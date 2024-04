La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una prioridad y un diferenciador clave para empresas de todos los sectores. Ya no es una tecnología exclusiva para grandes corporaciones, sino que está al alcance de compañías de cualquier tamaño, incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Según un estudio realizado por la filial argentina de Microsoft, el mayor fabricante global de software, el 70% de las MiPymes argentinas desea adoptar la IA. El estudio consultó a 100 líderes y tomadores de decisiones de empresas argentinas, tanto nativas digitales como tradicionales, y reveló un ambiente favorable hacia la IA, especialmente entre las primeras. Las MiPymes ven en la inteligencia artificial un factor fundamental para mantenerse competitivas y satisfacer mejor a sus clientes.

"Las tareas repetitivas y rutinarias pueden convertirse en obstáculos para la innovación y el crecimiento, es por eso por lo que la implementación de la inteligencia artificial representa una valiosa herramienta para impulsar el crecimiento de las MiPymes. La adopción de la herramienta permite liberar a los equipos de estas tareas operativas, permitiéndoles enfocarse en actividades más estratégicas y creativas", aseguró Marina Hasson, directora de Ventas para Pymes de Microsoft en América latina y el Caribe, quien encabezó la presentación del estudio a la prensa, realizada en las oficinas porteñas de la compañía.

La inteligencia artificial en las MiPymes

A continuación, los hallazgos más relevantes del estudio

Los motivadores para el uso de la IA

Las principales motivaciones para adoptar la IA son no quedarse atrás de la competencia (59%) y mejorar la satisfacción del cliente (49%). Un 23% invierte en esta tecnología motivado por la innovación y la experimentación.

Inversión en IA y tiempo de implementación

Las organizaciones encuestadas asignan, en promedio, el 26% de su presupuesto tecnológico a la IA. Consideran que la implementación es relativamente rápida: el 52% afirma que tardan entre 1 a 6 meses para adoptar IA en sus empresas.

En cuanto a las motivaciones para invertir en inteligencia artificial, desde Microsoft señalaron que están asociadas a no quedarse atrás de la competencia

Usos de la IA en las MiPymes

El 46% de las empresas identifican la atención al cliente como el área con mayor uso o potencial de aplicación de la IA, con un 37% ya utilizando asistentes virtuales para este propósito. Otras aplicaciones relevantes incluyen la generación de contenido (43%), la optimización de procesos de trabajo (41%) y la búsqueda de información en Internet (40%). Las empresas nativas digitales muestran un enfoque más estratégico hacia áreas como TI (27%) y administración (24%).

Beneficios de la implementación de la IA

El 84% de las empresas considera positivo el impacto de la IA en la productividad y estiman que la ganancia en productividad sería del 34%. Los beneficios más mencionados de la IA incluyen mejoras en la eficiencia (63%), en atención al cliente (53%), la calidad del trabajo (84%), la satisfacción del cliente (82%) y el compromiso del personal (70%).

El talento y capacitación en IA

El 42% de las empresas considera que sus empleados tienen competencias en IA, aumentando al 57% en las nativas digitales. Casi la mitad de las empresas realizó entrenamientos sobre IA para sus empleados, aunque en el 42% de los casos solo lo hace para algunas áreas y/o cargos de la empresa. Sin embargo, consciente de la necesidad de desarrollar el talento en esta materia, el 43% planea invertir en la formación de sus colaboradores.

La evolución tecnológica de las MiPymes

Luego de la presentación del estudio, Hasson analizó ante iProfesional los resultados de la investigación encargada por Microsoft. "Lo que más me entusiasmó fue ver la cantidad de empresas pymes que han empezado el proceso de implementación" de la inteligencia artificial. También me parece como un indicador interesante el nivel de optimismo que generan el entorno laboral el uso de la inteligencia artificial", añadió.

"Todas las respuestas son: ‘Creo que me puede ayudar en mi trabajo’. ‘mis líderes piensan que me pueda ayudar en mi trabajo’, ‘estoy pensando que esto puede generar un impacto positivo en las tareas y en la actividad de la industria", precisó.

Para Hasson, "hay una percepción de que la inteligencia artificial nos abre una puerta de oportunidad muy grande para generar un diferencial". "En el contexto de lo que son las pymes para el país en su relevancia en términos de empleo y de contribución al Producto Bruto Interno, me parece que es un elemento muy esperanzador para lograr competitividad a nivel de países en general", afirmó.

Marina Hasson, directora de Ventas para Pymes de Microsoft en América latina y el Caribe.

Desde Microsoft plantean a la inteligencia artificial como "un concepto de complemento o de copiloto", y que "puede permitir espacios para generar innovación y creatividad que difícilmente se podrían generar si uno está tapado por las tareas repetitivas y de menos valor creativo", explicó Hasson.

"Veo a la inteligencia artificial realmente pensada como un complemento en ese sentido, para ayudar a liberar esos tiempos y espacios", afirmó Hasson marcó una diferencia entre las MiPymes: el 49% de ellas utiliza la inteligencia artificial muchas veces, un porcentaje que crece al 73% en las empresas que son nativas digitales o que tiene un negocio asociado a la innovación tecnológica.

¿Y para qué usan la IA las MiPymes? "En general lo que más están diciendo es que la están usando más con temas relacionados a algunos bots y a generación" de contenidos, señaló la ejecutiva, aunque "de a poco van empezando a aparecer otro tipo de elementos".

Para dar ese siguiente paso "obviamente requieren de una plataforma bien armada desde la perspectiva digital tanto de la componente de seguridad como de una buena estructura de datos armada", señaló.

Evolución tecnológica de las MiPymes

En cuanto a las "motivaciones para invertir" en IA, puntualizó que "están asociadas a no quedarse atrás de la competencia (…) hay una percepción de que el resto lo está haciendo entonces yo tengo que entender que es esto porque si no me voy a quedar por detrás", advirtió.

Sin embargo, aclaró que "a medida que haya mayor cantidad de implementaciones dentro de cada una de las compañías y que no sean solamente en una de las áreas, sino que se vea el impacto más general (…) puede ir modificándose a otros elementos", como "la innovación y la creatividad".

Copilot es uno de los principales desarrollos de inteligencia artificial de Microsoft.

Otros elemento "relevante" para Hasson a la hora de priorizar la implementación de IA son la mejora del servicio a los clientes, la continuidad del negocio y aumentar la eficiencia y la productividad.

A partir de sus más de 10 años de trabajo continuo en Microsoft con las pymes, Hasson destacó que en esta década observó una "evolución respecto del rol de la tecnología" en estas compañías. Se trata de "una madurez que no la veo solo en la Argentina sino que tiene que ver con una tendencia que sucede a nivel mundial y que está atravesada por el hecho de que en estos últimos 20 años la tecnología nos atraviesa cotidianamente como personas y en consecuencia a las empresas, tratando de satisfacer a sus clientes, proveedores y empleados".

"Nuestras expectativas respecto de la disponibilidad de tecnología básica para consumir han cambiado significativamente y eso ha hecho que las pymes hayan seguido con esa tendencia. Algunas de ellas, como las nativas digitales, son las que pican en punta. Algunas van un poquito más retrasadas pero claramente todo el universo se ha movido hacia una evolución mayor", describió.

Recordó que la pandemia del coronavirus "posibilitó que se visibilizara con mayor claridad cómo la tecnología en determinados momentos podría ser un garante de continuidad del negocio, un acelerador de conexión y habilitó otro tipo de canales que tal vez antes no eran tan relevantes y que, por el contexto, empezó a aceptar". "En la Argentina es cada vez más alta la claridad de que la tecnología puede generar un cambio (…) que nos abre un abanico de opciones inmenso", concluyó.