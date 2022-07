Ledger Nano S Plus: una billetera de hardware para principiantes en criptomonedas

La nueva Ledger Nano S Plus es una billetera de hardware para criptomonedas, similar a una navaja suiza, que hace un buen trabajo al mantener la auto custodia criptográfica simple para los nuevos usuarios.

iProfesional probó una unidad de esta billetera, que se distingue por su diseño minimalista y sencillo, navegación simple, transferencias fáciles, y la posibilidad de transaccionar tokens no fungibles (NFT, sigla en inglés) y más de 5.500 criptomonedas.

Descripción general de la Ledger Nano S Plus

La Ledger Nano S Plus es una billetera de hardware diseñada para almacenar de forma segura tu criptomoneda fuera de línea, incluidos los NFT. Es una actualización esperada de la billetera criptográfica de la marca para principiantes dirigida a aquellos que desean proteger sus activos digitales por sí mismos.

Hay dos tipos de billeteras: billeteras calientes y billeteras frías. Las billeteras calientes están conectadas a Internet y, por lo general, están disponibles en línea o en tu teléfono móvil "inteligente".

No se puede acceder a las billeteras frías a través de Internet y, en la mayoría de los casos, son dispositivos físicos donde las criptomonedas se pueden almacenar de forma segura fuera de línea.

Las billeteras frías te permiten tener un control completo de tus criptomonedas gracias a la auto custodia. Significa que vos tenés las llaves de la billetera y administrás el acceso a ella, a diferencia de una billetera en un intercambio ("Exchange", en inglés), donde la empresa tiene tus llaves.

La predecesora de la Ledger Nano S Plus, la Nano S, fue lanzada en 2016 y se convirtió en un éxito de ventas entre las billeteras de hardware. Sin embargo, la mayoría de las criptomonedas populares en la actualidad no existían cuando la Nano S salió al mercado por primera vez, y pocas personas estaban interesadas en las NFT en ese momento.

La nueva Nano S Plus parece haberse puesto al día. A medida que las criptomonedas se han convertido aún más en la corriente principal, el mercado ha crecido para incluir nuevas billeteras para usuarios de todos los niveles, desde principiantes hasta inversores de nivel institucional.

En el mercado actual, la Nano S Plus competirá con otros monederos de hardware, y también con todas las soluciones de monedero caliente de auto custodia que ofrecen los intercambios y los proveedores de software.

Componentes que vienen en la caja de la Ledger Nano S Plus.

¿Qué hay en la caja de la Ledger Nano S Plus?

La nueva Ledger viene en una caja negra mate con una funda plateada. Al abrirla, encontrarás:

El hardware Ledger Nano S Plus.

Un cable USB para conectar la Ledger a la computadora (USB en un extremo, Tipo-C en el otro).

para conectar la Ledger a la computadora (USB en un extremo, Tipo-C en el otro). Una caja de color naranja brillante con tres blocs de notas para la frase de recuperación secreta (también conocida como frase inicial).

con tres blocs de notas para la frase de recuperación secreta (también conocida como frase inicial). Una caja violeta pastel con el manual de instrucciones.

con el manual de instrucciones. Una cadena porta llaves con el logo de Ledger.

La billetera de hardware luce como una elegante y elegante memoria USB cubierta por una ala de metal pulido característica. La carcasa redondeada y mate luce una pequeña pantalla monocromática de 128 x 64 píxeles, que es perfectamente lo suficientemente grande para el trabajo.

El dispositivo tiene dos botones en el lateral para la navegación. Son fáciles de usar y precisos, pero se sienten tambaleantes y torpes, lo que estropea la impresión de otro modo premium.

En su parte superior, está el enchufe Tipo-C para conectar la billetera a la computadora. El cable USB que viene dentro de la caja se mantiene firme en el dispositivo, y la cubierta textil similar a un cordón mantiene el cable desenredado.

Aplicaciones en la Ledger Nano S Plus.

Cómo configurar la Ledger Nano S Plus

Configurar la billetera de hardware fue fácil y tomó menos de 30 minutos. Las instrucciones para cada paso del proceso fueron claras de seguir y toda la experiencia se sintió bastante fluida.

Primero, debés descargar e instalar la aplicación de Ledger, llamada Ledger Live, desde el sitio web de la empresa o desde una tienda de aplicaciones móviles. Está disponible en versión de escritorio (Windows, Mac) y versión móvil (Android, iOS).

Una vez que hayas instalado la aplicación, conectá la memoria USB a la computadora con el cable que viene con él. La Ledger tiene un enchufe tipo C y el otro extremo del cable es un enchufe USB estándar. (Un convertidor de USB a tipo C sería útil para conectarse a un teléfono móvil "inteligente").

En este punto, deberás tomar un bolígrafo y un lugar seguro para escribir información importante. El siguiente paso es establecer el código PIN, que tiene entre cuatro y ocho dígitos. Funciona de manera similar al código de desbloqueo de un teléfono.

Lo necesitarás cada vez que enciendas la billetera de hardware y valides cada transacción, por lo que esto es lo primero que deberás anotar en papel. No tomés una foto ni hagas ninguna copia digital; esto crea una vía para que los piratas informáticos roben tu criptografía, siempre que encuentren y obtengan acceso a tu dispositivo Ledger físico.

Luego viene la frase de recuperación secreta: 24 palabras generadas aleatoriamente, también llamada frase inicial. Esta es la segunda cosa que necesitarás escribir y asegúrate de que las 24 palabras sean exactamente correctas.

La aplicación te pedirá que confirmes la frase inicial eligiendo la correcta entre 4 opciones. Repetí para las 24 palabras. La frase semilla es tu último recurso si algo sucede con el dispositivo, por lo que es importante almacenar esta información en un lugar seguro y privado.

Si perdés o dañás tu libro mayor de hardware, podés recuperar tus fondos comprando un nuevo dispositivo Ledger e importando tu cuenta ingresando las 24 palabras iniciales. Sin embargo, si perdés la frase inicial, tus fondos desaparecerán para siempre.

Cuando todo está configurado, el software ejecuta una verificación de seguridad en el hardware para ver si se ha visto comprometido o no. Este es un problema más común con las billeteras de hardware de segunda mano, que generalmente no se recomiendan.

Vinculación de la Ledger Nano S Plus con una cuenta.

Cómo usar la Ledger Nano S Plus

Para administrar tus activos con la Ledger Nano S Plus, necesitás dos cosas:

Una computadora o un teléfono inteligente para conectarse a la billetera.

La aplicación Ledger Live.

La Ledger Nano S Plus siempre necesita estar conectada a un dispositivo como una computadora portátil o tableta para ser utilizada.

La Ledger tiene un sistema operativo llamado BOLOS (Blockchain Open Ledger Operating System). Podés descargar muchas aplicaciones adicionales desde la propia tienda de aplicaciones de Ledger, Discover, a través de Ledger Live.

Cómo agregar una cuenta a tu billetera

Si deseás mantener una criptomoneda específica en la billetera, debés descargar e instalar tu aplicación en la aplicación Ledger Live. Estas aplicaciones te otorgan acceso a la cadena de bloques de tu moneda elegida. Por ejemplo, si deseás mantener Bitcoin en tu libro mayor. Así es como podés hacer eso:

Hacé clic en " Administrador " en la barra de menú de la izquierda en la aplicación Ledger Live en tu computadora o teléfono móvil.

" en la barra de menú de la izquierda en la aplicación Ledger Live en tu computadora o teléfono móvil. Desbloqueá tu Ledger con tu código PIN .

. Aparecerá el catálogo de aplicaciones que muestra todas las criptomonedas posibles que podés almacenar en la billetera. Seleccioná la que le gustaría almacenar y hacé clic en instalar.

que muestra todas las criptomonedas posibles que podés almacenar en la billetera. Seleccioná la que le gustaría almacenar y hacé clic en instalar. Luego hacé clic en " Agregar cuenta " para esa criptomoneda.

" para esa criptomoneda. Aparece una ventana en tu aplicación Ledger Live y un letrero en la pantalla de Ledger para " Abrir aplicación " para la criptomoneda elegida. Presioná los dos botones laterales al mismo tiempo para continuar.

" para la criptomoneda elegida. Presioná los dos botones laterales al mismo tiempo para continuar. Después de unos segundos, podés nombrar la cuenta y listo.

La mayoría de las criptomonedas más grandes y sus cadenas de bloques son compatibles con la aplicación Ledger Live. Se vuelve más complicado cuando profundizas en monedas menos conocidas, porque a menudo requieren billeteras de terceros. Si estás interesado en ellos, lo mejor es consultar el sitio web de Ledger sobre cómo podés almacenarlos.

Cómo mover tu criptografía al almacenamiento en frío

Mover activos de un intercambio a un almacenamiento en frío es la función más importante para la que utilizarás una billetera de hardware. Estos son los pasos que deberá seguir para lograrlo con la Ledger Nano S Plus:

Conectá el dispositivo y abrí la aplicación Ledger Live.

y abrí la aplicación Ledger Live. Seleccioná " Recibir " en el menú de la izquierda y copiá la dirección en tu pantalla.

" en el menú de la izquierda y copiá la dirección en tu pantalla. Iniciá sesión en tu cuenta de intercambio y seleccioná retirar fondos (varía según los intercambios).

y seleccioná retirar fondos (varía según los intercambios). Pegá la dirección de la billetera que copiaste de Ledger Live y establecé la cantidad de tokens para retirar.

El tiempo de procesamiento y las tarifas dependen de la cadena de bloques que utilicés para la transferencia.

Cómo comprar y vender criptomonedas

Las billeteras de hardware son una solución de blockchain, por lo que no podés depositar y mantener monedas fiduciarias en ellas. Esto las hace menos convenientes que las billeteras calientes o los intercambios, pero recordá que lo que perdés en conveniencia lo ganás en seguridad.

La Ledger te permite comprar y vender criptomonedas directamente en el dispositivo con un par de aplicaciones de terceros como Banxa, Coinify y Moonpay. Actúan como intermediarios entre el mundo fiduciario y el criptográfico y te permiten usar tus dólares o euros u otras monedas para invertir en criptomonedas.

Estas rampas de entrada de moneda fiduciaria a criptomonedas son claves para hacer que las criptomonedas sean accesibles para la gente común. Sin embargo, la mayoría de los proveedores requieren controles de identificación exhaustivos, cobran tarifas desproporcionadas o no prestan servicios en ciertas regiones o estados.

La deficiencia de las rampas de acceso no es culpa de Ledger, pero señala un obstáculo crucial que debe resolver la industria de la criptografía. Es una pieza faltante del rompecabezas que asusta fácilmente a los usuarios menos experimentados. Se recomienda usar intercambios para compras y ventas, y mantener el libro mayor para almacenamiento.

¿A quién está destinada la Ledger Nano S Plus?

La Nano S Plus es ideal para las personas que ya han dado sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas, están pensando en mantener activos digitales como una inversión a largo plazo y desean tomar el control total sobre la propiedad de sus activos digitales.

Para aquellos que recién están comenzando su viaje en criptografía, iniciar con una billetera de hardware es quizás un paso demasiado grande, a menos que, por supuesto, estés invirtiendo grandes sumas de dinero y necesités la seguridad adicional que viene con el almacenamiento de billetera fría.

Los riesgos de la auto custodia

La seguridad adicional viene a expensas de ser completamente responsable de tus activos. Si perdés tu dispositivo físico o extraviás la copia escrita de tu frase inicial, no hay forma de recuperar el acceso a sus monedas.

Lo mismo sucede con las transacciones. Si deseás enviar criptografía y cometés un error al escribir la dirección de la billetera del destinatario, no hay una autoridad central disponible para revertir la transacción.

Si bien piratear una billetera de hardware es significativamente más difícil que una solución de billetera basada en software conectada a Internet no es imposible. Simplemente significa que alguien tiene que dar el paso adicional de obtener acceso a tu dispositivo físico y tus frases para acceder a los activos.

¿Vale la pena la Ledger Nano S Plus?

Si estás buscando comenzar tu viaje en el almacenamiento en frío, la nueva Ledger Nano S Plus no te decepcionará. Con un precio de alrededor de 40 mil pesos al momento de publicarse esta nota, es una opción económica para que un usuario nuevo lo pruebe.

Hay carteras con especificaciones más avanzadas. La Ledger Nano X, por ejemplo, tiene una pantalla más grande, más memoria para almacenar monedas, permite conectarse con Bluetooth a tu computadora o usar la billetera de hardware sin ninguna conexión. En última instancia, no hay ninguna razón por la cual el inversionista promedio necesite más de lo que ofrece la Nano S Plus.

La Nano S Plus hace un trabajo bueno al mantenerlo simple y accesible para los curiosos de las criptomonedas que quieren tomar posesión de los activos digitales en sus propias manos. Navegar a través de la interfaz de usuario es cómodo y no te sentís abrumado por las opciones.

La nueva Ledger Nano S Plus es una excelente opción para los poseedores de criptomonedas modernas de todos los niveles. Una advertencia para las personas que tienen pequeñas sumas en criptografía: deberían preguntarse si es necesaria una capa adicional de seguridad y si vale la pena el esfuerzo adicional en tu nivel actual de inversión.

Te puede interesar ¿Cómo saber la ubicación de una persona sin que lo sepa por WhatsApp?

Si la respuesta sigue siendo sí, o al menos no es un no categórico, la Ledger Nano S Plus bien vale su dinero. Una de las fronteras más emocionantes en la auto custodia es hacer que sea lo más fácil de usar e infalible posible sin sacrificar la seguridad y la propiedad, y la Ledger Nano S Plus logra brindar esa experiencia.