Cada vez que instalás una aplicación en tu iPhone, viene con permisos adjuntos, permisos que determinan lo que podés y no podés hacer. Estos permisos cubren algunas partes fundamentales del sistema operativo iOS, incluido el acceso a la cámara, el micrófono y la ubicación actual del iPhone.

Los permisos se solicitan uno por uno a medida que se necesitan, por lo que tenés mucho control sobre cómo se comportan tus aplicaciones. Pero a veces, especialmente cuando tenés prisa, es fácil dar permiso accidentalmente a una aplicación para acceder a datos que realmente no necesita.

¿Tu aplicación para tomar notas realmente necesita ver tu lista de contactos, por ejemplo? Como resultado, vale la pena realizar una auditoría periódica de estos permisos en caso de que hayas permitido previamente un permiso que ahora deseás revocar o viceversa. No es difícil cambiar la configuración y te brinda una capa adicional de privacidad y seguridad.

Antes de instalar aplicaciones en tu iPhone

Podés consultar los datos que recopilará una aplicación antes de instalarla; están directamente en la página de la aplicación en la App Store. Leer esta lista antes de realizar cualquier descarga o instalación puede darte una buena idea de cuánto acceso a tu iPhone y a los datos desea una aplicación.

En la página App Store de la aplicación, desplázate hacia abajo hasta Privacidad de la aplicación y tocá Ver detalles para obtener un resumen completo. Es posible que no veas todos los permisos que la aplicación solicitará aquí, pero muchas de las categorías de datos que se enumeran corresponden a ciertos permisos en tu celular: la ubicación de tu teléfono móvil y tu lista de contactos, por ejemplo.

Además de enumerar los tipos de datos que se recopilan, la lista también ofrecerá un motivo general para la recopilación. Podría ser para mejorar la funcionalidad de la aplicación, por ejemplo, o para orientar mensajes de marketing o personalizar el producto. Si no estás satisfecho con las prácticas y políticas de la aplicación, dejála desinstalada.

Las aplicaciones pueden tener acceso completo a tu biblioteca de fotos o solo a archivos seleccionados en tu iPhone.

Si instalás una aplicación, encontrarás que solicita permisos cuando los necesita. La mayoría de estos permisos deberían ser esenciales para el funcionamiento de la aplicación (es difícil conseguir un Uber si la aplicación no sabe dónde estás, por ejemplo), pero usá tu discreción con los permisos que no parecen necesarios. Idealmente, una aplicación debería explicar por qué necesita cada permiso, aunque no todos lo harán.

Configurar permisos

Para administrar los permisos en tu iPhone, dirigíte a Configuración. Si deseás ver qué permisos se le han otorgado a una aplicación específica:

Desplazáte hacia abajo hasta la aplicación que deseás ver más de cerca y tocá su nombre .

. Verás una lista de permisos que la aplicación tiene y no ha otorgado.

que la aplicación tiene y no ha otorgado. Tocá cualquier permiso para cambiar su configuración.

Si deseás consultar un permiso específico y ver todas las aplicaciones que lo utilizan, seguí los siguientes pasos:

Elegí Privacidad y seguridad en Configuración.

y seguridad en Configuración. Verás una lista de permisos, como Contactos y Fotos, por ejemplo. Tocá la que te interese para ver las aplicaciones que tienen permiso y cuáles no.

Depende de vos cómo lo abordás, pero encontrarás la misma configuración de permisos en cualquier caso.

El iPhone es el teléfono móvil más famoso del orbe.

Permisos parciales

Algunos permisos no están simplemente activados o desactivados. El acceso a las fotos es un buen ejemplo: las aplicaciones pueden tener acceso completo a tu biblioteca de fotos y videos o solo a archivos seleccionados.

Esto es útil si, por ejemplo, querés subir algunas fotos a Instagram pero no querés darle acceso a la aplicación a toda tu galería. El permiso de ubicación funciona de manera diferente a los demás porque ofrece un control mucho más granular.

Tocá Servicios de ubicación en la parte superior de la pantalla Privacidad y seguridad .

en la parte superior de la pantalla Privacidad y seguridad . Verás una lista de aplicaciones ; a la derecha de cada una estará el estado actual de su permiso de ubicación.

; a la derecha de cada una estará el estado actual de su permiso de ubicación. En la lista de aplicaciones, notarás que algunas tienen una flecha gris o morada al lado. La flecha gris significa que han usado tu ubicación en las últimas 24 horas, y la flecha violeta significa que han usado tu ubicación recientemente, otra forma de saber si una aplicación podría estar excediendo en términos de los datos que está recopilando.

al lado. La flecha gris significa que han usado tu ubicación en las últimas 24 horas, y la flecha violeta significa que han usado tu ubicación recientemente, otra forma de saber si una aplicación podría estar excediendo en términos de los datos que está recopilando. Seleccioná una aplicación para cambiar su acceso a la ubicación de tu iPhone.

de tu iPhone. Verás al menos tres opciones: Nunca, Preguntar la próxima vez o cuando comparta (es decir, caso por caso) y Mientras uso la aplicación .

(es decir, caso por caso) y Mientras uso la aplicación . Algunas aplicaciones, como las aplicaciones meteorológicas y de mapas , también tienen una opción Siempre, lo que significa que la aplicación también puede acceder a tu ubicación mientras se ejecuta en segundo plano.

, también tienen una opción Siempre, lo que significa que la aplicación también puede acceder a tu ubicación mientras se ejecuta en segundo plano. La página también tiene un interruptor de ubicación precisa: desactiválo y la aplicación solo podrá obtener una posición aproximada de dónde te encontrás.

En la parte inferior de la pantalla Privacidad y seguridad, encontrarás la opción Informe de privacidad de la aplicación. Una vez que esto esté activado (está desactivado de forma predeterminada), podés volver aquí para obtener un desglose más detallado de cómo las aplicaciones han estado usando los permisos que les has otorgado.

Verificá el uso de datos de la aplicación en un iPhone

Para saber cuántos datos han estado usando tus aplicaciones en iOS, abrí Configuración y luego toca Celular. Justo en la parte superior, tenés un interruptor para activar o desactivar los datos móviles; apagálo y las aplicaciones no podrán conectarse en absoluto a menos que estés conectado a Wi-Fi. Las llamadas y los mensajes de texto seguirán funcionando.

Tocá Opciones de datos móviles para activar o desactivar el roaming de datos. Esto afecta el acceso a datos móviles cuando estás fuera de la red de tu operador. Normalmente, si estás en el extranjero.

de datos móviles para activar o desactivar el roaming de datos. Esto afecta el acceso a datos móviles cuando estás fuera de la red de tu operador. Normalmente, si estás en el extranjero. De vuelta en la pantalla Celular , desplazáte hacia abajo para ver cuántos datos celulares y datos de roaming usaste en el "período actual", es decir, desde la última vez que restableciste manualmente estas estadísticas.

, desplazáte hacia abajo para ver cuántos datos celulares y datos de roaming usaste en el "período actual", es decir, desde la última vez que restableciste manualmente estas estadísticas. Al lado de cada aplicación instalada está la cantidad de datos que cargaste o descargaste en este período actual. Notarás que las aplicaciones que utilizaron la mayor cantidad de datos aparecen en la parte superior . Utilizá los interruptores de palanca a la derecha para bloquear el acceso a datos móviles para aplicaciones específicas.

. Utilizá los interruptores de palanca a la derecha para bloquear el acceso a datos móviles para aplicaciones específicas. Tocá Servicios del sistema para ver el uso de datos para el sistema iOS, que cubre actividades como notificaciones automáticas y actualizaciones de software.

Desplazáte hasta la lista de aplicaciones y verás cuándo se restablecieron por última vez estas estadísticas de uso de datos. Si deseás restablecerlos (tal vez para monitorear el uso durante un día o una semana), tocá Restablecer estadísticas.