban en esos mercados unos 2.000 ETFs. Dentro de los que representan a las acciones, se pueden enfocar en sectores económicos (financiero, tecnológico, etcétera), tamaño de capitalización (large, mid o small cap), estilo de inversión (por ejemplo, value o growth) o exposición a mercados (desarrollados, emergentes, un país en particular), entre otros, detalla el informe.

Para escapar del riesgo argentino, los inversores locales pueden apostar por distintos papeles de Estados Unidos.

Carteras sugeridas para todos los inversores

Sobre los portafolios sugeridos, InvertirOnline sugiere tres portafolios que se ajustan mejor a cada perfil de riesgo de cada inversor: conservador, moderado y agresivo.

Para tener una idea, el inversor conservador, según estos expertos, necesita una cartera de inversión de escaso riesgo para conseguir una importante estabilidad en sus inversiones sin requerir un potencial crecimiento considerable en el valor de las mismas.

En tanto, el inversor moderado no busca con su cartera conseguir ingresos corrientes, pero sí requiere un modesto potencial aumento en el valor de sus inversiones. Es decir, tolera alguna volatilidad, pero busca afrontar un menor riesgo que el inversor agresivo.

Por lo tanto, el inversor agresivo "necesita una cartera de inversión que capture importantes ganancias de capital en operaciones con elevado riesgo, pensando que esta exposición a una más elevada volatilidad será recompensada con un mayor rendimiento", afirman.

A continuación, las tres carteras propuestas en este momento por InvertirOnline, con un escenario proyectado para la economía norteamericana de un crecimiento esperado para 2021 de 5,2%, donde "quedan grandes dudas" respecto a la aprobación del paquete de ayudas planteado por el presidente Biden, junto a temas fuera del ámbito financiero como la evolución de la pandemia.

Cartera conservadora

Para los inversores más conservadores, respecto al mes anterior, los analistas mantienen las recomendaciones en las principales 3 posiciones: oro (25% cartera), bonos corporativos (25%) y bonos municipales (otro 25% del total).

Además, suman acciones del sector de servicios públicos del S&P500, al colocar un 10%, y el 15% restante al sector de consumo masivo discrecional.

Entre las mayores tenencias se ubican las acciones de:

Amazon Inc (AMZN)

Inc (AMZN) Tesla (TSLA)

(TSLA) Home Depot (HD)

(HD) Nike (NKE)

(NKE) McDonald’s Corporation (MCD)

(MCD) Starbucks Corporation (SBUX)

Corporation (SBUX) Booking Holdings (BKNG)

La novedad en este ETF, para los expertos de InvertirOnline, es la reciente incorporación de Tesla, luego del ingreso de la acción al índice S&P500 el 21 de diciembre. Esta incorporación explica gran parte de la suba de 4,4% que tuvo el ETF en el último mes.

"El oro es un activo de reserva de valor, utilizado por los inversores para reducir la volatilidad e incrementar la diversificación del portafolio. Al no generar renta no posee riesgo crediticio. Desde el máximo alcanzado el 6 de agosto pasado, comenzó una tendencia levemente bajista. Sin embargo, la debilidad que vemos en el dólar y la tendencia al alza de otros commodities, nos hace pensar que no es momento de cerrar esta posición", afirman desde InvertirOnline.

Y agrega que, dentro de la renta fija y dado el contexto de tasas bajas, "nos resultan interesantes los bonos corporativos de alta calidad crediticia y los municipales. Los mismos otorgan un rendimiento superior a los del Tesoro norteamericano, con una exposición al riesgo crediticio todavía baja".

Existen distintas alternativas de inversión en dólares. El mix de la cartera ideal depende del grado de riesgo al que se quiera exponer.

Cartera moderada

Para el inversor moderado, desde InvertirOnline se considera adecuada una distribución del portafolio de 40% renta fija y 60% renta variable.

"Dentro de la renta fija, y dado el contexto de tasas bajas, nos resultan interesantes los bonos corporativos de alta calidad crediticia y los municipales. Los mismos otorgan un rendimiento superior a los del Tesoro norteamericano, con una exposición al riesgo crediticio todavía baja", afirman.

Respecto de la renta variable, seleccionan, por un lado, el sector inmobiliario, "entendiendo que se trata de un rubro relativamente estable y que genera un flujo continuo de dividendos".

Por otro lado, optan por los sectores de consumo discrecional e industrial, posicionándose en sectores procíclicos de cara a la recuperación económica.

Por último, aumentan la agresividad a través de empresas relacionadas a la tecnología 5G para aquella porción del portafolio con un horizonte de tiempo mayor.

En resumen, esta cartera queda de la siguiente manera: Bonos corporativo (20% del total), Bonos municipales (20%), acciones de S&P500 de consumo discrecional (20%).

Y el resto del portfolio se divide en acciones de S&P500 Industrial (20%), de Tecnología 5G (10%) y REIT (real estate), con 10% del total.

Por el lado del consumo discrecional, en este caso se enfoca en las industrias de retail diversificado (30,67%), automóviles y autopartes (20,9%), hoteles y entretenimiento (18,63%) y retail especializado (18,5%), principalmente.

Entre las mayores tenencias se recomienda:

Amazon (AMZN)

(AMZN) Tesla (TSLA)

(TSLA) Home Depot (HD)

(HD) Nike (NKE)

(NKE) McDonald’s Corporation (MCD)

Corporation (MCD) Starbucks Corporation (SBUX)

Wall Street ofrece una gran variedad de activos para invertir y un volumen importante de negocios.

Cartera agresiva

Para los inversores agresivos, el portafolio seleccionado por InvertirOnline queda con una distribución de 25% renta fija y 75% renta variable.

Dentro de la renta fija y dado el contexto de tasas bajas, "nos resultan interesantes los bonos corporativos de alta calidad crediticia", afirman.

Por otro lado, suman al portafolio bonos atados a la inflación en remplazo de los municipales.

"Nuestra visión es que la política monetaria agresiva de Estados Unidos puede aumentar el nivel de inflación de ese país, y creemos que es momento de empezar a buscar protección contra ese problema", afirman los analistas.

Por lo tanto, ambos tipos de bonos (corporativos y ajustados por inflación) otorgan un rendimiento superior a los del Tesoro norteamericano, con una exposición al riesgo crediticio todavía baja.

Respecto de la renta variable, seleccionan, por un lado, el sector inmobiliario, entendiendo que se trata de un rubro "relativamente estable y que genera un flujo continuo de dividendos, y los sectores de consumo discrecional, servicios públicos y financiero", dice el informe de estos analistas de inversión.

En este sentido, se opta por servicios públicos por tratarse de un sector defensivo, y consumo discrecional y sector financiero por tratarse de rubros procíclicos.

"El mes pasado la agresividad pagó y este portafolio agresivo fue el de mayor rendimiento de los tres, con un crecimiento de 2%" en dólares, resaltan desde InvertirOnline.

Además, incorporaron en el portafolio el ETF FXI, que invierte en acciones chinas.

"Esta incorporación se hizo al retirar el ETF del sector industrial de Estados Unidos. Vemos mejor perspectiva de crecimiento a China que al sector industrial de Estados Unidos y además sumamos algo de diversificación regional al portafolio", detallan.

Por último, aumentaron la agresividad a través de empresas relacionadas al desarrollo de la tecnología 5G, energías limpias y biotecnología para aquella porción del portafolio más "aspiracional" y con un horizonte de tiempo mayor.

En resumen, esta cartera agresiva queda con: bonos corporativos (20% del total) y bonos inflación (5%). A ellos se le agregan acciones del S&P 500 de consumo discrecional (10%), acciones de S&P 500 de servicios Públicos (10%), y acciones S&P 500 Financieras (10%).

Completan el portfolio los papeles de REIT (real estate) (10%), acciones Chinas FXI (10%), Energías limpias (10%), acciones de biotecnología (5%) y, finalmente, de Tecnología 5G, con un 10% del total.

Dentro de los papeles de consumo discrecional, Se enfoca en las industrias de retail diversificado (30,67%), automóviles y autopartes (20,9%), hoteles y entretenimiento (18,63%) y retail especializado (18.5%), principalmente.

Entre las mayores tenencias sugeridas en esta cartera se ubican: