Este sería el verdadero motivo de la caída mundial de WhatsApp, Facebook e Instagram

Según lo que se sabe hasta el momento y ha informado la agencia Reuters, no ha sido posible identificar la falla precisa que ha derivado en la caída de los servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp. Sin embargo, el mensaje de error de la página web de Facebook sugería un error de Sistemas de Nombre de Dominio (DNS, por sus iniciales en inglés).

El DNS permite a las direcciones de los sitios web llevar a los usuarios a sus destinos, al lugar de la red al que quieran ir. Una caída similar en la compañía en la nube Akamai Technologies Inc hizo caer a múltiples sitios web en el mes de julio. ¿Qué significa esto? Todas las direcciones web, tienen una dirección IP. Cuando las personas ingresan la URL en el buscador, el servidor DNS traduce el dominio en la dirección IP y despliega la página.

La red de distribución de contenidos (CDN, content delivery network en inglés) ayuda a las diferentes páginas web a entregar lo que hacen de una forma rápida y segura.

Caídas como la que están atravesando los servicios por estas horas suelen tener como causa alguna actualización errónea que se ha publicado sin estar probada de la manera adecuada o alguna falla técnica en una central. De acuerdo a lo que ha trascendido hasta el momento, lo más probable es que se trate de una falla a nivel de software como lo ocurrido con Fastly, que afectó a las webs de medios de comunicación de todo el mundo.

Los servicios de Whatsapp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar en su totalidad y es imposible enviar y recibir mensajes, así como también las actualizaciones.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience! — WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021