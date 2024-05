Las apps ya no son tan "de citas" como antes. Tienen mecanismos retorcidos para mantenerte cautivo. Hoy, lo que menos hacen, es ayudarte a encontrar pareja

Las aplicaciones de citas como Badoo, Tinder o Happn experimentaron un auge significativo, especialmente después del período de pandemia. Aunque existen diversos cuestionamientos sobre estas plataformas, miles de personas han logrado concretar citas e incluso encontrar a su pareja ideal mediante su uso. El uso de herramientas tecnológicas como el celular, la computadora y otros dispositivos ha transformado todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el amor.

Santiago Bilinkis, un conocido emprendedor y tecnólogo, fundador de Officenet y otras empresas tecnológicas, se dedica a analizar de manera exhaustiva redes sociales y otras aplicaciones o sitios web. En una charla con el programa Terapia Picante, Bilinkis expresó: "Te subís al colectivo y están todos mirando el teléfono. Estás esperando al médico y pasa lo mismo. Me puse a investigar y encontré que esto no es casualidad. Hay un montón de empresas trabajando para volvernos adictos al teléfono. Hay una guerra por nuestro tiempo y ese es su insumo. El celular es la primera herramienta que cuando la comenzás a usar, te empieza a usar a vos".

Respecto a las aplicaciones de citas, Bilinkis asegura que los algoritmos están diseñados para presentar a personas que coincidan con los intereses físicos, ideológicos o de actividades del usuario. "En particular, en las aplicaciones de citas, el objetivo es presentarte personas que te puedan interesar. Pusieron a un algoritmo a aprender y encontró algo espantoso", comenta. Explica que el algoritmo mide cuán atractivo es un usuario para los demás, basándose en la interacción con sus fotos y otros indicadores. Así, las personas con puntajes similares en términos de atractivo tienden a verse entre sí.

Bilinkis aclara que la intención de los desarrolladores no es malintencionada, sino que el algoritmo ha sido entrenado para operar de esta manera. Sin embargo, advierte que esta segmentación puede generar situaciones donde los usuarios más atractivos solo vean a otros igualmente atractivos y viceversa.

Funcionamiento del algoritmo de Tinder

Tinder ha revelado ciertos detalles sobre su algoritmo, aunque no su fórmula completa. El nuevo algoritmo, que reemplazó al anterior sistema ELO, incorpora varios factores:

Frecuencia de uso: Acceder a Tinder con frecuencia es un factor importante. Cercanía geográfica: La proximidad es clave para mostrar perfiles. Interacciones: Los "likes" y "dislikes" ayudan a emparejar perfiles. Intereses comunes: Se priorizan perfiles con intereses similares. Similitud en las fotos: Perfiles con fotos similares reciben más visibilidad.

Tinder enfatiza que su algoritmo no considera el estatus social, religión, raza u origen étnico de los usuarios. Esto busca evitar discriminaciones y fomentar la diversidad, asegurando que los usuarios vean una variedad de perfiles, independientemente de estos factores. Además, respeta las preferencias de género y edad establecidas por los usuarios.

Aunque Tinder proporciona una visión optimista del funcionamiento de su algoritmo, es probable que el sistema siga emparejando a usuarios principalmente por su nivel de atractivo. Los "likes" y "dislikes" juegan un papel crucial en este proceso, influyendo en la visibilidad de los perfiles. A mayor cantidad de "likes" recibidos, especialmente de usuarios considerados atractivos, mayor será la visibilidad de un perfil.

Esto sugiere que los perfiles deben estar diseñados para atraer a una amplia audiencia, con fotos claras y descripciones atractivas y breves. Perfiles con gustos muy específicos, como la caza, podrían recibir menos "likes" y, por ende, menos visibilidad en la plataforma.

Además, no es recomendable hacer "like" a todos los perfiles, ya que esto puede ser penalizado por el algoritmo. Hacer "like" solo a perfiles muy atractivos puede mejorar la puntuación de un usuario, pero debe haber un equilibrio para obtener matches efectivos.

Tinder hace un "ranking de belleza": a los feos le muestran feos y a los lindos solo lindos

Análisis de las fotos

El análisis de las fotos en Tinder genera resultados diversos. Oficialmente, la plataforma afirma que busca coincidencias en los intereses reflejados en las fotos, como surf o deportes acuáticos. Sin embargo, no está claro si también analiza el aspecto físico de los usuarios, aunque podría influir indirectamente a través de los "likes".

Existe la hipótesis de que Tinder clasifica los perfiles en "tipos" con características comunes, mostrando perfiles de personas con intereses similares con mayor frecuencia. Además, se cree que Tinder penaliza a los perfiles que hacen "match" pero no inician conversaciones, promoviendo así la interacción activa entre los usuarios.

Cómo potenciar los matches con el algoritmo de Tinder

El algoritmo de Tinder es complejo, y la idea de que con una serie de técnicas conseguiremos más y mejores citas es un tanto discutible. Sin duda, se puede mejorar nuestro uso de Tinder hasta cierto punto, pero al final el límite está en que tenemos expectativas poco realistas en las relaciones.

Algunos consejos básicos que probablemente funcionen son los siguientes:

Haz swipes de forma natural, sin darle a like a todo el mundo ni a muy pocos perfiles. Ten un perfil atractivo para el usuario medio. Pon varias fotos cuidadas, que se vea la cara (sin gafas o gorra) y que resulten naturales. Indica la ubicación, intereses y otros detalles del perfil. Evita cualquier tema polémico o delicado en las fotos o texto. Pon una descripción breve y original. Cuando hagas match, envía siempre un mensaje saludando. Verificar el perfil genera más confianza.

También hay una serie de trucos para hacer match en Tinder que la propia app ha confirmado, no demasiado diferentes a los nuestros, así que las claves están bastante claras.

Sabiendo cómo funciona el algoritmo de Tinder nos manejaremos mejor, pero sin olvidar que existen otras apps para ligar que también valen la pena, pues a veces saber a la perfección cómo funciona un sistema resta espontaneidad a la hora de usarlo.