¿Todavía quedan dudas?: estos son los atractivos sueldos que paga uno de los sectores que más dólares trae al país

Los salarios de este sector vienen creciendo de manera sostenida en los últimos cuatro años. Este informe indaga sobre las especializaciones mejor pagas

El sueldo promedio de quienes trabajan en el sector del software y los servicios informáticos se mueve en los $110.000, muy por encima de la media nacional, hecho que muestra la relevancia de este segmento de la economía del conocimiento, una de las tres principales generadoras de dólares para la Argentina.

Es el resultado de la encuesta que realizó Openqube con la colaboración de la comunidad Sysarmy y mediante el cual se relevó a más de 6.500 personas que trabajan en este sector en todo el país.

Se trata, en líneas generales, de profesionales que provienen de distintas carreras técnicas, aunque se destacan los sueldos de los egresados en las ingenierías electrónica y en sistemas de información, además de las licenciatura en ciencias de la computación y en informática, tanto cuando se trata de aquellos que dan los primeros pasos, como los que se encuentran en un puesto semi senior. Entre los seniors, las licenciaturas son las que mejor pagan.

El software y los servicios informáticos conforman la economía del conocimiento, uno de los que más dólares le ingresa al país

El trabajo, que indaga en profundidad sobre distintas cuestiones vinculadas con las carreras involucradas en este sector, también aborda qué especializaciones son las mejor pagas en cuanto a tecnologías.

Así, cuando se aborda el tema desde las plataformas, el estudio indicó que cuando se trata de profesionales senior, los mejor pagos son los que se especializaron en Solaris, con un salario promedio que ronda los $200.000; seguido por los especialistas en Amazon Web Services y Heroku.

Entre los semi seniors, los mejor pagos son los que tienen mayores conocimientos en Amazon Web Services, con un salario promedio de $130.000; y a continuación le siguen quienes se especializan en IBM Cloud-Watson, Mainframe y Docker.

Mi primer trabajo

¿Qué sucede con los sueldos de los que se inician en la industria del software y los servicios informáticos? Los que se insertan en el mercado laboral con una mejor recepción en términos de sueldos son los especializados en Kubernetes, con un ingreso promedio de $120.000, seguido en este segmento también por los que tienen conocimientos en Amazon Web Services, y también por los expertos en AIX.

En relación a los lenguajes de programación, los profesionales senior con los mejores salarios son aquellos que desarrollaron su experiencia en Ruby, con un ingreso promedio en torno a los $375.000, de acuerdo a lo que arrojó la encuesta de Openqube. Le siguen Kotlin y TypeScrip.

La pandemia aceleró procesos de transformación digital y, con ello, de especialistas en tecnología informática

Al poner la lupa sobre los semi seniors, se impone Kotlin, cuyos especialistas perciben unos $175.000 por mes en concepto de salario. El podio de este segmento se completa con los estudiosos en Go, Java y Javascrypt, uno muy cerca del otro.

Y, nuevamente, entre los que se inician en esta industria, los mejores salarios los paga quienes saben sobre lenguaje Kotlin, que perciben un ingreso promedio de $121.500 por mes. Y luego los que tienen conocimientos en Scala, Go y, muy cerquita, Python.

Al observar la progresión histórica que han registrado los salarios de este sector se advierte que han sido crecientes y que, en pesos, prácticamente se han cuadruplicado entre principios de 2017 y principios de 2021.

La medición realizada arrojó que, mientras en enero de 2017 el sueldo promedio de un profesional de esta industria rondaba los $20.000, esa cifra subió hasta los $35.000 en marzo de 2018, llegó a los $50.000 en febrero de 2019 y alcanzó los $73.000 un año después, justo antes de la pandemia. Un año después, ese salario promedio se ubicó en los $110.000, el equivalente a cinco salarios mínimos o muy por encima del sueldo medio que gana un trabajador de cualquier otra actividad en el país.

En este sentido, vale aclarar que esa media salarial es traccionada principalmente por los profesionales que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Luego, con un promedio que ronda los $100.000 de ingresos mensuales se ubican Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran varios de los principales polos de desarrollo tecnológico.

Sueldos en dólares

No obstante, cuando esos mismos salarios que resultan atractivos a los ojos de otros profesionales y trabajadores, muestran otra cara cuando se los convierte a dólares, sea el oficial o el ahorro.

Así, esto salarios medidos en dólares vienen perdiendo desde 2018 en adelante. El salario promedio en dólar oficial en marzo de 2018 era de $1.861 y a febrero de 2021 cayó hasta los u$s1.250. Si se hace la conversión en relación al dólar ahorro, la contracción es todavía más pronunciada pues esos $1.861 de febrero de 2018 –cuando no había imposiciones tributarias como en la actualidad- hoy alcanzan los u$s875 por mes.

Esto tal vez explica que el 11% de los sueldos del sector estén dolarizados. Según fuentes del mercado, una de las especializaciones cuyos profesionales suelen percibir sus ingresos en esta moneda es la de ciberseguridad o seguridad informática.

El trabajo de Openqube y Sysarmy es completo y aborda cuestiones de género, de brecha salarial, de diversidad, temas que están siendo abordados por el grueso de las empresas del sector, sean las más grandes o las pyme, que constituyen la mayor parte de la industria argentina del software y los servicios informáticos.

Según un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) sobre la brecha global de habilidades, el 45% de las organizaciones encuestadas indicaron que no pueden encontrar las habilidades que necesitan. No obstante, la reciente encuesta de consumidores del IBV publicada este jueves mostró confianza por parte de los trabajadores: el 87% de los empleados encuestados creen que ya tienen las habilidades necesarias para cumplir con sus objetivos laborales/de empleo en 2021. A pesar de esta confianza, la mayoría de los empleados siguen planeando medidas para acrecentar sus habilidades para el futuro.

Parte de los hábitos que se tomaron en 2020, donde ante el encierro muchas personas en el mundo dedicaron parte de su tiempo a capacitarse más, el 58% de los encuestados dijeron que planeaban tomar cursos de educación continua este año, principalmente en línea en lugar de presenciales. Es decir, lo que se realizó por una cuestión vinculada con las restricciones sanitarias se adoptó como parte de la nueva normalidad.

A esto se sumó que el 25% de los encuestados indicó que sus objetivos de actualización o perfeccionamiento de habilidades para 2021 incluían la inscripción en un programa formal de titulación, certificación o acreditación.

Los nuevos desafíos que plantean los jóvenes en las organizaciones también fueron abordados en este informe donde se detectó que aproximadamente el 30% de los encuestados de la Generación Z y Millennial indicó que se inscribirá en un programa formal de titulación, certificación o acreditación.