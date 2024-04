WhatsApp anunció una novedad que facilitará la organización y gestión de tus conversaciones: los nuevos filtros de chat. La lista de chats puede agotar a cualquier usuario de la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe cuando se reciben muchos mensajes de distintos contactos.

Este agotamiento y estrés aumenta si por unas horas no entraste a WhatsApp, por lo que enfrentarse a todos las conversaciones una a una es algo que puede ser extenuante. Es aquí donde entra en valor la nueva herramienta : la aparición de tres filtros en la parte superior de la lista de chats.

Nueva función de WhatsApp

Estos filtros en WhatsApp son "Todos", "No leídos" y "Grupos". Su funcionamiento es simple y se explican por sí mismos. Si pulsás sobre Todos, aparecerán todos los chats, y si haces clic en No leídos, solamente se harán visibles aquellos en los que se ha recibido un mensaje, pero no se ha entrado a la conversación.

El filtro de Grupos oculta las conversaciones individuales que se tengan para así centrarse en los mensajes que se reciben en los grupos que uno participe. En este filtro también se incluyen los subgrupos de las comunidades.

Esta novedad llega para organizar mejor la comunicación con todos los contactos que se tengan en WhatsApp, ya sea con amigos o parientes, o con los compañeros de trabajo o estudio. Es una integración simple y bien efectiva al aparecer justo en la parte superior de la lista de conversaciones para realizar una pulsación rápida y así filtrar todo lo que uno quiera.

Según informaron WhatsApp y el propio director general ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, tanto desde su canal de WhatsApp como su cuenta en Facebook, pueden pasar horas o días antes de tenerla en la aplicación mensajería instantánea.

WhatsApp ya ofrece una forma de filtrar entre mensajes leídos y no leídos: basta con tocar el icono a la derecha del campo de búsqueda. Estos filtros, sin embargo, prometen ser más sencillos y eficaces.

"Creemos que los filtros harán que sea más fácil mantenerse organizado, encontrar las conversaciones más importantes y navegar por los mensajes de manera más eficiente", dijo WhatsApp en su comunicado de prensa enviado a iProfesional.

"Continuaremos creando más opciones para ayudarlo a concentrarse en lo más importante. Estos filtros están comenzando a implementarse y estarán disponibles para todos en las próximas semanas", informó la empresa.

El filtrado de chat no es la única opción nueva que puede ayudarte a encontrar mensajes específicos. Meta también ha integrado su chatbot Meta AI en WhatsApp para responder preguntas generales y señalar ciertas funciones.

Al tocar el campo Buscar en la lista de chat, se activa el chatbot. Luego podés limitar la vista a mensajes con tipos específicos de contenido, como fotos, videos, enlaces, documentos y GIF.

Citá un mensaje en tu respuesta en WhatsApp

Ya sea que tu ritmo de mensajes de texto sea demasiado rápido o que un grupo de chat vea constantemente nuevos mensajes, citar es una de las mejores formas de administrar el contexto. Para citar a alguien, mantené presionado un mensaje y tocá el icono de flecha junto al icono de estrella para adjuntarlo al campo de texto para citar. Alternativamente, podés deslizar el dedo hacia la derecha en el mensaje deseado y aparecerá en la parte superior del campo de texto, listo para que lo cités.

WhatsApp: eliminar archivos por contacto o grupo

Podés hacer más que mirar los contactos que acaparan todo el almacenamiento. Podés optar por borrar estos archivos de tu teléfono si lo deseás. Todo lo que necesitás hacer es visitar la sección administrar almacenamiento una vez más ( Configuración> Almacenamiento y datos> Administrar almacenamiento). Luego, debés tocar el chat deseado, elegir seleccionar todo y presionar el icono de la papelera en la parte superior derecha para borrar todos los archivos en ese chat.

Alternativamente, si solo deseás eliminar algunos archivos, podés tocar y mantener presionado cada archivo en el chat para seleccionarlo y luego tocar el icono de la papelera en la parte superior derecha para eliminar el archivo o los archivos seleccionados.

No es tan útil como la forma antigua de hacer las cosas, que te permitía borrar archivos por categoría (video o fotos). Pero sigue siendo una característica útil si el almacenamiento de tu teléfono está obstruido.

Enviá registros de chat en WhatsApp por correo electrónico a vos mismo o a otra persona

WhatsApp ya te permite hacer una copia de seguridad de tu historial de chat en la nube, pero ¿qué sucede si deseás enviar un registro de chat específico a alguien o tal vez necesitás recibos? Siempre podés enviar por correo electrónico el registro de chat a través de WhatsApp. Para hacer esto, deberás visitar Configuración > Chats > Historial de chats , luego tocá Exportar chat.

Desde aquí, aparecerá tu menú de chat, lo que te permitirá elegir un contacto específico o el historial de chat de un grupo. Una vez que hayas elegido el chat deseado, WhatsApp te preguntará si deseás incluir medios o solo enviar texto y emojis.

Se recomienda elegir la última opción para mantener el tamaño final del archivo bajo control. Una vez que hayas tomado tu decisión, podrás seleccionar cómo deseás enviar el archivo. Si selecciónás Correo electrónico, el registro de chat (en formato ligero .txt) se adjuntará automáticamente en un nuevo mensaje borrador.

Activá la verificación en dos pasos en WhatsApp

De forma predeterminada, WhatsApp solicitá tu número y un pin único al cambiar de dispositivo. Sin embargo, habilitar la verificación en dos pasos significa que los tipos dudosos no pueden acceder a tu cuenta en un teléfono nuevo, incluso si tienen tu tarjeta SIM.

Para habilitar esto, debés visitar Configuración> Cuenta> Verificación en dos pasos. Desde aquí, se te pedirá que generes un PIN de seis dígitos para cada vez que agregues WhatsApp a un nuevo teléfono. También agregará tu dirección de correo electrónico si olvidás tu PIN.

Un descuido masivo es que no necesita ingresar un PIN al deshabilitar la verificación de dos pasos desde el dispositivo original. Sin embargo, periódicamente solicita este PIN en general, pero significa que alguien podría deslizar tu teléfono y deshabilitar fácilmente la verificación en dos pasos.

Agregá un contacto de WhatsApp a tu pantalla de inicio

WhatsApp también te permite agregar contactos a tu pantalla de inicio, ideal para otras personas importantes y otras personas a las que se contacta con frecuencia. Para agregar un chat a la pantalla de inicio de tu teléfono, abrí el contacto o grupo en cuestión, luego tocá el menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

Desde aquí, visitá Más > Agregar acceso directo. Luego simplemente tocá Agregar automáticamente o mantené presionado el ícono para colocarlo en tu pantalla de inicio. Esto también se puede hacer yendo a la pantalla de chats, manteniendo presionado el contacto.