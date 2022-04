Netflix "se pone la gorra" y limitaría el uso de este elemento clave

Un descenso brusco e inesperado en los suscriptores de Netflix obligó a la plataforma a estudiar cambios a los que se resistió durante años: minimizar que los usuarios compartan sus contraseñas y crear un servicio con publicidad.

Los cambios anunciados el martes por la noche pretenden ayudar a Netflix a recuperar el impulso perdido en el último año. Las cuarentenas asociadas a la pandemia que dispararon el consumo audiovisual se levantaron, y rivales con grandes presupuestos como Apple y Disney empezaron a arrebatarle parte de su gran audiencia con sus propios servicios de streaming.

La base de clientes de Netflix cayó en 200.000 suscriptores en el trimestre entre enero y marzo, la primera contracción registrada en los seis años desde que el servicio está disponible en gran parte del mundo aparte de China.

El descenso se debía en parte a la decisión de Netflix de abandonar Rusia en protesta por la guerra contra Ucrania, que supuso perder 700.000 suscriptores. Netflix estimaba que perdería otros dos millones de suscriptores en el segundo trimestre del año.

Caída en picada de las acciones de Netflix

El declive, tras un año de crecimiento cada vez más lento, afectó a otro pilar de Netflix, sus inversionistas. Tras publicar unos resultados decepcionantes, las acciones de la compañía cayeron más de un 25% en las operaciones después del cierre.

Si el descenso continúa en las operaciones del miércoles, las acciones de Netflix habrán perdido más de la mitad de su valor este año, borrando unos 150.000 millones de dólares de riqueza de los inversionistas en menos de cuatro meses.

La compañía de Los Gatos, California, estima que unos 100 millones de hogares de todo el mundo acceden gratis a su servicio con la cuenta de amigos o familiares, incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá.

"Esos son unos 100 millones de hogares que ya han decidido ver Netflix’', dijo el director general de la firma, Reed Hastings. "Simplemente tenemos que cobrar de algún modo por ellos’'. Para animar a más gente a que pague su cuenta, la compañía expandirá un sistema que se probó en tres países latinoamericanos: Chile, Costa Rica y Perú.

En estos lugares, los clientes pueden ampliar su servicio a otro hogar a un precio rebajado. En Costa Rica, por ejemplo, las tarifas de Netflix van de los 9 a los 15 dólares al mes, pero los suscriptores pueden compartir abiertamente la cuenta con otro hogar por 3 dólares.

Netflix no proporcionó más información sobre cómo funcionaría un servicio financiado con publicidad o cuánto costaría. Otro competidor, Hulu, ofrece desde hace años una cuenta con publicidad.

Netflix introdujo cambios en el sistema

Un nuevo pulgar para Netflix

Hay un nuevo pulgar en Netflix. El cambio es sutil y puede que no te hayas dado cuenta pero si sitúas el ratón sobre el icono del pulgar que te permite valorar una película (o serie), verás que se despliegan tres opciones.

Ahora a los tradicionales "Me gusta" y "No es para mí" se añade la opción de "¡Me encanta!" con un icono de dobles pulgares. La opción está ya disponible en todas las modalidades de cuentas y en todos los dispositivos (desde el móvil al navegador y la Smart TV), y aunque parece poca cosa puede cambiar completamente tu experiencia con la plataforma.

Netflix, que comenzó con un sistema de valoración de cinco estrellas, adoptó en 2017 el sistema de los dos pulgares: uno hacia arriba y otro hacia abajo. Tan simple como un día de circo en el Imperio Romano o, más bien, como cualquier día de la semana en YouTube.

Se simplificaba así la toma de decisiones para el usuario, pero a cambio Netflix empobrecía los datos a partir de los cuales ofrecer recomendaciones. Y si Netflix es lo que es, se debe en parte a la magia de sus algoritmos.

Cambios en las calificaciones

¿Cómo cambia las reglas del juego el icono de los dobles pulgares? La experiencia sigue siendo tan simple que apenas debes pararte a pensar en qué te ha parecido la serie (o la película). Terminas de ver El juego del calamar y ahí está: "me encanta"; terminas de ver Élite y… bueno, aquí sí que es difícil decidirse, o la amas o la odias y seguramente ambas cosas. Para estos casos ahora podemos usar el "me gusta" como opción intermedia.

Dependiendo de la valoración escogida, Netflix tomará más (o menos) en cuenta cada película (o serie) de nuestro historial en las futuras recomendaciones. No está mal, y si te sueles dejar recomendar por Netflix tal vez convenga que dediques unos minutos a afinar las valoraciones de tu cuenta.

En los últimos años hemos visto otros "pequeños" cambios como este a los que no nos ha costado acostumbrarnos, pero sin los ya no imaginamos el uso de la plataforma. En 2020 añadieron la fila Top 10 y en 2021 la función de "Reproducir algo". Con los dobles pulgares siguen afinando la interacción entre el usuario y la plataforma con un objetivo en mente, la gran obsesión de Netflix: reducir la más mínima posibilidad de que dejes la plataforma un momento.

Y es que, ahora que Netflix cuenta con un catálogo de series y de películas tan grande, navegar por él puede hacerse más complicado y estas opciones se vuelven más importantes que nunca. "Queremos seguir haciendo de Netflix el lugar donde sea más fácil elegir algo para ver", ha dicho a The Verge Christine Doig-Cardet, directora de innovación de productos y experiencias de personalización de Netflix.

El objetivo declarado es "terminar con la fatiga de elección", lo que en realidad significa que en Netflix quieren que no tengas que pararte a pensar ni a buscar antes de reproducir cualquiera de sus contenidos. Cada elección abre la posibilidad de cerrar la plataforma; en Netflix lo saben, tan bien que no te dejan ni terminar los créditos.

Netflix no ha dado detalles de cómo afecta exactamente el nuevo sistema de valoración a los algoritmos de sus recomendaciones, pero no es difícil imaginar que lo que antes era un Sí/No (tener en cuenta lo que has visto o ignorarlo en el futuro) ahora se gradúa. Lo que significa que tu gusto se va a tomar más en serio, ponderando tu historial en función de lo que te haya encantado o dejado más frío. Si eso contribuye a que Netflix afine sus sugerencias, por favor, bienvenido sea.