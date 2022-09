Gigante tecnológico capacitará gratis a 50.000 profesionales con este plan

Oracle, uno de los mayores proveedores globales de tecnologías de la información (TI), lanzó este mes un nuevo programa de capacitaciones y certificaciones gratuitas sobre sus aplicaciones, con el cual aspira a llegar a unos 50.000 profesionales en América latina.

Jocelyn García, directora senior de alianzas y canales para aplicaciones de Oracle en América latina, explicó a iProfesional las posibilidades y alcances de este nuevo proyecto, denominado Oracle SaaS Business Process Certifications.

La ejecutiva indicó que la propuesta responde al objetivo de la compañía de democratizar el acceso a la educación tecnológica en la región.

El programa incluye más de 130 horas de capacitación en procesos de negocios, las cuales pueden cumplirse de la forma en que mejor le convenga a cada persona.

Se trata de contenidos en línea y de acceso bajo demanda.

Se ofrecerán tres intentos para pasar el examen de certificación y validar las competencias incorporadas.

Oracle es uno de los gigantes tecnológicos del Silicon Valley.

Profesionales y estudiantes

Según explicó García, a través de esta iniciativa, cualquier persona de la región tendrá acceso ilimitado y sin costo a todos los cursos virtuales y bajo demanda de aplicaciones de Oracle en la nube informática.

Precisó que se trata de un programa pensado para profesionales y estudiantes que buscan sumar una credencial de impacto que les brinde una proyección de mercado para su futuro inmediato.

Esta propuesta se une a una serie de iniciativas que Oracle ofrece en la región a fin de acompañar a las personas en las distintas etapas de su desarrollo profesional.

Una de ellas es Oracle Next Education (ONE), para quienes no tienen acceso a educación superior. Otra es Oracle Academy, para docentes de universidades e instituciones técnicas.

Oracle SaaS Business Process Certifications brinda acceso a conocimientos relevantes sobre los principales procesos de negocios (finanzas y planificación, gestión del capital humano, experiencia del cliente y ventas) habilitados por las aplicaciones de nube de Oracle, así como tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la Internet de las cosas.

Una comprensión integral de los procesos de negocios es fundamental para poder aprovechar de manera efectiva las estrategias actuales e implementar y utilizar con éxito los recursos tecnológicos disponibles, acelerando la transformación.

Jocelyn García, directora senior de alianzas y canales para aplicaciones de Oracle en América latina.

Focos de entrenamiento

García destacó que certificarse en las aplicaciones de nube de Oracle contribuirá a paliar la falta de talentos calificados que el mercado necesita para innovar y transformarse de manera ágil.

También permitirá a los profesionales de América latina acceder a mejores trabajos y oportunidades de desarrollo rápidamente.

El nuevo programa incluye tres focos de entrenamiento centrados en:

Finanzas.

Experiencia del cliente.

Recursos humanos.

También brinda un conocimiento profundo de las aplicaciones de Oracle en la nube informática y los principales procesos de negocios que acompañan.

La inscripción es totalmente gratuita y ya está abierta hasta el 4 de diciembre en este sitio.

Los cursos de Oracle son en línea y bajo demanda.

Falta de talentos calificados

Los grandes desafíos que enfrentan las economías de la región luego de la pandemia de coronavirus se potencian por la falta de talentos calificados para acompañar la transformación y recuperación de los negocios.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para el 2030, el 80% de los puestos de trabajo estarán vinculados a carreras STEM.

Entre ellas se consideran a las ingenierías de software, electrónica, mecánica y mecatrónica.

El estudio Technology PageGroup IT Talent calcula que, en América latina, para el 2025 se requerirán casi 3,5 millones de estos expertos para satisfacer las necesidades de las distintas industrias.

Esta es la razón por la cual las empresas tecnológicas dedican más recursos para aumentar la educación y capacitación en tecnología.

Para ello ofrecen programas para personas sin conocimientos previos de tecnología, profesionales que ya ejercen y educadores encargados de hacer crecer a la próxima generación de profesionales.

El programa de Oracle permitirá a profesionales de América latina acceder a mejores trabajos y oportunidades de desarrollo.

Una academia para educadores

Oracle Academy es un programa educativo filantrópico global de Oracle, abierto a educadores de todo el mundo para promover la educación tecnológica, las habilidades, la innovación, la diversidad y la inclusión.

El programa ofrece a las instituciones académicas y a sus educadores recursos gratuitos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo planes de estudios, nube, software y desarrollo profesional, que les ayudan a preparar a los estudiantes con conocimientos, práctica y habilidades relevantes para la carrera.

América latina es una región en crecimiento respecto del programa Oracle Academy, con más de 4.800 instituciones y 17.000 educadores como miembros institucionales que utilizan sus recursos.

Además, 12.300 estudiantes de estos educadores utilizan los servicios de Oracle Cloud, proporcionados gratuitamente por Oracle Academy Cloud Program, para poner en práctica sus conocimientos.

Como parte de su programa, Oracle Academy colabora con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

La empresa firmó un total de 11 acuerdos con gobiernos de América latina durante el último año, impactando directamente a más de 118.000 estudiantes.

Campus de Oracle en el Silicon Valley.

En el último año se realizaron 170 encuentros educativos, con un promedio de 14 de estas instancias por mes, con un nivel de asistencia de más de 20.000 entre docentes y estudiantes. De hecho, el 77% de las 10 mejores universidades de cada país de América latina son miembros de Oracle Academy, es decir más de 850 instituciones de educación superior.

Cualquier institución educativa acreditada puede solicitar una membresía gratuita en Oracle Academy, la que ofrece a las instituciones y sus educadores acceso a tecnología y software de nivel mundial, clases y materiales de instrucción desarrollados por expertos, cursos de desarrollo profesional, reconocimiento de miembros y una gran cantidad de recursos de aprendizaje para sus estudiantes.

El registro en Oracle Academy es gratuito. Las instituciones pueden obtener más información y solicitar la membresía aquí.