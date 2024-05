Scarlett Johansson demandaría a OpenAI por uso no autorizado de una voz "similar" a la suya en ChatGPT

La actriz Scarlett Johansson manifestó estar "impactada" y "enojada" por el uso no autorizado de una voz que era "sorprendentemente similar" a la suya en un sistema conversacional de ChatGPT desarrollado por la empresa OpenAI.

Según informó la propia actriz en un comunicado de prensa, Johansson rechazó una propuesta de la empresa para prestar su voz a este sistema en septiembre, pero OpenAI siguió adelante con una grabación que imitaba su tono.

La actriz afirmó que su decisión de no participar se debió a "razones personales", e indicó que sus abogados se habían puesto en contacto con la compañía para exigir el retiro de esa voz de la plataforma.

La controversia surgió luego de que OpenAI mostrara la nueva voz, llamada Sky, en una demo de su chatbot GPT-4o, confirmó el medio estadounidense Variety. La voz de Sky fue comparada con la del personaje AI de Johansson en la película de 2013 "Her", dirigida por Scarlett Johansson.

El debut público de Sky tuvo lugar la semana pasada en la ciudad californiana de San Francisco, donde Mark Chen, líder de investigación en OpenAI, realizó una demostración en vivo. De acuerdo con el medio digital Deadline, este asistente combina las habilidades conversacionales del chatbot ChatGPT con la capacidad sonora de un asistente de voz como Siri de Apple, permitiendo incluso responder a preguntas matemáticas y manejar imágenes y videos simultáneamente.

"Nueve meses después, mis amigos, mi familia y el público en general se dieron cuenta de lo mucho que se parecía a mí el nuevo sistema llamado Sky", escribió Johansson en el comunicado y añadió: "Dos días antes de que saliera la demo de ChatGPT 4.0, el Sr. Altman (el director general ejecutivo de OpenAI) se puso en contacto con mi agente para pedirme que lo reconsiderara. Antes de que pudiéramos conectarnos, el sistema ya estaba en el mercado".

Sam Altman, CEO de OpenAI.

Enojo de Scarlett Johansson contra Sam Altman

En respuesta a la situación, OpenAI anunció una "pausa" en el uso de la voz de Sky. En un comunicado, la empresa declaró: "Creemos que las voces de IA no deberían imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad. La voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson sino de otra actriz profesional utilizando su propio tono natural". La compañía también lamentó no haber comunicado mejor su decisión.

Johansson relató que fue contactada por Sam Altman, en septiembre con la oferta de participar en el proyecto. "Cuando escuché la demo liberada, estaba impactada, enojada y sin poder creer que el Sr. Altman seguiría adelante con una voz tan similar a la mía que ni mis amigos más cercanos ni los medios pudieron notar la diferencia", comentó la actriz.

La actriz aprovechó la ocasión para pedir una legislación que proteja la imagen y la voz de los individuos contra el uso no autorizado. "En una época en la que estamos lidiando con 'deepfakes' y la protección de nuestra propia imagen, trabajo e identidad, creo que estas son preguntas que merecen una claridad absoluta", se lee en el comunicado.

El incidente marca la segunda vez en los últimos años que Johansson toma una postura pública contra una gran compañía. En 2021, según informó el diario The New York Times, demandó a The Walt Disney Company acusándola de romper su contrato al lanzar la película Black Widow simultáneamente en cines y en la plataforma Disney+. La actriz interpretó al personaje de Black Widow en ocho películas del universo Marvel y llegó a un acuerdo con Disney tras la demanda.

Antes de su rol en Marvel, Johansson alcanzó la fama con la película de 2003 "Lost in Translation", donde actuó junto a Bill Murray. Desde entonces, su carrera ha oscilado entre filmes artísticos de directores como Wes Anderson y grandes producciones de Hollywood. En 2020 fue nominada a dos premios Oscar por "Marriage Story" y "Jojo Rabbit".