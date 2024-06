El ghosting no es solamente un término que se popularizó con la aparición de las aplicaciones de citas. Es un comportamiento que influye sobre las personas que lo reciben y que puede tener efectos negativos significativos.

Hacer ghosting repetidamente es un patrón de comportamiento abusivo y puede mostrar falta de madurez y habilidades interpersonales. Desaparecer de la "faz de la tierra" o no responder los mensajes de la otra persona son algunas de las características que marcan al ghosting o "ghosteo".

En ambos casos se trata de un comportamiento no deseado en las relaciones, tanto de pareja como de amistad. Principalmente porque nadie considera a alguien que "no responde" o desaparece "de la faz de la tierra" como "saludable".

En la mayoría de los casos, las personas que reciben este tipo de comunicación tienen la creencia falsa de que "algo hicieron mal". Sin embargo, este comportamiento revela más sobre cómo el "ghoster" aborda sus citas y lo que sucede en su vida.

Según Michelle Drouin, catedrática de psicología de la Universidad Purdue de Fort Wayne, Estados Unidos, "a veces las personas hacen ghosting sin darse cuenta porque pueden estar hablando con varias personas y perder el hilo de las conversaciones".

No obstante, otras pueden llegar a comportarse de esa manera porque aún no tienen claro qué es lo que quieren en una relación, no están interesados en comenzar una nueva y no saben cómo decirlo. Al hacer ghosting, algunas de estas personas sienten que están protegiendo los sentimientos de la otra persona.

La capacidad de ser honesto y expresarse cómo se siente uno es fundamental para las relaciones saludables.

También existen los matices en el ghosting. No responder a un primer mensaje no es ghosting. Las personas que son "ghosteadas" en aplicaciones de citas pueden experimentar una disminución en la autoestima debido a la falta de confianza en su atractivo romántico.

Recomendaciones ante el ghosting

Para no caer en este tipo de actitudes se recomienda limitar las conversaciones en la aplicación a "gente en las que realmente uno esté interesado y llevar un registro de esas interacción", dijo Drouin.

Si por distintos motivos la persona cree que no quiere seguir una relación siempre es mejor transitar el camino de la sinceridad tan pronto como se pueda. Se puede enviar un mensaje para que cada uno pueda seguir su camino. Por ejemplo, "Disfruté realmente de hablar contigo, pero no creo que tengamos posibilidades como pareja. ¡Te deseo mucho éxito en tus relaciones!".

La capacidad de ser honesto y expresarse cómo se siente uno es fundamental para las relaciones saludables. El ghosting puede parecer una forma fácil de ahorrar tiempo y reducir el estrés de dar por finalizada una relación o vínculo. Sin embargo, este método de evasión es -en última instancia- más perjudicial hacia la otra persona.

Por ejemplo, en la aplicación de citas Bumble se puede bloquear y reportar a alguien por hacer ghosting si no se presenta a una reunión en persona previamente acordada. El botón de bloquear y reportar (tocando en los tres puntos grises en la esquina superior derecha de la pantalla de chat con tu match) permite hacerlo.

Para reportarlos por hacer ghosting, ingresar en "Comportamiento fuera de Bumble", y luego "Me dejó plantado". También se puede reportar a alguien con quien uno se ha desvinculado, incluso si se olvidó su nombre, contactando al equipo de soporte de la aplicación, y proporcionando toda la información disponible.