El mayor fracaso en la historia de IBM: el caso de su PC hogareña plagada de problemas

Cuando IBM anunció la computadora personal de uso doméstico IBM PCjr en 1983, la industria tecnológica esperaba que dominara el mercado hogareño.

¿Quién no quería una computadora que pudiera ejecutar software de oficina y al mismo tiempo ofrecer gráficos y capacidades de sonido similares a las de una consola de juegos?

La IBM PCjr fracasó debido a las siguientes tres fallas:

Era demasiado cara.

Era demasiado incompatible.

No era lo suficientemente ampliable.

Mientras sus competidores intentaban construir nuevas máquinas con la menor cantidad de compromisos posibles, IBM diseñó en forma deliberada la PCjr para que fuera su segundo o tercer mejor producto, por lo que el mercado tomó otras direcciones.

Monitor de la segunda versión de la IBM PCjr.

La promesa original de la PCjr

El problema con las computadoras hogareñas antes de la PCjr era su incompatibilidad con las computadoras de la oficina. Las computadoras personales de Apple, Atari, Coleco, Commodore y Texas Instruments no eran compatibles con IBM y tampoco eran compatibles entre sí.

La PC de IBM no tenía la capacidad de gráficos y sonido para competir con las computadoras hogareñas de 1983.

Pero su arquitectura permitió a IBM mejorar con facilidad los gráficos y el sonido para poder jugar entretenimientos similares a los de las computadoras hogareñas de la época.

En potencia, podría hacerlo aún mejor, dada la velocidad superior de la máquina y la mayor capacidad de memoria.

¿Una computadora perfecta?

Ser capaz de llevar trabajo a casa también sería atractivo. Tal vez entonces la gente compraría una PC IBM para la oficina, una PCjr para el hogar y mantendría a raya a esa molesta Compaq Portable .

Y en 1983, ninguna empresa de computadoras para el hogar había logrado una penetración de mercado de dos dígitos todavía, una situación que reflejaba el mercado empresarial de 1981 que IBM comenzó a dominar con rapidez.

Cuando IBM anunció el PCjr el 1 de noviembre de 1983, no había razón para esperar que IBM perdiera. Parecía que iba a ser similar a la batalla de los formatos de video VHS vs Betamax.

Con gráficos similares a Apple, sonido similar a Commodore, compatibilidad con PC IBM, un teclado inalámbrico y una pantalla RGB nítida, parecía una máquina sin concesiones al menos en papel.

Un hombre juega al ajedrez en una IBM PCjr.

Cómo IBM saboteó la PCjr

IBM quería ser dueña del mercado de computadoras domésticas, pero tampoco quería que PCjr afectara sus ventas de PC en el mercado empresarial. IBM vendía PC a empresas a 2.500 dólares cada una y no quería que las empresas cambiaran a PCjrs que costaban la mitad.

A IBM no se le debe haber ocurrido que las empresas simplemente comprarían más computadoras y seguirían comprando costosas PC, XT y AT para ejecutivos y gerentes de alto nivel.

El ingreso promedio por computadora podría haber disminuido, pero el número total de computadoras y el ingreso total habrían aumentado. Además, si estaban comprando PCjrs, no estaban comprando esos molestos clones.

La falta de voluntad de IBM para competir consigo misma finalmente condujo a su caída en el mercado de PC de negocios, pero llevó antes a la falla de IBM PCjr.

Cuando lo barato sale caro

IBM envió la PCjr con un teclado barato e incómodo, y difícil de escribir. IBM le dio al teclado una función inalámbrica innovadora. Pero poner la insignia de IBM en un teclado de tan bajo nivel generó un perjuicio grave al prestigio de su marca.

Las revistas de consumo criticaron el teclado, argumentando que una empresa conocida por fabricar máquinas de escribir debería hacerlo mejor. Los competidores de IBM hicieron lo mismo. Todas las demás computadoras dentro o cerca del rango de precios de PCjr tenían un teclado real.

IBM reconoció su error y lo reemplazó con un teclado más tradicional. Todavía era de menor calidad que un teclado de PC y tenía menos teclas, pero era un teclado real. La PCjr necesitaba ese teclado desde el principio.

La IBM PCjr podía expandir sus capacidades en su segunda versión.

Publicidad comparativa

El error inicial persiguió a IBM para siempre. Incluso después de que IBM lanzó un teclado mejor y más nuevo, Commodore siguió mostrando la PCjr original sin expandir con el teclado barato en sus anuncios.

Commodore decía que el cliente podría pagar 669 dólares por una PCjr con un teclado basura, o por el mismo dinero, obtener una computadora Commodore con un buen teclado, disquetera, monitor a color o impresora y módem.

Problemas de compatibilidad

La PCjr funcionaba con la mayoría del software de PC de IBM, pero no era totalmente compatible con PC de IBM al 100%. En particular, la versión de oficina de la planilla de cálculos Lotus 1-2-3 no se ejecutaba. Así que IBM y Lotus tuvieron que hacer una versión especial para PCjr.

Las personas que compraron una PCjr con la esperanza de llevarse la copia de Lotus 1-2-3 de la oficina a casa y ejecutarla se sintieron decepcionadas con este arreglo.

Parte del atractivo de IBM fue la percepción de que era una elección segura. Una vez que se corrió la voz de que el software que decía "IBM" en la caja podría o no funcionar en una PCjr, ya no parecía una opción segura.

Especialmente cuando la lista de títulos inseguros incluía las cosas más populares. Comprar una computadora doméstica que necesitaba una versión especial de Lotus 1-2-3 era peor que comprar una computadora doméstica que necesitaría una versión especial de Excel hoy.

El teclado polémico de la IBM PCjr.

El contraataque de Apple

No está claro si los problemas de compatibilidad fueron deliberados o simplemente por descuido. Pero en la práctica, solo alrededor del 60% de los títulos de PC de IBM se ejecutaban en PCjr en 1984.

Apple hizo hincapié en esto en sus comerciales de televisión, promocionando el Apple IIc como capaz de ejecutar mucho más software, además de superarlo en precio.

Los clones posteriores demostraron que las personas estaban dispuestas a vivir con algo menos del 100 % de compatibilidad, pero el 60% no era suficiente.

Una expansión tardía

El mayor atractivo de la PC de IBM era su capacidad de expansión. La carcasa tenía cinco ranuras de expansión en el interior y espacio para dos unidades de disco en el interior, o cuatro unidades después de que las unidades de media altura se hicieran comunes. Actualizarlo era solo cuestión de conectar una placa en una de sus ranuras de expansión.

La PCjr tenía 64 o 128 K de memoria y una sola unidad de disco. Posteriormente, IBM agregó la capacidad de agregar una segunda unidad y actualizar la memoria a 512K.

Agregar memoria y una segunda unidad mejoró la compatibilidad de la máquina con la PC de IBM, pero de nuevo, dado que estas opciones no estaban disponibles o incluso prometidas en el momento del lanzamiento, la percepción se mantuvo.

Ofrecer una segunda unidad y más opciones de memoria habría cambiado el cuadro de diálogo desde el principio.

Los revisores aún habrían dicho que la PCjr estándar era una máquina limitada, con poca compatibilidad, pero con la advertencia de que cuando agregaba una segunda unidad y más memoria, la compatibilidad mejoraba.

La IBM PCjr aún habría sido una opción costosa para uso doméstico. Pero los consumidores habrían comprado un modelo base y lo habrían actualizado como pudieran, sabiendo que al final tendrían una computadora muy útil.

Interior de la IBM PCjr.

Precios tramposos

La última razón por la que IBM PCjr falló fue el precio. Una máquina desnuda sin unidad de disco y 64K de memoria se vendía por 669 dólares. La configuración que requería, en realidad, con 128K de memoria y una unidad de disco, se vendía por 1.269 dólares.

Ninguno de los precios incluía un monitor. Puede conectarlo a un televisor, pero para ejecutar un software comercial, necesitarías un monitor. Eso costó otros 680 dólares en el lanzamiento, aunque IBM finalmente bajó el precio del monitor por debajo de 500 dólares.

A mediados de la década de 1980, el ingreso familiar promedio en los Estados Unidos era de aproximadamente 25 mil dólares.

Entonces, a cambio del pago de un mes, el cliente recibía una computadora con el nombre de IBM, pero realmente no entregaba lo que la gente esperaba de IBM.

Un intento por salvar a una PC polémica

A fines de 1984, IBM intentó salvar la PCjr. Rebajó el precio del modelo 128K con unidad de disco a 999 dólares y ofreció un reembolso a los distribuidores que les permitieran ofrecer un monitor gratis.

A ese precio, IBM vendió 200.000 unidades. Eso fue muy bueno para la época, pero los márgenes de beneficio eran mucho más bajos de lo que le gustaba a IBM.

Cuando expiró la promoción, las ventas cayeron a unas 10.000 unidades al mes. Eso fue solo un poco mejor de lo que habían sido inicialmente.

La IBM PCjr se vendía originalmente sin monitor.

Una copia exitosa

No es nada difícil ver qué podría haber hecho IBM de manera diferente para evitar que la PCjr fallara. Poco después de que IBM anunciara la PCjr, la empresa Tandy se dispuso a clonarla.

La Tandy 1000 salió en noviembre de 1984, con un precio inicial de 1.200 dólares, con un monitor con un precio de 299 dólares, no superaba mucho el precio de IBM.

Pero si ofrecía mejor valor. Tenía tres ranuras de expansión de PC estándar y una bahía de unidad vacía para agregar una segunda unidad en forma interna.

Una Tandy 1000 de nivel de entrada no era mucho más barata que una PCjr comparable, pero las actualizaciones eran más baratas, por lo que terminó siendo menos costosa a largo plazo.

La Tandy 1000 presentaba los mismos chips de gráficos y sonido que IBM usó en el PCjr. Pero Tandy modificó la arquitectura para mejorar su compatibilidad con la PC de IBM. El resultado fue altamente compatible con ambas máquinas. No está claro cuántas máquinas vendió Tandy.

Pero en algún momento alrededor de 1986, se dejó de ver la palabra "IBM" sola en los paquetes de software, especialmente en los títulos de juegos, y se comenzó a ver las palabras "IBM/Tandy y 100 % compatibles". Tandy vendió suficientes máquinas para que IBM compartiera la facturación superior.

Renunciar y admitir el fracaso: final de la IBM PCjr

IBM se dio cuenta en la primavera boreal de 1985 de que no tenía muchas opciones. La Tandy 1000 se vendía bien. Todos pensaron que la Apple IIc se estaba vendiendo bien. (No lo fue, pero la percepción lo es todo). La Commodore 64 todavía se vendía bien.

Pero una nueva amenaza acechaba en la nueva Commodore 128, que ofrecía más memoria y una unidad de disco más rápida y de mayor capacidad.

IBM demostró que si vendía el PCjr incluido con un monitor por 1.000 dólares, lo vendería. Pero IBM no quería márgenes de beneficio como los de Commodore, y ese es exactamente el punto de precio que Commodore buscaba con la C-128.

Entonces, en marzo de 1985, IBM discontinuó la PCjr después de solo un año en el mercado. IBM liquidó el inventario existente y, al final, la PCjr vendió entre 250.000 y 650.000 unidades.