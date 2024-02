¿Por qué te conviene abrir una cuenta Samsung para tu celular Galaxy?

Es posible que hayas notado cómo tu teléfono móvil Samsung Galaxy a veces te pide que crees una cuenta Samsung si aún no tenés una. Después de todo, es el primer elemento de la página de Configuración o Ajustes.

¿Pero realmente necesitás tener una cuenta Samsung para usar tu dispositivo Galaxy? ¿Qué funciones te perderás si decidís no configurar una? Un paso clave al configurar tu teléfono móvil Galaxy es crear o iniciar sesión en una cuenta Samsung.

Atención: no es obligatorio. Podés usar tu dispositivo Galaxy como de costumbre y acceder a casi todas sus funciones sin tener una cuenta Samsung. Sin embargo, hay funciones y aplicaciones y servicios gratuitos de Samsung a los que no podrás acceder si no tienes una cuenta.

Por ejemplo, sin una cuenta, no podrás acceder al servicio Find My Mobile en caso de que pierdas tu dispositivo.

No podrá acceder a Samsung Cloud para hacer una copia de seguridad de tu teléfono móvil Samsung, lo que lo pone en riesgo de perder tus datos debido a un percance técnico, una actualización de software o un restablecimiento de fábrica.

Tampoco podrás utilizar la aplicación Samsung Members, que te permite ejecutar una prueba de diagnóstico para comprobar si tu teléfono móvil Galaxy funciona correctamente .

La cuenta de Samsung facilita la integración de los diferentes dispositivos de la marca.

A continuación, una lista de algunas de las funciones, aplicaciones y servicios a los que no podrás acceder (o tendrás problemas para usar) en tu teléfono móvil Galaxy sin una cuenta Samsung:

Bixby

Samsung Cloud

Samsung Pass

Find My Mobile

Samsung Members

Samsung Health

Samsung Pay

Sincronizar datos en el navegador Samsung Internet.

Sincronizar datos en la Galería de fotos

Samsung SmartThings

Samsung Shop

Tu cuenta Samsung es un servicio de membresía integrado y gratuito que te permite utilizar los servicios de Samsung en teléfonos móviles inteligentes, tabletas, sitios web, televisores y otros dispositivos.

Disfrutá de varios servicios a través de tu cuenta Samsung, sin tener que registrarte para cada servicio por separado. Tu cuenta Samsung no solo te brinda acceso a aplicaciones exclusivas como Smart Things y Samsung Pay, sino que también te permite realizar copias de seguridad, restaurar y sincronizar tus datos en múltiples dispositivos y más. Esto también le ayudará si olvidás tu identificación o contraseña.

¿Cómo abrir una cuenta Samsung?

Antes de abrir una cuenta Samsung en tu Galaxy, aseguráte de verificar si el software de tu dispositivo está actualizado con la última versión. Verificá cómo actualizar el software de tu dispositivo móvil en el siguiente orden.

Dirigíte a Configuración > Actualización de software. Tocá Descargar e instalar. Seguí las instrucciones en pantalla.

La cuenta Samsung también se aplica a los relojes de la marca.

Los teléfonos y tabletas Galaxy tienen el software de cuenta Samsung integrado en su configuración.

Dirigíte a Configuración > Cuentas y Copia de Seguridad. Tocá Administrar cuentas > Agregar cuenta > Cuenta Samsung. Podés iniciar sesión si ya tenés una cuenta o tocar Crear cuenta para generar una nueva. Revisá la información legal y luego tocá Aceptar. Ingresá su información y luego tocá Crear cuenta.

Cómo administrar tu cuenta Samsung

Para personalizar tu contenido en las aplicaciones y servicios de Samsung, seguí los siguientes pasos:

Dirigíte a Configuración > Cuentas y copia de seguridad. Tocá Administrar cuentas > dirigíte a la cuenta Samsung registrada. Tocá Samsung Apps.

Funciones claves de la cuenta Samsung

Configurar una cuenta Samsung habilitará varias funciones para tu teléfono móvil, además de funciones adicionales para televisores, computadoras y más equipos compatibles.

Find My Mobile

Esta es una de las funciones más útiles de tu cuenta Samsung. Find My Mobile te permite registrar tu teléfono móvil para localizarlo si se extravía. Cuando rastrees tu teléfono móvil perdido, bloqueálo de forma remota, hacé que suene (si crees que está perdido pero cerca tuyo) e incluso establecé un número al que se puedan desviar las llamadas a tu teléfono móvil perdido.

La cuenta Samsung también se puede configurar en sus celulares plegables y tabletas.

Si crees que no te van a devolver el teléfono móvil, también podés borrarlo de forma remota para eliminar cualquier dato confidencial o privado.

Samsung Cloud

Si sos alguien que toma muchas fotos y nunca se acuerda de descargarlas a tu computadora, no te estreses. Samsung Cloud realiza copias de seguridad automáticamente de vez en cuando. Configurá tu dispositivo para sincronizar:

Eventos y tareas del calendario.

Contactos, direcciones de correo electrónico y tarjetas de visita.

Imágenes, videos e historias.

Datos de texto predictivo.

Notas de voz, imágenes y tareas.

Recordatorios.

Marcadores, páginas guardadas y pestañas abiertas de Samsung Internet.

Información de inicio de sesión de Samsung Pass.

Álbumes de recortes, imágenes, capturas de pantalla y direcciones web.

Notas de acción, favoritos y categorías de S Note.

Samsung Health

Samsung Health funciona como su centro para todo lo relacionado con la salud. Además de ayudarte a realizar un seguimiento del descanso, los entrenamientos y la ingesta de agua, también se puede sincronizar con aplicaciones en ejecución para poner toda la información que deseas en un solo lugar.

¿Cómo puedo eliminar mi cuenta de Samsung?

Tu cuenta de Samsung se puede eliminar de forma permanente si lo deseás. Eliminar tu cuenta Samsung también eliminará todos los detalles de tu cuenta, información personal y cualquier dato restante.

Asegúrate de cerrar sesión en tus dispositivos antes de eliminar tu cuenta de Samsung. Eliminar una cuenta Samsung no cierra automáticamente la sesión de tus dispositivos.

Una vez que se haya eliminado tu cuenta Samsung, ya no podrás iniciar sesión en tus dispositivos para restablecer los dispositivos o borrar información en tus dispositivos.