Buscar lugar para estacionar el auto es un desafío cada vez mayor en las grandes ciudades. Dar vueltas y divisar un espacio vacío, para luego caer en la cuenta de que se trataba de un garaje suele ser recurrente. Una nueva aplicación llegará para solucionar este problema.

Se trata de Izi Park, una "solución digital que resuelve el problema del estacionamiento en la ciudad", ofreciendo a los conductores espacios disponibles para estacionar en el frente del garaje de otros usuarios de la aplicación.

Según señala el sitio de la app, "el frente del garaje de otros usuarios, es ahora tu nueva opción de estacionamiento". De esta manera, los conductores pagan "por minuto" a los frentistas, quienes pueden sacar un rédito en caso de no usar estos espacios durante alguna parte del día.

Cómo funciona la app que permite estacionar al frente de los garajes

Pablo Mantiñan, Co-Fundador y CEO de Izi Park, contó a iProfesional cómo funciona la aplicación y desde cuándo estará disponible para utilizarse en la Ciudad de Buenos Aires. "Estamos en etapa de un prelanzamiento, donde los frentistas que desean ofrecer sus espacios a los conductores están inscribiéndose en el programa. A comienzos de abril el objetivo es abrir la aplicación para que los conductores puedan buscar sus lugares", sostuvo.

En ese sentido, destacó que ya está disponible para descargarse tanto en Android como IOS. "La pueden bajar tanto conductores como frentistas, crear sus usuarios y cargar sus datos del espacio a compartir. La funcionalidad de estacionar todavía está pausada, para empezar a poder usarse en el lanzamiento", remarcó.

Mantiñan explicó que los conductores tendrán dos modalidades para buscar espacios donde estacionar. "Se podrá buscar 'cerca de mi': aparece tu auto en el mapa y alrededor tuyo las banderitas de espacio, algunas disponibles, otras en uso. Seleccionás la disponible en nuestro mapa y el GPS te guía hasta el lugar. Y ahí empieza tu estadía".

El "frentista" puede configurar cuánto tiempo desea ofrecer la salida de su garaje

"La segunda modalidad de búsqueda es escribir la dirección a la que te vas a dirigir y la aplicación te va a ofrecer los que están cerca. Aunque estés lejos, ya queda reservado para cuando llegues", resaltó.

También señaló que la aplicación "solo ofrece espacios adecuados para el auto que tenés, teniendo en cuenta las dimensiones, como los minutos que necesites dejar el auto estacionado: entonces te ofrece un matcheo para ese tiempo".

En la etapa de pre lanzamiento, Mantiñan sostuvo que están recibiendo un buen feedback de los frentistas y usuarios que ofrecen su espacio a conductores. Los barrios donde, por el momento, se observa una mayor oferta son Colegiales, Belgrano y Palermo. "También Boedo, Caballito, Almagro. Y se empezó a viralizar y aparecen usuarios en San Isidro, por ejemplo. La idea es expandirnos a AMBA, y después Neuquén, Salta, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca y Mar del Plata", resaltó el CEO de Izi Park.

Cuánta plata podés ganar ofreciendo el frente de tu garaje

Para los propietarios de casas o comercios con un garaje, la posibilidad de ofrecer ese espacio puede redundar en un ingreso mensual. "Esto es muy ventajoso por ejemplo para el que tiene cochera y no tiene auto. O para gente que tiene el auto y no lo saca, o quienes se van por todo el día con el auto. La disponibilidad que uno setea, puede ser full time, algunos días si y otros no, o franjas horarias configuradas por el mismo host", resume Mantiñan.

Según los precios estimados para el lanzamiento de la app en abril, el conductor paga $9 por cada minuto que usa el espacio. "Constituye el estacionamiento más económico de todo el mercado: son $540 la hora. Además, podés estar menos tiempo. Si vas a buscar a los chicos a la escuela o a comprar algo. Es económico y permite ahorrar tiempo", sostuvo Mantiñan.

También a precios de abril, el "frentista" puede llegar a ganar hasta $300.000 al mes por ofrecer su espacio. "Este monto es si lo alquila 24 por 7. Pero si, por ejemplo, lo alquilás 8 horas por día, podés ganar unos $100.000 al mes. Básicamente por colaborar y compartir tu espacio", señala.

La aplicación promete ofrecer una alternativa al problema de estacionar. "Sabemos que la idea fue bien recibida por el gobierno de la Ciudad. Porque aporta espacios y es una solución para ir contra un problema que afecta a todas las grandes ciudades del mundo", sostuvo Mantiñan.

Y concluyó: "Izi Park propone una comunidad colaborativa, donde todos ganan. El conductor gana ahorrando tiempo y dinero. El frentista recibe un beneficio económico y colabora con la ciudad. Y la Ciudad gana con menos autos en rampas, en doble fila o estacionados en ochavas".