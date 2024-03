¿Cuáles son los mejores videojuegos de ingenio para celulares para esos lapsos que deben dedicarse al pasatiempo?

Según la Real Academia Española (RAE), el término pasatiempo es cualquier "actividad de diversión o entretenimiento en que se ocupa un rato de ocio". Si bien es una definición muy amplia, para muchos puede estar directamente asociado a viejas y buenas costumbres como las revistas de palabras cruzadas, crucigramas y sopas de letras que muchos adeptos disfrutan en el transporte público, en la espera de un médico y hasta al reparo de una sombrilla en plena temporada de playa.

Desde hace algunos años, los celulares tomaron la posta, y llevaron a un nuevo nivel estos videojuegos de ingenio, con una colección nutrida de títulos que hay en las tiendas digitales.

Sin embargo, muchas veces, la gran variedad de elección hace que el usuario no sepa qué aplicación elegir para aprovechar los tiempos muertos y sacar partido de los mejores videojuegos de ingenio. En esta nota de iProfesional, facilitamos esta tarea con la siguiente selección de los mejores y más populares.

Word of Wonders

¿Qué pasa si se mezclan un juego para conectar y formar palabras con atractivos fondos de imágenes de los más hermosos paisajes históricos y naturales? La respuesta la tiene Word of Wonders, un videojuego en el que se deberá poner a prueba el conocimiento y el vocabulario para unir y formar las palabras que indica el crucigrama.

El punto de partida será el antiguo Egipto y, a medida que el usuario avance en los desafíos, irá desbloqueando diferentes paisajes hasta completar la colección, para luego pasar a otra civilización.

Word of Wonders es uno de los mejores títulos a elegir.

Claro que, durante los desafíos, se podrá recurrir a ayudas y asistentes que permiten, por ejemplo, revelar una letra que traba el avance. También la musicalización como las animaciones hacen que Word of Wonders sea uno de los mejores títulos a elegir para entrenar nuestra mente e incorporar nuevo vocabulario.

World of Goo

Un clásico disponible para celulares, pero también para computadoras y la Nintendo Switch. La nueva versión remasterizada de este título ya está disponible para celulares exclusivamente para usuarios de Netflix que se podrán loguear con su cuenta y disfrutar del título.

La propuesta de World of Goo es desafiante y sumamente divertida, el jugador deberá arrastrar y soltar las bolas de Goo vivientes para construir desde puentes hasta lenguas gigantes en este juego de rompecabezas basado en la física.

El objetivo es unir las bolas para llegar a una gran aspiradora que pondrá a salvo a los Goo, cuestión que dará por terminado el nivel avanzando en la aventura. Es cierto que cada nivel superado involucra al jugador en otro más desafiante, pero la propuesta da como resultado un videojuego de ingenio poco convencional pero con una sólida estructura que hará que las horas vuelen frente al móvil.

Preguntados

Orgullo argentino y clásico de clásicos. Para quienes no conocen esta divertida propuesta, aquí van algunas líneas. Preguntados es una especie de Estanciero (el clásico juego de mesa) en el que el jugador deberá girar una ruleta para ir respondiendo preguntas sobre geografía, historia, deportes, ciencias, entre otras áreas.

Lo interesante aquí es que la propuesta es que el jugador pueda competir en línea con amigos o con otros usuarios del juego en tiempo real o de forma asincrónica. Cada partida es única, irrepetible e ideal para quienes consideran que su fuerte es la cultura general. La empresa argentina detrás de Preguntados es etermax.

Preguntados es un juego de ingenio desarrollado por etermax.

Brain It On!

Se trata de una serie de puzles con eje en la física en donde el jugador deberá resolver diferentes problemas para pasar de nivel. La propuesta es dibujar las posibles rutas, artilugios, rampas y formas utilizando únicamente el dedo.

De esta forma, se podrá redirigir un grupo de bolas hacia un vaso determinado, tirar o girar una pieza determinada para que quede en una posición en particular o simplemente diseñar un bate a mano alzada para golpear una bola. Brain It On es una propuesta ideal para desarrollar la creatividad y pensar lúdicamente posibles soluciones ante problemas planteados por el título.

ScratchJr

Que los pequeños de la casa aprendan a programar es, definitivamente, una muy buena idea. En este rumbo, ScratchJr (el hermano menor de la versión para computadoras), permite trabajar en el desarrollo del pensamiento computacional en los más jóvenes como una primera aproximación en el desarrollo de software.

Para que la propuesta resulte atractiva, los niños deberán guiar a un gato en distintos recorridos hasta completar los objetivos; para esto el usuario deberá armar un diagrama de flujos con instrucciones que lleve al amigo felino a buen puerto. Claro que, a medida que los desafíos se vayan resolviendo, las consignas serán de más difícil resolución y los diagramas de flujo a desarrollar más complejos de realizar.

Crucigramas

Un juego tan fácil de entender como su nombre lo indica. Se trata de los clásicos crucigramas que saltaron de las páginas de las revistas de ingenio al celular. En esta desafiante propuesta, los crucigramas se volverán más complejos a medida que se avance en el juego.

Brainia: juegos mentales

Brainia es una colección de juegos para desafiar la mente. En total incluye 35 juegos de diferentes tipos y van desde desafíos de entrenamiento diseñados para ejercitar la mente usando la lógica, memoria, matemáticas, palabras en inglés y juegos educativos de velocidad. Este título guarda un registro de avance del usuario y envía recordatorios periódicos para que el jugador no se olvide realizar el entrenamiento del día.

Brainia guarda un registro de avance del usuario.

Sudoku Clásico

Otro juego clásico que no puede faltar en el celular de todos los usuarios a quienes les gusten los desafíos de ingenio. Para aquellos que no saben de qué se trata, es una cuadrícula de 9 x 9 espacios, dentro de las filas y columnas hay 9 cuadrados formados por 3 x 3 espacios.

El objetivo es que cada fila, columna y cuadrado se complete con los números del 1 al 9, sin repetir ningún número dentro de la fila, columna o cuadrado. Simple, ingenioso y muy adictivo.

Roll the Ball

Si de resolver puzles se trata, Roll the Ball es una de las mejores propuestas para teléfonos móviles. Con un destacado apartado gráfico, este título presenta un laberinto editable por el cual se deberá mover una bola metalizada para llegar a su objetivo.

Lo que el jugador deberá hacer es cambiar de posición cada bloque del laberinto para que la bola se abra paso por el mismo hasta llegar a destino. Como es evidente en este tipo de juegos, los desafíos se irán complejizando a medida que se avance en los niveles.

Art Puzzle

Como vimos con el caso de Word of Wonders, combinar desafíos mentales con un gran atractivo visual es muy motivador. Art Puzzle ofrece una experiencia donde convergen los rompecabezas con excelentes pinturas y dibujos. En el título, se podrá disfrutar de hermosas imágenes ocultas que cobrarán vida a medida que se coloquen todas las piezas en su lugar.

Lumosity, uno de los mejores juegos de ingenio para celulares

Una aplicación que ofrece toda una experiencia para trabajar las habilidades cognitivas. Lumosity propone desarrollar habilidades cognitivas como la memoria, la velocidad de procesamiento, la resolución de problemas y muchas más. Con más de 14 años en el mercado y más de 100 millones de usuarios, Lumosity es una de las opciones más importantes y variadas de esta lista.

Lumosity está disponible también para tabletas.

Para que el entrenamiento mental sea completo, la plataforma se actualiza cada dos semanas con una gran diversidad de desafíos que van desde ejercicios de rapidez mental, estrategias para la resolución de problemas, trabajos con la memoria, lógica, entre otras opciones.

Con estos 11 videojuegos de ingenio, podrás entrenar tu mente en tu celular en esos tiempos que parecen muertos pero que de esta manera serán enriquecedores para tu mente.