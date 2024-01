Nuevo elogio de Elon Musk al discurso de Javier Milei en Davos: ¿qué dijo ahora?

El magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, volvió a respaldar al presidente Javier Milei en su propia red social X (la exTwitter) por el discurso del jefe de Estado en el Foro Económico que se realiza esta semana en la ciudad suiza de Davos.

"Buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos", destacó el jueves el empresario, duelo de las empresas Tesla y Space X, entre otras, en referencia al discurso de Milei, leído el miércoles en la ciudad en los Alpes suizos. El elogio del empresario estadounidense fue respondido por el mandatario: "¡Muchas gracias!".

Desde que Milei ganó el balotaje en noviembre, dialogó en X con Musk, una interacción que ya había dado sus primeras muestras de apoyo mutuo en la campaña electoral.

En septiembre, el magnate respondió al presentador estadounidense Tucker Carlson luego de que este publicara un video de promoción de su entrevista al líder de La Libertad Avanza (LLA) y entonces candidato a presidente.

"La hiperinflación y la política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global. Viajamos a la Argentina, donde ya pasó", dijo el periodista en una grabación que subió a X el 13 de septiembre. En respuesta, Musk escribió: "El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países".

Milei dialogó por teléfono con Musk y lo invitó a su asunción del 10 de diciembre, pero el magnate no pudo estar presente. "Si bien no va a poder asistir a la ceremonia de traspaso, quedamos en contacto para que el año próximo (por el 2024) visite la Argentina y podamos seguir estrechando vínculos y trabajando juntos", relató el mandatario.

Good explanation of what makes countries more or less prosperous pic.twitter.com/D254kMpgDh — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2024