Shazam llega a Chrome: así podés descubrir una canción que suena en el navegador

Funciona en sitios web. Por ejemplo, al ver un programa, película, o serie con una canción que llame la atención, su trabajo será útil

Shazam se encuentra en la tienda de aplicaciones de dispositivos móviles. Ahora se puede acceder a este programa que identifica música a partir de una extensión diseñada para el navegador Google Chrome.

En su interfaz, se encuentra el botón en grande para "shazamear", y una lista con las canciones descubiertas más recientes. Además, si se hace clic en cualquiera de ellas llevará a la página de la canción en Shazam, donde además de información y artistas relacionados, también se podrá leer la letra.

En la extensión también se puede conectar con la cuenta de Apple Music. La compañía fue comprada por Apple en 2017 y su tecnología se integró en sus dispositivos. No hace falta descargar Shazam en el iPhone para descubrir una canción, porque Siri lo hará por nosotros.

El uso es sencillo. hay que reproducir algo en el navegador y presionar el botón de "shazamear" para que la extensión reconozca lo que se escucha. Funciona en sitios web, como YouTube, Twitch, Spotify Web, Soundcloud, etc. Por ejemplo, al ver un programa, película, o serie con una canción que llame la atención, su trabajo será útil.

Además de encontrar Shazam como aplicación en dispositivos móviles, extensión, e incluso integrado en Snapchat, también dispone de una versión web a la que se puede acceder directamente desde su página oficial en el caso de los usuarios de macOS y ChromeOS, aunque también hay un truco para Windows y Linux.

Descargar música gratis para celular: las mejores aplicaciones

Descargar música gratis para el celular tiene como ventaja que, al disponer la música allí mismo en tu dispositivo, no tenés que preocuparte por los caprichos de las malas conexiones a Internet.

Es por eso que probablemente busques una aplicación para descargar canciones sin gastar ni un centavo.

Sin embargo, varias de estas apps de descarga de manera gratuita deben obtenerse desde fuera de Play Store y requerirán que permitas fuentes desconocidas en Android.

A continuación, hacemos un repaso de las más seguras y recomendadas.

Descargar música gratis para celular es posible con aplicaciones para Android.

Fildo

Hay dos versiones diferentes de la aplicación Fildo para descargar música gratis para el celular: una es el "Reproductor de música" en Play Store, pero esto no te dará el descargador de MP3 que estás buscando.

La versión que te permite descargar música gratuita requiere que instales el APK desde el sitio oficial de Fildo.

Una vez que lo tengas, usá la búsqueda en la aplicación para canciones o álbumes específicos. También podés utilizar gráficos de varios sitios de música con los que se integra la aplicación si deseás explorar los éxitos para luego descargar la música gratis.

Una vez que encontrás el álbum o la canción que deseás, presioná el ícono "+" en la esquina superior derecha, luego elegí la opción relevante, creá una lista de reproducción o escuchala en ese momento.

YMusic

Una de las aplicaciones para descargar música gratis para celular más elegantes y de aspecto oficial, YMusic te permite reproducir cualquier video de YouTube como un archivo de audio, incluso se puede ejecutar en segundo plano en tu teléfono.

De todas las opciones de esta lista para descargar canciones, YMusic es sin duda la más conveniente (aunque debés buscarla desde fuera de Play Store) y la más confiable.

NewPipe

NewPipe es de código abierto y mejora constantemente. De forma predeterminada, la aplicación para descargar música gratuita se abre como una interfaz de YouTube.

Simplemente seleccioná el video que deseás tener en tu teléfono, luego hacé clic en el ícono de descarga en la parte superior derecha y elegí si deseás que se descargue como video o audio y en qué formato.

Esto es todo para descargar música gratis para celular. Para cambiar a SoundCloud, tocá el ícono de menú en la esquina superior izquierda, luego el ícono rojo grande "NewPipe" en la parte superior y seleccioná SoundCloud (beta).

GTunes

GTunes busca en varios grandes dominios de música descargable para tus consultas: encontrarás millones de artistas y canciones a lo largo de generaciones.

Las opciones de búsqueda son bastante rudimentarias, por lo que es mejor utilizarlas si sabés exactamente qué canciones estás buscando y solo querés descargarlas. Todo es bastante básico, pero lo redondea a un pequeño paquete decente para poder tener música en tu dispositivo.

SONGily

La versión de SONGily para descargar música gratis para celular incluye publicidad y tiene acceso a un arsenal saludable de música, nueva y antigua, de artistas tanto convencionales como desconocidos.

Recientemente agregaron una función que te permite descargar videos también.

TubeMate

A veces, las apps para descargar música gratis son aquellas que ni siquiera están diseñadas específicamente para ese propósito. TubeMate te permite descargar videos de YouTube en varios formatos, incluido solo audio.

Como probablemente sepas, YouTube es uno de los mejores lugares para escuchar tu música favorita y, gracias a TubeMate, también es uno de los mejores lugares para descargar esa música.

Podés buscar TubeMate desde fuera de la Play Store, porque Google no permite esto en su tienda, presumiblemente porque invade YouTube. Cuando intentés descargar videos como audio (M4A o MP3), también se te pedirá que descargue videos MP3 Converter.

4Shared

El repositorio de archivos 4Shared circula en PC desde hace varios años, y también ha demostrado ser un gran éxito en Android como alternativas para descargar música sin pagar para celular.

No está diseñado solo para música, ya que los usuarios pueden cargar los archivos que deseen, pero es tan bueno para encontrar música como cualquier otra cosa.

Incluso hay una opción para buscar específicamente archivos de música. 4Shared se puede descargar desde Play Store, pero no en todos los países. Si no podés obtenerlo en Play Store, podés buscar el APK gratuito desde el sitio de la aplicación.

Audio Mack

Si querés saber que la música que estás descargando no va a infringir ningún derecho de autor y también estás abierto a ver talentos emergentes en las áreas de Hip-Hop, Electrónica y Reggae, entonces probá Audiomack para descargar de manera gratis para celular.

Esta aplicación brinda una plataforma a los artistas que no cuentan con medios de distribución oficiales y, al mismo tiempo, tiene un sistema de filtrado de contenido para asegurarse de que sea de buena calidad antes de descargar música sin pagar para celular.

Este proyecto de buena voluntad ya ha impulsado a estrellas del hip-hop como T-Wayne, Fetty Wap y Migos a grabar acuerdos con el sello y te da la oportunidad de ayudar a encontrar la próxima gran estrella.

Descargar música gratis para celular es una actividad que requiere saber dónde se encuentran los archivos descargados.

Descargar música gratis para celular: ¿cómo encontrar las canciones en tu móvil?

Luego de descargar música sin pagar en tu dispositivo, debés enfrentar la misión de encontrar los archivos descargados en tu dispositivo Android. Los pasos varían ligeramente, dependiendo del tipo de dispositivo que tengas.

Por alguna razón, los archivos descargados tienden a "desaparecer" a veces luego de descargarlos. Sin embargo, los archivos siguen estando ahí. Solo tenés que profundizar en la configuración de tu dispositivo Android para encontrarlos.

En algunos casos, es posible que debas instalar un administrador de archivos para ayudarte a mantenerlos descargados bajo control.

Buscá en la carpeta de descargas

Como la mayoría de las computadoras, Android viene con una carpeta de "Descargas" para almacenar todos los archivos descargados. Si has estado usando Android durante años, esto debería resultarle obvio cuando llega el momento de descargar música gratis para celular.

Para acceder a la carpeta, iniciá la aplicación Administrador de archivos predeterminada y, hacia la parte superior, verás la opción "Historial de descargas".

Ahora deberías ver el archivo que descargaste recientemente con una fecha y una hora. Si tocás la opción "Más" en la parte superior derecha, podés hacer más con los archivos descargados. Por ejemplo, podés borrar su historial de descargas, editar, compartir y ordenar por un criterio.

Para que tus descargas sean más fáciles de encontrar, podés utilizar la opción "Ordenar por" y organizarlas por hora, tipo, nombre, tamaño, ascendente o descendente, lo que mejor se adapte a tus necesidades.

Dependiendo de tu versión de Android, es posible que no veas la opción Historial de descargas. En su lugar, buscá "Descargar" o "Descargas".

Otra opción dentro del Administrador de archivos es una función de búsqueda. Tocá el icono de búsqueda en la parte superior e ingresá parte del nombre de tu archivo. Incluso podés filtrar la búsqueda por tipo de archivo.

Spotify ofrece en su versión paga descargar música para celular.

Aplicaciones con versiones pagas

La mayoría de los principales servicios de transmisión de música tienen un nivel gratuito (a excepción de Tidal, Qobuz y Apple Music ) y, aunque estos servicios de música gratuitos incluyen inevitablemente anuncios y tienen una funcionalidad y una calidad de audio más limitadas que sus compañeros de versiones pagas, siguen siendo bastante tentadores.

Aunque son buenas alternativas, no sirven para descargar música gratis para celular.

A menudo, encontrarás ofertas gratuitas (o casi gratuitas) de uno, dos, tres o incluso cuatro meses en los niveles pagos de tu servicio de transmisión elegido para probar los productos sónicos antes de comprar.

Si bien siempre convienen transmisiones de mejor calidad (por las cuales pagarás una tarifa), si solo sos un oyente ocasional, los servicios de transmisión gratuitos podrían tener más sentido que pagar por algo que apenas usás.

Spotify

El servicio de transmisión gratuito más conocido también es uno de los mejores. Si bien tendrás que aguantar los anuncios si no querés pagar y escuchar la mayoría de las listas de reproducción en modo aleatorio, todavía se destaca por esto:

Calidad de sonido decente .

. Alrededor de 75 millones de canciones (un pronóstico de 90 millones). Para fines de 2021 si su biblioteca sigue creciendo al mismo ritmo.

Escucha sin conexión . Permite descargar música para celular.

. Permite descargar música para celular. Miles de podcasts .

. Nuevas funciones que llegan a diario.

que llegan a diario. Funciona en casi cualquier dispositivo imaginable.

Amazon Prime Music

Es posible que no lo sepas, pero si tenés Amazon Prime, podés acceder al servicio de transmisión de música de nivel de entrada de Amazon.

Así es, además de Amazon Prime Video, Amazon Prime te da derecho a Amazon Prime Music, que te brinda más de 2 millones de canciones para transmitir a pedido sin costo adicional. ¿Y lo mejor? No tienen publicidad.

Como era de esperar, la selección es bastante común y la calidad del sonido no te dejará boquiabierto, pero los clientes de Prime realmente no pueden quejarse. Y si no estás satisfecho, siempre podés pasar a Amazon Music Unlimited, una versión paga que ahora incluye HD, su nivel de alta resolución.

Deezer

El nivel gratuito de Deezer significa que debés sufrir anuncios y la calidad de la pista es de solo 128 kbps. La aplicación móvil para este nivel también es un poco limitada, aunque no más que cualquiera de sus rivales.

Sin embargo, cuando se trata de qué escuchar, hay un montón de opciones, y el diseño es agradablemente sencillo de encontrar. También hay muchos podcasts y otros contenidos que no son de música para escuchar.

Una gran elección para cualquiera que busque más allá de la música. Si te registrás para el servicio completo, también podés disfrutar de audio sin pérdidas (aunque debés tener en cuenta, con calidad de CD, no de alta resolución).

YouTube Music

El servicio gratuito de transmisión de música del gigante del intercambio de videos es sorprendentemente decente. YouTube no es solo para videos.

Lanzado en 2015, YouTube Music es el intento del sitio para compartir videos de enfrentarse a Spotify. Y, al igual que Spotify, ofrece un nivel gratuito. Claro, hay anuncios, como era de esperar, pero no tantos como temerías.

Hay un catálogo considerable para elegir, el diseño es agradable y limpio, y su selección de videos musicales es, por supuesto, inigualable. Vale la pena escucharlo.