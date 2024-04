El Senado de EEUU sancionó una ley que obliga a la compañía china ByteDance a desprenderse de TikTok o sufrir las consecuencias de una prohibición a continuar con su operación en el territorio del país norteamericano, aunque esta legislación aún debe ser firmada por el presidente Joe Biden.

La Cámara alta votó por mayoría amplia la normativa impulsada por los republicanos y con apoyo de los demócratas para obligar a que la empresa de capitales chinos desinvierta en el país y avance con la venta de la plataforma de videos cortos otros dueños. La aplicación es utilizada por 170 millones de personas en los EEUU.

La legislación fue aprobada por 79 votos a favor y 18 en contra, dentro de un paquete amplio que contiene la asistencia a Israel, Ucrania y Taiwán. Si bien aún debe ser firmada por Biden, el mandatario adelantó, minutos después de la votación, que este miércoles convertirá en ley el proyecto.

Una vez rubricada, la normativa otorga un plazo de nueve meses a la empresa ByteDance para desprenderse de TikTok. De no lograr hacerlo en ese tiempo, contará con una prórroga de otros tres meses. Si fracasa en la venta, la plataforma será prohibida.

Los legisladores que impulsaron la restricción expresaron su preocupación respecto a la posibilidad de que la empresa sea un vehículo para que el gobierno de China obtenga información sensible de parte de los usuarios estadounidenses, algo que desde TikTok negaron en múltiples ocasiones.

De acuerdo al diario The Washington Post, se espera que la empresa dueña de la plataforma impugne la medida ante los Tribunales de Estados Unidos, dando inicio a una batalla legal. El demócrata Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, señaló que al momento de impulsar la legislación tomaron en cuenta que la plataforma es utilizada por 170 millones de personas en EEUU, en particular jóvenes, a quienes no les agradaría su cierre.

El Capitolio, la sede del poder legislativo en los Estados Unidos donde se aprobó la ley contra TikTok.

Acuerdo legislativo para presionar a TikTok

"A esos jóvenes estadounidenses quiero decirles que escuchamos su preocupación y esperamos que TikTok continúe bajo una nueva propiedad -estadounidense o no- de Reino Unido, Canadá, Brasil o Francia", dijo y añadió: "Sólo hace falta que deje de estar controlada por un adversario".

En paralelo, el Congreso de Estados Unidos aprobó a última hora del martes un paquete de ayuda exterior tras meses de retraso, despejando el camino para una nueva financiación de Ucrania en medio de los avances de la invasión rusa y la escasez de suministros militares de Kiev.

Además del proyecto sobre TikTok, se sancionaron otros tres provenientes de la Cámara de Representantes el sábado, después de que los líderes republicanos de la Cámara cambiaran de rumbo y permitieran una votación sobre los 95.000 millones de dólares en ayuda, principalmente militar, para Ucrania, Israel y Taiwán y los socios en el Indo-Pacífico.

El mayor de ellos destina 61.000 millones de dólares a Ucrania. El segundo, 26.000 millones para Israel y ayuda humanitaria a civiles en zonas de conflicto de todo el mundo, y el tercero 8.120 millones para "contrarrestar a la China comunista" en el Indo-Pacífico.