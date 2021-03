Avanza 5G en Argentina: ¿el nuevo plan del gobierno impactará en el usuario o tu celular seguirá funcionando igual?

Mientras comienzan los ensayos de 5G, el área que define la política regulatoria expuso su visión y respondió a las discrepancias sobre esta tecnología

Este miércoles comienzan las pruebas y ensayos para avanzar hacia 5G en la Argentina y, en este marco, el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos, anticipó que prevé para este semestre la esperada definición del plan de espectro además de otros anuncios vinculados con mercado secundario y la necesidad de avanzar con medidas que permitan impactar en distintos niveles de la sociedad.

El anuncio de Olmos se realizó luego de que, tras informarse sobre el inicio de las pruebas y ensayos de 5G, tarea a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que comanda Claudio Ambrossini, referentes del oficialismo expresaran en las redes sociales el rechazo a avanzar sobre esta nueva tecnología cuando todavía quedan pendientes en la cobertura de 4G, lo que mostró una vez más los claroscuros que suele tener el gobierno de coalición de Alberto Fernández en relación a la mayoría de los temas que debe resolver.

Tal vez por eso, y mientras anticipaba su anuncio, Olmos sostuvo que, desde el área a cargo, están teniendo una mirada general sobre 5G para la que se pretende "generar las condiciones de posibilidad para el futuro. En principio me gustaría plantear que, en el debate público, hay una falsa dicotomía entre la necesidad de incluir el acceso y la cobertura a tecnología que ya tienen una maduración y un despliegue más importantes versus abocarnos a avanzar rápidamente o tratar de llegar primeros al lanzamiento de la quinta generación".

El funcionario subrayó que "para nosotros no es una dicotomía. Sabemos que todavía hay déficits importantes de acceso de 4G de los servicio fijos, y es una tarea que nos preocupa y nos ocupa. Pero esto nos da una propuesta plagada de oportunidades", aseguró durante la conferencia virtual "5G y las oportunidades de la banda milimétrica", organizada por el Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros (CAI). De ella también formaron parte José Otero, videpresidente para América latina y el Caribe de 5G Americas, y Juan Gnius, director de planificación, convergencia y universalización de la subsecretaría TIC.

El despliegue de las futuras redes 5G implicará mayores inversiones que las realizadas para 4G

Destacó que el 30% de la economía de valor de 5G se da por la conectividad pero que otro porcentaje igualmente importante surge a partir de las cosas que se desprenden o producen a partir de 5G. "Hay un valor más importante por el resto de las cosas que están por desarrollarse y ahí hay oportunidades para las empresas y los emprendedores de nuestro país. Por eso decimos que no es una dicotomía", reiteró, en su conocido estilo componedor.

Tras recordar que los planes de la subsecretaría trazados para 2020 también se vieron afectados por la pandemia, puso el acento en lo que se viene haciendo con el Plan Conectar y que será necesario fortalecer y extender la red federal de fibra óptica (REFEFO) para que la tecnología pueda llegar a localidades pequeñas y medianas y no se concentre sólo en los grandes centros urbanos.

"También queremos fortalecer nuestro centro de datos y los servicios de nube que serán los que, asociados al 5G, permitirán desarrollar las aplicaciones a las que me referí anteriormente", sostuvo.

Mercado secundario de espectro

En ese punto, subrayó que "seguimos trabajando en el plan de espectro, y es nuestra intención aprobarlo durante este año, más precisamente en este semestre. Esto va a dar una perspectiva de las bandas que se van a ir atribuyendo. También estamos trabajando en el reglamento de espectro que lo vamos a poner a consulta pública de modo que se comprendan algunas cosas importantes como las tecnologías de uso compartido y el mercado secundario regulado".

Esta fue otra de las novedades que anunció el subsecretario, la decisión de "avanzar en un mercado secundario de espectro con control para que se cumplan las obligaciones en los distintos procesos de adjudicación".

Sobre este punto, José Otero, de 5G Americas, consideró que "crear un mercado secundario con controles es una medida positiva, es algo que se usa mucho en América latina desde hace 20 años",. Planteó la necesidad de tomar decisiones sobre el espectro que alienten las inversiones hacia adelante y que no tengan sólo el espíritu recaudador porque "hay muchos ejemplos donde se paga por la concesión (N. de la R.: de las frecuencias que se licitan) y eso termina quedando cautivo, sin inversión".

En cuanto a 5G de modo estricto, el ejecutivo recordó que "5G es un cambio de paradigma, es potenciar la internet de las cosas (IoT) que tiene varias décadas funcionando en la región pero pocas veces esos dispositivos nos están dando datos para usar la analítica e impulsar la transformación digital que es, justamente, digitalizar todos los aspectos de nuestra vida".

Subrayó que si se quiere hablar de una perspectiva nacional y de cómo hacer más eficientes los sectores de la economía "vemos que 5G es la plataforma para conectar dispositivos de forma inalámbrica y no depender de plataformas cableadas", lo que muestra la flexibilidad de esta tecnología y que será gravitante para el desarrollo de otras, también de valor, como blockchain, realidad aumentada, entre otras.

En ese punto, consideró que "es necesario comenzar a desconectar las redes de 2G y 3G para que sea más barato los operadores desplegar las tecnologías más avanzadas".

"Cada vez que tenemos una nueva tecnología tenemos incremento en el tráfico, en el uso de teléfonos, porque no sólo evoluciona la red sino también los dispositivos que están interactuando con ella. Tenemos computadoras en nuestra manos (enfatizó, mostrando su smartphone) y el perfil del usuario también va evolucionando, las demandas y expectativas son distintas. El deafío es cómo proporciono suficiente capacidad para que no se congestione la red. Y en la memoria colectiva argentina está presente la licitación de 2014", recordó Otero, que se efectuó en un momento en que las redes de 3G estaban totalmente saturadas y colapsadas.

Destacó el anuncio de Olmos en relación a avanzar con un mercado secundario de espectro con controles, que calificó como "medida positiva". Y ante las formas en que se plantean las licitaciones de espectro –que muchos gobiernos utilizan como modo de recaudar dólares mientras otros lo hacen con precios más bajos pero con compromisos de inversión altos- se mostró a favor de estos últimos iempre que haya inversión, control y se apunte a las localidades donde la densidad poblacional sea baja como también el poder adquisitivo de los habitantes, a fin de garantizar su acceso a la conectividad.

5G y la fibra óptica

En tanto, Juan Gnius, director de planeamiento, convergencia y universalización de la subsecretaría TIC resaltó el valor de la fibra óptica como clave para el desarrollo de 5G.

"En los usos de 5G el funcionamiento de las redes va a ser diferente al conocido. El procesamiento de datos y aplicaciones va a tener que correr más rápido que en la actualidad y va a ser necesario más fibra óptica", aseveró Gnius.

Si bien advirtió que es difícil dar una afirmación contundente, para tener una aproximación de cuánta más inversión demandará 5G, el funcionario trajo un caso de una localidad de los Estados Unidos y, en función de los datos expuestos estimó que se necesitarán cinco veces más de fibra para que 5G en comparación con lo que demandan las redes 4G.

"En este escenario se prevé que 5G va a implicar mayores inversionesque lo sucedido con tecnologías anteriores y no sólo en espectro sino también en infraestructura para abastecer las necesidades de mayor tráfico", indicó el director de planeamiento de la SubseTIC.

Las redes de fibra óptica se erigen como complemento necesario de las redes 5G

Mostró cuánto evolucionaron las redes de fibra óptica en la Argentina, de acuerdo a los datos oficiales. Y señaló que si bien vienen creciendo todavía no alcanzan a compensar la caída de las redes de ADSL, la tecnología para acceso a internet montada sobre la vieja infraestructura de cobre. Mientras, la tecnología de coaxil continúa siendo la dominante con un 56,2% del mercado.

Gnius mostró cómo vienen avanzando las redes de fibra óptica y cómo caen las conexiones ADSL pero alertó que hay una brecha que todavía no logra superar.

"Argentina, con el 12,5% de conexiones en fibra tiene el menor porcentaje de participación de esta tecnología respecto de lo que sucede en Brasil, que ya pose el 44% y de Chile, con casi el 37%. El crecimiento de la fibra óptica es importante pero todavía no resulta ser el driver que impulse al mercado", indicó aunque también admitió que esto puede deberse a diversos factores, entre ellos, algunos de tipo regulatorio.

En este escenario destacó que, entre los objetivos de la secretaría, se prevé alcanzar los 39.000 kilómetros de fibra de la REFEFO (Red Federal de Fibra Optica) hacia 2023.

Al finalizar, Marina Rosso Siverino, vicepresidenta del Departamento Técnico del CAI, destacó que, aún cuando las redes 5G supondrán mayor despliegue de infraestructura y equipamiento, "las antenas de 5G emiten menos que las de 4G", para desterrar la información errónea que suele circular por distintos medios respecto de la nueva tecnología.

Y, para reforzar lo expresado por los oradores, resaltó el impacto que 5G va a generar en la economía, aunque también alertó que, "como lo que está enterrado es cobre, las compañías van a tratar de usar las redes que tienen hasta que no den más para realizar nuevas inversiones". En relación al coaxil describió que en aquellas zonas donde creció mucho, como en Capital Federal, sucede algo similar y que "ya no sirve ni para homeworking ni para educación. Y si el regulador no mira la calidad del servicio no van a haber nuevas inversiones", concluyó.