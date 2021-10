Antes de comprar un Smart TV, esto es todo lo que debés saber para definir la opción que más te conviene

Sugerencias claves y términos específicos que necesitás saber para tomar una excelente decisión de compra de un televisor para tu hogar

Cuando buscás televisores nuevos, hay tanta jerga y marketing que analizar que puede resultar difícil saber qué es importante y qué no lo es. Desde los conceptos básicos mínimos hasta las funciones avanzadas que debés conocer, en esta nota iProfesional te comparte consejos de compra de TV.

En esta nota encontrarás sugerencias claves y términos específicos que necesitás saber para darte un dosis concentrada de conocimiento, necesaria para tomar una excelente decisión de compra de TV.

Los Smart TV ofrecen múltiples plataformas de entretenimiento.

Resolución

Cuando se trata de comprar televisores, el elemento más básico es la pantalla, y el primer gran factor es la resolución. Con múltiples opciones de resolución en el mercado, estos son los detalles que necesitás saber.

720p o HD : resolución de pantalla de 1280 x 720 píxeles, que se usa con frecuencia en transmisiones de HDTV, medios de DVD y la resolución más común que se usa para la transmisión de video con ancho de banda limitado.

: resolución de pantalla de 1280 x 720 píxeles, que se usa con frecuencia en transmisiones de HDTV, medios de DVD y la resolución más común que se usa para la transmisión de video con ancho de banda limitado. 1080 o Full HD : resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles, utilizada en transmisiones de televisión modernas, televisión por cable y satélite, medios Blu-ray y disponible ampliamente en servicios de transmisión gratuitos y de pago.

: resolución de pantalla de 1920 x 1080 píxeles, utilizada en transmisiones de televisión modernas, televisión por cable y satélite, medios Blu-ray y disponible ampliamente en servicios de transmisión gratuitos y de pago. 4K o Ultra HD : resolución de pantalla que mide 3840 x 2160 píxeles, comúnmente conocida como Ultra HD o UHD. Potencialmente compatible con el nuevo estándar de transmisión ATSC 3.0 y disponible como una oferta de gama alta en cable y satélite, en discos UHD Blu-ray y transmisión por suscripción de nivel superior. (Vea los mejores televisores 4K que hemos revisado).

: resolución de pantalla que mide 3840 x 2160 píxeles, comúnmente conocida como Ultra HD o UHD. Potencialmente compatible con el nuevo estándar de transmisión ATSC 3.0 y disponible como una oferta de gama alta en cable y satélite, en discos UHD Blu-ray y transmisión por suscripción de nivel superior. (Vea los mejores televisores 4K que hemos revisado). 8K (también llamado Ultra HD): resolución de pantalla que mide 7680 x 4320 píxeles, comúnmente llamado 8K y confusamente también llamado Ultra HD. A pesar del creciente número de televisores 8K en el mercado, no existen fuentes significativas de medios 8K.

Tamaño de pantalla

El siguiente problema importante es el tamaño de la pantalla. Las pantallas de TV se miden en diagonal de esquina a esquina, y cuanto más grande es la pantalla de TV, más grande es el televisor y más distancia necesitarás para verla cómodamente. Así que considerá el espacio en el que va el televisor antes de decidirte por comprar un televisor más grande.

Tamaños de pantalla estándar : Para la mayoría de los hogares, un televisor de 55 o 65 pulgadas será bastante grande y, al mismo tiempo, quedará bien en tu living.

: Para la mayoría de los hogares, un televisor de 55 o 65 pulgadas será bastante grande y, al mismo tiempo, quedará bien en tu living. Pantallas más grandes : Hay disponibles tamaños de pantalla más grandes de 75 y 85 pulgadas, pero son lo suficientemente grandes como para que debas pensar si tenés el espacio físico para el televisor en sí y para una visualización cómoda.

: Hay disponibles tamaños de pantalla más grandes de 75 y 85 pulgadas, pero son lo suficientemente grandes como para que debas pensar si tenés el espacio físico para el televisor en sí y para una visualización cómoda. Pantallas más pequeñas: Los televisores más pequeños de 50 pulgadas o menos pueden encajar perfectamente en apartamentos más pequeños, dormitorios o como televisores secundarios en la cocina, los dormitorios de los niños y en cualquier otro lugar donde desees colocar un pequeño televisor. Los televisores pequeños también son la única vez que debe considerar cualquier resolución inferior a 4K. Cualquier cosa de menos de 43 pulgadas es demasiado pequeña para mostrar 4K correctamente de una manera que el ojo pueda procesar, lo que hace que la resolución Full HD sea una buena opción para conjuntos más pequeños.

La tecnología OLED permite pantallas muy delgadas.

Tecnología de visualización

Más allá de los conceptos básicos de resolución y tamaño, debés conocer las tecnologías de visualización. ¿Cuál es la diferencia entre QLED y OLED? Hay tres categorías principales que debés conocer en el mundo de la televisión: LCD, QLED y OLED. Si bien los fabricantes pueden intentar confundirte con diferentes siglas y nombres de marca para ciertas tecnologías, todo se reduce a estas tres opciones.

LCD (también conocido como LED) : la forma más básica de tecnología de pantalla de TV moderna son las pantallas LCD (a veces llamadas LED), que utilizan un panel de pantalla de cristal líquido (LCD) para producir imágenes y colores, combinado con una retroiluminación LED para proporcionar brillo. Algunos se refieren a estos televisores como televisores LED para distinguirlos de las versiones anteriores que usaban luces fluorescentes compactas, pero el LED se ha convertido en el estándar básico. .

: la forma más básica de tecnología de pantalla de TV moderna son las pantallas LCD (a veces llamadas LED), que utilizan un panel de pantalla de cristal líquido (LCD) para producir imágenes y colores, combinado con una retroiluminación LED para proporcionar brillo. Algunos se refieren a estos televisores como televisores LED para distinguirlos de las versiones anteriores que usaban luces fluorescentes compactas, pero . QLED: Las pantallas QLED o de puntos cuánticos utilizan nanotecnología para aumentar el color y el brillo de una pantalla LCD. Las pantallas de puntos cuánticos utilizan nanocristales microscópicos, que tienen la propiedad única de brillar a una longitud de onda particular cuando se exponen a la luz o la electricidad. Esto permite a los fabricantes utilizar puntos cuánticos con paneles LCD para obtener un mejor color y brillo. Los televisores QLED se han vuelto comunes y es una característica que vale la pena buscar , ya que ofrecen una calidad de imagen notablemente mejor que los televisores LCD tradicionales.

Comparación de OLED y LCD

La mejor tecnología de TV que existe es OLED, que significa diodo emisor de luz orgánica. Estas pantallas utilizan compuestos especiales para crear pantallas ultradelgadas que se pueden fabricar imprimiéndolas directamente sobre vidrio.

Con cada píxel individual capaz de producir su propia luz, eliminan la necesidad de retroiluminación adicional, lo que crea pantallas extremadamente delgadas y ofrece niveles de contraste extremadamente altos. Si estás buscando un televisor premium, OLED es lo mejor que encontrará.

Luz de fondo y atenuación

El color y el contraste son solo una parte de la ecuación de la pantalla. Además de los tipos de paneles, también debés tener en cuenta la retroiluminación y la iluminación. Lo que agrega brillo a la pantalla de un televisor es la luz de fondo. Los primeros televisores de pantalla plana usaban bombillas fluorescentes compactas.

Los televisores de hoy en día usan potentes luces LED, que permiten una luz más delgada o televisores con pantallas más brillantes. Hay varias formas de retroiluminación LED que se ofrecen en un televisor, y algunas son mejores que otras. Las mejores opciones también añaden algo de gasto al televisor, dándonos la oportunidad de gastar más dinero.

Iluminación de borde : La opción más asequible para la retroiluminación de TV es la iluminación de borde, que utiliza filas de LED alrededor del borde de un panel LCD para proporcionar brillo a la imagen. El resultado es a veces un poco inconsistente , con notables puntos de sombra y partes brillantes no deseadas de la pantalla, pero eso puede no ser un problema para ver televisión de forma casual. Si deseás ahorrar dinero, mirá la imagen en un televisor con iluminación lateral y decidí si te ofrece una calidad aceptable.

: La opción más asequible para la retroiluminación de TV es la iluminación de borde, que utiliza filas de LED alrededor del borde de un panel LCD para proporcionar brillo a la imagen. , con notables puntos de sombra y partes brillantes no deseadas de la pantalla, pero eso puede no ser un problema para ver televisión de forma casual. Si deseás ahorrar dinero, mirá la imagen en un televisor con iluminación lateral y decidí si te ofrece una calidad aceptable. LED dual : Una retroiluminación LED dual exclusiva de Samsung actualiza la iluminación de borde con LED que producen tonos de luz cálidos y fríos, y los alternará para ofrecer una iluminación ligeramente más dinámica que las pantallas tradicionales con iluminación de borde.

: Una retroiluminación LED dual exclusiva de Samsung actualiza la iluminación de borde con LED que producen tonos de luz cálidos y fríos, y los alternará para ofrecer una iluminación ligeramente más dinámica que las pantallas tradicionales con iluminación de borde. Luz de fondo directa: Una serie de luces de fondo LED que cubren la parte trasera del panel LCD para una iluminación más brillante y vibrante. Es una gran opción para televisores LCD, pero no ofrece un buen rango dinámico alto.

Las pantallas de 70 o más pulgadas requieren espacios grandes en el hogar.

Marcas y fabricantes

Las marcas de televisores te ofrecen una especie de abreviatura de una amplia gama de tecnologías y funciones. Las mejores marcas son nombres que reconocerás fácilmente: LG, Samsung y Sony. Prácticamente cualquier televisor de cualquiera de estas tres marcas tendrá una calidad decente y ofrecerá una buena combinación de rendimiento y funciones a cualquier precio.

Las marcas de valor incluyen nombres como TCL, Hisense y Vizio. Estas marcas ofrecen mejores precios que las marcas más reconocidas, y brindan una excelente imagen 4K y funciones de TV inteligentes decentes, aunque es posible que renuncies a algunas funciones. Las marcas de televisores baratos ofrecen TV a precios tan bajos que podrías pensar que son demasiado buenos para ser verdad. A menudo lo son.

Tecnología de Smart TV

Un televisor inteligente es cualquier equipo que pueda conectarse a Internet y ejecutar aplicaciones, lo que te permite disfrutar de servicios de transmisión como Netflix, Hulu y Disney Plus directamente en tu televisor sin necesidad de un dispositivo separado.

Con la mayoría de los televisores actualmente clasificados como televisores inteligentes, vale la pena saber la diferencia entre los muchos tipos de software de televisores inteligentes y por qué es posible que desee elegir uno sobre otro.

Plataformas propietarias: webOS, Tizen y SmartCast

Los diferentes fabricantes de televisores se basarán en diferentes plataformas de televisores inteligentes, y cada uno es un poco diferente. LG usa su propio webOS y Samsung usa Tizen, ambos software patentados que aún ofrecen una gran cantidad de aplicaciones y funciones. Este año Samsung anunció que adoptará también Android TV.

Los televisores Samsung confían especialmente en el ecosistema más amplio de productos Samsung para ofrecer una experiencia integrada para usuarios de hogares inteligentes y móviles. Si ya tenés teléfonos móviles o tabletas o electrodomésticos avanzados de Samsung, un televisor de esta marca mejorará esa experiencia.

Software de terceros: Roku, Android, Google y Fire

Otras marcas dependerán de software de terceros. El más popular de ellos es Roku TV, que se puede encontrar en una variedad de televisores, desde televisores económicos hasta modelos premium. La plataforma de TV Roku se destaca por su amplia selección de aplicaciones y su interfaz fácil de usar, y está disponible en algunos televisores de muy alta calidad.

Google TV y Android TV son otro gran nombre, siendo Google TV la reciente actualización renombrada a la plataforma Android TV más antigua de Google. En total, ambas opciones de Google ofrecen quizás la mejor selección de aplicaciones y la mayor cantidad de funciones. Chromecast integrado comparte contenido desde y hacia otros dispositivos es una gran ventaja, y el Asistente de Google está integrado para una excelente interacción de voz.

Amazon también está en el juego de televisión inteligente con Fire TV, que se puede encontrar tanto en televisores fabricados por Amazon como en un puñado de otros modelos de fabricantes vendidos a través de Amazon y Best Buy.

Los televisores Amazon Fire ofrecen muchas aplicaciones y funciones, incluido el asistente de voz Alexa integrado, pero tienden a ser más económicos, y los televisores Amazon pueden ser un poco pesados en la publicidad.

Algunos modelos, como The Frame de Samsung, se convierten en una galería de arte.

Alto rango dinámico (HDR)

Una de las características más importantes de los televisores en los últimos años es el alto rango dinámico o HDR. Gracias a tecnologías como las zonas de atenuación LED y el control de brillo a nivel de píxeles de OLED, los televisores modernos pueden ajustar el brillo de diferentes partes de la pantalla, lo que les permite mostrar brillos más brillantes y oscuros más profundos para una imagen mucho más realista y envolvente. También se traduce en colores más vibrantes, lo que hace que todo se vea mejor.

Hacer esto requiere que los medios incluyan información adicional sobre el brillo y el color de cada escena, más allá de lo que incluye la señal de video normal. Estos datos adicionales, denominados metadatos, vienen en algunos formatos diferentes y difieren un poco según el formato o estándar que se utilice. Los principales formatos HDR y las tecnologías que los habilitan son los siguientes:

HDR 10 y HLG

HDR10 es el estándar de la industria para contenido de alto rango dinámico y funciona con cualquier contenido HDR. Junto a él está HLG, que significa log gamma híbrido, y permite un control de brillo similar al HDR para contenido de transmisión en vivo. Cualquier televisor compatible con HDR podrá funcionar con estos estándares básicos.

Dolby Vision y Dolby Vision IQ

El formato patentado Dolby Vision ofrece instrucciones más específicas que el HDR10 básico, lo que permite una mayor flexibilidad y variedad en la forma en que se manejan el brillo y el color de una escena a otra.

La imagen resultante debería ofrecer una experiencia HDR aún mejor, pero variará según el televisor: un rendimiento mediocre puede reducir la efectividad incluso del mejor contenido HDR.

Y hay un giro más. Dolby Vision IQ es una variación del formato que utiliza sensores de luz ambiental para determinar los niveles de iluminación en la habitación donde se encuentra el televisor y ajustará los niveles de HDR para proporcionar una versión optimizada del contenido.

La función tiende a ser más cara y aparece solo en televisores inteligentes más premium. Dolby Vision es excelente, pero Dolby Vision IQ es más una opción "agradable de tener".

HDR10 Plus

Samsung tiene su propio competidor de Dolby Vision, llamado HDR 10 Plus. Si bien el formato 10 Plus no es tan ampliamente compatible con los medios y la transmisión como Dolby Vision, tiene la distinción de ser compatible con los televisores Samsung, pero Dolby Vision no.

¿Qué es HDMI ARC?

Mirá en la parte posterior de cualquier televisor y encontrarás un puñado de puertos y conectores, junto con etiquetas que pueden o no tener sentido para vos. A continuación, un resumen rápido de los puertos que son más importantes y qué buscar para obtener un mejor equipo.

HDMI

El estándar para la conectividad de video y audio en televisores, reproductores multimedia y productos de audio, HDMI es una solución simple todo en uno para lo que solía requerir muchos cables separados. Pero no es del todo sencillo, ya que los nuevos estándares HDMI han agregado nuevas características y funciones a puertos HDMI aparentemente idénticos.

HDMI 1.4 : admite video y sonido de 1080p y 720p, pero generalmente no se usa en televisores 4K modernos.

: admite video y sonido de 1080p y 720p, pero generalmente no se usa en televisores 4K modernos. HDMI 2.0 : admite imágenes 4K y frecuencias de actualización de hasta 60 Hz. A menos que se identifique específicamente como HDMI 2.1, esta es la versión HMDI más común en uso en los televisores actuales.

: admite imágenes 4K y frecuencias de actualización de hasta 60 Hz. A menos que se identifique específicamente como HDMI 2.1, esta es la versión HMDI más común en uso en los televisores actuales. HDMI 2.1: utilizado por las últimas consolas de juegos y que se encuentra en televisores de gama alta, HDMI 2.1 ofrece más ancho de banda para admitir velocidades de cuadro más altas, una resolución de hasta 8K y una serie de características distintas.

ARC

Integrada en los estándares HDMI que se utilizan actualmente, se encuentra una función llamada Canal de retorno de audio o ARC. Te permite usar un solo cable HDMI para conectar un televisor y una barra de sonido, ofreciendo comunicación bidireccional entre dispositivos a través de una sola conexión HDMI. Esencialmente, el puerto HDMI ARC te permite usar HDMI como entrada y salida de audio.

Una versión más reciente de ARC, llamada canal de retorno de audio mejorado (eARC). La mayor mejora que ofrece eARC es la compatibilidad con la señal de audio de resolución completa, lo que significa que es compatible con Dolby Atmos y otros formatos de sonido sin comprimir.

USB

Los televisores inteligentes de hoy también incluirán al menos un puerto USB. Estos puertos se pueden usar para conectar una unidad flash para ver medios en el televisor o para alimentar dispositivos a través de USB, como un dispositivo de transmisión o una antena amplificada. Recomendamos optar por más puertos cuando pueda.

Ethernet y Wi-Fi

Con los televisores inteligentes de hoy que requieren conectividad a Internet para tantas funciones, los televisores vienen con conectividad incorporada. Todos admiten Wi-Fi, pero Ethernet es la mejor opción; puede que no tengas la comodidad de la conexión inalámbrica.

Un cable Ethernet ofrecerá una conexión más rápida y estable. La mayoría de los televisores ofrecen ambas opciones, pero algunos modelos económicos ahorran dinero al usar solo Wi-Fi.

Bluetooth

Ya sea que deseés conectar de forma inalámbrica un conjunto de altavoces de sonido envolvente para un audio que llene la habitación, o un par de auriculares inalámbricos para una escucha discreta que no despierte a su familia por la noche, Bluetooth puede hacerlo realidad.

La mayoría de los televisores están equipados con Bluetooth en estos días, pero verificá las especificaciones de cualquier televisor que estés considerando, ya que algunos televisores usan Bluetooth exclusivamente para emparejar el control remoto, o te permitirán conectar dispositivos de audio, pero no periféricos como un teclado.

Hay televisores que sacan más provecho de las consolas, como la Stadia de Google.

Funciones de juego

Si disfrutás de los juegos de consola de cualquier tipo, querrá conocer las características clave que hacen que un buen televisor para juegos. Con las consolas de juegos modernas que ofrecen funciones avanzadas y mayor resolución y velocidad de fotogramas, debés asegurarte de que su televisor tenga la compatibilidad con las funciones que necesitás.

Conectividad : HDMI 2.0 está bien para la mayoría de los juegos 4K, pero si deseás jugar en 4K a velocidades de cuadro más altas o aprovechar funciones como frecuencias de actualización variables o modos automáticos de baja latencia, necesitarás un televisor que admita HDMI 2.1.

: HDMI 2.0 está bien para la mayoría de los juegos 4K, pero si deseás jugar en 4K a velocidades de cuadro más altas o aprovechar funciones como frecuencias de actualización variables o modos automáticos de baja latencia, necesitarás un televisor que admita HDMI 2.1. Frecuencia de actualización : Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización de un televisor, mejor podrá manejar el movimiento rápido, especialmente para juegos. La mayoría de los televisores 4K tienen un límite de 60Hz, pero más equipos premium pueden manejar hasta 120Hz, lo que coincide con el rendimiento de las consolas más nuevas como la PS5 y la Xbox Series X.

: Cuanto mayor sea la frecuencia de actualización de un televisor, mejor podrá manejar el movimiento rápido, especialmente para juegos. La mayoría de los televisores 4K tienen un límite de 60Hz, pero más equipos premium pueden manejar hasta 120Hz, lo que coincide con el rendimiento de las consolas más nuevas como la PS5 y la Xbox Series X. Tiempo de demora: El intervalo entre el registro de una imagen o la pulsación de un botón en la consola y el cambio resultante que se muestra en la pantalla. Medido en milisegundos, se recomienda a los jugadores que busquen televisores con un tiempo de retraso de 20 ms o menos.

Frecuencia de actualización

La frecuencia de actualización describe cuántas veces por segundo se actualiza una imagen en la pantalla. Expresado en hercios (Hz), se traduce en la velocidad de fotogramas que puede manejar el televisor, con una pantalla de 60 Hz capaz de mostrar 60 fotogramas por segundo.

Las frecuencias de actualización más altas se vuelven más importantes cuando se trata de contenido de ritmo rápido, como deportes en vivo y juegos. Una cosa para tener en cuenta es que los fabricantes de televisores suelen indicar una frecuencia de actualización "efectiva".

Estos números son siempre más altos que la frecuencia de actualización real del panel y reflejan el uso de técnicas como el parpadeo de la luz de fondo y el procesamiento de video, y no describen la frecuencia de actualización real del panel de visualización.