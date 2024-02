Si bien la tecnología NFC (Near Field Communication) es una herramienta clave en la actualidad por todas las funciones que nos permite realizar con nuestro celular, todavía hay muchos usuarios que desconocen todas las posibilidades que ofrece. Y tampoco saben si su teléfono móvil, Samsung, Motorola o cualquier otra marca, la incluyen.

En primer lugar, veamos de qué se trata: NFC es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance (el radio de alcance es de 15 centímetros) y alta frecuencia, por lo que los celulares tienen que estar muy cerca.

La función es clave: puede utilizarse para sincronizar dispositivos, compartir datos entre sí, automatizar acciones y realizar transacciones móviles.

Para que funciones, solo hace falta situar al teléfono a unos pocos centímetros de otro dispositivo con NFC, el que debería detectarlo inmediatamente y ya está listo para funcionar.

La tecnología NFC, al igual que otras características de tu teléfono, opera en segundo plano de manera silenciosa hasta que se necesita. Sin embargo, también puede utilizarse para desbloquear una amplia gama de funciones útiles que pueden simplificar tu vida.

La mayoría de los teléfonos inteligentes que están disponibles en el mercado hoy cuentan con NFC debido a que se viene desarrollando desde hace varios años.

Cómo activo la tecnología NFC en mi celular Samsung

Los Samsung Galaxy serie S, como el S20, incluyen esta tecnología

Casi todos los modelos de gama media y alta de Samsung, sobre todo aquellos fabricados en los últimos siete años, tienen la tecnología NFC. Existen diversas formas de verificar si tu dispositivo dispone de esta tecnología y de activarla, en caso de que esté desactivada.

En primer lugar, podés buscar el logo de NFC en el propio teléfono o en la caja del mismo. Normalmente, estos logos suelen estar a la vista, lo que facilita su identificación.

Si no encontrás el logo de NFC, otra forma de confirmar si tu teléfono Samsung está equipado con esta tecnología es acceder al panel de ajustes rápidos del dispositivo. Al hacerlo, se mostrarán varias opciones rápidas para activar o desactivar funciones como el WiFi, y es posible que también encontrés allí la opción de NFC.

Por último, podés buscar directamente en la configuración del teléfono. Accedé a los ajustes del dispositivo y utilizá la función de búsqueda para buscar las siglas "NFC".

Si alguna vez has utilizado Samsung Pay, ya aprovechaste la función NFC de tu teléfono, así que ya sabés que tenés esta tecnología.

Es importante destacar que NFC es principalmente una tecnología pasiva. Consume una cantidad mínima e insignificante de energía de la batería y no realiza ningún procesamiento a menos que esté interactuando activamente con otro dispositivo NFC. Además, en términos de privacidad, no transmite ningún dato personal a menos que otorgues una autorización explícita, y las transacciones, como los pagos móviles, están totalmente cifradas, lo que garantiza la seguridad de tus datos.

El Samsung Galaxy S23 también incluye NFC

Cómo activo la tecnología NFC en mi celular Motorola

El procedimiento más sencillo para saberlo es entrar en los ajustes del teléfono y buscar la función "NFC". No hace falta que entrés en todos los apartados, basta con introducir el término en el buscador que suele aparecer en la parte superior de la app.

Otra opción para saber si tu móvil Motorola tiene NFC es utilizar la aplicación Check NFC, de descarga gratuita en Google Play Store. Cuando esté instalada, solo tendrás que abrirla para comprobar la información.

Para activar NFC, tenés que seguir los siguientes pasos:

Ir a Configuración

Seleccionar Dispositivos conectados

Tocar NFC

Tocar Android Beam y asegurarse que esté encendido

Cuando NFC esté activado, se verá el logo en la barra de estado

¿Cómo instalar NFC en Android?

Si tu celular no tiene esta tecnología, podés recurrir a las pegatinas NFC. Algunas entidades bancarias disponen de ellas, por lo que podés preguntar a tu banco si es posible conseguir una para tu terminal.

Una vez que la tengas en tu celular, solo tenés que acercarlo a un lector NFC para empezar a pagar con ella cuando quieras. Esta pegatina estará asociada a tu cuenta como si fuera una tarjeta de crédito más.

Otra opción es adquirir un dispositivo NFC externo. Aunque no son muy grandes, sí pueden resultar algo aparatosos. Solo tendrás que configurarlo y en pocos minutos podrás empezar a usarlo donde quieras.

Una tercera posibilidad depende de tu compañía telefónica. Algunas operadoras dan la opción de proporcionar a sus clientes tarjetas SIM con NFC. Preguntá a la empresa con la que tenés el servicio y puede ser que disponga de una.

Cargar SUBE con la tecnología NFC

El sistema de carga de la Tarjeta SUBE durante los primeros meses del 2024 presentó muchos problemas para los usuarios. La app y la web se vieron colapsadas por la demanda para registrar las tarjetas antes del 1° de abril, y las boleterías tienen de forma recurrente el cartel de "sin sistema" a la vista. Todo esto complica el día a día de quienes viajamos y por eso es clave saber que se puede recargar la tarjeta desde tu celular, pero es importante que tengas un smartphone con tecnología NFC.

¿Por qué? Porque es la manera de acreditar la carga que realices desde tu HomeBanking o billetera virtual. Si no tenés vos o un conocido un celular con la tecnología NFC, vas a tener que ir a un Punto SUBE para que la carga impacte.

Este paso requiere que te descargues la aplicación "Carga SUBE" y que cuentes con conexión WiFi o datos. Una vez que te registres, tenés que activar en el menú del smartphone la opción "NFC", y luego apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular y la carga se acreditará automáticamente.

En las redes sociales se viralizó la recomendación de una usuaria y sorprendió a muchos. "Veo mucha gente que no sabe que si cargas la SUBE por Mercado Pago, no hace falta andar buscando una terminal de carga después", comenzó su tuit @yosiome, y dejó su "truco" para poder acreditar el saldo: "Te subís al bondi y le decís al chófer que te habilite la carga y después sacas tu boleto normal. Gracias, vuelvas prontos".

Esta información tomó por sorpresa a varios usuarios, aunque algunos advirtieron que esta "función" no la tienen todos los colectivos, la autora del posteo viral, aclaró que ella solo lo hizo en CABA. "Lástima que cuando le pregunté a un chofer de la 278 ramal A de Banfield, me dijo que las máquinas pueden hacer eso, pero que desde la empresa todavía no le dan el ok", le respondieron.

Si no tenés la suerte de poder acceder a alguna de estas alternativas, tenés que acercarte al Punto SUBE más cercano y validar la carga. En el siguiente link te dejamos todos los puntos disponibles: clic acá.