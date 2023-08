Celular Samsung Galaxy Z Fold 5 vs S23 Ultra: ¿cuál deberías comprar?

Samsung no tiene uno, sino dos celulares emblemáticos en el 2023 que son caros: el Galaxy S23 Ultra y el Galaxy Z Fold 5. Si podés soportar los precios altísimos, estos dispositivos ofrecen una calidad de construcción estelar y un soporte de software prolongado, pero ofrecen experiencias muy diferentes.

Entonces, ¿cuál deberías conseguir? Veamos cómo se comparan los mejores celulares de Samsung. El Galaxy Z Fold 5 es el celular más caro de Samsung, pero eso se debe a que es plegable. Hay una pantalla alta y estrecha en el exterior y una plegable más grande en el interior.

El Galaxy S23 Ultra es más barato, aunque sigue siendo caro, y tiene la forma de un celular inteligente tradicional, aunque de tamaño muy grande. El Galaxy S23 Ultra tiene un S Pen incorporado, pero ese es un accesorio separado para el Z Fold 5 y no se guarda dentro del celular.

El Galaxy S23 Ultra y el Galaxy Z Fold 5 tienen el mismo procesador Snapdragon 8 Gen 2 "overclockeado". El Galaxy S23 Ultra tiene un sistema de cámaras más versátil. El gran OLED plegable del Galaxy Z Fold 5 es mejor para realizar múltiples tareas.

El Galaxy S23 Ultra y el Galaxy Z Fold 5 son celulares muy pesados, con 234 gramos y 253 gramos, respectivamente. El Galaxy Z Fold 5 cuesta más que el S23 Ultra.

Similitudes y diferencias entre los celulares topes de gama de Samsung

En el interior, estos dispositivos, que físicamente son diferentes, tienen mucho en común. Tienen el último chip Snapdragon 8 Gen 2, que Qualcomm modificó para Samsung.

El S23 Ultra es el celular de Samsung con mejores cámaras.

Tiene una velocidad de reloj más alta que la que verá en otros teléfonos Snapdragon 2023, pero el rendimiento térmico es más importante que un pequeño golpe de reloj.

El Galaxy S23 Ultra tiene la forma de un celular inteligente tradicional, con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas y 1440 x 3088, pero el Z Fold 5 tiene dos AMOLED, una de 6,2 pulgadas (904 x 2316) en el frente y una de 7,6 pulgadas (1812). x 2.176) expositor abatible en el interior.

Todos estos paneles admiten una actualización de 120 Hz y tienen suficiente brillo para ser completamente legibles en exteriores; ambos celulares Android pueden aumentar a 1750 nits bajo la luz solar directa.

Dado que el S23 Ultra no se pliega, no hay bisagras de las que preocuparse. Sin embargo, no hay que preocuparse demasiado por la bisagra del Z Fold 5. Samsung perfeccionó el diseño de sus bisagras durante cinco generaciones y la nueva "Flex Hinge" es la mejor hasta ahora. Se pliega y el mecanismo se siente muy sólido.

Cuando está desplegado, el Z Fold 5 se siente tan estable como un celular grande como el S23 Ultra, pero ofrece aún más espacio en pantalla. Ambos celulares tienen las funciones de ventanas múltiples de Samsung para aplicaciones flotantes y pantalla dividida, pero la pantalla más grande del Fold 5 te permite dividir tres aplicaciones a la vez en lugar de solo dos.

Celulares Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy S23 Ultra: ¿qué pasa con el lápiz óptico?

El Samsung Galaxy S23 Ultra y el Galaxy Z Fold 5 son compatibles con el S Pen de Samsung, pero el S23 Ultra viene con un lápiz; esa es una compra adicional para el Z Fold 5.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 ofrece una pantalla que se despliega y se asemeja a una tableta

Hay suficiente espacio en el S23 Ultra para guardar el lápiz en el interior, por lo que es fácil de transportar. Necesitarás un estuche especial Z Fold 5 para tener el S Pen a mano. También estás limitado a la pantalla plegable principal para hacer garabatos, ya que la pantalla de la cubierta no tiene la funcionalidad S Pen.

El Galaxy S23 Ultra tiene 8 GB de RAM en el modelo base, que es suficiente, pero podés obtener 12 GB en versiones mejoradas. Eso es lo que conseguís en el modelo base Z Fold 5, pero necesitás esa RAM adicional para realizar múltiples tareas.

Ambos celulares tienen las funciones de ventanas múltiples de Samsung para aplicaciones flotantes y pantalla dividida, pero la pantalla más grande del Fold 5 te permite dividir tres aplicaciones a la vez en lugar de solo dos. Ambos celulares tienen las mismas opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB sin ranura para tarjeta SD.

Aparte de las optimizaciones multitarea en el plegable, ambos dispositivos tienen esencialmente la misma experiencia de software, incluso algunas aplicaciones de pantalla grande se adaptan un poco mejor al Z Fold 5. Ejecutan Android 13 con la interfaz One UI 4.1 de Samsung. Hay prácticos accesos directos a aplicaciones fáciles de usar con lápiz óptico, y favoritos multitarea.

Celulares Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy S23 Ultra: ¿cómo son los tamaños?

Tanto el Samsung Galaxy S23 Ultra como el Galaxy Z Fold 5 son celulares muy grandes, pero el Fold 5 estirará incluso los bolsillos espaciosos. El S23 Ultra tiene el tipo de peso que esperarías de un celular inteligente de gama alta, con 78 mm de ancho y 163 mm de alto.

Los bordes se curvan para que sea un poco más fácil de sostener y tiene un grosor razonable de 8,9 mm. El Z Fold 5 es más delgado que los plegables anteriores, pero aún está en una liga diferente al S23 Ultra.

El Samsung Galaxy S23 Ultra tiene excelente desempeño en juegos

El Z Fold 5 mide 67 mm de ancho y 154 mm de alto cuando está plegado, pero el verdadero problema es el grosor de 13,4 mm. Se doblará en esta conformación similar a un ladrillo cuando lo dejés caer en un bolsillo o bolso. Naturalmente, se vuelve mucho más grande cuando abrís el Z Fold 5. El dispositivo tiene un grosor de 6,1 mm cuando está abierto y el ancho es de 129 mm.

Estos celulares crearán líneas antiestéticas en tus pantalones de vestir y en tus jeans por igual. Dicho esto, el Fold 5 es mucho más incómodo de transportar y es más desgarbado cuando lo sacás de tu bolsillo, lo que hace que sea más fácil que se caiga. Un gran problema si se tiene en cuenta su precio superior a un millón de pesos. El Fold también es pesado: inclina la balanza a 253 gramos, pero el S23 Ultra es solo un poco más liviano con 234 gramos.

Celulares Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy S23 Ultra: ¿cuál tiene mejores cámaras?

Más allá de los factores de forma, el conjunto de cámaras es la mayor diferencia de hardware entre estos celulares. El espacio es escaso en los plegables, por lo que es un celular con cámara con algunos compromisos.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 tiene un sistema de cámara triple con una principal de 50MP, una ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP (3x). Esta configuración es prácticamente idéntica a la que obtenés en el Galaxy S23 y S23 Plus.

A pesar de que cuesta menos, el Galaxy S23 Ultra tiene un sistema de cámara mucho más capaz. Hay cuatro sensores en la parte posterior, incluido un principal de 200MP, un ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 10MP (3x) y otro teleobjetivo de 10MP (10x).

Incluso donde se alinean los megapíxeles (por ejemplo, el ultra ancho), el S23 Ultra tiene sensores más grandes y brillantes. Las cámaras principales producen resoluciones similares de 12MP porque el modo de disparo predeterminado utiliza agrupación de píxeles.

El Samsung Galaxy Z Fold 5 se abre como un libro, mientras que el Flip 5, como concha

Básicamente, este enfoque de la fotografía móvil fusiona bloques de píxeles físicos en píxeles virtuales más grandes. Esto permite que el sensor recopile más luz para obtener imágenes más brillantes y capturas más rápidas.

Hay otra diferencia notable en la cámara. Mientras que el S23 Ultra solo tiene una cámara para selfies de 12MP, el Z Fold 5 tiene dos. Hay un sensor de 10MP en un recorte en la pantalla de la cubierta y un disparador de 4MP debajo del OLED plegable interno.

Ese módulo de 4MP es pasable para videollamadas, pero no toma buenas fotos. La razón es que se trata de una cámara debajo de la pantalla: una matriz de píxeles la cubre cuando no está en uso. Esa parte de la pantalla se ve un poco borrosa, pero no es algo que se note después de un tiempo.

Celulares Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy S23 Ultra: ¿cuál tiene mejor batería?

Las limitaciones de espacio de los plegables también afectan la duración de la batería del Galaxy Z Fold 5. Incluso con el S Pen adentro, Samsung encontró más espacio para la batería dentro del S23 Ultra.

Este celular tiene una celda de 5000 mAh, que debería durar más de un día, incluso con un uso intensivo. El Z Fold 5 solo tiene 4400 mAh de energía, y la gran pantalla plegable quema mucha energía. Podés obtener un día de uso del Z Fold 5, pero debés ser más consciente de su uso.

Los celulares de Samsung no son conocidos por tener las mejores velocidades de carga, pero este es otro lugar donde los plegables se quedan atrás. El Galaxy S23 Ultra tiene una respetable velocidad máxima de 45 W (65 % en 30 minutos), aunque es difícil encontrar cargadores que realmente puedan alcanzar ese número.

El Samsung Galaxy S23 Ultra es el celular tradicional más pesado de la marca

El Galaxy Z Fold 5 parte de un máximo de solo 25 W (alrededor del 50 % en 30 minutos). Ambos teléfonos admiten la misma velocidad de carga inalámbrica máxima de 15 W y una potencia inversa compartida de 4,5 W.

Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Samsung Galaxy S23 Ultra: ¿cuáles son los precios?

Al 22 de agosto, los precios de estos celulares en la tienda en línea de Samsung Argentina y en la tienda oficial de la marca en Mercado Libre eran los siguientes:

Samsung Galaxy S23 Ultra (256 GB): $755.999 .

. Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB): $823.999 .

. Samsung Galaxy Z Fold 5 (256 GB): $1.049.999 .

. Samsung Galaxy Z Fold 5 (512 GB): $1.099.999.

No hay forma de evitarlo: estos son teléfonos extremadamente caros. Por esa razón conviene aprovechar el plan canje que ofrece la marca y los pagos en cuotas, con o sin interés.

Celulares Galaxy Z Fold 5 vs Galaxy S23 Ultra: ¿cuál deberías comprar?

Si estás pensando seriamente en comprar cualquiera de estos celulares, ya estás comprometido a gastar mucho dinero. La pantalla desplegada del Z Fold 5 te brinda una experiencia multitarea sin igual: es realmente una pequeña tableta Android que cabe en tu bolsillo.

Para tareas básicas de celulares inteligentes como navegar por la web, jugar entretenimientos y enviar mensajes, el S23 Ultra es más que suficiente. Además, su sistema de cámaras es mejor. Por lo tanto, es la mejor opción para la mayoría de los fanáticos de Samsung.