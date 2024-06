¿Starlink no funciona como esperabas? Estos son algunos de los problemas más importantes en este servicio de Internet satelital y sus posibles soluciones.

Starlink es un gran cambio para quienes viven en áreas con opciones de Internet de alta velocidad limitadas o inexistentes, porque es el mejor proveedor de Internet satelital. Es una tecnología relativamente nueva para el usuario final y se basa en la comunicación con mini satélites que se encuentran en el espacio.

Es inevitable que las cosas salgan mal de vez en cuando en el servicio de Internet satelital de esta empresa del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk. En esta nota de iProfesional, analizamos en profundidad los problemas de Starlink y cómo solucionarlos.

Starlink sin conexión

¿Starlink no funciona en absoluto? Si ese es el caso, hay varias razones que podrían ser responsables. Estas son solo algunas de las razones más comunes:

¿Starlink está caído?

En abril hubo una interrupción importante que duró horas. Antes de pasar por obstáculos diferentes, te conviene visitar el sitio no oficial de Starlink Status o Down Detector.

¿Están conectados en forma correcta el enrutador y la antena parabólica?

Si no podés obtener ninguna señal y parece que la antena no responde, comprobá el cable de la antena. Este vínculo físico puede desencajarse un poco, aunque a simple vista no lo parezca. Si estás en una zona con vientos fuertes, estos pueden provocar el movimiento suficiente para que el cable se suelte.

En otras palabras, revisá las conexiones de los cables. Desconectá y volvé a conectar tanto la base de la antena como el enrutador ("router", en inglés). Si las cosas vuelven a funcionar después de eso, sabrás que ese era el problema.

Enrutador de Starlink.

El clima podría ser el problema

Si bien Starlink es menos sensible al clima que los servicios satelitales tradicionales, no es completamente resistente a la intemperie. Las lluvias intensas pueden interrumpir la señal, aunque en general soporta bien la niebla o la lluvia ligera.

El clima nevado también puede causar problemas. Si bien la antena parabólica de Starlink tiene un calentador incorporado, puede tener problemas con temperaturas extremadamente frías, lo que permite que la nieve se acumule e interfiera con la señal.

Si está nevando y puedes llegar físicamente a tu antena, quitar la nieve con cuidado con una escoba puede restablecer temporalmente la señal. Desafortunadamente, en el caso de las lluvias intensas, lo único que podés hacer es esperar a que pase.

Para minimizar las interrupciones, es una buena idea que los usuarios tengan un plan alternativo. También podés usar tu plan de datos móviles actual si te permite usar la conexión como un punto de acceso temporal. Si bien las señales móviles también pueden degradarse en condiciones climáticas extremas, por lo general no es tan grave.

La posición de tu antena Starlink podría ser el problema

Si residís en una zona con muchos obstáculos, como regiones con mucha vegetación, es posible que experimentes pérdidas frecuentes de señal. Para comprobar si hay obstáculos, deberás acceder a la aplicación oficial de Starlink.

Una vez que inicies sesión, dirigíte a Obstrucciones y verás una representación en 3D de la vista del cielo desde tu antena. Todo lo que esté en azul es transparente, los bits rojos representan obstrucciones.

Las nevadas fuertes afectan al servicio de Starlink.

También podés verificar manualmente si hay obstrucciones haciendo clic en el botón Verificar obstrucciones. Esto usará la cámara de tu teléfono móvil. Básicamente, apuntarás y moverás la antena por el cielo y Starlink determinará cualquier problema potencial.

El enrutador o la antena podrían tener un problema temporal

A veces, los fallos de software pueden ser responsables de problemas importantes de Starlink, como una pérdida de señal. Si bien es posible que estos problemas desaparezcan por sí solos, aquí hay algunas otras cosas que podés intentar:

Aseguráte de que el software y el firmware tenga la versión correcta . Abrí la aplicación y desplazáte hasta la parte inferior. Hacé clic en la pestaña Avanzado. Verás información con la versión de software actual tanto para el enrutador como para la antena. Podés comprobar si coinciden con la versión disponible actualmente en Starlink Insider . Si están desactualizados, el software debería descargar automáticamente la versión más reciente. Reiniciar el enrutador debería activar la actualización de inmediato.

. Abrí la aplicación y desplazáte hasta la parte inferior. Hacé clic en la pestaña Avanzado. Verás información con la versión de software actual tanto para el enrutador como para la antena. Podés comprobar si coinciden con la versión disponible actualmente en . Si están desactualizados, el software debería descargar automáticamente la versión más reciente. Reiniciar el enrutador debería activar la actualización de inmediato. Reiniciá tu enrutador . Incluso si tu software está actualizado, reiniciar tu enrutador y antena parabólica a veces puede resolver problemas extraños como este. En Configuración, verás un interruptor Reiniciar enrutador; deslizálo para reiniciar. No desconectes manualmente el cable cuando esté encendido, ya que esto podría causar daños.

. Incluso si tu software está actualizado, reiniciar tu enrutador y antena parabólica a veces puede resolver problemas extraños como este. En Configuración, verás un interruptor Reiniciar enrutador; deslizálo para reiniciar. No desconectes manualmente el cable cuando esté encendido, ya que esto podría causar daños. A continuación, reiniciá tu antena Starlink. En la misma pestaña de Configuración, hacé clic en la pestaña Starlink en la parte superior. Ahora verás una opción Deslizar para reiniciar. Usá el control deslizante y se reiniciará.

¿No funcionó? Probá usando el control deslizante Stow Starlink. Si bien esto está pensado para guardar la unidad para el envío, también activará un reinicio completo cuando la desembales.

Revisá la parte inferior de tu router

Si la luz del enrutador está roja, significa que tenés problemas para comunicarte con la antena. Este problema puede deberse a varios problemas, como una falla de hardware o un cable defectuoso.

Desafortunadamente, para quienes tienen antenas cuadradas, el enrutador y la antena están conectados mediante un cable patentado. Si el cable está dañado debido a razones que escapan a tu control, Starlink puede enviarte un reemplazo gratuito. Si no, deberás comprar un reemplazo.

Starlink llegó este año a la Argentina.

Si no podés identificar el problema o resolverlo por tu cuenta, tal vez sea momento de ponerse en contacto con Starlink. Debés tener en cuenta que no existe un número de teléfono al que puedas llamar. En su lugar, deberás utilizar la aplicación o visitar la página de soporte de Starlink para obtener ayuda.

La velocidad de Starlink es más lenta de lo normal

¿Tu conexión Starlink se está ralentizando? No eres el único que ha notado una disminución en la velocidad de tu conexión a Starlink. Hay varios factores que pueden contribuir a una ralentización, pero la principal razón es la sobresuscripción, es decir, que hay demasiadas personas que utilizan el servicio en tu zona.

Lamentablemente, este es un problema difícil de resolver. Para quienes tienen el plan residencial o estándar, una opción es actualizar al nivel siguiente, Business, pero esto costaría 250 dólares al mes. Los usuarios de Starlink Roam pueden activar temporalmente los datos prioritarios, pero tiene un costo de 2 dólares por GB, que puede aumentar rápidamente.

Antes de decidirte a renunciar a tu servicio o a gastar más dinero, es fundamental confirmar que la congestión de la red es realmente el problema, ya que otros planes de Starlink pueden no mejorar de manera significativa la situación. Para ello, seguí estos pasos:

Abrí la aplicación Starlink y hacé clic en Prueba de velocidad . La aplicación analizará tu conexión e informará sobre cualquier problema que detecte. Si se trata de un período de uso pico y no se encuentran otros problemas, es probable que atribuya el problema a la congestión del tráfico.

. La aplicación analizará tu conexión e informará sobre cualquier problema que detecte. Si se trata de un período de uso pico y no se encuentran otros problemas, es probable que atribuya el problema a la congestión del tráfico. Si no es durante un período de uso pico, intentá realizar un reinicio. Para reiniciar la antena, dirigíte a Configuración > Starlink > Deslizar para reiniciar. Además, reiniciá el enrutador en Configuración > Enrutador > Reiniciar enrutador.

Si el problema persiste a pesar de estos pasos, es momento de contactar al soporte de Starlink. Varios factores podrían contribuir al problema, como hardware defectuoso o problemas temporales de red.

Enrutadores para Starlink. El primero desde la izquierda es el provisto por la empresa de Elon Musk.

Si te comunicás con el servicio de asistencia de Starlink, podrás diagnosticar la causa específica de la lentitud y encontrar una solución. Hay muchos problemas que podrían estar detrás del problema, como hardware defectuoso o problemas temporales de red.

La conexión WiFi de Starlink no está disponible en absoluto

¿No podés detectar ninguna conexión WiFi? Tu enrutador podría ser el culpable. Estos son los pasos para solucionar el problema:

Comprobá si hay corriente : primero, aseguráte de que el enrutador tenga corriente. Si estás usando el enrutador Starlink oficial, colocálo boca abajo. Una pequeña luz blanca debería indicar que está encendido. Si no hay luz, revisá los cables para asegurarte de que estén conectados en forma correcta y verificá que el tomacorriente y cualquier protector de sobretensión funcionen correctamente.

: primero, aseguráte de que el enrutador tenga corriente. Si estás usando el enrutador Starlink oficial, colocálo boca abajo. Una pequeña luz blanca debería indicar que está encendido. Si no hay luz, revisá los cables para asegurarte de que estén conectados en forma correcta y verificá que el tomacorriente y cualquier protector de sobretensión funcionen correctamente. ¿No hay corriente? : si no sale corriente del tomacorriente, intentá enchufar el enrutador en otro tomacorriente para descartar problemas con la conexión eléctrica. Si el tomacorriente y el protector de sobretensión funcionan y los cables están conectados en forma correcta, el problema puede estar en el enrutador, posiblemente un cable dañado. En este caso, es recomendable ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

: si no sale corriente del tomacorriente, intentá enchufar el enrutador en otro tomacorriente para descartar problemas con la conexión eléctrica. Si el tomacorriente y el protector de sobretensión funcionan y los cables están conectados en forma correcta, el problema puede estar en el enrutador, posiblemente un cable dañado. En este caso, es recomendable ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. El enrutador tiene energía pero no funciona: si el enrutador tiene energía pero no funciona de manera correcta, intentá reiniciarlo. Dirigíte a Configuración > Enrutador > Reiniciar enrutador. Este simple paso podría resolver el problema. Si el problema persiste, deberás comunicarte con el servicio de atención al cliente. Según el estado de la garantía de tu hardware, es posible que debas comprar un enrutador nuevo.

Si no querés esperar a que te instalen un nuevo enrutador y tenés un enrutador Starlink más antiguo con un cable Ethernet incluido o un adaptador, intentá conectar tu computadora portátil de manera directa al enrutador a través de Ethernet. Si esta configuración permite a tu computadora portátil acceder a Internet, tendrás un medio temporal de conectarte a Internet hasta que llegue tu nuevo enrutador.

¿Cómo puedo contactar con Starlink?

Para obtener servicio al cliente, deberás visitar la página de soporte oficial de Starlink o comunicarte a través de la aplicación.

¿Por qué Starlink está lento?

La razón más probable por la que Starlink está lento es porque lo estás usando durante las horas pico. Independientemente de tu plan de Starlink, aquellos que usan cantidades masivas de datos también pueden sufrir una pérdida de prioridad intencional respecto a otros usuarios de las versiones Standard y Business.

¿Cuánto tiempo tarda Starlink en conectarse?

Después de reiniciar el equipo, normalmente tardará hasta 15 minutos en reiniciarse. A veces, este tiempo puede ser más largo si el software debe actualizarse automáticamente primero o si la red tiene problemas para establecer una conexión.

¿Qué significa una luz roja en tu enrutador?

Una luz roja significa que la antena parabólica y el enrutador no se están comunicando. Deberás verificar que los cables estén conectados en forma correcta. Si es así, intentá restablecer la conexión. De lo contrario, es posible que debas reemplazar el cable, la antena parabólica, el enrutador o los tres.

¿Cuántos dispositivos se pueden conectar a un enrutador Starlink?

La respuesta corta es que hay más dispositivos de los que probablemente tengas. La respuesta oficial es 128 dispositivos simultáneamente.

¿Starlink se ve afectado por el clima?

Sí, Starlink se ve afectado por el clima, especialmente por las fuertes lluvias y la nieve. El viento y otros elementos también pueden afectar la conexión, aunque normalmente en menor grado.