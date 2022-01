Qué piden las empresas que pagan $160.000 por mes y tienen 15.000 puestos vacantes

Según un informe de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), entre enero de 2020 y julio de 2021, el salario promedio de un trabajador tecnológico subió alrededor de 107% y se posicionó por encima de los $160.000.

Argencon, la cámara que agrupa a las compañías exportadoras locales, calcula que 436 mil personas trabajan en el sector y ya representan el 7% del empleo registrado de todo el país.

Sin embargo, no son suficientes: Sergio Candelo, presidente de CESSI, dijo que todavía hay "5.000 puestos sin cubrir, un número que puede crecer a 15.000 si se toma en cuenta la demanda insatisfecha de profesionales IT en otras industrias". Esta cifra preocupa a las empresas ya que sin estos trabajadores, el sector tecnológico en la Argentina quedaría "frenado" y no podría competir con el resto del mundo.

En un contexto de escasez de trabajadores, las empresas locales tienen dos desafíos: por un lado, tienen que frenar la fuga de talento al exterior, debido a que la falta de personas capacitadas en tecnología no solo es un flagelo argentino sino a escala mundial y los argentinos expertos en tecnología consiguen ofertas fuera del país con facilidad.

Ignacio Lonzime, secretario general del gremio Unión Informática, dijo en la primera mita de 2021 que "la devaluación del peso y la baja del poder adquisitivo" fueron las dos variables que llevaron a "muchos trabajadores independientes a trabajar a través de plataformas" de empleo.

"Para las leyes argentinas tanto la empresa contratante como el trabajador están en falta, y por más que hoy sean salarios altos es una forma de precarizar el trabajo", afirmó la vicepresidenta de la CESSI, María Laura Palacios, sobre los argentinos que trabajan para empresas del exterior.

Para evitar que se "escape" talento, las compañías locales aumentaron sus salarios, dieron bonos como incentivos y ofrecen nuevos beneficios como planes de bienestar, flexibilidad horaria, clases de apoyo para padres con hijos, clases de cocina, entre otros.

El segundo desafío de las empresas argentinas tiene que ver con la capacitación y la contratación de nuevos trabajadores en tecnologías de la información que cubrirán el faltante de puestos.

Un programa para el futuro

La CESSI lanzó el programa "Software as a Future", una iniciativa que busca generar un mayor desarrollo productivo a través de incentivos para la elección de las profesiones digitales, formación para la empleabilidad en tecnología en todas sus etapas y niveles, trabajo y crecimiento de nuevos profesionales, así como la generación de divisas a partir del incremento sustancial de exportaciones.

"La demanda de todo el sector hoy es mucho mayor en su conjunto que la oferta existente, mientras que las restricciones de crecimiento son casi exclusivamente las de capacidad de recursos humanos. Los diversos modelos de negocio de la industria se encuentran en constante crecimiento y presentan una activa demanda de perfiles profesionales acordes. Por eso, es casi equivalente postular un desarrollo de formación para la empleabilidad en la industria del software que desarrollar un programa de crecimiento del sector: son dos lados de la misma moneda", explicó Candelo.

El foco del plan estará en capacitar juniors e incorporar personas con habilidades básicas de tecnologías de la información a empresas de la Argentina para que comiencen a trabajar de inmediato.

Según Argencon, el mercado laboral de las industrias del conocimiento compensó la fuga de talento de sus profesionales senior con la incorporación de juniors, de manera tal que el empleo total registrado se mantiene en los niveles prepandémicos, y se recupera de una leve caída de ocupación que se registró a fines de 2020.