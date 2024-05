Las ondas de radio de baja frecuencia, como las que se utilizan para 5G, no son ionizantes y no pueden causar el mismo tipo de daño que los raxos X.

Con la transición a 5G, la quinta generación de las tecnologías de telefonía móvil, están resurgiendo algunas historias de miedo familiares. Por ejemplo, "el 5G provocará cáncer", "la tecnología mmWave provoca tumores cerebrales" y "los celulares están calentando nuestros cuerpos como un horno eléctrico".

Muchos de los mitos persistentes sobre la radiación de las torres de telefonía móvil aún se ciernen sobre la industria desde los días de la segunda generación (2G). Muchas personas están erróneamente preocupadas por los peligros de tecnologías 5G, que son aún más rápidas que 2G. Examinemos los aparentes peligros de 5G para tranquilizarte sobre la seguridad de la tecnología móvil.

¿Qué es la radiación?

La radiación probablemente te haga pensar en los peligros de los desechos y las bombas nucleares. Si bien eso es justo, existen muchas formas de radiación muy seguras. De hecho, nos bañamos constantemente en radiación de fondo, como los rayos cósmicos del sol.

Existe una gran diferencia entre la radiación segura y la mala asociada con lugares como Chernobyl o las máquinas de rayos X. Ésta es la diferencia entre radiación ionizante y no ionizante. La radiación ionizante aparece en longitudes de onda superiores a la luz ultravioleta, también conocida como rayos X y rayos gamma. Estos pueden dañar tu ADN al expulsar electrones de las moléculas base, lo que provoca tumores y cáncer.

Las ondas de radio de baja frecuencia, como las que se utilizan para las redes móviles 4G/LTE, no son ionizantes y no pueden causar el mismo tipo de daño. Ciertas longitudes de onda no ionizantes aún pueden ser perjudiciales para la salud, ya que producen calor a niveles de potencia extremadamente altos. Tu microondas puede calentar muy bien algunas comidas, pero requiere más de mil vatios de potencia para hacerlo.

¿Pueden los celulares provocarme un cáncer?

Muchos estudios analizaron si la radiación electromagnética de radiofrecuencia puede afectar a personas sanas. Una revisión de la literatura realizada en 2009 y el estudio Interphone de 2010 resumieron la falta de hallazgos sobre este tema.

Los operadores despliegan 5G en la Argentina, luego de las demoras gubernamentales en la licitación de frecuencias.

En 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a los teléfonos móviles como carcinógenos de Clase 2B, lo que significa que la tecnología puede estar relacionada con el cáncer. Esto no implica inmediatamente que el nivel de exposición de los productos comerciales sea peligroso.

Otros carcinógenos de Clase 2B incluyen los encurtidos, el extracto de hoja de aloe vera y trabajar como bombero. No ha habido resultados concluyentes que indiquen que las tecnologías móviles sean eminentemente peligrosas para los humanos.

Tendencias generales del cáncer

Veamos rápidamente las estadísticas históricas de las tasas de incidencia del cáncer. La cobertura de las redes de telefonía móvil y la cantidad de bandas dedicadas a su uso se han expandido rápidamente durante la última década, rodeándonos con más redes inalámbricas que nunca. Si la radiación es peligrosa, las tasas de cáncer definitivamente deberían aumentar.

Los datos de incidencia de cáncer para la población de EE. UU. están en desacuerdo con esta línea de pensamiento. Si se comparan las suscripciones de telefonía móvil de EE. UU. con estos datos, se revela que las tasas de cáncer en realidad estaban aumentando mucho antes de que incluso un pequeño porcentaje de personas tuviera planes de telefonía móvil.

Desde entonces, la tendencia se ha revertido: las tasas de incidencia de cáncer en realidad han disminuido a medida que aumentó el uso de funciones y teléfonos móviles inteligentes. Las tasas de cáncer de cerebro se mantienen prácticamente sin cambios durante las últimas cuatro décadas.

La tasa de incidencia de cáncer aumentó sólo un 1,14 por ciento desde el lanzamiento de la primera red de telefonía celular para consumidores en EE. UU. en 1983. Las tasas en realidad bajaron un 9,56 por ciento en comparación con el momento en que se lanzaron las redes GSM y CDMA, lo que provocó la explosión del uso de teléfonos móviles a finales de la década del 90. Obviamente, sería ridículo sugerir que las redes de telefonía móvil están reduciendo las tasas de cáncer.

5G ya está presente en todos los celulares de gama alta y crece entre los de gama media.

¿Qué pasa con 5G y mmWave?

No hay pruebas convincentes que vinculen las redes celulares con el cáncer, pero ¿qué pasa con las tecnologías 5G? La mayoría de estas frecuencias ocupan bandas de baja frecuencia y Wi-Fi existentes, por lo que realmente no existen nuevos riesgos.

Las tecnologías mmWave de mayor frecuencia aún no alcanzan longitudes de onda cercanas a las ionizantes y la tecnología en realidad se extiende más allá de la frecuencia máxima de absorción de RF humana de aproximadamente 70 MHz.

mmWave se implementa principalmente en el espectro de 24 a 29 GHz, que sufre tasas de reflexión muy altas. Por lo tanto, la absorción de energía se limita a las capas superficiales de la piel en lugar de a los tejidos más profundos tocados por frecuencias más bajas. Penetrar los huesos o el cráneo está fuera de discusión, por lo que se pueden descartar esos argumentos sobre el tumor cerebral.

¿Pueden los celulares dejarme estéril?

Si las redes móviles no causan cáncer, ¿qué pasa con otros problemas de salud? La infertilidad es probablemente la segunda mayor historia de miedo atribuida a los teléfonos móviles, y algunos estudios lo respaldan.

¿Pero sabés lo que crea el uso intensivo de teléfonos móviles que está relacionado con un menor recuento de espermatozoides? El calor. En varios estudios, se observó un recuento más bajo de espermatozoides debido al uso intensivo del celular, pero la única parte relacionada fue el calor generado por el teléfono móvil.

Es muy difícil probar el efecto de la radiación de unidades reales porque la presencia de un aumento de calor es un factor de confusión, especialmente cuando está directamente relacionado con un menor recuento de espermatozoides.

Los recuentos bajos de espermatozoides no son permanentes. Si te preocupa tener hijos a corto plazo, no sobrecalientes tanto tu celular o simplemente use ropa interior más holgada.

Conclusión

Las historias de miedo aparecen en los titulares populares, pero la realidad es que pequeñas piezas de evidencia potencial a menudo rápidamente se exageran desproporcionadamente. Los artículos de investigación más citados sobre el tema tienen fallas importantes. Muchos estudios a largo plazo y de alta calidad en humanos no encuentran ningún vínculo entre los teléfonos móviles y el cáncer.

Los niveles de radiación de radio frecuencia de fondo, incluso de las densas redes 4G/LTE actuales, caen muy por debajo de los límites de seguridad reglamentarios y científicamente probados. Todos los teléfonos móviles inteligentes deben demostrar que no excederán estos límites, incluso en el peor de los casos, antes de salir a la venta.

Además, las longitudes de onda 5G y mmWave ya están sujetas a los mismos niveles de protección y los reguladores están renovando parte de su legislación para mantenerse actualizada. Nada de esto significa que la investigación sobre los posibles efectos de la radiación de radiofrecuencia no sea importante o deba ignorarse por completo.

Siempre podemos aprender más, por ejemplo, cómo la radiación de los teléfonos móviles afecta la fertilidad o si existen riesgos elevados para los niños. Si existen riesgos desconocidos, ciertamente queremos saber acerca de ellos.

Sin embargo, según la evidencia actual, no existe ningún caso convincente que indique que los teléfonos inteligentes o sus señales de radio asociadas no sean seguros para el uso público. Así que desconectáte de esas teorías de conspiración sobre el 5G.