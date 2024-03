Las marcas de celulares que se fabrican en la Argentina son pocas, apenas siete. Un número bastante bajo si se las compara con las más de 50 que se comercializan solo en Mercado Libre.

Entre las marcas de celular que no se fabrican en la Argentina y que aparecen en este listado de equipos disponibles en Mercado Libre, se destaca, por supuesto, el iPhone, el teléfono móvil más famoso del mundo, de Apple, el primer fabricante global de "smartphones".

Tampoco se fabrican en la Argentina marcas de celulares emblemáticas como Asus ROG, Pixel de Google, Nothing, One Plus y Oppo.

Huawei es una marca de celular que se fabricó en la Argentina, pero que dejó el mercado local antes de la pandemia del coronavirus, y cuya expansión fuera de China se encuentra limitada por la prohibición del uso de Android dispuesta por la administración Trump.

Las marcas de celulares que se realizan en Argentina

Las siguientes son las marcas de celular que se fabrican en la Argentina. Al lado de cada marca aparece el fabricante local:

Samsung : Mirgor

: Mirgor Motorola : Newsan

: Newsan TCL : Radio Victoria

: Radio Victoria ZTE : Radio Victoria

: Radio Victoria Alcatel : Radio Victoria

: Radio Victoria Tecno : BGH

: BGH Nokia: Solnik

El Samsung Galaxy S24 se fabricará en la Argentina

Hasta hace pocos años se fabricaban en la Argentina las siguientes marcas: Quantum (Positivo BGH), Xiaomi (Solnik) y Noblex (Newsan). En este último caso podría reaparecer, al ser una marca emblemática de Newsan, famosa por sus productos de electrónica y electrodomésticos.

¿Dónde se fabrican las marcas de celular en la Argentina?

La provincia de Tierra del Fuego concentra la producción de celulares en la Argentina, por los beneficios que recibe de diferentes leyes y normas de promoción industrial. Por ejemplo, en Ushuaia, la capital fueguina, Newsan tiene la mayoría de sus plantas.

En la planta 2, Newsan fabrica los teléfonos móviles de Motorola, uno de los dos grandes jugadores del mercado argentino, junto a Samsung. En la planta 3 también se fabrican celulares Motorola.

En la fabricación de celulares, la colocación de lectores de huella digital y cámaras se realiza en forma manual. Cuando se coloca el plástico que recubre el celular, se utiliza una máquina.

Los trabajadores de estas plantas visten trajes azules que rechaza la carga estática. Al manipular los componentes, deben evitar la estática que produce su deterioro. La planta 2 tiene una superficie de 4.000 m² y en ella se producen celulares Motorola de alta gama como los Moto Edge.

En otra planta, que tiene una superficie de 8.000 m², se almacenan todos los productos y los celulares. La planta funciona como una dársena de recepción y donde se encuentra el producto terminado.

Mirgor: el fabricante de los celulares Samsung

Mirgor es una empresa que nació como autopartista y hoy es una de las principales integradoras de celulares de Tierra del Fuego. La empresa de capitales nacionales es la principal productora de celulares en la Argentina, desde una de las cinco plantas que posee en la ciudad de Río Grande.

La empresa nació en 1983. En 2004 comenzó a diversificar su producción a partir de un acuerdo con la empresa Carrier, con el que comenzó a producir equipos de aire acondicionado.

Esta primera alianza fue el inicio de una serie de iniciativas que se continuarían luego cuando, encararía la fabricación de los celulares Nokia y la incursión, desde ahí, en el mundo de la tecnología móvil y la electrónica de consumo.

Ese primer acuerdo con Nokia para la producción de móviles, cuando la marca finlandesa estaba en manos de Microsoft, llevó a la compañía a realizar un convenio similar con Samsung en 2014 para el que tuvo que invertir en una planta nueva y cumplir con los estándares de calidad de la empresa surcoreana.

Además de sus celulares, Mirgor produce los televisores de Samsung.

La capacidad técnica de Mirgor quedó demostrada en los últimos años con la reducción de la demora en la llegada al mercado local de los modelos nuevos de la línea famosa línea Galaxy S de Samsung.

Mientras a fines de la década pasada esa demora podía llegar a casi un año, el lanzamiento local de los Galaxy S23 el año pasado se dio casi en simultáneo con el arribo a los mercados desarrollados.

Plantas de Mirgor en Río Grande, donde fabrica celulares de la marca Samsung.

Sin embargo, y por razones de la macroeconomía argentina y no por capacidad tecnológica, este año los Samsung Galaxy S24, presentados en enero por la marca a nivel global, llegarán en marzo a la Argentina, también desde Tierra del Fuego.

Mirgor fue fundada en 1983 por Roberto Vázquez y Nicolás Caputo, este último pariente cercano del ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, además de amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri.

Vázquez y Caputo llegaron a Tierra del Fuego cuando se puso en marcha el subrégimen de promoción industrial, como complemento del régimen que se activó en 1972 a partir de la ley 19.640 que estableció una promoción económica y fiscal.

¿Qué pasará con las marcas de celulares que se fabrican en la Argentina?

Aunque se vincula más al campo de la política industrial, lo que ocurra con Tierra del Fuego lógicamente también tiene su impacto en los celulares.

Quienes operan en la isla ya vienen de una situación compleja, donde la falta de dólares impactó en los niveles de producción de celulares, los cuales habrían caído en el 2023, según estimaciones del sector, alrededor de un 15%.

El panorama amenaza con agravarse en los próximos meses ante la falta de pago a los proveedores del exterior, lo que sin dudas impactará en el suministro para los primeros meses del 2024. En el complejo escenario macroeconómico de finales del 2023 y lo que va de este año, cayó más la demanda que la oferta.

Más allá de este cuadro complicado para quienes producen en Tierra del Fuego, no parece probable que haya cambios en el régimen industrial de la isla. No obstante, sí podrían darse otros cambios que la impacten, según advirtió el analista Enrique Carrier.

Planta de Newsan en Ushuaia donde fabrica celulares de la marca Motorola

"Una unificación cambiaria (que ocurrirá tan pronto como sea posible) disparará un crecimiento del contrabando de celulares, como ya lo hizo en el pasado, cuando superó los 2 millones de unidades anuales", afirmó Carrier.

"La brecha cambiaria es un gran incentivo para la producción fueguina. Ni que hablar si se avanzara hacia una reducción impositiva y arancelaria que bajara el costo de los productos importados", agregó el analista respecto a los celulares.