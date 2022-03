Cómo invertir en criptomonedas en 2022: todo lo que debés saber para comenzar con el negocio del activo digital

Invertir en criptomonedas nunca ha sido tan fácil. Simplemente te registrás en un intercambio ("exchange", en inglés), hacés clic en "comprar" y listo.

Pero hay más en la inversión que simplemente comprar la criptomoneda elegida. Como inversionista, tendrás muchas preguntas, incluido lo que necesitás saber antes de invertir, cómo comprarlas y cómo almacenar y proteger tus inversiones de manera segura.

Cómo invertir en criptomonedas: todo lo que debés saber para comenzar

Invertir en criptomonedas sigue siendo una inversión volátil y de alto riesgo. Bitcoin es un excelente ejemplo, ya que no es raro que caiga un 30% una semana y luego se dispare a niveles récord la siguiente.

Bitcoin podría estar funcionando muy bien en comparación con cuando ganó popularidad por primera vez, pero los rendimientos no son estables ni están garantizados.

Si vas a invertir en criptomonedas, te recomendamos que solo le asignes una pequeña parte de tu cartera para comenzar.

Bitcoin es el activo más elegido al invertir en criptomonedas.

Los primeros pasos para invertir en criptomonedas

Elegí un intercambio

Tu primer paso es elegir un intercambio de buena reputación donde comprarás, venderás y, probablemente, almacenarás tu criptografía.

Afortunadamente, la criptografía ha existido el tiempo suficiente para que los intercambios más grandes se hayan vuelto bastante robustos y fáciles de usar. Hay muchos que recomendamos en general, pero aquí hay dos de los mejores intercambios para principiantes:

Coinbase es un excelente primer destino para la mayoría de los principiantes. Es una empresa que cotiza en bolsa con más de 73 millones de usuarios, y son conocidos por su excelente e intuitiva interfaz de usuario y la capacidad de ganar criptografía gratis a través de Coinbase Learn. Los inconvenientes son las tarifas más altas que el promedio y la incapacidad de extraer tu clave privada a una billetera fría.

Binance compite con Coinbase al ofrecer tarifas más bajas, una mejor selección de criptomonedas y funciones más avanzadas para crecer. La plataforma está bajo un intenso escrutinio regulatorio. Si bien esto no es un factor decisivo, ya que es común entre las plataformas de cifrado, es algo para tener en cuenta.

Elegí en qué invertir en criptomonedas

Bitcoin no es la única moneda digital para invertir. De hecho, existen más de 7.500 criptos. Afortunadamente, la mayoría de los intercambios solo ofrecen un par de docenas.

Estas suelen ser las monedas más legítimas y viables con una capitalización de mercado respetable:

Bitcoin (BTCUSD): el rey de las criptomonedas todavía existe y está disponible para comprar en todos los intercambios populares.

Ethereum (ETH): la segunda criptografía más popular por capitalización de mercado logró el éxito a través de la innovación, lo que permitió el registro de contratos inteligentes en la cadena de bloques y que así creciera la posibilidad de invertir en criptomonedas.

Dogecoin (DOGE): Dogecoin se creó en menos de dos horas como una broma, una sátira amorosa de las criptomonedas. A pesar de esto, DOGE ha alcanzado una capitalización de mercado de u$s 85 mil millones, lo que destaca el poder de la especulación y las conversaciones en Internet sobre cómo invertir en criptomonedas.

Binance Coin (BNB): BNB es la moneda patentada de Binance, el intercambio de monedas más grande del mundo. Se ha vuelto popular debido a su amplia aceptación y capacidad para reducir las tarifas comerciales de Binance.

¿Cuáles deberías elegir para invertir? Bueno, la criptomoneda es tan especulativa y volátil que elegir las correctas para tu cartera puede depender de cuáles creas.

Momento de definiciones

No es sorprendente que los administradores de patrimonio experimentados no sean grandes fanáticos de invertir en criptomonedas porque no encajan en un perfil de riesgo asimétrico.

Es demasiado impredecible: no se puede construir un futuro rico garantizado al 99% a su alrededor.

Te conviene que empieces pequeño. Quedáte con el 10%, o mejor aún, el 5% de tu cartera.

Guardá de forma segura en una billetera tus claves privadas

Una vez que te decidís a invertir en criptomonedas, tu próxima decisión será cómo almacenar tus claves privadas.

Para recapitular rápidamente, las billeteras calientes y frías viven en línea y fuera de línea, respectivamente. Una billetera caliente te permite acceder e intercambiar con facilidad, y las medidas de seguridad que las protegen son mejores que nunca.

Pero los piratas informáticos se están volviendo más audaces, razón por la cual algunos protagonistas, y especialmente los titulares a largo plazo, eligen guardar su clave privada en una billetera fría: un USB o disco duro que guardan en una caja fuerte.

Si estás incursionando en pequeñas cantidades al invertir en criptomonedas y creés que seguirás comprando un poco con regularidad, una billetera caliente será suficiente por ahora.

Mantené tu apuesta

Tu último paso es mantener tus montos. La única forma de hacer este paso incorrectamente es comprar criptomonedas y olvidarte por completo de ellas. Evitá errores al:

Agregar tu criptografía a tu tablero principal de inversiones para que puedas monitorear su desempeño a lo largo del tiempo.

de inversiones para que puedas monitorear su desempeño a lo largo del tiempo. Dado que el comercio de criptomonedas sigue siendo el Lejano Oeste, revisá los titulares regularmente para monitorear el escrutinio regulatorio de tu intercambio elegido.

regularmente para monitorear el escrutinio regulatorio de tu intercambio elegido. Sumergíte en comunidades criptográficas a través de tu plataforma de redes sociales preferida, o incluso asistir a reuniones o conferencias criptográficas en persona.

a través de tu plataforma de redes sociales preferida, o incluso asistir a reuniones o conferencias criptográficas en persona. Supervisá los gobiernos que están prohibiendo invertir en criptomonedas o, por el contrario, bendiciéndolas como moneda de curso legal y construyendo una ciudad Bitcoin sobre un volcán .

La minería es una opción indirecta de invertir en criptomonedas.

Cómo invertir en criptomonedas: otras formas

Comprar criptoactivos no es la única forma de invertir. Aquí hay algunos otros métodos de menor riesgo para considerar.

Obtené criptomonedas "gratis" a través del aprendizaje y la minería

Como se mencionó, en realidad podés ganar un poco al invertir en criptomonedas gratis simplemente aprendiendo en sitios como Coinbase. Por ejemplo, podés ganar 2 dólares en Stellar (XLM) con solo mirar un video de dos minutos.

Si tenés una computadora potente con una tarjeta gráfica con capacidad para juegos, también podés extraer criptomonedas de forma gratuita.

La minería es el acto de arrendar el poder de procesamiento de tu computadora a la cadena de bloques y recibir un poco de criptografía a cambio.

Invertí en acciones de criptomonedas y ETF

¿Querés invertir en criptomonedas sin tener que comprarlas? Podés hacerlo comprando acciones de empresas que están muy enfocadas o invertidas en el futuro. Se trata de los ETF, un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores.

Por ejemplo, podés adquirir acciones de Coinbase (COIN), empresas mineras como Hut 8 Mining (HUT) o fabricantes de chips que apoyan indirectamente las criptomonedas mediante la producción de chips para la minería, como Nvidia (NVDA).

Invertí en la cadena de bloques

Un último método para invertir en criptomonedas sin comprarlas es invertir en la tecnología que las respalda: blockchain.

En 2014, solo dos de las 100 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa invirtieron en proyectos de cadenas de bloques. Hoy, ese número es 8 .

Incluso hay ETF de cadena de bloques, a saber, Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK), que ofrece una buena combinación de blue chips y emocionantes prometedores.

Invertir en criptomonedas es una actividad que amerita tomar recaudos.

Pros y contras

Ventajas de invertir en criptomonedas

Posibilidad de ganancias masivas : la criptomoneda, específicamente Bitcoin, es el activo invertible de mejor rendimiento de la última década. Puede hundirse, o puede continuar su trayectoria hacia el cielo.

: la criptomoneda, específicamente Bitcoin, es el activo invertible de mejor rendimiento de la última década. Puede hundirse, o puede continuar su trayectoria hacia el cielo. Apoyá una tecnología emergente : la tecnología Blockchain está llegando a casi todos los sectores (público, fintech, médico) y tu inversión en criptografía está respaldando esos sectores.

: la tecnología Blockchain está llegando a casi todos los sectores (público, fintech, médico) y tu inversión en criptografía está respaldando esos sectores. Podés ganar algo "gratis" : no podés "minar" acciones, ni podés ver videos cortos para ganar bienes raíces gratis, ¡pero podés hacer cualquiera de las dos cosas para ganar criptografía gratis!

: no podés "minar" acciones, ni podés ver videos cortos para ganar bienes raíces gratis, ¡pero podés hacer cualquiera de las dos cosas para ganar criptografía gratis! Comprar criptomonedas no es la única forma de invertir: los ETF de criptomonedas y blockchain son formas convenientes para que los inversores de acciones agreguen criptomonedas a su cartera sin exponerse al alto riesgo de tener criptomonedas reales.

Contras de invertir en criptomonedas

Alto riesgo y volatilidad : Crypto sigue siendo demasiado impredecible para apostar mucho, razón por la cual los asesores patrimoniales tradicionales recomiendan limitar la asignación de su cartera al 10% como máximo, si es que lo hacen.

: Crypto sigue siendo demasiado impredecible para apostar mucho, razón por la cual los asesores patrimoniales tradicionales recomiendan limitar la asignación de su cartera al 10% como máximo, si es que lo hacen. Vulnerable al robo, el fraude y las estafas: Squid fue una reciente estafa en la que sus desarrolladores se llevaron 3,38 millones de dólares del dinero de los inversores . La mayoría de las víctimas del hackeo de Mt. Gox de 2014, en el que se robaron 850 000 Bitcoin, aún no han devuelto ni una sola moneda.

¿Deberías invertir en criptomonedas?

Podrías considerar invertir en criptomonedas si:

Te gustaría agregar un riesgo muy alto a tu cartera : si ya evaluaste tu tolerancia al riesgo y estás buscando activamente agregar un mayor riesgo a tu cartera, invertir en criptomonedas ciertamente se ajustan a tus necesidades.

: si ya evaluaste tu tolerancia al riesgo y estás buscando activamente agregar un mayor riesgo a tu cartera, invertir en criptomonedas ciertamente se ajustan a tus necesidades. Creés en la misión de las criptomonedas y la cadena de bloques: tal vez creas en los aspectos positivos de la tecnología de las criptomonedas y las cadenas de bloques, y las percibas como una forma de inversión.

Es posible que no quieras invertir en criptomonedas sí:

Tenés aversión al riesgo : las criptomonedas son extremadamente riesgosas, volátiles e impredecibles. Si eso te genera más ansiedad que entusiasmo, es posible que no se ajuste a tu cartera.

: las criptomonedas son extremadamente riesgosas, volátiles e impredecibles. Si eso te genera más ansiedad que entusiasmo, es posible que no se ajuste a tu cartera. Es tu primera forma de invertir : es mejor tener 100.000 pesos en inversiones seguras primero antes de invertir en criptografía.

: es mejor tener 100.000 pesos en inversiones seguras primero antes de invertir en criptografía. Estás sintiendo FOMO (sigla en inglés al miedo por perderse algo): El miedo no es una estrategia de inversión. FOMO no debería ser un motivador para comprar criptografía, o cualquier activo invertible para el caso. Además, no necesitás invertir en criptomonedas para hacerte rico.

Cuidado con las estafas

En este mundo cripto sin ley y no regulado, el riesgo de ser víctima de fraude es muy alto ya que los estafadores a menudo tienen la ventaja.

Desde Eset, compañía especializada en detección proactiva de amenazas, afirmaron que las reglas comunes para la prevención del fraude también se aplican aquí.

Todo lo que se lea en Internet debe ser cuidadosamente examinado y verificado, y si se evita creer en la exageración se tendrá una gran oportunidad de mantenerse a salvo de posibles engaños.

Entre octubre de 2020 y mayo de 2021, en los Estados Unidos se perdieron cerca de 80 millones de dólares como consecuencia de las miles de estafas relacionadas con criptomonedas, según la FTC.

En el Reino Unido, la cifra es aún mayor: la policía afirma que las víctimas perdieron más de 146 millones de libras esterlinas (172 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2021.

Según un informe enviado por Eset a iProfesional, las estafas en torno a los criptoactivos están en aumento debido a que:

Existen pocas o ninguna regulación que rija el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional.

que rija el mercado de criptomonedas para los inversores, en comparación con el mercado de valores tradicional. El enorme interés hace que la temática sea utilizada por criminales para lanzar campañas de phishing y estafas en general.

Los altos precios de las criptomonedas atraen a consumidores que sueñan con enriquecerse rápidamente.

atraen a consumidores que sueñan con enriquecerse rápidamente. Las redes sociales ayudan a amplificar los rumores, reales o ficticios.

También está el atractivo de la minería de criptomonedas por dinero, que los estafadores pueden usar para engañar usuarios.

Algunas de las estafas más comunes al invertir en criptomonedas

Esquemas Ponzi

Este es un tipo de estafa de inversión donde las víctimas son engañadas para que inviertan en un proyecto inexistente o en un "esquema para hacerse rico rápidamente" que, de hecho, no hace nada más que llenar el bolsillo del estafador.

La criptomoneda es ideal para esto, ya que los estafadores siempre están creando tecnologías de "vanguardia" que no están bien especificadas para atraer inversores y generar mayores ganancias virtuales. Falsificar los datos es fácil cuando, de todos modos, el dinero es virtual.

"Pump and dump"

Los estafadores alientan a los inversores a comprar criptoactivos en proyectos poco conocidos, basándose en información falsa. El precio de los activos aumenta subsecuentemente y el estafador vende sus propias acciones, obteniendo una buena ganancia y dejando a la víctima con acciones sin valor.