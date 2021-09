Tinder también vuelve a la oficina: cómo es el "modo trabajo" de la app de citas

La aplicación de citas también se prepara para volver a la oficina con el relanzamiento de su "modo trabajo", función que había creado en 2017

Al igual que muchas empresas de distintos sectores, Tinder también se prepara para el regreso a la oficina. Para cumplir con este objetivo, la app de citas acaba de relanzar su "modo trabajo", una función que había sido creada en el año 2017.

Esta herramienta permite que la aplicación se pueda utilizar en la oficina en medio de una jornada de trabajo, dado que los usuarios pueden conectarse a sus perfiles desde notebooks o computadoras de escritorio.

En esta plataforma, las personas también podrán responder mensajes y hacer match con otros usuarios.

El aspecto más destacable de esta función es que la interfaz se puede ocultar cuando se acercan otras personas, algo que resulta muy práctico para evitar que los compañeros de trabajo se enteren de que alguien busca posibles citas durante el horario laboral.

Para hacer efectiva esta función, la plataforma cuenta con un botón en forma de maletín en la esquina de la pantalla. En caso de que el usuario necesite cambiar rápidamente la aplicación y ocultar lo que está viendo, solo tiene que apretar el botón y la plataforma cambia la interfaz por una falsa herramienta de gestión de proyectos.

La herramienta presenta un diseño similar a una aplicación de documentos y se presenta bajo el título ficticio de nota de reunión. También va acompañada de una serie de gráficos.

A pesar de que Tinder ha adaptado su aplicación a la vuelta a la oficina, recomienda que el uso de la app en la oficina sea moderado.

Todo lo que tenés que saber sobre la app de citas más famosa

Conseguir pareja puede ser algo complicado, más aún en época de pandemia. Pero como en todos los aspectos de la vida, existe internet para mejorar las cosas. En esta línea, probablemente la primera plataforma que se le venga a la cabeza a muchos es Tinder, la app más famosa de citas del momento.

La fama de Tinder no se debe a la simple casualidad. Para hacernos una idea de su éxito, basta decir que en 2020 fue una de las palabras más buscadas en Google. Asimismo, las búsquedas relacionadas con su funcionamiento y uso están a la orden del día.

¿Qué es Tinder?

Tinder es actualmente la principal plataforma del mundo para conocer gente nueva. Aunque para muchos parezca una novedad, lo cierto es que cuenta con una trayectoria de varios años, luego de haber aparecido por primera vez en el años 2012.

Desde entonces tuvo un crecimiento imparable y es utilizada por millones de personas en todo el mundo. Aunque dentro de este rubro hay otras aplicaciones que tienen un concepto similar y funcionan parecido, Tinder es, por el momento, la más usada.

¿Quiénes usan Tinder?

Cuando su uso comenzó a popularizarse había algunas dudas sobre el público al que estaba destinado. Oficialmente, es una aplicación concebida para conocer gente nueva. No obstante, las personas que la utilizan, por lo general, buscan un acercamiento más íntimo y se puede decir que es una aplicación de citas románticas.

Por lo tanto, si tus intereses están relacionados con este tipo de encuentros, Tinder es una herramienta que puede servirte. Evidentemente, esto no quiere decir que su uso sea exclusivo para enamorarse, ya que también es una buena forma de chatear con personas de nuestros gustos, hacer amigos y crear comunidad.

Requisitos para usarlo

Al tratarse de una aplicación enfocada a las citas y los encuentros, su uso solo está autorizado para los usuarios mayores de 18 años. A la hora de crear una cuenta, si no se cumple con este requisito, Tinder bloqueará el acceso a sus servicios durante un tiempo determinado. Por supuesto, llegado el momento se deberá introducir la fecha de nacimiento para poder acceder de forma legal.

Esta red social, actualmente se encuentra disponible en todo el mundo; se puede usar en más de 190 países. Algunos de ellos, debido a la censura que establecen sus gobiernos, prohibieron el uso de la aplicación dentro de su territorio, pero eso no tiene que ver con las políticas de la aplicación.

Desde el momento en que apareció, Tinder fue descargada por más de 340 millones de veces y cuenta con versiones traducidas a más de 40 idiomas, según datos oficiales de la app.

¿Cómo funciona?

La propia plataforma de Tinder, según la definen los propios creadores, está concebida "sobre un mundo de posibilidades". Y esta posibilidad es la de crear cualquier conexión a través del método Swipe Right. Esta es la forma de dejar patente que querés entablar algún contacto con la otra persona. Si desplazás su perfil a la derecha, estarás diciendo que te gusta y uno mismo decidirá si seguir buscando algo más. Si la otra persona también desplaza tu perfil hacia la derecha, se le llama hacer un match. Asimismo, si lo movés hacia la izquierda, querrá decir que no hay interés.

Hay otra función, llamada Discovery, es la que te permite evaluar a las personas según tus gustos. Si querés, podés deshabilitarla y tu perfil no le aparecerá al resto de personas. Con la función inactiva podrás igualmente chatear con tus matches.

Otras de las funciones de Tinder es establecer los criterios de búsqueda. Existen filtros para poder tener acceso a determinados perfiles en función de la ubicación, la distancia, el género de la otra persona o su rango de edad.

Dispositivos y plataformas compatibles

Actualmente, Tinder se puede encontrar para su uso en prácticamente todas las plataformas. Así, cuenta con su aplicación para dispositivos móviles que tenga sistema operativa iOS, Android o HMS (el servicio de aplicaciones de Huawei como alternativa a Google Mobile Services). Pero además de las apps de Tinder, también se puede utilizar desde la propia página web.

Tinder también es compatible con iOS 12.0 y las versiones superiores, así como con Android 6.0 y sus superiores. En su versión web, se lo puede encontrar para los principales navegadores, como son Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

Tanto la descarga de la aplicación como el uso de la web son totalmente gratuitos, así como registrar un perfil personal. Con las funciones básicas, se puede hacer matches, chatear, establecer una cita con cualquier persona y utilizar con total libertad todas las opciones de configuración principales.

No obstante, hay algunas funcionalidades extra que requieren suscripción. Tinder Plus, además de aquellas cuestiones básicas, permitirá hacer Swipe Right de forma ilimitada, chatear con personas de todo el mundo, o recibir segundas oportunidades.

También existe la suscripción a la función Gold desde 2017. Entre otras funcionalidades, acá se puede ver a quién le interesa tu perfil sin tener que buscar, más Me Gusta ilimitados, acceder al recuerdo de matches pendientes, etc. La última función Premium disponible es Tinder Platinum, que ofrece funciones aún más exclusivas. En este último caso, se encuentra disponibles solo para los usuarios Plus y Gold.

En cuanto al precio de estas suscripciones, no hay una cantidad fija estipulada. El costo de cada una lo determinan factores como la edad, el plan o el período de tiempo que dedicamos contratar.

¿Qué beneficios tiene la suscripción?

Tinder Plus

Dentro de las tres opciones Premium, la primera de todas ellas es Tinder Plus. Ofrece las siguientes ventajas.

Me gusta ilimitados

Retroceder (Rewind): esta función permite volver atrás y deshacer el último Me gusta o No me gusta

o No me gusta 5 Súper Likes por día: Se usa cuando consideramos que un Me gusta no es suficiente y hará saber a la otra persona que está especialmente interesado en ella.

1 Boost al mes: así será uno de los perfiles destacados de la zona durante 30 minutos.

Passport: se podrá buscar por ciudad y colocar un marcador en el mapa para dar Me gusta.

Por último, estará libre de anuncios.

Para suscribirse, hay que ir a Ajustes y después a Obtener Tinder Plus.

Tinder Gold

Esta es la segunda de las suscripciones posibles que ofrece la plataforma. Ofrece las mismas funciones que Tinder Plus (me gusta ilimitados, Rewind, 5 Súper likes al día, 1 Boost y Passport). Además, cuenta con otras dos opciones exclusivas.

Podrás saber si Le Gustas a la otra persona sin necesidad de deslizar

sin necesidad de deslizar Nuevos Top Pick a diario: muestra los perfiles con más posibilidades de convertirse en Match.

Tinder Platinum

Como es de esperar, los usuarios de Platinum pueden disfrutar de las mismas ventajas que los Plus y los Gold. Pero esta suscripción incluye además algunos extras.

En primer lugar, se le puede escribir un mensaje a la otra persona antes de hacer un match .

. Es posible dar a los propios likes mayor importancia con la función Like prioritario.

¿Cómo se usa Tinder?

Después de haber conocido algunas de las posibles funciones, es importante saber el proceso para arrancar con Tinder. Así que describiremos brevemente los primeros pasos indispensables para el uso de la aplicación.

El requisito previo para empezar a chatear, hacer matches y finalmente encontrarse, es tener la aplicación disponible en el teléfono o, bien, entrar en la web.

Registrarse

Los métodos de registro en Tinder son a través de la cuenta de Facebook, de Google o con un número de teléfono. Con la app descargada, hay que ingresar y darle a Crear Cuenta, lo mismo en el caso de la web.

Una vez dentro de la aplicación se debe verificar el número de teléfono, así como el correo electrónico. En iOS se recomienda además conectar la cuenta de Apple o Facebook para un inicio más sencillo. El último paso es configurar el perfil básico, aceptar los permisos de acceso que requiere Tinder y empezar a usar la plataforma.

Editar tu perfil

Aunque ya se haya configurado el perfil al crear la cuenta, puede que uno lo haya hecho algo apurado y sin prestar mucha atención. Igualmente, sea como sea, se puede editar o modificar cuando uno lo considere.

Para editar cualquier información hay que pulsar el icono de perfil y después el botón con forma de lápiz. Allí, hay que seleccionar Editar información. Las opciones que se presentan son varias y responden a las cuestiones básicas. Es posible actualizar las fotos (tanto la principal como las secundarias), editar la biografía e incluir información el género e identidad sexual, incluir datos del trabajo y aficiones, o vincular las cuentas de otras redes como Instagram.

Elegir preferencias de búsqueda

Ya hablamos de la función Discovery. Se trata de la pantalla en que decidimos evaluar positiva o negativamente a las otras personas. Lo hacemos deslizando su perfil principal hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta función también se puede ajustar según nuestras preferencias personales.

Solo hay que irse al icono de nuestro perfil y elegir Ajustes. Desde aquí, bajar hasta Ajustes de Discovery. Los filtros en este caso son varios. Se pueden establecer requisitos en función de la ubicación, la distancia de los contactos, la edad y la identidad de género.

Hacer matches

El Match, como explicamos, implica un sentimiento recíproco por ambas partes. Si nos encontramos con un perfil y le damos a Me Gusta, en el momento en que la otra persona haga lo mismo con nosotros, ¡se habrá hecho un Match!

No obstante, si lo deseamos, es posible arrepentirnos y deshacer un match. Para ello hay que abrir el chat con esa persona y pulsar en el icono de la bandera (iOS) o en los puntos suspensivos (Android) y pinchar en Deshacer match. Así, desapareceremos de la lista de matches de la otra persona y viceversa. Esta función es además permanente.

Enviar un mensaje a un match

En el momento en que la otra persona también se fijo en nosotros y tenemos el match, ya es posible chatear con ella. Este es un requisito indispensable para empezar a comunicarse. Para animar nuestro primer mensaje, podemos mandar un GIF o un emoticón.

En Tinder no es posible eliminar mensajes enviados. Pero sí se puede borrar una conversación entera al deshacer un match.