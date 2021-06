Innovación constante: estos son los cambios que se vienen en WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Propiedad de Facebook, la app permite conectarse en forma inmediata con cualquier persona que esté en cualquier lugar del planeta, al igual que sucede con Telegram u otras similares.

La idea de WhatsApp es que sus usuarios continúen eligiéndola por sobre las demás alternativas. Por eso, apuntan a mejorar la experiencia de usuario a través de modificaciones, cambios y mejoras en cada detalle de la app.

La versión multidispositivo permitirá a los usuarios conectar su cuenta de WhatsApp en varios dispositivos al mismo tiempo. Expertos que estuvieron en el desarrollo del proyecto señalaron que debieron reescribir algunas partes del código de origen de la aplicación para poder poner en funcionamiento esta nueva versión, es decir, "para que sea compatible con múltiples dispositivos".

Es por eso que los desarrolladores han calificado a este proyecto como un "desafío tecnológico".

Los cambios en el diseño serán muy sutile. Una de las modificaciones es que cambiarán el formato burbuja de los chats para ser más parecidos al Facebook Messenger, la aplicación de mensajería de dicha red social.

Según ha trascendido, el diseño de los mensajes que aparecen en los chats serán más cuadrados, con un leve redondeo en las puntas para modernizar la difusión de la información. Los usuarios Beta de la versión 2.21.13.2 ya tienen disponible estos cambios, solo deben actualizar la app.

Otro de los cambios de diseño es el cambio de color de texto y de la interfaz. El portal WaBetaInfo reveló que la idea es poder personalizar los chats aunque todavía no se sabe si se trata de nuevos temas de colores o de un nuevo control de colores.

¿Mensajes que se autodestruyen? Sí, claro, esa es la novedad en la que está trabajando WhatsApp. Se trata de una de las funcionalidades más curiosas y divertidas de WhatsApp son los mensajes que se autodestruyen.

Desde el año pasado, esta característica llegó a la aplicación y abrió un nuevo mundo de posibilidades de interacción. Pero desde WhatsApp no descansan nunca: ahora ya están trabajando en nuevas características, nuevos aspectos de la app que puedan mejorar la experiencia de usuario.

Actualmente, todo apunta a que están desarrollando una mejora total en los mensajes que se autodestruyen: desaparecerán cuando se abran.

WhatsApp will release a feature that allows you to send photos and videos that can only be viewed once. You can also verify if the recipient has opened the media.This feature will be available in a future update on #WhatsApp for Android, iOS and Web/Desktop.@WABetaInfo ???? pic.twitter.com/y1dIBGcDiq — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 22, 2021