Llegó el "día D" en WhatsApp: ¿qué pasará con tu cuenta si no aceptás las nuevas condiciones?

Este cambio tiene como objetivo habilitar un nuevo conjunto de funciones en torno a la mensajería empresarial y proporcionar una mayor transparencia

WhatsApp fijó como fecha límite el 15 de mayo para que sus usuarios acepten los nuevos términos y condiciones que estableció. Si no los aceptás, WhatsApp seguirá recordándote a través de una ventana emergente.

Si bien no sucederá nada de inmediato y podrás recibir tus llamadas y mensajes en WhatsApp, eventualmente esa ventana emergente aparecerá con más frecuencia, lo que hará que tu aplicación de mensajería sea inutilizable. Las cuentas no se eliminarán, pero la ventana emergente será persistente, por lo que no podrás acceder a tus conversaciones anteriores ni recibir mensajes nuevos.

¿Por qué este cambio en WhatsApp?

Está relacionado con las empresas que utilizan WhatsApp para comunicarse con los clientes y también con una mayor claridad sobre lo que la empresa está haciendo con tus datos.

En particular, proporcionará situaciones en las que las empresas utilicen Facebook como proveedor de tecnología para gestionar algunas de las respuestas de mensajería en su nombre.

En enero, WhatsApp actualizó sus términos y condiciones, con la intención de ponerlos en vigencia en febrero. Hubo una reacción masiva en contra y los usuarios comenzaron a acudir en masa a los sistemas de mensajería rivales como Signal y Telegram.

Facebook y WhatsApp dijeron que retrasarían la introducción de los nuevos términos como resultado, dando a la compañía más tiempo para explicar lo que estaba haciendo. Esa fecha se fijó para el 15 de mayo.

¿Qué significa esto para tus conversaciones en WhatsApp?

Tus conversaciones seguirán estando encriptados de extremo a extremo, lo que significa que nadie puede ver el contenido de una conversación de WhatsApp aparte del remitente y el destinatario.

Este cambio tiene como objetivo habilitar un nuevo conjunto de funciones en torno a la mensajería empresarial y "hacer aclaraciones y proporcionar una mayor transparencia" sobre las políticas preexistentes de la empresa. WhatsApp dijo que no le dará tu número a una empresa, y que las compañías no podrán comunicarse con vos por WhatsApp sin antes recibir tu aprobación para hacerlo.

¿Deberías deshacerte de WhatsApp?

Si deseás deshacerte de la plataforma de mensajería, no hay nada que te impida cerrar tu cuenta de WhatsApp y cambiar a un servicio diferente como Signal. Sin embargo, para millones de personas esto puede ser grave porque sus amigos y su familia pueden no estar tan interesados en cambiar de aplicación. En resumen: depende de vos.

Los usuarios que no hayan aceptado las nuevas condiciones de WhatsApp tendrán problemas con la aplicación.

¿Vuelve la pesadilla de principio de año para WhatsApp?

WhatsApp tuvo un comienzo de pesadilla en 2021, que se repetiría a partir del 15 de mayo. En enero, WhatsApp amenazó a los usuarios con la pérdida de sus cuentas a menos que aceptaran una actualización de sus términos de servicio exigida por Facebook.

Ante la reacción de los usuarios mencionada arriba, WhatsApp pospuso la actualización hasta mayo. Todos aquellos usuarios que ignoraron las advertencias anteriores serán advertidos nuevamente. Y debés tomar esto en serio, parece que las cuentas realmente se bloquearán esta vez y no se repetirá el retroceso de febrero.

De repente, la posibilidad de que millones de usuarios no puedan acceder a sus cuentas de WhatsApp se ha vuelto muy real. La plataforma incluso ha publicado nuevas preguntas frecuentes útiles sobre cómo eliminar su cuenta.

La fecha clave es el 15 de mayo, y si no aceptaste la actualización obligatoria para ese día, tu aplicación cambiará y perderás el acceso a tus mensajes. Es probable que la aplicación te notifique cuando recibas un mensaje nuevo, aunque no podrás leerlo ni responderlo.

WhatsApp utilizó los últimos dos meses de relativa tranquilidad para apuntar a sus 2 mil millones de usuarios con una campaña publicitaria para contrarrestar esos temores. Los mensajes permanecen encriptados de extremo a extremo, aseguró la plataforma, que explicó que se trata de permitir que los clientes comerciales de Facebook conversen con sus propios clientes a través de WhatsApp.

Polémica por los datos

Otras aplicaciones dicen que son mejores porque conocen incluso menos información que WhatsApp, afirman desde esta empresa. "Creemos que las personas buscan aplicaciones que sean confiables y seguras, incluso si eso requiere que WhatsApp tenga algunos datos limitados", aseguró la compañía.

WhatsApp apuntó a Telegram, el mayor ganador de la reacción contraria de enero . "Entendemos que algunas personas pueden ver otras aplicaciones para ver qué tienen para ofrecer", dijo WhatsApp, "hemos visto a algunos de nuestros competidores intentar salirse con la suya diciendo que no pueden ver los mensajes de las personas, si una aplicación no lo hace. te ofrecen cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, lo que significa que pueden leer sus mensajes".

WhatsApp tiene razón. Irse a Telegram por miedo a la privacidad es una tontería. Telegram no está cifrado de un extremo a otro de forma predeterminada, y almacena los mensajes y los medios de los usuarios en su propia plataforma en la nube.

Pero Signal, el otro beneficiario principal, una plataforma muy segura respaldada por el cofundador de WhatsApp, Brian Acton, es más privada y segura. Si te tomás en serio tu propia privacidad, deberías usar Signal, porque WhatsApp almacenan detalles de contacto, nombres de grupos y metadatos de inicio de sesión fuera del cifrado de extremo a extremo.

Obligar a los usuarios a aceptar los términos y condiciones es algo a lo que muchos de nosotros estamos acostumbrados cuando se trata de acceder y usar aplicaciones en nuestros dispositivos.

Apple tiene en su aplicación iMessage un gran competidor de WhatsApp en el mercado del iPhone.

Peleas entre Apple y Facebook

Este cambio de términos en WhatsApp sigue de cerca la última escalada en la batalla entre Apple y Facebook. El sistema operativo iOS 14.5 ya está disponible, con la transparencia de seguimiento de aplicaciones de Apple.

iMessage en sí (no los mensajes de texto enviados a través de iMessage) es más seguro que WhatsApp, ya que ofrece múltiples puntos finales cifrados de extremo a extremo, equivalentes de copias de seguridad cifradas (sujeto a la configuración del usuario) y ahora un entorno limitado .

WhatsApp ve a iMessage como una amenaza: cuenta con más usuarios en los Estados Unidos, como reconoció el propio CEO de Facebook, Mark Zuckerberg en enero. "Vemos cada vez más a Apple como uno de nuestros mayores competidores", dijo. "IMessage es un eje clave de su ecosistema, por lo que iMessage es el servicio de mensajería más utilizado en los EE. UU", admitió.

"Yo uso un Android", dijo el mes pasado el CEO de WhatsApp, Will Cathcart , "porque si nos fijamos en la base de usuarios de WhatsApp, somos muy fuertes en Android ... Realmente quiero usar el producto de la forma en que la mayoría de la gente lo está usando, así que uso un Android".

Justo cuando Facebook comienza a mover los hilos de WhatsApp en términos de usuario, al igual que Apple aumenta la presión sobre el modelo comercial centrado en datos de Facebook, iMessage parece estar apuntando a los usuarios de WhatsApp con una experiencia más similar a la de WhatsApp Las aplicaciones que rastrean analizan y se benefician de nuestros datos están cruzando fronteras que deben respetarse.

Los usuarios que no pueden usar WhatsApp sin aceptar medidas tan estrictas pueden desencadenar la reacción necesaria para instar a las personas a pasar a servicios de mensajería centralizados con mayor privacidad. Y aunque eso será una buena noticia para Signal y Telegram, también será bueno para Apple, con su reinicio de iMessage.

¿El comienzo de una nueva era en WhatsApp?

Mientras tanto, para aquellos usuarios de WhatsApp que se demoren en hacer clic en "aceptar", si quieren continuar usando la aplicación, entonces tienen pocas opciones. Debés hacer lo que dice WhatsApp y verificar algunas alternativas, asegurándote de que sean seguras y antepongan la privacidad.

Para los usuarios de WhatsApp, la realidad es que esto es solo el comienzo. Se están integrando las plataformas subyacentes que soportan Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram.

El principal argumento para ello son los ahorros de costos en el desarrollo y el soporte solo para ejecutar y admitir una sola aplicación de mensajería. El efecto de red está comenzando a surtir efecto y cada vez más contactos estarán en Signal, Telegram y otros rivales de WhatsApp.

Signal continúa creciendo rápidamente. Mientras tanto, Telegram continúa asegurando una gran cantidad de nuevas instalaciones. Ambas plataformas están bien preparadas para beneficiarse de cualquier reacción negativa contra WhatsApp del 15 de mayo.

Al igual que con el propio asalto de WhatsApp a los SMS hace años, una vez que se alcanza el punto de inflexión, es increíble lo rápido que puede crecer una plataforma de mensajería.