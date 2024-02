Emprendedores de la provincia de Santa Fe crearon una compañía inicial ("startup"), llamada Palta, para ayudar a empresas de base científica a comunicar procesos complejos de forma simple, y llegar así con mayores chances a potenciales clientes e inversores.

Hoy tienen un portfolio de más de 15 servicios donde utilizan desarrollo de software, diseño gráfico y modelado 3D para ayudar en la comunicación de empresas de base científica como Michroma o Beeflow. También trabajan con sus inversores, como GridX.

Palta trabaja hoy con más de 30 empresas de los Estados Unidos, Israel, España, Canadá, México, Uruguay y Brasil. Este emprendimiento trabaja en forma remota, con parte de sus integrantes en las ciudades de Rosario, Buenos Aires, San Lorenzo, Mendoza y Corrientes.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Augusto Boretti, fundador y director general ejecutivo de Palta, explica los comienzos y el desarrollo de este emprendimiento.

Estudiante de ingeniería, Boretti, de 25 años, cofundó una startup de base biotecnológica que no funcionó cuando tenía 22 años junto a dos científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Gracias a esa experiencia tuvo la oportunidad de ver en forma directa la dificultad que tienen este tipo de empresas al intentar una comunicación de sus procesos técnicos a potenciales clientes o inversores.

Parte del equipo de Palta en una reunión de Endeavor en Buenos Aires.

-¿Cómo y cuándo comenzó Palta?

-Palta nació en septiembre de 2021. Desde muy chico quise poder emprender. La primera vez que lo hice fue a los 18 años, en un proyecto llamado BoTech donde buscábamos desarrollar el primer dron híbrido de América latina.

La idea era utilizar combustible líquido para transformarlo en energía eléctrica, y de este manera tener un dron con mayor capacidad de carga y tiempo de vuelo. Este proyecto lo llevé a cabo con mi hermano Andrés Boretti, y un amigo, "Ricky" Cassini.

Por diferentes motivos este proyecto no avanzó, y luego de poco más de un año decidimos darle fin. El principal problema era que estudiaba, trabajaba en una empresa, y en los espacios libres desarrollaba este proyecto.

Cuando cerramos BoTech, Ricky emprendió en una empresa de biotecnología llamada Michroma. Al adentrarse en este mundo, empezamos a ver que existían muchas áreas de necesidad donde se podía ofrecer servicios generando valor.

Inicialmente, Palta empezó como un proyecto tipo "freelance" cuando tenía 22 años, donde utilizaba mi experiencia en ventas para conectar empresas que necesitaban servicios de diseño o desarrollo.

Yo organizaba el proyecto y luego reclutaba a "freelancers" especializados para llevarlo a cabo. Esta modalidad me permitió eventualmente dedicarme por completo a Palta, dejando atrás mi trabajo en relación de dependencia.

Parte del equipo de Palta en una reunión de Endeavor.

Al tiempo, en paralelo, pase por una "company builder" llamada GridX donde conocí dos científicos de INTA que tenían una idea de negocio de base tecnológica con un potencial revolucionario.

Me sumé al proyecto y aprendí muchísimo del sector. Ese proyecto no prosperó, pero vivir las dolencias del sector me hizo redoblar la apuesta y enfocarme en encontrar más soluciones para empresas "deeptech".

En septiembre de 2022, se sumó la primer persona "full-time" a Palta, Juan Martin Seghetti, mi mano derecha, y quien hoy lidera gran parte de las operaciones del equipo diarias. Esa fecha la tomamos como inicio de la empresa, ya que empezó realmente a tomar forma.

Gracias a esta sinergia y al enfoque compartido en nuestros objetivos, ese año, logramos un crecimiento significativo, captando proyectos de mayor envergadura y clientes internacionales, además de sumar talentos excepcionales al equipo.

-¿Cómo es su operación actual? ¿Qué servicios ofrecen?

-En la actualidad, nuestra operación se centra en ser socios estratégicos de empresas de biotecnología, facilitando su comunicación de manera más efectiva y eficiente.

¡Nuestro objetivo es simplificar el camino a las empresas que están cambiando el mundo! Y cuando decimos cambiar el mundo, ¡realmente lo están haciendo! Trabajamos con empresas desarrollando test para detectar el cáncer de forma temprana.

Juan Martin Seghetti y Augusto Boretti.

También reinventando la industria de los ingredientes, sacando los sintéticos de la ecuación. Los sintéticos generan muchos efectos negativos en las personas. También trabajamos con empresas que están cambiando completamente la manera de producir nuestros alimentos.

Nuestro objetivo es permitir que estas empresas se concentren plenamente en la ciencia y en sus negocios, mientras nosotros nos encargamos de conectar su misión con potenciales inversores o clientes.

Para lograr esto, disponemos de un amplio portafolio de más de 15 tipos de servicios, que consideramos herramientas esenciales para resolver sus necesidades específicas.

Estas herramientas nos permiten llevar a cabo proyectos que incluyen desde la creación de "landings" para evaluar la intención de compra de posibles clientes hasta el desarrollo de sitios web institucionales que detallan sus actividades, pasando por la elaboración de presentaciones destinadas a captar inversión para sus proyectos, o atraer potenciales clientes.

-¿Cuántos clientes tienen hoy y dónde?

-Actualmente trabajamos con más de 30 empresas alrededor del mundo. Principalmente en tecnología en alimentos, salud, clima, y agro. También trabajamos no solo con empresas del sector, si no con muchos inversores de estas. Parte de este mercado es local, y otra parte está fuera del país.

Contamos con clientes en los Estados Unidos, Israel, España, Canadá, Inglaterra, México y Uruguay. Algunos de nuestros clientes para tener referencia son Michroma, BioEutectics, Oncoliq, y GridX. Beeflow y LibreFoods también son clientes y Alora, una empresa con base hasta hace unos meses en Canadá y que mudaron todo a Inglaterra. que está haciendo crecer arroz en el océano.

Palta trabaja con empresas de biotecnología.

-¿Cómo está conformado el equipo de trabajo de Palta?

-Actualmente somos 11 personas trabajando en la empresa, cinco mujeres y seis hombres. Algo interesantes es que hacemos mucho énfasis en la parte científica. Tanto énfasis, que contamos con biólogos dentro del equipo que entienden lo que nuestros clientes hacen a nivel tecnológico, para desarrollar productos eficientes y que realmente solucionen el problema.

A su vez, contamos con diseñadores UX/UI (siglas en inglés por experiencia e interfaz de usuario, respectivamente), diseñadores de marca, "project managers", creadores de contenido, entre otros.

Nuestro equipo es bastante joven. La franja etaria este entre los 22 años con perfiles más juniors, y los 30 años. Contamos con lideres en diferentes sectores, que realmente lo están haciendo muy bien.

Además de Juan liderando, también está Guadalupe Gómez, bióloga que lidera toda el area de comunicación (interna y externa, para Palta y para clientes). Cuenta con gran experiencia comunicación, ¡y es una gran líder!

Algo interesante es que ella "creó" el departamento de comunicación que lidera actualmente. Es algo en lo que hacemos mucho énfasis, ya que buscamos que todos sean "emprendedores" dentro de Palta, y ella es una referente en esto.

Javier Malpezzi es nuestro director creativo, quien se encarga de que todos los productos relacionados a diseño sean excelentes. Fue la segunda persona que se sumó a Palta luego de Juan. Era el freelancer con el que más trabajábamos antes de encaminar esto como empresa, y fue quien confió en Palta desde el minuto 0 para sumarse. ¡Excelente profesional!

-¿En qué se diferencia Palta de una agencia de comunicación?

-Principalmente en que nos enfocamos en utilizar este caja de herramientas ("servicios") en solucionar problemas. Nuestro foco no es solo comunicar y obtener métricas interesantes para la empresa, si no enfocarnos en entender que busca resolver esa empresa, y cuáles de nuestros servicios la ayudaran a lograrlo. Buscamos ser un "partner" 360 a lo largo de todas las etapas por las que vayan pasando.

-¿Cómo utilizan el desarrollo de software, el diseño gráfico y el modelado 3D para ayudar en la comunicación de empresas de base científica?

-Tenemos muchos casos de éxito puntuales, pero podemos llevarlo a casos tangibles como, por ejemplo, mediante el uso del modelado 3D, hemos transformado procesos microscópicos en representaciones visuales claras, facilitando la explicación de conceptos extremadamente complejos de manera accesible.

Diseño gráfico para poder armar presentaciones o archivos que servirán para levantar financiamiento externo o comunicar a potenciales clientes. En cuanto al desarrollo de software, hemos diseñado "landing pages" específicas para campañas, permitiendo evaluar la intención de compra de manera efectiva. Además, hemos desarrollado plataformas internas para la gestión de reclutamiento y para la organización y presentación de información clave a inversores.

-¿Cuáles son los objetivos y metas de Palta para este año?

-¡Este año tenemos muchas metas! Pero principalmente seguir creciendo comercialmente y validando nuestras soluciones a nivel internacional, profesionalizando y aumentando nuestro equipo, así como también mejorar procesos para ser más rápidos y eficientes con nuestros clientes.

También estamos trabajando en "partnerships" con las principales aceleradoras y fondos de inversión dentro del sector para poder ayudar a las empresas en las que ellos invierten, y sumar dos nuevas áreas de negocio relacionadas a PR internacional y publicidad que nos ayudarán a tener un clúster más completo de soluciones para nuestros clientes. Todo esto representa crecer el equipo y profesionalizarlo en esas áreas, para lo que estamos destinando inversión.

-¿Cómo les afectan las medidas económicas del Gobierno nacional de diciembre a esta parte?

-Somos muy conscientes que gestionar una empresa en la Argentina es una tarea compleja. Sin embargo, acá me agarro de un gran economista contemporáneo argentino (…) Claudio Zuchovicki, quien plantea que "lo incierto es peor que lo malo".

Creo que si bien estos meses no están siendo fáciles para ninguna empresa, ayuda mucho la transparencia del gobierno a la hora de tomar medidas, bajar la incertidumbre, y hacer que nuestras decisiones y proyecciones no sean a ciegas.