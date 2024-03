Los Samsung S24 y S24 Plus son los mejores celulares en este momento en términos de rendimiento y valor para la mayoría de los usuarios

Los Samsung S24, los nuevos integrantes de la familia Galaxy de la empresa surcoreana, toman prestadas algunas de las mejores ideas de Apple y Google, dando un salto con ellas a la era de la inteligencia artificial (IA).

El diseño de borde plano es propio del iPhone y la tecnología de inteligencia artificial es en gran medida de Google, pero el software es todo de la empresa asiática. El Samsung S24 es el más barato de los tres modelos de la serie que lanzó la empresa este año y que llegarán próximamente a la Argentina.

El Samsung S24 Plus es algo más caro, aunque el Samsung S24 Ultra es el tope de gama premium. Aparte del tamaño de la pantalla, los modelos que no son Ultra comparten la mayoría de las mismas características, por lo que en esta nota de iProfesional las referencias a ellos serán indistintas, a menos que se especifique lo contrario.

La brecha entre los modelos normales del Samsung S24 y el Samsung S24 Ultra es más amplia que antes, pero los beneficios de pasar al Ultra no parecen más convincentes. Obtendrás una pantalla mejor y más grande, más zoom y un lápiz óptico S Pen, como siempre.

Pero mucho de lo que hace que el Ultra sea bueno son las características que comparte con los modelos más baratos del Samsung S24. Eso incluye todas las funciones promocionadas de Galaxy AI, como edición generativa de fotografías, traducción de idiomas en vivo en llamadas telefónicas y resúmenes de grabación automática.

Como la mayoría de las cosas de la IA en este momento, a veces son geniales y a veces raras. Pero en general, hacen más bien que mal, y es genial saber que tu celular puede traducir una llamada con alguien que habla inglés si lo necesitás. A pesar de todas las peculiaridades del software de Samsung, eso es algo que cualquier otro celular no puede hacer en este momento.

A la izquierda, el Samsung S24. A la derecha, el Samsung S24 Plus.

Pantallas y diseño de los Samsung S24

La empresa logró incluir algo de pantalla adicional en el Samsung S24 y S24 Plus sin agrandar significativamente los celulares: el Samsung S24 Plus pasó de un panel de 6,6 pulgadas a 6,7 pulgadas, y el Samsung S24 tiene una pantalla de 6,2 pulgadas frente a una de 6,1 pulgadas.

¿Cómo logró Samsung esto? Ambos celulares son un poco más altos ahora y los biseles son un poco más delgados en los nuevos modelos. También se vuelven un poco más brillantes bajo la luz solar directa, hasta 2600 nits.

No es una gran diferencia y no se obtiene la excelente reducción de reflejos en el panel del Samsung S24 Ultra, lo que realmente marca la diferencia, pero es algo. El panel del Samsung S24 Plus ahora es de 1440p, y ya era hora de que Samsung lo actualizara desde 1080p.

La ligera curva en los bordes desapareció en lugar de lados planos. Un celular de borde plano es mucho más fácil de levantar sin que se te escape de los dedos, y no te resulta menos cómodo sostenerlo con una mano.

Ese lenguaje de diseño no es la única señal que Samsung toma de Apple: One UI 6.1 agrega atenuación del fondo de pantalla para la pantalla siempre encendida, a la manera de los iPhone Pro reciente, aunque solo para los celulares Samsung S24.

Podés organizar varios widgets en una barra debajo del reloj para mostrarte la duración de la batería de tu celular o tu próxima actividad del calendario de un vistazo, con manos libres.

Los Samsung S24 tendrán una amplia variedad de colores.

Rendimiento, batería y software de los Samsung S24

El Samsung S24 Ultra viene con un chipset Snapdragon 8 Gen 3, pero los Samsung S24 y S24 Plus vienen con uno de los chips Exynos de Samsung. El Samsung S24 Plus viene con 12 GB de RAM, mientras que el modelo base Samsung S24 viene con 8 GB de RAM.

El rendimiento de la batería parece más o menos el mismo en todos ellos: cuanto más grande es el celular, más consume energía, pero la diferencia se compensa con una batería más grande. En generaciones anteriores, el celular más pequeño era notablemente peor, pero el problema se ha resuelto en gran medida en este punto con conjuntos de chips más eficientes energéticamente y baterías un poco más grandes.

Samsung respalda sus celulares insignia con siete años de actualizaciones de software, incluidas actualizaciones de sistema operativo y actualizaciones de seguridad. Eso parece más importante en los Samsung S24 y el Samsung S24 Plus, que es más probable que las personas conserven por más tiempo que el propietario de un Samsung S24 Ultra que quiere buscar la última tecnología.

Los dispositivos Samsung S24 tienen las mismas funciones de IA en toda la serie. Ninguna de estas funciones parece indispensable, pero muchas de ellas son realmente útiles incluso cuando no son perfectas.

Cámara y calidad de imagen de los Samsung S24

El software de edición puede ser radicalmente diferente, pero el hardware de la cámara del S24 y S24 Plus no cambió con respecto a la generación anterior. Aún obtenés una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 12 megapíxeles y un zoom de teleobjetivo real de 3x sin importar cuál de estos dos tamaños de celular elijas.

Hay algunas actualizaciones de procesamiento bajo el capó, incluso en ausencia de hardware nuevo. Las imágenes con poca luz tomadas con un zoom de 2x ahora utilizan un recorte sin pérdidas desde el centro del sensor.

Cámaras traseras del Samsung S24.

Samsung también agregó desenfoque de primer plano en el modo retrato, lo que suena como algo pequeño, pero hace una gran diferencia en que tus fotos no se parezcan tanto a recortes de cartón. Estos pequeños ajustes se basan en lo que ya era un muy buen sistema de cámara.

En realidad, Samsung está un paso por delante de Google en la adopción de Ultra HDR, el nuevo formato de imagen compatible con Android 14. Es el HDR bueno, no el malo, y permite que tus fotos resalten de una manera que no es posible con el rango dinámico estándar.

Samsung no solo admite la captura de imágenes Ultra HDR, sino que también podés editar tus fotos y compartirlas en Instagram sin perder la información HDR. Algunas de las mejores partes de los Samsung S24 y S24 Plus no son completamente originales de Samsung.

Adoptar un diseño funcional y popular y apoyarse en Google para la IA es simplemente inteligente. Y a diferencia de los bordes planos de los dispositivos, las funciones de IA tienen mucho que demostrar.

El Samsung S24 es una forma menos arriesgada de entrar en el futuro de la IA que el Samsung S24 Ultra, el más caro de los tres. Lo más importante es que es un celular bueno y confiable. Las pantallas de ambos dispositivos son excelentes y el Samsung S24 más pequeño sigue siendo uno de los mejores celulares razonablemente pequeños que podés comprar en este momento.

En lo que respecta a los grandes celulares Android, realmente no hay nada mejor que el Samsung S24 Plus en este momento en términos de rendimiento y valor. Claro, podés pasar al Samsung S24 Ultra y obtener el máximo celular, con una pantalla grande y fantástica, mejor zoom y un S Pen integrado.

Pero el grupo demográfico del Samsung S24 Ultra es un poco más autoseleccionable, y el Samsung S24 Plus parece lo mejor para alguien que solo quiere un gran celular Android.