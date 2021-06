Los nuevos televisores 4K y full HD de BGH: desde $47.000 y hasta en 18 cuotas

Todos los modelos tienen marco ultradelgado y cuentan con Google Assitant, comando de voz en el control remoto, Chromecast integrado y bluetooth

La empresa BGH dio a conocer su nueva línea Android TV, con sus diferentes modelos: 55" y 50" 4K Ultra HD, y 43" Full HD.

"Con este lanzamiento, BGH consolida su posición en el segmento de los televisores con un producto innovador que presenta funciones de última generación para satisfacer las crecientes demandas de los consumidores", señaló Ramiro Martin, gerente de Negocios de TV de la compañía.

TV 4K Ultra HD

El equipo de 55" es un Smart TV con resolución 4K Ultra HD que ofrece una experiencia de uso más amigable y con una interfaz gráfica intuitiva.

Cuenta con Netflix UHD, lo que permite al usuario disfrutar de una imagen con gran definición.

El modelo de 50 pulgadas está a un precio de $62.999

Además, entre otras funciones que comparte con el modelo de 50", tiene HDR, WiFi y bluetooth incorporado, el Modo Fútbol con refuerzo de sonido y adaptación de imagen para una mejor visualización, y el Modo Juegos con igual input lag.

Los televisores en 4K UHD aumentan el número de píxeles prácticamente en cuatro, ya que cuentan con una resolución de 3.840 líneas horizontales por 2.160 líneas verticales.

El modelo de 50 pulgadas está a un precio de $62.999 y, en el sitio oficial de la compañía, se puede obtener en 18 cuotas de $3.499,94.

Equipos Full HD

Los tres modelos del nuevo BGH Android TV tienen marco ultradelgado

El modelo de 43" Full HD tiene dos entradas de HDMI y, al igual que el resto de los equipos, tiene WiFi y bluetooth incorporado, y distintas apps y plataformas de streaming como Netflix, You Tube, Amazon, Flow, Spotify y HBO.

Los televisores full HD usan millones de píxeles para componer las imágenes pero el 4K UHD aumenta el número de píxeles de imagen prácticamente en cuatro. Entonces, la resolución de los dos modelos anteriores es superior.

Este modelo está disponible en la tienda online de BGH y puede comprarse a $46.999 en 18 cuotas sin interés.

Los tres modelos del nuevo BGH Android TV, de marco ultradelgado, cuentan con Google Assitant, comando de voz en el control remoto, Chromecast integrado y bluetooth. Cada uno de ellos es ideal para disfrutar de la mejor tecnología durante el tiempo que las familias pasan en el hogar.

¿Compraste un televisor 4K?: así podés tener una mejor imagen

Los televisores 4K estuvieron entre los productos electrónicos más vendidos en el último Hot Sale. Sin embargo, los compradores pueden quedar insatisfechos si no calibran la imagen de tu nuevo televisor.

Podés obtener una mejor calidad de imagen con solo usar tus ojos y las opciones disponibles en el menú de configuración de tu televisor. Y sin necesidad de encargar ese trabajo a un técnico especializado.

La configuración de la imagen de TV puede parecer intimidante al principio, pero vale la pena realizar algunos ajustes sencillos, ya sea que estés viendo el último programa de TV en streaming, disfrutando de películas 4K HDR o jugando videojuegos. Los colores pueden parecer más reales y precisos, el brillo puede ser cómodo para ver durante el día y la noche, y el movimiento puede parecer más natural.

Una advertencia antes de comenzar: los nombres de las configuraciones de imagen están por todas partes. Una configuración que un fabricante de televisores llama "brillo" podría controlar algo totalmente diferente en otro televisor, por ejemplo.

Comenzá con el modo de imagen correcto

El modo de imagen de tu televisor tiene el mayor efecto en la calidad de imagen general. Esta configuración controla otras múltiples configuraciones para cambiar el "aspecto" general de tu televisor. Si nunca cambiaste esta configuración, es probable que siga siendo el modo predeterminado, etiquetado en general como Estándar, Vivo, Dinámico, Brillante o algo similar.

El televisor es menos preciso en este modo, con colores típicamente apagados y características de "mejora" de la imagen que pueden llamar la atención en un estante de una tienda, pero en casa pueden hacer que el televisor se vea peor de lo que podría. Un lugar para comenzar es cambiar al modo llamado Cine, Película, Calibrado o Cineasta . Estos marcarán algunos de los aspectos más llamativos de la imagen.

Al principio, el televisor puede parecer incluso suave o demasiado cálido ("rojizo"). En realidad, estás viendo más detalles finos y una imagen más realista. A continuación, revisaremos los controles específicos de la imagen en tu televisor:

Los modelos de TV 4K suelen designar con nombres similares a diferentes funciones.

Luz de fondo, luz OLED

Casi todos los televisores tienen algún control que ajuste la salida de luz general del televisor. Está etiquetado como control de luz de fondo , luz OLED o algo similar. En los televisores Sony más nuevos, esta configuración se denomina Brillo.

Cualquiera que sea la etiqueta, esta configuración es el brillo real, que en general está separado del control etiquetado como "Brillo". Debés ajustar esta configuración según la iluminación de la habitación y las preferencias personales.

Las habitaciones más luminosas y la visualización a la luz del día requerirán una configuración más alta, mientras que el cine en casa o la visualización nocturna a menudo se ven mejor en una configuración más baja.

En un televisor LCD, una luz de fondo brillante puede difuminar un poco la imagen y reducir el contraste, en especial en modelos que carecen de atenuación local completa. Cuanto más brillante sea el televisor, más energía consumirá, si te preocupa la cantidad de electricidad que usa.

Un brillo más alto también hace que los televisores OLED sean algo más susceptibles a la retención de imagen y al desgaste, aunque eso es poco probable con los hábitos de visualización típicos, incluso con el brillo máximo.

Contraste

El control de contraste ajusta el brillo de las partes brillantes de la imagen. Sin embargo, existe un límite superior. Si configurás el control demasiado alto, "recorta" los blancos, haciendo que los detalles casi blancos sean totalmente blancos. Esto borra efectivamente cualquier detalle en objetos brillantes como nubes sin hacer que la imagen sea realmente más brillante.

Para establecer el contraste a simple vista, necesitarás algo con muchas áreas brillantes de la imagen. El tenis al aire libre funciona bastante bien para esto. También el esquí o algo con nubes.

Lo que se necesita es una imagen brillante, pero aún con detalles destacados. En otras palabras, las áreas brillantes de la imagen aún tienen detalles y no solo están inundadas de blanco.

Una vez que hayas encontrado algo que funcionará, subí el control de contraste hasta que comience a perder detalles. Las nubes dejarán de ser nubes, la nieve solo será resplandor. Ahora volvé a bajar el control hasta que vuelvas a ver los detalles. En algún lugar de este rango será ideal.

Dado que todo el contenido es un poco diferente, es posible que debas modificarlo un poco mientras mirás otros programas o películas. Si no querés meterte con todo esto, simplemente dejálo en el valor predeterminado para la configuración de Película o Cine.

El ambiente donde se encuentra el televisor impacta de lleno en su configuración.

Brillo

En la mayoría de los televisores, el control de brillo en realidad no controla el "brillo" del televisor. En cambio, ajusta qué tan oscuras son las partes más oscuras de la imagen. Al igual que el contraste, hay una delgada línea entre demasiado alto y demasiado bajo.

En este caso, demasiado alto y la imagen aparecerá descolorida. Demasiado bajo y todas las sombras desaparecerán en negro. En los televisores Sony más nuevos, este control está etiquetado como Nivel de negro.

Para configurar el brillo, buscá el tipo de contenido opuesto al contraste. Las películas oscuras, como la saga de Aliens, son perfectas para esto. Algunos episodios de televisión famosos por su oscuridad pueden ser demasiado oscuros para usarlos para esto.

Girá el control de Brillo hacia abajo hasta que todo desaparezca en la oscuridad o algo parecido. A partir de ahí, volvé a subirlo para que puedas ver los detalles en todo, pero la imagen no se vea descolorida.

Otra prueba de esto es una escena más oscura con alguien con cabello largo. La parte inferior de tu cabello o de la persona que te acompañe lejos de la luz puede ser un buen lugar para detectar los detalles de las sombras, también los abrigos oscuros por la noche. Nuevamente, es posible que debas probar algunos programas o películas diferentes para hacerlo bien.

Nitidez

Dependiendo del televisor, si se establece en 0, no hay efecto o hay un ligero ablandamiento. Lo creas o no, el control de nitidez realmente no mejora la nitidez. En cierto modo, mejora la nitidez aparente , pero a expensas de los detalles finos reales y, por lo general, con ruido adicional.

En casi todos los televisores, el control de nitidez agrega "mejora de bordes", acentuando artificialmente cualquier borde que el televisor encuentre en la imagen. El problema es que, al hacer esto, se ocultan los detalles reales de la imagen, por lo que el resultado parece más artificial con menos detalles reales.

Por lo tanto, puede parecer contradictorio, pero debés bajar el control de nitidez. Algunos televisores se ven mejor con el control en 0. Otros se ven mejor dentro del primer 10% más o menos del rango de este control.

Si estás acostumbrado a cómo se ve tu televisor con el control de nitidez hacia arriba, como suele ser en los modos Dinámico o Vivo, puede parecer suave al principio cuando lo apagás. Buscá contenido 4K de alta calidad y te sorprenderá lo detallado que se verá. Deberías poder encontrar el punto óptimo en tu televisor buscando de cerca las texturas en la ropa, las arrugas en la cara, el cabello y la barba.

El televisor debe calibrarse de acuerdo al contenido.

Color y tinte

Por lo general, los controles de color y tinte estarán razonablemente cerca de ser correctos desde el primer momento, especialmente en el modo Cine o Película. Podés experimentar con sus efectos, pero es raro que se desvíen más de uno o dos pasos en cualquier dirección.

Temperatura de color o balance de blancos

La temperatura del color es difícil. Tu cerebro se acostumbra a la temperatura de color de tu televisor, por lo que si lo cambiás, parecerá "incorrecto". De hecho, esto es probablemente lo primero que notarás si cambiás al modo Cine o Película. Se verá demasiado cálido o "rojizo".

En la mayoría de los televisores, este es en realidad el más preciso y realista. Cambiá al modo de temperatura de color cálido de tu televisor y mirálo durante unos días. Si todavía te parece extraño, probá el modo estándar.

Interpolación de movimiento o suavizado

A medida que avanzás la configuración de tu TV, la interpolación de movimiento es un tema bastante controvertido. Muchas personas, incluidos los amantes del cine de culto lo odian. Hace que las películas parezcan una telenovela barata o un video que grabarías en tu teléfono. Si alguna vez miraste un televisor nuevo y sentiste que algo estaba mal , o la imagen simplemente no parecía real, probablemente sea esto.

A algunas personas les gusta, pero a muchas no. Es casi seguro que tu nuevo televisor tenga esta función activada en los modos que no sean Cine o Película. Desactivarlo podría cambiar cómo te sentís respecto a tu compra.

Modo de juego

El retraso de entrada es el tiempo que tardas en presionar un botón en un controlador de juego y luego tener un efecto en pantalla en el juego. Para muchas personas, este retraso, medido en milisegundos, no es perceptible. Para otros, especialmente con ciertos tipos de juegos, puede marcar una gran diferencia.

Desde acertijos de salto hasta apuntar con píxeles perfectos en un juego de disparos en primera persona, acertar en el tiempo en muchos juegos es crucial. Minimizar el retraso de entrada, en general a través de una función llamada modo de juego, puede marcar una diferencia significativa. Si compraste un televisor y de repente tus puntajes y clasificaciones han bajado, esta podría ser la razón.

No es algo que desee dejar habilitado todo el tiempo, ya que en general deshabilita las funciones de procesamiento que pueden mejorar la calidad de imagen del televisor. Algunos televisores y consolas ahora admiten el cambio a este modo automáticamente .

Últimos pasos

Aseguráte que todas las fuentes que tengas, como un dispositivo de transmisión o un decodificador de cable o satélite, estén configuradas con la resolución de tu televisor (4K para televisores 4K, etc.).

En términos generales, deberían hacer esto automáticamente, pero vale la pena profundizar en la configuración para estar seguro. Tu televisor 4K no se verá mejor sin contenido 4K. Es posible que deba pagar por un nivel superior para obtenerlo, según el servicio.

En cuanto al HDMI, lo más probable es que los cables que tengas estén bien. Si intentás enviar 4K desde un transmisor de medios y no funciona, es posible que tus cables HDMI no puedan soportar la resolución adicional.