Ya sea que tengas un celular Samsung Galaxy S24 Ultra repleto de inteligencia artificial (IA), un teléfono móvil plegable llamativo como el Z Flip 5 o uno de los otros mejores teléfonos móviles inteligentes Samsung que existen, tu dispositivo está repleto de trucos y funciones ocultas que quizás no conozcas.

Desde sacar sujetos directamente de las imágenes hasta eliminar reflejos con IA, personalizar los botones laterales e incluso tomar una captura de pantalla con un gesto de deslizar la palma de la mano, te sorprenderá la cantidad de trucos secretos y funciones increíbles que incluye tu celular Samsung Galaxy.

Y, aunque sabemos que algunas personas ya conocen las funciones que se detallan a continuación (y, por lo tanto, no estarán "ocultas"), creemos que son relativamente poco conocidas o subestimadas y que es posible que no supieras que existían. Incluso si conoces tu dispositivo Samsung Galaxy al detalle, seguramente hay al menos una de estas funciones que no conocías. Así que, sin más preámbulos, las 11 funciones ocultas de Samsung que deberías utilizar.

Tomáte selfies usando la voz o gestos con las manos

Te guste o no, las selfies son parte de la vida cotidiana hoy. Y ya sea que tomes 50 al día o una al año en las fiestas de diciembre, los celulares Samsung Galaxy tienen una manera genial de hacer que tomar selfies sea mucho más versátil.

Para activar los gestos para selfies en tu celular Samsung Galaxy, abrí la aplicación Cámara y luego toca el engranaje de configuración en la esquina superior izquierda. Desplazáte hasta la parte inferior y tocá "Métodos de disparo". A continuación, tocá los botones junto a "Comandos de voz" y "Mostrar palma".

Ahora, podés activar el obturador diciendo "sonrisa", "cheese", "capturar" o "disparar". Esto funciona tanto con la cámara frontal como con la trasera. Para tomar una selfie o grabar un video usando gestos, simplemente colocá la palma de tu mano frente a la cámara frontal o decí "grabar video".

Se pueden configurar los botones laterales de los celulares Samsung Galaxy para diferentes acciones.

Personalizá los gestos exactamente como quieras en tu celular Samsung Galaxy

Samsung ya permite cambiar la opción tradicional de navegación con tres botones en la parte inferior de la pantalla por el sistema de gestos de deslizamiento más moderno. Pero si considerás que esos gestos son demasiado limitantes, la aplicación One Hand Operation + de Samsung te permite personalizar por completo el funcionamiento de los gestos en tu celular.

Por ejemplo, podés deslizar el dedo hacia adentro para volver atrás, hacia abajo y en diagonal para ir a la pantalla de inicio, y hacia arriba y en diagonal para ver las aplicaciones recientes. Sin embargo, esta aplicación es tan versátil que permite activar prácticamente cualquier acción con un gesto. Por ejemplo, un deslizamiento diagonal desde la parte superior de la pantalla podría activar la linterna, pasar a la siguiente pista de música o incluso abrir un panel táctil virtual.

Creá una carpeta segura para mantener la privacidad

¿Sabías que los celulares Samsung Galaxy tienen su propia bóveda secreta, conocida como Carpeta Segura? Es una especie de segundo espacio donde podés mover archivos o aplicaciones desde el espacio "principal" de tu celular o simplemente usarlo como un área privada.

Para configurar la Carpeta Segura, debés ir a Configuración y desplazáte hacia abajo hasta Datos biométricos y seguridad. Luego, desplazáte hacia abajo nuevamente para encontrar Carpeta Segura. Simplemente tocá Aceptar, inicia sesión con tu cuenta de Google o Samsung y luego configurá cómo querés que se proteja tu Carpeta Segura.

La aplicación Carpeta Segura aparecerá en tu cajón de aplicaciones. Una vez que esté configurada, podés descargar aplicaciones exclusivamente a la Carpeta Segura, ya que se trata como un espacio separado.

Puede ser una buena idea trasladar todas tus aplicaciones bancarias a la Carpeta Segura, ya que esto añadiría una capa adicional de seguridad en caso de que dejes tu celular desatendido. También podrías usarla para guardar esas cosas secretas que te avergonzaría que otros vieran.

Los celulares Samsung Galaxy ofrecen diferentes alternativas de personalización.

Acelerá las cosas eliminando animaciones

Aunque existe otra forma de acelerar tu celular Android modificando las opciones del menú para desarrolladores de Android, Samsung tiene algo similar integrado en el sistema operativo. Podés desactivar las animaciones de tu dispositivo, como cuando abrís o cerrás aplicaciones, que lo hacen parecer más ágil en el uso diario.

Vale la pena probar esta opción si buscás aumentar la velocidad, ya que marca una gran diferencia. Sin embargo, puede afectar el funcionamiento de algunas aplicaciones, por lo que, por suerte, es fácil volver a la configuración anterior si notás algún problema.

Para activar esta función, abrí Configuración y desplazáte hacia abajo hasta Accesibilidad, luego tocá Mejoras de visibilidad. Luego, tocá el interruptor junto a Eliminar animaciones para activar la función. Si notás que esto causa problemas, podés desactivarla fácilmente de la misma manera.

Sacá a los sujetos de las fotografías

Si usás One UI 5.1, podés sacar un sujeto directamente de una foto. Esta es una función muy útil para copiar rápidamente elementos de la imagen en el portapapeles o incluso guardarlos como una nueva imagen. Este truco funciona de manera similar a la Búsqueda visual del iPhone, por lo que es genial verla ahora también en Samsung.

Para sacar un objeto de una imagen, abrí una imagen y, a continuación, mantené presionado el elemento que deseás recortar. Una breve animación te mostrará que el objeto ha sido recortado. Soltá el dedo y se te darán opciones sobre lo que querés hacer con el objeto recortado, como copiarlo al portapapeles o guardarlo como una nueva imagen.

Colocá más aplicaciones en tu pantalla de inicio o cajón de aplicaciones

Si descubrís que necesitás un poco más de espacio en tu pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones, podés aumentar fácilmente la cantidad de aplicaciones que podés colocar allí. Solo abrí el menú de configuración de la pantalla de inicio pellizcando con dos dedos la pantalla de inicio y luego tocá Configuración. A continuación, tocá Cuadrícula de la pantalla de inicio o Cuadrícula de la pantalla de aplicaciones y cambiá el tamaño como mejor te parezca.

Los celulares Samsung Galaxy ofrecen la posibilidad de crear una carpeta segura y privada.

Bloqueá el diseño de la pantalla de inicio

Si cambiás de lugar accidentalmente los íconos cuidadosamente ordenados en tu pantalla de inicio, existe una manera fácil de ponerle fin a esto. Podés bloquear la pantalla de inicio, lo que significa que no podrás eliminar ni mover ninguna de las aplicaciones hasta que la desbloquees nuevamente.

Para ello, abrí el menú de configuración de la pantalla de inicio juntando dos dedos en la pantalla de inicio y pulsando Configuración. Ahora, pulsá el interruptor junto a Bloquear diseño de pantalla de inicio para activar esta función. Si querés desbloquearla de nuevo, simplemente marca el interruptor.

Deslizá para llamar o enviar mensajes a tus contactos

Aunque esta función forma parte de One UI desde hace años, sorprende la cantidad de personas que no la conocen. Es más, es una de esas cosas de las que no te das cuenta de lo útil que es hasta que no la tenés.

Podés deslizar el dedo hacia la izquierda sobre un contacto de tu libreta de direcciones o lista de contactos recientes para enviarle un mensaje, o deslizar el dedo hacia la derecha para llamarlo. Es algo tan simple y a la vez tan intuitivo que todos los teléfonos móviles inteligentes deberían tenerlo.

Hacé que la cámara o la pantalla parpadeen para las notificaciones

En el menú de Ajustes se encuentra la posibilidad de hacer que el flash o la pantalla de la cámara se iluminen cada vez que recibís una notificación o suena la alarma. Esta función es perfecta si no puedes escuchar tu celular o no querés que vibre, por cualquier motivo.

Para habilitarlo, dirigíte a Configuración, Accesibilidad y luego Configuración avanzada. A continuación, tocá Notificación Flash. Podés tocar el interruptor junto a cada configuración para activarla o desactivarla, e incluso elegir qué aplicaciones se aplican y de qué color quieres que parpadee la pantalla.

Personalizá la configuración de las teclas laterales para crear atajos

¿Pensabas que el botón lateral de tu celular solo servía para bloquearlo? Al personalizar el botón lateral de tu celular Samsung Galaxy, podés configurar nuevas funciones y accesos directos además de los controles estándar.

Esta es una excelente manera de hacer que tu celular sea más fácil y rápido de usar, ya que podés asignar una función de uso común al botón para un acceso rápido. Podés configurar el botón para iniciar rápidamente la cámara al presionarlo dos veces, por ejemplo.

También es posible hacer que esta función abra una aplicación de tu elección, lo que significa que podés acceder a tu aplicación más utilizada con solo un par de presiones. Para habilitar esta función, abrí Configuración y seleccioná Funciones avanzadas, luego tocá la Tecla lateral y activá Presionar dos veces antes de elegir la asignación de tecla.

Tocá dos veces la pantalla para encenderla y apagarla

Si querés abrir o cerrar tu celular Samsung Galaxy rápidamente sin tener que presionar la tecla de encendido, podés simplemente tocar dos veces la pantalla para activarlo o apagarlo. Esto es particularmente útil si tenés las manos mojadas.

Para activarlo, dirigíte a Configuración, Funciones avanzadas y luego Movimientos y gestos. Tocá los interruptores con Tocar dos veces para encender la pantalla y Tocar dos veces para apagar la pantalla para activarlos. También podés activar Levantar para activar, que enciende la pantalla cuando levantas el celular Samsung Galaxy.

Con esto, hemos terminado. Esperamos que ahora sepas al menos una cosa nueva sobre tu celular Samsung Galaxy.