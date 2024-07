El anillo inteligente de Samsung, el famoso Galaxy Ring, está entre los dispositivos vestibles más reconocidos en este momento.

Es ciertamente un avance de la tecnología que empequeñece materiales y componentes, ya que permite medir un montón de variables del organismo del ser humano sin necesitar ni el peso ni el tamaño de los famosos reloges smart.

¿Pero necesitamos realmente sumar otro dispositivo en nuestras vidas?¿Para qué sirve puntualmente en anillo inteligente de Samsung y en qué casos conviene utilizarlo?

Las respuestas a las principales dudas sobre esta nueva tecnología de Samsung, en el siguiente video.

Cómo es el anillo inteligente de Samsung

Según había reportado en enero iProfesional cuando se confirmó el lanzamiento de esta novedad, el Galaxy Ring dispone de un sensor óptico de medición, para medir el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, estrés y calidad del sueño.

El mismo sería compatible con la aplicación Samsung Health, que la compañía surcoreana usa para sus otros dispositivos vestibles o portales, incluyendo los celulares.

Ahora bien, una vez presentado en sociedad oficialmente este anillo, Federico Ini, periodista argentino especializado en tecnología, realizó un review de sus principales características en su canal de Instagram.

"Es un compañero que va a registrar tu ritmo cardíaco, cómo dormis, la tempeatura de tu cuerpo, y que va a poder agregar toda esa información para conocer más en profundidad cómo estás de salud", describió Ini en su video.

La principal contra de este dispositivo de Samsung es que no ofrece ningún tipo de sistema de alertas. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con otras tecnologías similares de otras marcas, o con los ya muy extendidos relojes inteligentes, el anillo no le avisa al usuario cuando recibe un mensaje de WhatsApp o un llamado.

Muy importante es sabe cuánto dura una batería de una tecnología como esta con una sola carga. Según el periodista, en el anillo Galaxy de Samsung puede durar entre 6 y 7 días de uso con una sola carga. El tiempo de duración dependerá del tamaño del anillo, y eso se define según el talle para la mano del usuario, como ocurre con cualquier anillo tradicional.

La caja en la que viene el dispositivo permite llevar una carga y media extra. El punto negativo es que tarda 80 minutos en recagarse completamente.

Es además, IP68, lo que implica que es resistente al agua. Se puede usar durante el baño o nadar con él. "Es resistente al agua de una forma muy completa", dijo el experto.

¿Cuánto sale el Galaxy Ring de Samsung?

De acuerdo a Ini, el precio del Samsung Galaxy Ring es de 399 dólares más impuestos, si se lo compra en el exterior.

Asimismo, comentó que la compañía surcoreana de tecnología lanzó el Galaxy Ring con 9 opciones de tamaños y tres colores.

"Te van a mandar un kit para que puedas medir el tamaño exacto de tu dedo o también vas a poder ir a una tienda para que te hagan la medición", comentó el experto sobre comprar el anillo de Samsung en el exterior.

La experiencia de compra tiene además una excelente ventaja en relación a otros dispositivos de esta marca y de otras de tecnología: no necesita suscripción para funcionar. Es decir, una vez adquirido el anillo de Samsung no requerirá gastos extra.

Samsung compite con el Galaxy Ring en el espacio de los anillos inteligentes de lujo, un mercado global pero más pequeño que el de otros dispositivos.

Su principal competidor directo en la categoría es el famoso Oura Ring Gen 3 (en video), el mejor de los anillos inteligentes para el seguimiento del sueño y la salud. Es, sin dudas, el dispositivo a batir en este espacio. Es fácil de usar y discreto, y brinda información útil sobre el sueño y recuperación del entrenamiento.

Con métricas detalladas de sueño y recuperación, excelente duración de la batería y disponible en una amplia gama de tamaños y estilos, es el mejor de los anillos inteligentes para cualquiera.

Reloj inteligente Amazfit compite con el Galaxy Ring de Samsung y el Oura Ring

Una tercera opción sería el Amazfit, mejor conocido por sus rastreadores de actividad física económicos y repletos de funciones competitivas. Es producto de la unión de dos marcas de tecnología especializadas en este espacio como Fitbit y Garmin, por lo que también es un jugador fuerte a considerar.

Amazfit anunció su apuesta por los anillos inteligentes en la feria CES en enero, en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Creado para monitorear la salud, rastrea la frecuencia cardíaca, el sueño, la actividad electrodérmica, el oxígeno en la sangre, el estrés y más. También está diseñado para usarse junto con un reloj inteligente Amazfit, complementando los datos de seguimiento de tu estado físico para obtener información mejorada.

¿Para quién es el anillo inteligente de Samsung?

Otro punto fundamental para decidir si comprar o no el Galaxy Ring es que, como todos los dispositivos Samsung, opera con Android. En este caso, no es compatible con iOS, el sistema operativo de los iPhone. Por lo tanto, si la idea era vincularlo a ese celular de Apple, este vestible no sería la mejor opción.

Y como bien dice en su video Federico Ini, el Galaxy Ring de Samsung es sobre todo un dispositivo de salud que, a diferencia de lo que ocurre con los relojes o bandas inteligentes, puede ser usado también durante la nota o la ducha, de manera de obtener una medición completa de la actividad del organismo.

Samsung Galaxy Rings y los relojes Samsung compatibles

El anillo de Samsung es entonces muy recomendable para quienes necesitan controlar y obtener datos en base a su salud. "Según Samsung, es un avance rotundo para poder medir el sueño," afirmó Ini.

Según iProfesional, Samsung llegó a la tecnología personal vestible de salud con el reloj Samsung Galaxy Gear. Luego lanzó las pulseras de actividad Samsung Galaxy Gear Fit. Ahora, la empresa da un salto para adentrarse en otro tipo de producto: los anillos de actividad.