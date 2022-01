Twitter profundiza su apuesta por los NFT con esta medida

Usuarios de Twitter están interesados en estos productos digitales, y la empresa creó y distribuyó sus propios tokens no fungibles en junio.

Los usuarios de Twitter pueden ahora utilizar un token no fungible (NFT) como foto de perfil en su cuenta, como parte de un impulso para permitir que más usuarios muestren el arte digital y animar a la gente a inscribirse en el producto de suscripción de la compañía.

Las personas que pagan por el producto de suscripción mensual de Twitter, Twitter Blue, pueden conectar una cartera de criptomonedas a su cuenta y seleccionar un NFT de su cartera como foto de perfil.

Los NFT dan a los compradores los derechos de imágenes digitales, desde arte elevado hasta simios aburridos, almacenados en la blockchain. Los NFT verificados aparecerán como hexágonos en lugar de círculos en el perfil de un usuario, dijo Twitter.

Twitter confirmó en septiembre que trabajaba en una función para autenticar y mostrar los NFT. Usuarios de Twitter están interesados en estos productos digitales, y la empresa creó y distribuyó sus propios NFT en junio.

La compañía dijo que hubo casi 256 millones de tuits sobre NFT desde el 1 de enero de 2021, la gran mayoría enviados por los usuarios en los últimos seis meses. La función solo está disponible para los suscriptores de Twitter Blue en los dispositivos iOS de Apple, según dijo una portavoz de Twitter, citado por la agencia Bloomberg.

Apuesta por los NFT

Quince años atrás nacía Twitter, la red social de logo blanco y celeste que tiene más de 300 millones de usuarios activos mensuales. "Just setting up my twttr", decía el primer mensaje, que fue escrito por el cofundador y actual consejero delegado de la compañía, Jack Dorsey.

Aquellas palabras han cobrado las últimas semanas más importancia que nunca antes. ¿Por qué? El origen del furor fue que el dueño de Twitter, Jack Dorsey, anunció que las subastaría y vendería al mejor postor. Sí, unas palabras que se escribieron hace 15 años en una red social fueron puestas a la venta.

Actualmente, el fundador de Twitter ha cerrado la venta por u$s 2,9 millones.

La gran pregunta es cómo se vende un tuit, dado que se trata de un elemento intangible. Es por eso que entra de los últimamente tan mencionados NFT, que son "non-fungible token". En español esto significa token no fungible y constituyen un nuevo furor entre las personas más ricas del planeta.

Jack Dorsey subastó el primer tuit de la historia

Se trata de un tipo de token criptográfico que utiliza la misma tecnología de Blockchain que las criptomonedas para verificar la autenticidad y la propiedad de un archivo digital. Sin embargo, se diferencia de estas en un aspecto: no se pueden intercambiar. Este tipo de tecnología esta construyendo toda una burbuja con respecto al arte digital.

Los NTFs permiten asociar a cualquier objeto virtual -una imagen, una foto, una animación, un video o una pieza musical- un certificado de autenticidad que lo convierte en una pieza única. Este certificado es teóricamente inviolable y no se puede duplicar. Se creó utilizando la tecnología denominada "blockchain", la misma que usan las criptomonedas como el bitcoin.

Solo el autor del tuit puede venderlo como un "NFT" después de la verificación, de acuerdo con Valuables, una firma creada en diciembre de 2020 y que no tiene ninguna vinculación de capital con Twitter. Tras la venta, el mensaje permanece visible para todos en línea salvo que Jack Dorsey o Twitter decidan lo contrario.

Valuables se queda con 5% de las ganancias de la venta y el resto va al vendedor, dijo a la AFP un portavoz de la plataforma.

¿Qué hará Jack Dorsey con la suma millonaria que le pagaron?

La suma de casi u$s 3 millones que entró al bolsillo de Dorsey por haber vendido el primer tuit de la historia será convertida a Bitcoin. Luego, se donará a la ONG Give Directly, una entidad que se ocupa de combatir la pobreza extrema en la región de África subsahariana. El propio CEO de Twitter se había comprometido a darle este destino al dinero desde el mismo momento en que el tuit salió a subasta digital. Esto sucedió el pasado 15 de diciembre y el tuit en cuestión se subastó a través de la plataforma Valuables by Cent.

Este es el primer tuit de la historia, subastado en casi 3 millones de dólares

¿Quién compró el tuit?

El comprador del primer mensaje enviado a través de Twitter fue Sina Estavi. Se trata del CEO de la firma tecnológica Bridge Oracle, que se especializa en inyectar datos externos a sistemas de cadena de bloques. Fue él quien superó al siguiente en la puja por obtener el bien digital, quien ofrecía cerca de 2 millones de dólares.

Sina Estavi se mueve en el mundo de las "blockchain" y las criptomonedas desde hace varios años. El empresario parece estar buscando ampliar su colección, pues ofreció USD1,1 millones por un tuit del jefe de Tesla, Elon Musk, quien dijo después que retiraría su tuit de la venta. El lunes, no obstante, todavía se podía ver en la plataforma Valuables.

En el marco del aniversario de Twitter, que nació con estas palabras de Dorsey el día 21 de marzo del año 2006, queda demostrado cómo ha cambiado en términos tecnológicos y cómo los avances son más rápidos cada año.