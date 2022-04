Probablemente comprendas cómo se compra y vende Bitcoin en un mercado, pero es más complicado cuando hablamos de cómo se crean las monedas digitales y de qué es minar.

Aquí es donde entra en juego la minería de Bitcoin, el proceso mediante el cual se fabrican o "acuñan" nuevas unidades de la moneda y se introducen en el mercado. Pero ¿qué es minar criptomonedas? ¿Cómo funciona el proceso y por qué es tan malo para el medio ambiente? A continuación, todo lo que necesitás saber.

¿Qué es minar criptomonedas y cómo funciona Bitcoin?

A diferencia de un banco físico centralizado, Bitcoin actúa como un libro mayor bancario descentralizado, un registro de transacciones que se mantiene en varias ubicaciones a la vez y que los contribuyentes de la red actualizan.

Ese registro se llama blockchain. La cadena de bloques se actualiza agregando nuevos bloques de datos a esa cadena, que contiene información sobre las transacciones de Bitcoin. Es un concepto clave para entender qué es minar criptomonedas.

Qué es minar criptomonedas y cómo funciona el proceso que crea las monedas digitales

Para agregar un bloque de nuevas transacciones a la cadena, los mineros deben calcular los números aleatorios correctos que resuelven una ecuación compleja que ha generado el sistema blockchain.

Una vez que lo hacen, un conjunto de reglas escritas en el código de Bitcoin otorga al minero una cierta cantidad de monedas. Este, en pocas palabras, es el proceso de minar criptomonedas.

Se utilizan plataformas caras y complejas para minar criptomonedas y realizar estos cálculos, y cuanta más potencia de cálculo tenga, más fácil será extraer Bitcoin.

El procesamiento rápido para minar criptomonedas significa más conjeturas sobre la solución correcta a la ecuación de la cadena de bloques y una mejor oportunidad de encontrar la respuesta correcta.

El problema es que los mineros tienen que ser los primeros en llegar a la respuesta o no obtienen la recompensa, aunque aún prestan su poder de cómputo a la red.

Una vez que un minero encuentra esa respuesta, se agrega un grupo de transacciones (o bloque) al libro mayor. El que resolvió la ecuación es recompensado con Bitcoin y cualquier tarifa por las transacciones que se agregan al libro mayor de blockchain.

Luego, todo el proceso comienza de nuevo hasta que alguien encuentra la solución a la siguiente ecuación para que se pueda agregar el siguiente bloque. Es el corazón del proceso para comprender qué es minar criptomonedas.

Minar criptomonedas demanda una inversión cuantiosa.

¿Qué es una plataforma minera?

¿Qué es minar criptomonedas y cuál es un equipo típico para hacerlo? El hardware incluirá todos los componentes de una PC: placa base, CPU, GPU, RAM , almacenamiento y fuente de alimentación.

A medida que la minería ha evolucionado, los usuarios crearon configuraciones más complejas y equipos especializados diseñados para minar y maximizar la capacidad de procesamiento.

Esto afectó todo el proceso. Los primeros usaban sus computadoras personales para minar criptomonedas con solo la potencia de procesamiento de una CPU a su disposición.

Sin embargo, dado que puede llevar mucho tiempo extraer incluso una sola unidad de Bitcoin, los mineros han tenido que actualizarse a lo largo de los años.

Minar criptomonedas: ¿qué hardware necesitás?

Eso significa varias tarjetas gráficas de alta gama, agrupadas, para procesar más ecuaciones a la vez. A su vez, esto requiere más energía, mejor enfriamiento y una forma de ventilar todo ese calor, lo que a menudo aumenta el precio de la minería.

El aumento de la demanda de tarjetas gráficas a contribuido a su mayor escasez durante la pandemia de coronavirus y la posterior subida de precios en el mercado secundario.

¿Qué son las ASIC?

Otra opción que se ha vuelto popular es invertir en hardware de minería preconfigurado, como un minero de circuito integrado específico de aplicación (ASIC). Se trata esencialmente de bancos de microprocesadores con un sistema de refrigeración.

Las personas también se unen para formar grupos de minería que combinan su poder de procesamiento y luego dividen las recompensas por los bloques que extraen.

¿Qué es una tasa de hash?

Las preguntas generadas por el sistema que responden los mineros de Bitcoin se denominan ecuaciones de "prueba de trabajo". Para responder correctamente a la pregunta, deben producir el número hexadecimal correcto de 64 dígitos para resolverlo.

El primer minero que adivine correctamente un número, o hash, al valor del objetivo o por debajo del mismo, obtiene la recompensa por ese bloque. Por supuesto, si un minero quiere ganar dinero, necesita tener una plataforma capaz de calcular el hash antes que nadie. Aquí es donde entra en juego la tasa de hash.

La dificultad de resolver cada nuevo problema de prueba de trabajo no proviene de la ecuación en sí, sino de cuántas respuestas posibles tiene que atravesar una máquina para adivinar el hash correcto.

Ese cálculo constante requiere inmensas cantidades de energía y potencia, especialmente en el caso de las granjas mineras que utilizan bancos de plataformas que funcionan las 24 horas del día para extraer nuevos bitcoins. Básicamente, una tasa de hash es la cantidad de conjeturas por segundo que puede administrar su equipo.

Dependiendo de la potencia de procesamiento que tenga el equipo de minería de alguien, pueden calcular respuestas a una determinada tasa de hash, que puede ser desde megahashes por segundo (MH / s) a gigahashes por segundo (GH / s), todos los hacia arriba a través de terahashes por segundo (TH / s).

Minar criptomonedas insume un hardware muy potente.

¿Qué es minar criptomonedas y cuánto dinero podés ganar?

Dada la complejidad de la operación, es posible que te preguntes cómo los mineros pueden obtener ganancias. Bitcoin fue diseñado para volverse más difícil de extraer a medida que se unen más personas.

La tasa de recompensa también se reduce a la mitad por cada 210.000 bloques agregados a la cadena de bloques. Eso tiene un promedio de aproximadamente cada cuatro años.

¿Vale la pena minar Bitcoin?

Bitcoin también tiene un suministro limitado; sólo existirán 21 millones de unidades. Debido a la disminución de la recompensa y al aumento del nivel de dificultad, todavía se necesitará hasta alrededor del año 2140 para acuñar todas las acciones de Bitcoin.

A pesar de los desafíos, los mineros todavía lo ven como una inversión que vale la pena. A partir de noviembre de 2021, la recompensa por extraer un bloque es de 6.25 bitcoins.

Dicho esto, todavía es bastante difícil obtener ganancias. Entre los costos de la energía, el precio de las plataformas mineras especializadas y la volatilidad de Bitcoin existe una fuerte barrera de entrada al mercado actual.

Dado que Bitcoin sigue siendo una forma de moneda, debe intercambiar mano de obra por pago. La minería de Bitcoin sirve para este propósito, pero también ayuda a mitigar ciertos problemas que son exclusivos de la moneda digital.

Por ejemplo, no podés darle la misma factura de 5 dólares a alguien varias veces, o seguir debitando la misma cantidad de tu cuenta corriente un número infinito de veces. O físicamente ya no tenés el dinero o el banco no te permitirá retirar más de lo que tenés registrado.

La minería de Bitcoin no solo agrega nueva moneda al grupo, también verifica las transacciones que ya se han realizado utilizando el libro mayor descentralizado de la cadena de bloques.

Minar criptomonedas y la diferencia con un banco

Si no hubiera un libro de contabilidad para las criptomonedas, las personas podrían gastar ilícitamente la misma cantidad varias veces, lo que se conoce como doble gasto, sin forma de saber si realmente tenían la moneda para respaldar sus transacciones. Esta fue una estafa común cuando Bitcoin comenzó.

Y debido a que Bitcoin usa la cadena de bloques en lugar de un banco convencional, debe haber una forma de realizar un seguimiento de las transacciones sin permitir que ninguna persona las falsifique u oculte.

Por eso es tan importante tener varias copias simultáneas del libro mayor. Resolver ecuaciones de prueba de trabajo ayuda a verificar las transacciones en la cadena de bloques al agregarlas al registro.

Cada vez que se actualiza la cadena de bloques, todo el libro mayor se actualiza para todos en la red, por lo que todos los mineros siempre tendrán la versión más actualizada del libro mayor. Esto ayuda a mantener la integridad del libro mayor y eliminar las discrepancias.

Se están realizando esfuerzos para hacer que la minería sea más respetuosa con el medio ambiente

¿Cuál es el costo ambiental de la minería?

Si bien muchos han acudido en masa a la minería criptográfica como una forma de generar ingresos, el proceso se ha vuelto costoso y requiere mucho tiempo. Dado que ahora hay tantas personas involucradas en la extracción de nuevas monedas, también se necesita mucha más potencia de cálculo para extraer un bloque que en el pasado.

Según Digiconomist, una sola transacción de Bitcoin requiere 1.544 kWh, lo que equivale a 53 días de energía para un hogar estadounidense promedio. Sumá todas las transacciones que ocurren en todo el mundo. Se cree que el costo energético de la minería criptográfica es mayor que en algunos países.

Esto llevó a Tesla a dejar de aceptar Bitcoin como forma de pago, a que las autoridades de Malasia destruyeran las plataformas mineras y a que China prohibiera por completo toda la minería y el comercio.

El propósito de minar criptomonedas

La minería criptográfica tiene sus problemas, pero también tiene un propósito. Crea nuevas unidades de moneda y mantiene la integridad del libro mayor de blockchain, lo que ayuda a prevenir transacciones ilícitas.

Si ese propósito justifica el costo ambiental es un tema de debate. Si bien se están realizando esfuerzos para hacer que la minería sea más respetuosa con el medio ambiente, otras monedas digitales, como Ethereum, planean eliminar por completo el proceso de minería .

¿Qué es minar criptomonedas y su relación con la blockchain?

El hecho de que el suministro no pudiera restringirse fue el principal obstáculo para las criptomonedas durante años: hubo muchas ideas sobre cómo crear monedas digitales, pero no había forma de garantizar que las personas simplemente no las duplicaran a voluntad.

Sin una autoridad como un banco central, una institución que regule el flujo de moneda se vuelve muy complicado administrar el suministro de cualquier moneda.

Este problema confundió a los creadores de monedas digitales durante décadas hasta que Satoshi Nakamoto (probablemente un seudónimo) inventó algo llamado blockchain. La teoría completa de cómo funcionan es complicada; pero la forma más fácil de explicarla es imaginándola como una cadena.

En esta metáfora, cada enlace es un bloque y cada bloque contiene una cantidad determinada de criptomonedas. Para desbloquear un nuevo bloque, se debe resolver una complicada ecuación matemática, que valida el bloque y lo agrega a la cadena. Además, debido a que los bloques están encadenados de forma lineal, tenés que ir de uno a otro, no podés elegir uno al azar.

Cada vez que se desbloquea una nueva moneda, se registra en el libro mayor de la criptomoneda, un archivo masivo al que cualquiera puede acceder en cualquier momento para ver qué monedas se extrajeron, cuándo y por quién.

El libro mayor también muestra cuándo una moneda cambió de manos y quién estuvo involucrado en la transacción, lo que desmiente la afirmación de que Bitcoin es algo anónimo .

En resumen, el libro mayor registra la creación y el movimiento de monedas en la cadena de bloques. La minería valida nuevos bloques y obteniendo acceso a las monedas que contiene.

Curiosamente, dado que la cadena de bloques tiene que ser finita, también significa que la mayoría de las criptomonedas tienen un límite estricto de cuántas pueden existir: Bitcoin, por ejemplo, tiene un límite de 21 millones .

¿Por qué hay criptomonedas no minadas?

Sin embargo, no todas las criptomonedas se extraen. En lugar de usar prueba de trabajo, algunas monedas, como Cardano y Ripple, usan algo llamado "prueba de participación".

Todavía operan en blockchain por razones de seguridad, pero en lugar de extraer nuevos bloques, los "apostás" y los reclamás para vos con anticipación.

Cuanto más reclamés, mayores serán las posibilidades de que te otorguen bloques. Es un sistema complicado, incluso más que la minería, pero bien podría ser el futuro de las criptomonedas.

Cardano es un activo que no necesita la tarea de minar criptomonedas.

¿Qué pasará en el futuro?

Esto nos lleva a un punto final importante: la criptomoneda necesita un futuro más allá de la minería. No solo es costoso extraer nuevas monedas por el precio de la electricidad y las GPU, sino que también es malo para el medio ambiente.

Es difícil decir exactamente cuál será ese futuro: tal vez sea una apuesta, tal vez sea alguna de la docena de otras soluciones que los entusiastas de la criptografía sin duda están pensando mientras lees esto. El tiempo dirá.