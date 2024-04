El celular Samsung S24, el último modelo de la línea Galaxy que la empresa surcoreana lanzó este año, incluye una función exclusiva que no tendrán sus antecesores. Se trata de Super HDR, que se introdujo con la serie Samsung S24, lo que permite que ciertas fotos brillen con brillos vívidos y variables en la pantalla del celular de alta gama.

La compañía confirmó que la función no llegaría a los dispositivos Galaxy lanzados con anterioridad al celular Samsung S24. Super HDR de Samsung se basa en la función Ultra HDR de Google y logra lo mismo con un nombre diferente.

En esencia, una imagen Super HDR es aquella tomada con las cámaras del celular Samsung S24 utilizando el modo HDR mejorado. Una vez tomada, esa imagen con toneladas de datos de iluminación adicionales aparecerá en los dispositivos compatibles con una luz muy diferente, literalmente.

Las fotos tomadas con Super HDR o Ultra HDR que se ven en pantallas compatibles, como la del celular Samsung S24, aparecerán mucho más brillantes en ciertas áreas expuestas. Las sombras en la imagen serán correspondientemente más detalladas.

Entre las imágenes Super HDR y las imágenes HDR normales, hay una diferencia inmediatamente perceptible. Las fotos HDR normales no cambiarán el brillo de tu celular, mientras que las fotos Super HDR hacen que la pantalla del celular Samsung S24 se ilumine en ciertas áreas, dependiendo de cómo se procesó la imagen.

Si bien la función puede resultar un poco desconcertante si no estás familiarizada con ella, las fotos Super HDR se han convertido en un éxito entre los usuarios del celular Samsung S24. Es por eso por lo que fue una sorpresa cuando Samsung confirmó que los dispositivos Galaxy más antiguos como el Galaxy S23 no tendrán capacidades Super HDR.

El celular Samsung S24 tiene tres modelos: Ultra, Plus y el normal (de izquierda a derecha)

Esto proviene de un moderador en el foro oficial de Samsung en respuesta a una pregunta sobre el formato que llegará a los celulares anteriores al Samsung S24 en la nueva actualización One UI 6.1, ya que faltaba cuando comenzó a implementarse en más dispositivos.

El moderador del foro señaló que el procesador y la pantalla de los celulares Galaxy más antiguos que el celular Samsung S24 no son compatibles con Super HDR. Es poco probable que el SoC en su conjunto no pueda admitir imágenes Super HDR, sino que el procesador de imagen y cámara no puede recopilar datos de imagen al mismo nivel.

En cuanto a la pantalla del celular, podría haber algunas limitaciones en la pantalla del celular S23, aunque es mucho más probable que la serie S22 y anteriores estén mucho menos posicionadas para manejar el nuevo formato HDR. Eso deja fuera el Galaxy Z Fold 5, el Galaxy Z Flip 5 y la reciente serie Galaxy Tab 9.

Super HDR: por qué las fotos del Samsung S24 son tan brillantes

Las cámaras que utilizamos en los celulares Android mejoraron tanto junto con las pantallas que miramos que las fotos adquieren un aspecto completamente diferente y, a veces, aparecen en la pantalla increíblemente brillantes. Si tenés un celular Android lanzado en los últimos años, es muy probable que tu celular pueda tomar imágenes HDR, sigla en inglés por alto rango dinámico.

Las fotos tomadas con el alto rango dinámico activado en un celular significan esencialmente que se capturan con más detalles que una foto normal. Ese rango más amplio significa que se capturan sombras más profundas y luces más brillantes con la imagen, que se puede presentar en una sola fotografía que incluye detalles en áreas que normalmente estarían sobreexpuestas o subexpuestas.

Sin embargo, los celulares como Pixel 8 y 8 Pro llevan esto a otro nivel con algo llamado Ultra HDR, que está disponible para algunos dispositivos con Android 14, como la última línea de Pixel, el celular Samsung S24 e incluso OnePlus 12. En algunos dispositivos, puede ejecutarse con un nombre diferente. Por ejemplo, la serie Samsung S24 adopta el nombre de "Super HDR".

El Samsung S24 posee una función que no se replicará en sus antecesores

Ultra HDR toma imágenes HDR y las muestra en pantallas más nuevas como las del celular Samsung S24 con datos de mapeo de tonos especiales. Esos datos le dicen a la pantalla del celular cómo presentar la imagen con diferentes brillos en la pantalla.

Es por eso por lo que algunas imágenes tienen blancos extremadamente brillantes y tendrán un nivel de brillo más alto que esas secciones claras de una imagen. Por lo general, verás estas imágenes mostradas en Ultra HDR en el celular Samsung S24 desde la aplicación de galería de fotos nativa de tu celular.

Recientemente, redes sociales como Instagram y Threads adoptaron la compatibilidad con Ultra HDR para permitir a los usuarios del celular Samsung S24 compartir sus imágenes y representarlas en Ultra HDR en pantallas compatibles.

¿Puedo desactivar Super HDR en el celular Samsung S24?

Por muy interesante que sea ver imágenes en el celular Samsung S24 con una capa adicional de precisión, algunos usuarios descubren que dejar la función activada ofrece una foto diferente a la que otros verían si se compartiera. La verdad es que muchos usuarios no tienen capacidades Ultra HDR en sus celulares. En ese caso, es posible que la imagen que vea no sea una representación precisa de lo que pueden ver.

Por ese motivo, la función se puede desactivar en el Samsung S24. Desactivar la función depende de vos y de tus preferencias, aunque debés tener en cuenta que no verás variaciones brillantes en las fotos HDR con la función desactivada.

Desactivar Super HDR en el Samsung S24 tampoco desactiva por completo las fotos HDR+, solo el brillo adicional. Para desactivar Super HDR en tu Samsung S24, debe seguir los siguientes pasos:

Dirigíte a la aplicación Galería en el Samsung S24

en el Samsung S24 Tocá el botón de menú en la esquina inferior derecha

en la esquina inferior derecha Desactivá Super HDR

Con Ultra HDR y Super HDR desactivados, no verás en el Samsung S24 cambios en el brillo de la pantalla al ver ciertas fotos. También sabrás exactamente qué es probable que otros vean al compartir imágenes. Por supuesto, a medida que más personas adopten pantallas Ultra HDR, esa preocupación puede comenzar a desaparecer.

Las fotografías tomadas con Ultra HDR se pueden guardar en el alto rango dinámico original de 10 bits y luego verse como tales en dispositivos premium en Android 14, como el celular Samsung S24.