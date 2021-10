¿Necesitás dinero?: estas aplicaciones te ayudarán a ganarlo fácil y rápido

Desde tu banco hasta tus facturas ya se manejan a través de un teléfono. Entonces, ¿por qué no usarlo con aplicaciones para ganar dinero también?

Las aplicaciones para ganar dinero pueden ayudarte a obtener ingresos adicionales ya que permiten que casi cualquiera pueda obtener recursos.

Desde la actividad bancaria hasta el manejo de tus facturas ya se hacen a través de un teléfono inteligente. Entonces, ¿por qué no usar tu teléfono con apps para ganar dinero también?

No te harán rico en el corto plazo, pero muchas pueden ofrecerte formas de ganar un poco de monedas extra.

Echáles un vistazo si querés ganar un poco de dinero adicional, a menudo por poco o ningún trabajo real, con estas aplicaciones.

El celular es una herramienta para ganar dinero con aplicaciones.

Capital One Shopping

Una de las mejores aplicaciones para ganar dinero es Capital One Shopping. Es una app de compras en las que ganás de dos maneras: encontrando mejores ofertas y dándote recompensas.

Un centavo ahorrado es un centavo ganado, por lo que ahorrar dinero en una compra es un trabajo perfecto.

Capital One Shopping tiene una base de datos de sitios web con productos y precios. Una vez que instalás la aplicación en tu navegador, Capital One Shopping puede comparar automáticamente el producto que te interesa.

También podés usar la aplicación del teléfono para escanear códigos de barras de productos en las tiendas y encontrar minoristas locales que vendan lo mismo para mejor precio. La otra forma en que Capital One Shopping puede hacerte ganar dinero es otorgándote recompensas cuando compres.

Podés agregar ofertas de comerciantes locales y proveedores en línea a tu cuenta. Cuando compres en una de esas tiendas, obtendrás puntos de recompensa para canjear por tarjetas de regalo en sitios web populares.

Robinhood

Robinhood es una aplicación de inversión que te ofrece la oportunidad de comprar acciones con un costo de negociación nulo.

La belleza de este programa es que puede invertir en acciones parciales; por lo tanto, si solo tenés unas decenas de dólares para invertir, podés ser propietario de una parte de Apple, por ejemplo.

La ventaja de Robinhood, una de las aplicaciones para ganar dinero, es que cuando te registrás (que es gratis), recibirás una acción gratis. Esta parte de las acciones puede variar en valor entre 2,50 y 200 dólares.

Public

Public es una aplicación de inversión social que te permite desarrollar tus conocimientos financieros con tus amigos. Ofrece acciones fraccionarias de miles de empresas públicas y ETF, lo que te permite crear una cartera sin importar tu presupuesto.

Dado que Public es una experiencia social, ofrecen muchas formas para que los miembros ganen "porciones" gratuitas de acciones (valoradas en hasta 10 dólares) por recomendar a tus amigos.

Al igual que otras aplicaciones para ganar dinero, cada miembro público obtiene un enlace para compartir único. Public también permite compartir tus operaciones fuera de la aplicación. Y cuando lo hace y tus amigos se unen y son aprobados, podés ganar acciones gratis.

También obtendrás acciones gratuitas invitando a amigos a grupos de chat. Una vez que se unan y sean aprobados, también obtendrás acciones gratuitas para eso. Cuantos más amigos traigas, más porciones ganarás.

Drop

Este programa, una de las aplicaciones para ganar dinero, hace que sea realmente fácil ganar recompensas sin tener que pensar en ello.

Simplemente la vinculás a tus tarjetas de crédito y débito, gastás como lo harías normalmente y luego ganás puntos comprando con tus minoristas favoritos. Podés canjear los puntos que has ganado por tarjetas de regalo gratuitas.

Acorns

Es una excelente aplicación de inversión y ahorro que ofrece 10 dólares después de registrarse.

Es otra de las aplicaciones para ganar dinero y puede ayudarte a realizar un seguimiento de tus finanzas diarias, ahorrar para el futuro y planificar una estrategia de inversión que se ajuste a tu perfil de riesgo.

Earny

Si usás tarjetas de crédito o aplicaciones de minoristas, es probable que algunos de los artículos que compres estén sujetos a políticas de protección de precios. Esto significa que si el precio baja dentro de un cierto período de tiempo de tu compra, obtendrás un reembolso.

Earny, otra de las aplicaciones para ganar dinero, se conecta con tus tarjetas de crédito para buscar automáticamente rebajas de precios y reembolsos posteriores. La aplicación se lleva el 25% de los reembolsos que recibe. Pero sigue siendo dinero gratis.

Aplicaciones para ganar dinero: recompensas por opinión en Google

Te permite recibir encuestas una vez a la semana. Con esta aplicación, obtenés recompensas que podés usar en la tienda de aplicaciones de Google.

Las encuestas son generalmente bastante breves y pueden incluir cosas como calificar diferentes anuncios.

Money machine

Esta aplicación es similar a otras que se enfocan en encuestas, pero también te permite ganar dinero viendo videos y completando otras pequeñas tareas en línea.

Esta aplicación para ganar dinero, te notificará cuando podés completar diferentes tipos de ofertas. Luego, puede transferir las recompensas a tu cuenta de PayPal en efectivo.

iPoll

Esta aplicación para ganar dinero te brinda alertas cuando calificás para realizar una encuesta pagada. Podés configurar tu perfil con anticipación y luego recibir notificaciones de las encuestas para las que calificás.

También podés hacer reseñas de productos, ser un comprador secreto o probar anuncios. Obtendrás recompensas, que se puede canjear en la tienda en línea de iPoll.

Sweatcoin

Esta aplicación para ganar dinero básicamente convierte tu contador de pasos en efectivo. Realiza un seguimiento de tu actividad y luego te recompensa con una moneda de sudor.

No podés convertir la moneda digital en efectivo. Pero podés gastarlo en la tienda de la aplicación en bienes y servicios, o donarlos a organizaciones benéficas como dinero en efectivo. Es una manera fácil de ganar dinero con solo caminar.

Foap

Si tomás fotos en tu teléfono inteligente, Foap podría ayudarte a ganar dinero.

Podés vender tus fotos a marcas e individuos de todo el mundo; vender fotos que ya tenés en un portafolio en línea; o podés realizar misiones específicas para vender fotos a marcas como Pepsi. Foap te permite retirar tus ganancias a través de PayPal.

Mercari

Esta tienda basada en aplicaciones te permite vender de todo, desde juguetes hasta ropa. y así ganar dinero.

Tus listados son gratuitos. Solo pagás una tarifa del 10% cuando se completa la venta. Este también es un gran lugar para comprar productos usados en línea.

Mobee

¿Querés convertirte en un comprador secreto? Mobee te permite hacerlo fácilmente.

Descargá la aplicación y luego usá el mapa para elegir una empresa en ella. Podés completar misiones en una variedad de minoristas y restaurantes. Obtendrás puntos por cada misión, que podés canjear por tarjetas de regalo o regalos.

Offer up

Aquí hay otra forma de vender cosas no deseadas con facilidad. Simplemente descargá la aplicación y luego vendé prácticamente cualquier cosa.

Esta aplicación para ganar dinero está diseñada para la venta local de artículos más grandes como muebles, pero también podés encontrar artículos para bebés y niños, ropa, productos electrónicos y más.

Task Rabbit

Si estás interesado en ganar dinero completando tareas básicas y haciendo recados localmente, consultá Task Rabbit. Podés ganar completando estas cosas para tus vecinos y luego podés retirar tu dinero.

Ibotta

Usá Ibotta cuando vayas de compras para ahorrar con reembolsos en efectivo o ganá puntos por comprar tus marcas favoritas.

También podés ganar vinculando tus tarjetas de fidelización de la tienda a la aplicación o enviando tus recibos a la aplicación después de comprar. Podés cobrar tu reembolso en efectivo a través de PayPal, Venmo o en forma de tarjetas de regalo.

Bookscouter

Este programa, una de las aplicaciones para ganar dinero, te permite encontrar precios minoristas para libros y libros de texto usados. Simplemente usá la cámara de tu teléfono para tomar una foto del ISBN del libro y verás lo que vale en línea.

Incluso podés usar la aplicación para crear una etiqueta de envío para los libros que envía a Bookscouter. Esta es una gran aplicación si deseás ordenar algunos libros, sacar provecho de tus libros de texto universitarios usados o comprar libros usados potencialmente valiosos en ventas de garaje y tiendas de segunda mano.

Snapwire

Este programa te permite ganar dinero con las fotos de tu teléfono inteligente. Esta aplicación de venta de fotos te da puntos y te permite subir de nivel mientras les proporcionás fotos a las empresas.

Podés usar la aplicación para crear un portafolio y compartir fotos con quien quieras. También podés recibir notificaciones sobre solicitudes que podrías cumplir.

Decluttr

Este programa, una de las aplicaciones para ganar dinero, te permite vender tipos específicos de artículos que podrías tener en la casa.

Se centra en CD, DVD y juegos. Podés usar la aplicación para tomar una foto del artículo y obtener una oferta instantánea por el precio. Podés enviar los artículos a Decluttr de forma gratuita y obtener tu dinero mediante depósito directo al día siguiente.

Checkout 51

Esta es una aplicación de cupones y devolución de efectivo. Te permite buscar y guardar cupones antes de ir de compras. Luego, podés usar la aplicación para ganar dinero en efectivo cuando compres tus marcas favoritas.

Gigwalk

Esta aplicación está dirigida a aquellos que quieren ganar un poco de dinero, pero también podrías convertirte en un Gigwalker a tiempo completo. Podés utilizar la función de mapa incorporada de la aplicación para encontrar conciertos cerca tuyo.

Los trabajos pueden incluir cosas como armar muebles, pasear al perro o simplemente hacer recados básicos. El pago y la frecuencia de los conciertos dependen del lugar donde vivas.

Surveys on the go

Esta es otra aplicación de encuestas que te permite configurar tu perfil y luego realizar encuestas por las que te pagan.

Te permite calificar experiencias y productos de compra o incluso revisar películas o programas de televisión. Obtendrás tu primer dólar de inmediato cuando descargues la aplicación.

Lucktastic

Esta aplicación ofrece juegos gratis que te permiten ganar puntos o incluso dinero real. Podés canjear los boletos que gane por entradas a sorteos, suscripciones a revistas, tarjetas de regalo y más.

Letgo

¿Tenés más desorden del que deshacerte? Probá Letgo y encima ganá dinero.

La aplicación utiliza el reconocimiento de imágenes y la inteligencia artificial para titular y categorizar los elementos a medida que los enumerás. Podés vender incluso artículos grandes a compradores cercanos.

Field agent

Con esta aplicación para ganar dinero, podés recibir notificaciones sobre misiones en tu área. Básicamente, su objetivo es ayudar a las empresas a brindar un mejor servicio a sus clientes.

Podés hacerlo visitando las tiendas locales, comprando productos específicos o tomando fotos. También podés responder preguntas o realizar encuestas. Ganarás dinero en efectivo, que podés recibir mediante depósito directo.

Muchas aplicaciones tienen relación con el comercio electrónico.

Cómo ganar dinero con aplicaciones

Hay muchas formas de sumar dinero con aplicaciones, y algunas tienen un proceso más automatizado que otras. Para comenzar, deberás decidir qué aplicación deseás usar y la forma en que deseás ganar. Las opciones incluyen:

Devolución de efectivo

Muchos portales de devolución de efectivo o extensiones del navegador de compras te ayudan a ahorrar dinero en las compras que realizás, lo que te permite obtener reembolsos en efectivo para tarjetas de regalo o efectivo directo.

Pequeñas tareas

Muchas de estas aplicaciones te permiten ganar dinero realizando pequeñas tareas que toman unos minutos, como completar encuestas, ver videos e incluso jugar juegos en línea. La mayor parte podés incluso hacerlas mientras realizás múltiples tareas.

Tareas más grandes

Aplicaciones como estas te permiten configurar un perfil y publicitar sus servicios o elegir de una lista de trabajos por los que deseas que te paguen.

Inversión

Podés ganar dinero con la cantidad que invertís, que es una forma pasiva de sumar dinero. No se necesita mucho dinero para empezar. Después, simplemente debés registrarte para obtener una cuenta y leer lo que debés hacer para comenzar.

Si bien puede sonar un poco aburrido, leer sus términos y condiciones es útil para saber cosas como cómo se le pagará.

Conviene investigar el tiempo que demanda la aplicación para que consigas recursos.

Cómo elegir la mejor aplicación

Elegir la mejor aplicación puede requerir un poco de prueba y error. Primero, comenzá pensando en cuánto tiempo tenés que dedicarle a la aplicación. Por ejemplo, si preferís tener una opción más pasiva de ganar dinero, o si tenés algo de tiempo para dedicar y creés que podría ser divertido.

Estafas para evitar

Lamentablemente, hay estafadores que intentarán arrebatarte el dinero que tanto te costó ganar. Si hay aplicaciones o personas que se comunican con vos y que requieren que pagues o gastes dinero para que puedas ganar recompensas, huí lejos.

Las aplicaciones de inversión necesitarán que inviertas dinero, pero no necesitás pagar nada para acceder a tu propio efectivo. Si no estás seguro de si una aplicación es legítima, es mejor prevenir que lamentar y no registrarse.