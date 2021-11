Cuáles son las criptomonedas que existen en Argentina y qué debés saber para operar con ellas

No están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones que se hacen con estos activos

Antes de ver cuáles son las criptomonedas que existen en Argentina y lo que debés saber para operar con ellas, debemos entender de qué se trata este activo digital en el cual se emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad, asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales.

Se evita así que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas criptomonedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.

Criptomonedas en Argentina: ¿cómo funcionan?

Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales: no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido, para el control de estas transacciones.

Estos activos digitales, a los cuales se puede acceder desde Argentina o cualquier país del mundo, no tienen la consideración de un medio de pago tradicional, no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente.

En cuanto a la operativa, es muy importante recordar que una vez que se realiza la transacción, es decir, cuando se compra o vende el activo digital, no es posible cancelar la operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos. Para "revertir" una transacción con las criptomonedas desde Argentina es necesario ejecutar la contraria.

Ya que no están disponibles de forma física, hay que recurrir a un servicio de monedero digital que no está regulados para almacenarlas.

¿Cuántos tipos de monederos digitales existen?

Un monedero digital o wallet es, en realidad, un software o aplicación donde es posible almacenar, enviar y recibir criptomonedas desde Argentina. Lo cierto es que a diferencia de un monedero de dinero físico, lo que realmente se almacena son las claves que nos dan la propiedad y derecho sobre las monedas digitales y nos permiten operar con ellas.

Dicho de otra forma, basta con conocer las claves para poder transferir las criptomonedas desde Argentina, y la pérdida o robo de las claves puede suponer la pérdida de estos activos digitales, sin posibilidad de recuperarlas.

Hay dos tipos de monederos: los calientes y los fríos. La diferencia entre ambos es que los primeros están conectados a Internet, y los segundos no.

Así, dentro de los monederos calientes los web, móviles y los de escritorio, este último, solo en el caso de que la computadora esté conectada a Internet.

Por el contrario, dentro de los monederos fríos para criptomonedas existen los hardware y los de papel, que es simplemente la impresión en papel de la clave privada. Estos servicios de custodia no están regulados ni supervisados.

El minado de criptomonedas Argentina es una actividad en crecimiento en el país.

Criptomonedas: ¿cómo se determina el valor?

El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios. Este valor se forma en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman también sin información pública que los respalde.

Blockchain

Las criptomonedas funcionan mediante el registro contable compartido o blockchain. Esta tecnología les aporta un elevado sistema de seguridad con capacidad para evitar, por ejemplo, que un mismo activo digital se pueda transferir en dos ocasiones o que sea falsificado.

La tecnología blockchain funciona como un gran libro de contabilidad donde se pueden registrar y almacenar cantidades ingentes de información. Toda ella está compartida en la red y protegida de tal forma que todos los datos que alberga no se pueden alterar ni eliminar.

¿Qué significa minar?

Este concepto hace referencia al proceso necesario para validar las operaciones que se llevan a cabo mediante este tipo de activos digitales. Por ejemplo, si tomamos el caso práctico de una moneda bitcoin: su minería se basaría en la validación y el registro de las transacciones en el registro blockchain.

En definitiva, minar supone resolver con éxito los problemas matemáticos que se presentan. Los mineros que lo han llevado a cabo obtienen a cambio criptomonedas.

Criptomonedas en Argentina: ¿cuántos tipos hay?

Para crear criptomonedas es crucial tener conocimientos en criptografía, o al menos, saber programar para, en dicho caso, poder clonar código de otra criptomoneda, y poder así crearla. En la actualidad, existen miles, entre las que encontramos, por ejemplo, bitcoin o ether.

Existen diferentes opciones para invertir en criptomonedas Argentina.

¿Qué es un bitcoin?

Bitcoin es el nombre que recibió la primera criptomoneda. Data del año 2009 y nació de la mano de una persona o grupo de personas que se hicieron llamar Satoshi Nakamoto, quienes lograron crearlo bajo la tecnología blockchain, que ellos mismos inventaron. Al igual que el resto de las monedas digitales, no existe ningún tipo de regulación para ella.

¿Cómo se pueden adquirir bitcoins?

Podemos conseguir bitcoins mediante la compra o intercambio de la propia moneda en portales especializados. Es importante tener en cuenta que los bitcoins -o cualquier otra de las criptomonedas- son instrumentos complejos, que pueden no ser adecuados para personas sin los conocimientos suficientes, y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total del dinero pagado.

Criptomonedas: ¿son legales?

Como todo lo digital y lo que sucede en Internet, las normativas y las regulaciones tardan en llegar, como sucede, por ejemplo, con las criptomonedas. Por su carácter descentralizado, legislar es muy difícil, casi tanto como hacerlo con los recursos naturales.

A lo largo y ancho del planeta lo máximo que han logrado limitar los gobiernos son las autorizaciones a empresas, para desarrollar proyectos informáticos que hacen uso de criptoactivos.

En cuanto a lo impositivo, varios Estados intentaron esbozar algún tipo de legislación para que las personas incluyan sus tenencias de criptomonedas en sus declaraciones impositivas. Es complicado por la dificultad que implica rastrear su tenencia y por ahora el público invierte en las mismas con fines mayormente especulativos.

En la Argentina se anunciaron varios proyectos en 2020 para establecer ciertos consensos sobre las criptomonedas que intentan unificar una definición y delinear criterios para autorizar a las financieras a operar como vendedoresa. A su vez, las propuestas incluyen la introducción de la AFIP como ente regulador de esta nueva categoría.

Sin embargo, en lo que va del 2021 aún no se debatió ninguno de esos proyectos en el Congreso Nacional por lo que no hay vigente ninguna ley específica. Por lo tanto, actualmente lo que rige las operaciones con criptomonedas son las emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La AFIP tiene en la mira a las criptomonedas Argentina.

¿Cualquier persona puede comprarlas?

Hay dos formas de operar con criptomonedas. Una más sencilla, especulativa y "no profesional", en la que solo necesitás descargar una aplicación y usar sistemas como home banking. Se compra una cantidad y se las deja algunos años para que el valor de la moneda virtual aumente.

La segunda opción sí tiene un grado de complejidad ya que requiere tener una lectura sobre los momentos para comprar, vender y multiplicar. Quien desee invertir en estos términos deberá investigar en profundidad o incluso contratar algún profesional en la materia para poder hacerlo fructíferamente.

¿Es seguro operar con ellas?

Las personas temen comprometer su dinero en operaciones que no son 100% certeras y perder dinero. ¿Constituir un plazo fijo? ¿Comprar dólares? ¿Invertir en ladrillos? ¿Comprar criptomonedas Argentina? A esas dudas, se agregan resquemores hacia lo virtual, el temor a los hackeos, a la falta de respaldo o, a que las "Fintech" se esfumen.

Ante la pregunta ¿las criptomonedas son seguras?, debés tener en cuenta que no tienen dinero fiduciario emitido por bancos como respaldo, con lo cual su valor no puede caer arbitrariamente por decisiones políticas de mandatarios.

También debés tener presente que como regla general de la economía el valor de algo es resultado de "la oferta y la demanda": si sube la oferta de un bien, su precio baja.

No puede haber un aumento indiscriminado de la oferta, como puede ocurrir con las monedas emitidas por los bancos centrales. Si bien este factor por sí solo no garantiza una estabilidad en el valor, al menos no puede ser controlada de manera arbitraria por una persona o grupo de personas.

Criptomonedas en Argentina: ¿cómo se compran?

Se pueden comprar diferentes tipos de monedas digitales desde Argentina. Las más conocidas en la actualidad son Bitcoin, Ethereum, DAI, USDT y USDC. La versión más sencilla para aquellos que tienen un dinero extra que tal vez venían ahorrado en dólares, pero ahora les gustaría invertir en criptomonedas es la siguiente:

Crear un usuario en alguna de las billeteras virtuales que operan con la divisa virtual. Por ejemplo: Ripio, Bitso, SatoshiTango, BuenBit .

. Hacer una transferencia a esa cuenta: puede tardar un par de días hábiles en aparecer en la página.

a esa cuenta: puede tardar un par de días hábiles en aparecer en la página. Elegir qué criptomoneda comprar (BTC, ETH, USDC, DAI, USDT)

Indicar el monto que se desea adquirir, usando la plata depositada, y confirmar la operación

La cuenta de la billetera virtual para compra de criptomoneda y la cuenta bancaria asociada deben ser del mismo titular.

Criptomonedas y ventajas

Como en cualquier inversión, hacerlo con divisas virtuales tiene aspectos positivos y negativos. Entre los "pro", es que se puede comprar desde cualquier parte del mundo y no hay variación de cambio entre naciones como ocurre con las monedas físicas como el dólar. También pueden usarse en cualquier parte del planeta.

A su vez son más seguras y transparentes. Se puede hacer la trazabilidad de todas las operaciones ya que se efectúan a través de blockchain que son públicas. La cadena de bloques queda guardada en varias computadoras entonces puede ser legible por todos los usuarios y por lo tanto, más difícil de alterar.

Se caracterizan por ser más inmediatas que cualquier otra inversión. Agiliza el proceso de cambio cuando las operaciones se producen entre naciones con moneda diferentes.

Criptomonedas y desventajas

Como "contra" de las criptomonedas se puede mencionar que aún hay mucha desconfianza en la divisa por tratarse de algo nuevo, vinculado a lo "no tangible" y por ser descentralizada.

A su vez, hay que señalar que si perdés la contraseña de tu billetera virtual, no podrás acceder de ninguna manera, de hecho hay registro de personas que perdieron miles de dólares por ese motivo.

Otra contra de las criptomonedas es el daño ecológico debido a la dependencia energética para producirlas. Activistas medioambientales denuncian que minar requiere un consumo de electricidad muy alto. Sin embargo, ya se están desarrollando alternativas para menguar este daño.

La red de cripto cajeros en Argentina

Actualmente existen 12 terminales distribuidas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El primero se instaló dentro del supermercado Walmart ubicado en Villa Pueyrredón. Rápidamente la red se expandió y no solo se pueden encontrar en supermercados sino también en otro tipo de tiendas, como galerías comerciales y locales gastronómicos.

En este sentido, Athena sigue apostando a sumar más terminales de criptomonedas en el país: "A principios del año pasado ya estaba la idea de duplicar la cantidad de cajeros en Argentina. Teníamos todo listo, pero nos agarró la pandemia a todos, a Estados Unidos también, así que las máquinas se relocalizaron allá. Pero ahora estamos reevaluando la operación entera para ver cómo incorporar la mayor cantidad de cajeros", cuenta Efraín Barraza, country operation manager de Athena en la Argentina.

Qué operaciones están disponibles

Desde Athena es posible comprar y vender criptomonedas, operando en pesos o en dólares. La cotización de cada acción varía según la divisa elegida.

Por el momento, estos cajeros automáticos comercializan cuatro monedas: Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC).

En el caso de vender criptomonedas para luego retirar dólares físicos desde estas terminales, un dato importante a tener en cuenta es que únicamente se pueden extraer hasta 200 dólares por mes.